Sezonu odstartuje pohárová soutěž

Úřední zpráva č. 28-2009 OFS Kroměříž



1. STK



Povolení turnaje

STK povoluje konání turnaje mužů v Martinicích dne 18. 7. od 13.00 hod.

STK povoluje konání turnaje mužů v Ratajích dne 25. 7. od 13.00 hod.

STK povoluje konání turnaje mužů v Loukově dne 2. 8. od 13.00 hod.

STK povoluje konání turnaje starších pánů v Kyselovicích dne 18. 7. od 15.00 hod.

Los 2. kola poháru OFS Kroměříž – neděle 2. 8. (17.00)

Počenice/Šelešovice – Bařice – Záhlinice

Mrlínek/Chvalčov – Kyselovice/Pravčice

Do 29. 7. musí oddíly zaslat hlášenky. Do 6. 8. musí oddíly předložit soupisky.

2. KOMISE ROZHODČÍCH



Delegace rozhodčích



1. kolo poháru OFS Kroměříž, neděle 26. 7. (17.00)

P-1-1 Kyselovice – Pravčice (PÁ 24. 7., 17.00): Mrázek

P-1-2 Počenice – Šelešovice: Zpěvák

P-1-3 Bařice – Záhlinice: Hušek

P-1-4 Mrlínek – Chvalčov: Skyba



Odměna rozhodčího za řízení okresního poháru je 200 Kč.

Předkolo poháru KFS Zlín, neděle 26. 7. (17.00)

11- Kyselovice – Kvasice: AR1 Zapletal st. (SD), AR2Zapletal ml. (SD)

12- Těšnovice – Vik. Otrokovice B: AR1 Čech (SD), AR2 Vybíral (SD)

Asistenti účtují 300 Kč.

Přípravná utkání

Turnaj dorostu - Mrlínek (25. 7., 9.00 – 17.45): Zapletal st., Zapletal ml. Z. Novák

Turnaj mužů – Rataje (25. 7., 13.00): Caletka, A. Novák

Veškeré delegace na turnaje a přátelská utkání budou v letní přestávce prováděny prostřednictvím webu www.fotbal-rozhodci.cz

Oddíly, které budou požadovat delegované rozhodčí na turnaje a přátelská utkání, zašlou svou žádost elektronickou poštou na e-mail obsazovacího úseku: sportovni.listy@seznam.cz (Petr Zpěvák) a v kopii na e-mail sekretáře svazu: ofskromeriz@tiscali.cz (Libor Kopčil).

Důležité upozornění pro rozhodčí OFS Kroměříž: Je nepřípustné, aby rozhodčí řídil turnajové nebo přátelské utkání bez vědomí obsazovacího úseku! Bude považováno za svévolnou delegaci se všemi disciplinárními důsledky!



Pokuty dosud neuhradili tito rozhodčí:



Benda Lukáš – uhradit 350 Kč klubu Koryna Koryčany za přeúčtování cestovného.

Kotas Zdeněk – uhradit 450 Kč OFS Kroměříž za nesplněnou delegaci a pozdě odeslané zápisy.

Pančocha Miroslav – uhradit 300 Kč OFS Kroměříž za pozdě odeslané zápisy.

Hoza Roman – uhradit 150 Kč OFS Kroměříž za pozdě odeslaný zápis.



Výše uvedení rozhodčí mají pozastavené delegace do doby uhrazení veškerých pokut (nesmí řídit turnajová ani přátelská utkání).

Seminář rozhodčích se uskuteční v pátek 24. července 2009 od 16.00 hodin na atletickém stadionu v Kroměříži (stadion vedle sídla OFS Kroměříž). Na programu budou fyzické prověrky a test z pravidel fotbalu. Bez úspěšného absolvování semináře nebude rozhodčí zařazen na listinu pro ročník 2009/2010. Náhradní termín nebude. Všichni rozhodčí předloží lékařskou prohlídku ne starší jeden měsíc. Nutno vzít s sebou psací potřeby a vhodnou obuv na tartan (ne kopačky). Omluvy pouze ve výjimečných případech doložené neschopenkou.

Semináře rozhodčích se zúčastní: Benda Lukáš, Caletka Bedřich, Capanda Josef, Čech Radim, Daněk Vlastislav, Dundová Miroslava, Hoza Roman, Hušek Josef, Chytil Lukáš, Janečka Martin, Jášek Jan, Jelínek Zdeněk, Kotas Zdeněk, Maniš Jaroslav, Mucha Pavel, Měrka Stanislav, Nevřala Oldřich, Novák Antonín, Novák Zdeněk, Pančocha Miroslav, Pelikán Dalibor, Peška Miloslav, Sedlák Antonín, Sedlář Jaroslav, Skyba Vlastimil, Tichánek Marcel, Tříska Zbyněk, Veselý Václav, Vybíral Josef, Vymětal Antonín, Zapletal Petr mladší, Zapletal Petr starší, Zeman Lubomír, Skákal Oldřich, Zicháček Martin, Zimmermann Petr, Lahola Adam, Šlechta Libor, Polášková Barbora.

Komise rozhodčích stanovila tyto limity: běh na 12 minut OP do 40 let (2000 m), nad 40 let (1800 m), III. třídy do 40 let (1800 m), nad 40 let (1600). Test z pravidel fotbalu OP max. 15 chyb.



Seminář delegátů se uskuteční ve středu 5. srpna 2009 od 15.00 hodin v sídle OFS Kroměříž. Semináře se zúčastní: Ligas Aleš, Vrba Jaroslav, Oplt Martin, Melichárek Přemysl, Novák Zdeněk, Šturza Michal.

Vetace rozhodčích

Každý oddíl může pro podzimní část vetovat dva rozhodčí. Do 31. 7. musí oddíl zaslat na OFS Kroměříž písemnou žádost na které nesmí chybět razítko oddílu a podpisy dvou funkcionářů.