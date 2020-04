Co se v součastném období ve vašem klubu děje?

Naše družstvo zasáhla epidemiologická omezení v době, kdy jsme teprve začínali s pořádnou přípravou na jarní odvety. Hráčky, které působí v našem týmu, téměř všechny bydlí mimo Holešov. Všem jsme doporučili, aby si kondici udržovaly v rámci možností volného pohybu při nějaké minimální fyzické aktivitě. S družstvem komunikuji prostřednictvím telefonu. Ovšem velmi omezeně, protože stejně zatím není co řešit.

Jak zimní příprava probíhala?

Podle plánu. V letošním období jsme vypustili halu. Trénovali jsme venku na umělé trávě s cílem zlepšit kondici a hodně pracovat s míčem. Účast na trénincích se ale pořád nezlepšuje. Byla zhruba čtyřicetiprocentní. V průběhu týdne se na hřiště spousta hráček nedostala. Trápila nás i velká nemocnost. Problémem byl i směnný provoz některých opor. Sehráli jsme jenom jeden modelový zápas.

Věříte, že se jaře ještě bude v ženské Moravskoslezské divizi bojovat o mistrovské body?

Nevěřím, že by soutěž na naší úrovni začala. Vše se bude odvíjet od toho, jak vláda rozhodne, jestli se otevřou školy. Není přece možné, aby holky hrály fotbal a přitom nechodily do školy. Už z logiky daných epidemiologických souvislostí. Budu rád, když v ženské fotbalové divizi začne na podzim nová sezona. A to při optimální situaci nemocnosti koronavirem.

Jak se na situaci díváte jako holešovský internista a praktický lékař?

Situace je vážnější, než jsme si ochotni připustit. A to nejen v oblasti znalosti viru, jeho terapie a také v počáteční materiální nepřipravenosti. Momentální stav bude pravděpodobně přetrvávat do konce května, nebo až do června. Potom se situace zlomí. Buď se uklidní, nebo přijde nová exploze infekce. To však zatím nikdo nedokáže spolehlivě odhadnout.

Pojďme k příjemnějším záležitostem. S jakým záměrem šlo družstvo Holešovských holek do divizní sezony 2019 – 2020?

Chtěli jsme usilovat o co nejlepší výsledky podpořené kvalitním herním projevem. Výsledkově se nám podzimní část soutěže také povedla. V osmi zápasech jsme neztratili ani bod. Nastříleli jsme v nich 48 branek a jenom 4 góly jsme inkasovali.

Jak jste spokojený s výkony svého družstva?

Ve většině utkání jsme dominovali jak v obranné činnosti, tak i v dobré útočné kombinační hře. Nicméně naše koncovka mohla být ještě lepší. Spoustu dalších vyložených šancí jsme ještě neproměnili.

Co Holešovským holkám zajistilo povedené výsledky?

Důležitým prvkem úspěchu byla stabilizace sestavy i schopnost náhradnic neoslabit sílu družstva.

Které zápasy se vám na podzim nejvíc vydařily?

Byl to hlavně souboj v 9. kole na půdě Valašských Klobouk, který jsme vyhráli 1:0. Tenkrát jsme Valašky vůbec nepustili do koncovky. Povedl se nám i domácí duel s týmem Vlkoše. V něm jsme po katastrofálním nástupu do utkání ve 3. minutě prohrávali 0:2. Náš tým se však dokázal morálně zvednout a Jihomoravanky jsme nakonec porazili 4:3.

Ve kterém duelu jste mohli podat lepší výkon?

Herně se nám vůbec nedařilo proti Březnici, kterou jsme podcenili.

Chystají se nějaké změny v kádru?

Docela velké. O naši nejlepší hráčku tvořivou záložníci Pavlu Šiblovou projevil zájem Fastav Zlín. Vážné zranění utrpěla gólmanka Kateřina Pitnerová, která si od fotbalu dlouho odpočine. Kanonýrka Adriana Ševčíková je na dlouhodobé pracovní stáži v Praze a důrazná obránkyně Veronika Brázdilová se rozloučila s fotbalovou kariérou. Do jarní části soutěže bychom proto šli hodně oslabení pouze s třináctičlenným kádrem.

Co šéftrenéra klubu Holešovských holek na podzim ještě potěšilo?

Finanční stabilizace oddílu, která nám umožnila nákup nových sad dresů. Takže kromě herního projevu působíme na hřišti také dobře esteticky.