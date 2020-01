„Součinnost těchto funkcí je dokonce mou výhodou, neboť jsem přímo začleněn ve fotbalových svazích (OFS + KFS), které pak zastupuji na té nejvyšší úrovni. Podobné duplicitní zastoupení mají i ostatní členové Výkonného výboru FAČR,“ upozornil 57letý odborník na kopanou, ale i dotační tituly. Je totiž dlouholetým pracovníkem České unie sportu, která v regionu pomáhá k veřejným dotacím nejen malým fotbalovým klubům.

V regionální kopané jste přes dvacet let, v čele KFS Zlín jste již třetím rokem. Co se v uplynulých letech povedlo a nepovedlo?

Nejvíce mě mrzí, že stále méně lidí pracuje ve svém volném čase pro fotbal – ať už je to v oddíle nebo na okresních či krajských svazích, respektive v odborných komisích. Tuto změnu přisuzuji k příliš uspěchané době, spousta lidí má problém zabezpečit svou rodinu. Je stále složitější získat dobrovolníky, o to více si váží současných a budoucích funkcionářů.

Před necelým rokem jste byl zvolen i do Výkonného výboru FAČR za nižší regionální fotbal. Nelitujete kandidatury?

Určitě ne. Poznal jsem a poznávám fungování asociace z nejvyšších pater. Ne že by to byl můj cíl, ale po řádných volbách do VV FAČR podal krátce po svém zvolení Pavel Bláha rezignaci a následně se všichni předsedové KFS na Moravě shodli na mé kandidatuře. Doposud nemám s fungováním ve VV FAČR problémy, nic mě nepřekvapilo. Za ty roky i práci v České unii sportu už mám přehled a informace o fungování sportovních svazů.

Jak dokážete v nejvyšších patrech FAČR pomoci právě nejnižší kopané?

Na některých zasedáních výkonného výboru se řeší právě nejnižší patra fotbalové pyramidy. Jsem rád, že mě a Karlovi Kulovi dávají v tomto směru všichni členové výkonného výboru prostor. Vnímají v té fotbalové hierarchii naše problémy. Nejvíce mě těší, že se nám podařilo přesvědčit vedení FAČR ke zjednodušení dotací. Vedení platí rozhodčí a delegáty, dále před podzimní sezonou se nám podařilo přesvědčit výkonný výbor ke zvednutí paušálů rozhodčím na nejnižších patrech fotbalu. Našim problémem jsou stále nejen kvalita, ale i kvantita.

S kým se vám ve Výkonném výboru FAČR nejlépe spolupracuje, má podobné názory jako vy?

Mám velmi dobrý vztah se samotným předsedou Martinem Malíkem. V podstatě komunikuji se všemi členy výkonného výboru, ale nejvíce si rozumím s bývalým reprezentantem Karlem Kulou. Máme jednotné názory na problematiku směru amatérského fotbalu. I proto od zvolení pořádáme ve Vyškově pravidelné pracovní schůzky s vedením krajů, kde informujeme o změnách ve fotbalovém hnutí a přijímáme podněty.

Co je pravdy na tom, že kontroverzní osoba českého fotbalu Roman Berbr by v příštích volbách neměl kandidovat…

Slyšel o jsem tom, ale na společných zasedáních výkonného výboru se nebavíme o jeho působnosti v dalším volebním obdobím. Tato problematika je v gesci jenom české strany na valné hromadě, za níž vždy kandiduje.

Nedávno byl zaveden VAR. Co říkáte na jeho fungování?

V kontextu je to dobrá myšlenka, ale bohužel v našem provedení přináší více negací než pozitiv. Zejména proto, že všichni nemají stejné podmínky. VAR je využíván jen v některých utkání, bohužel jsou některé kluby protěžovány. Týmy druhé půlky tabulky tolik možností nemají. V neposlední řadě je zarážející samotný výklad a rozdílnost v situací mezi vyškolenými pracovníky VAR a rozhodčími. Je potřeba vytvořit jasný prováděcí pokyn jednotlivých situací. V každém utkání je to jinak a to je špatně, což veřejnost vidí. VAR by měl sloužit odstranění chyb, ale nyní působí spíše naopak.

Jak se vám líbí výkony a výsledky národního týmu a jeho kvalifikace na ME?

Měl jsem to štěstí, že jsem byl při všech duelech kvalifikace osobně přítomen, navíc vzhledem k funkci jsem měl ještě blíže nároďáku. Stejně jako většina fanoušků mám radost z úspěchu, kterou nastartovala trenérská výměna. Od té doby byla pozitivní nálada při všech reprezentačních srazech. Český fotbal má v Evropě stále zvuk a kvalitu, účast ne ME je dobrá zpráva pro všechny fotbalové fanoušky a celou naši veřejnost.

Které zápasy se vám nejvíce líbily?

O posledním duelu v Bulharsku se mi moc už hovořit nechce, neměl atmosféru ani kvalitu. Naopak utkání s Anglií s Kosovem v Plzni byly fantastické, na takové se nezapomíná.

Jakou máme šanci na postup ze skupiny ME?

Šance jsou reálné. Dokázali jsme doma porazit Anglii, Chorvatsko je také hratelné, poradili si s nimi i Slováci. Třetí do skupiny vzejde dle mého názoru z dvojice Srbsko – Skotsko. Míč je kulatý, do léta je daleko. K pozitivnímu náhledu mě vede fakt, že máme v tuzemsku v podobě Slavie Praha mužstvo evropské kvality. Pokud nároďák postavíme na nich, nemám z české účasti strach.

Chystáte se na zápasy ME?

Rád bych se některých zápasů zúčastnil. Nejvíce mě láká Anglie. Konkrétní program budu ale řešit až pár týdnu před finálovým turnajem, dle pracovních povinností a možností.

Budou k mání lístky na ME i prostřednictvím regionálních svazů?

Na základě informací z prosincového výkonného výboru prozatím žádný protokol z UEFA nepřišel, neznáme počty ani ceny lístků. Stejně jako na přechozích šampionát by se podle všeho měla řešit distribuce lístků na ME centrálně a transparentně.

Zpět k výkonnostní kopané. Jaké změny plánujete KFS pro další sezonu?

Nějaké připravujeme, ale jsou minimální. Mimo jiné bychom rádi kvůli regulérnosti vedle duelů krajského přeboru natáčeli i další zápasy. Aktivně rovněž pracuji na tom, aby v letošním roce byl jeden z přímých přenosů zápasu nižší kopané v rámci projektu Můj klub ze Zlínského kraje. Mám příslib že bychom se v tomto roce mohli dočkat.

Jak se bude tento duel vybírat?

Klíč by měl být jednoduchý: mělo by se jednat o atraktivní soupeře s větší diváckou kulisou. A hlavně fotbalovým zázemím, který bude splňovat požadavky České televize pro vysílání. Samotný finální výběr provede krajský fotbalový svaz, přičemž budeme zvažovat více kritérií.

Plánuje natáčení zápasů nejen krajského přeboru, ale i I. A a I. B třídy. Proč?

V poslední době se na fotbale se objevuje strašně moc agresivity. A to nejen ze stran fanoušků a fotbalistů, ale i funkcionářů. Někdy je to až za čárou, což je asi dané dnešní dobou. Při šetření odborných komisí pak narážíme na situace, kdy každá zainteresovaných stran má rozdílný názor. A právě přenosy by mohly pomoci situaci zklidnit. Variant na řešení je více, ale inspirujeme se i zkušenostmi jiných krajů. Chceme předcházet problémům transparentním řešením.

Některé kluby volají po konci penaltového rozstřelu v případě remízy. Jak vy hodnotíte toto pravidlo?

Tento způsob zakončení remízových zápasu je divácky atraktivní a fotbal se hraje pro ně. Pokud se ale oddíly se rozhodnou jinak, nemám s tím problém, naopak. Fotbal se hraje pro diváci a oddíly. Každé dva roky se v přihláškách dotazujeme, zda penaltový rozstřel zachovat či ne. Zatím je převažuje názor pokračovat, rozhodně nic neděláme direktivně.

Letošní podzim se zdál být disciplinárně nejklidnější. Směřuje nižší fotbal k lepšímu, kulturnějšímu projevu?

To si ve světle výše uvedených problémů nemyslím. Právě letošní sezona mě překvapila, neboť hned v úvodu jsme řešili agresivní projevy fanoušků, funkcionářů, byla to dost závažná legislativní a administrativní pochybení, které bychom v jarní části sezony chtěli co nejvíce minimalizovat.

Jak aktuálně vypadá situace s rozhodčími v nižší kopané?

Co se týká okresu Zlín, tak je podstatně lepší. Funguje zde škola mladých rozhodčích, kterou má na starost zkušený bývalý ligový rozhodčí Vladimír Goňa. Máme zde jedenáct mladých sudích včetně dívek, kteří si už na podzim zapískali po boku zkušených. Nejenže nám roste počet sudích, ale navíc její základnu omlazujeme. Na jaře by vzhledem k rostoucí výkonnosti mohli nastupovat i nováčci jako hlavní arbitři. Zde bych chtěl apelovat na funkcionáře a hráče oddílu, aby byli k novým a hlavně mladým rozhodčím více trpělivý, neboť si myslím, že všichni jsme jednou začínali a někde se to naučit musí. Pokud k nim budeme od začátku agresivní a negativní, určitě se v této oblasti nikam neposuneme.

Před sezonou jste navýšili odměny sudích. Je to cesta k vyřešení situace, podobně jako u učitelů?

Na podzim opravdu došlo k navýšení v průměru v řádech desítek procent, výše se liší soutěž od soutěže. Zvýšení motivaci v podobě finanční odměny je jednou, ale ne jedinou z cest k zlepšení situace na poli rozhodčích.

Zlepšily se i podmínky pro fotbal v nejmenších městech a vesnicích?

Díky větší podpoře států sportů na nejnižší úrovni v rámci programu Můj klub, může na další finance dosáhnout řada malých oddílů. Byl bych rád, aby na ni dosáhli všechny kluby, ale samy musí vyvinout aktivitu. My jim rádi pomůžeme. Aktuálně v našem Zlínském kraji jsou hned tři dotační programy na činnost sportovních organizací.

Podařilo se vám pozastavit úbytek klubů a týmů ve fotbalových soutěžích?

Oproti české straně FAČR jsme na tom relativně dobře. I když do budoucna očekávám úbytek i u nás. I proto začínáme v OFS Zlín reálně uvažovat nad sdruženým startem klubů i v soutěžích mužů. Možná už v příští sezoně, pokud bude zájem ze stran více oddílů.

Jak se tedy osvědčil model sdružených týmů?

Pokud to nikdo nezneužívá, tak je to budoucnost fotbalu v malých obcích. Nesmí to být ale zneužíváno z pozice větších klubů, kde si účelově založí A a B týmy a pak hráče využívají i ve třech mládežnických týmech.

Jak to vypadá s hospodařením svazů v regionu? Zvyšuje se rozpočet?

V letošním roce jako loni skončíme v plusových číslech. Hospodaření je jedna z pozitivních zpráv a výsledků. Rozpočet nezvyšujeme, i proto, že příjem není do půlky roku znám. Hledáme ale i nové sponzory, rozjela se spolupráce s firmou Heineken, která oblékla všechny rozhodčí. Po vzoru Moravskoslezského svazu pracujeme na získání titulárních partnerů jednotlivých soutěží, kdy vždy platí, že takto získané prostředky vždy půjdou různými formami zpět do klubů. Momentálně intenzivně jednáme s firmou Datart, doufám že i zde to dopadne k oboustranné spokojenosti.