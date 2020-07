„Kdyby na jejich nabídku kývli všichni čtyři hráči od nás, my to můžeme zabalit. Neměli bychom s kým hrát,“ vysvětluje předseda Admiry Hulín Jan Horáček.

Ačkoliv druhý tým krajské I. B třídy skupiny B bude nyní ve městě fotbalovou jedničkou, nedaleký rival mu nadělal vrásky na čele.

„Samozřejmě to příjemné není. Zvlášť v době, kdy mančafty horko těžko poskládají jedenáct chlapů a oni založí nový mančaft. Tím oslabí další pět mančaftů, může to mít až fatální následky,“ kroutí hlavou šéf hulínského klubu, jenž vznikl v roce 1993.

Zatímco Admira chce hrát se svými hráči a odchovanci, Spartak loví v širším okolí.

„Moc kluků z Hulína nemají. Hrát MSFL bez Hulíňáků bych ještě pochopil, ale hrát prales bez nich je prostě šílenost,“ je upřímný Horáček, který přitom soka ani jako konkurenta nevnímá.

„Konkurenti budeme až v okamžiku, kdy budeme hrát stejnou soutěž. Když má někdo na I. B třídu, nebude hrát okres. To by byl blázen, a jestli na ni nemá, tak to ani nemusí hrát. My jsme s nimi měli konfrontaci v hodně okleštěné sestavě a oni se nedostali za půlku. Tam je čeká hodně práce. Pochybuji, že to bude mít dobrý konec,“ nedává Horáček rivalovi velké naděje.

Mají velké ambice, zatím nepodložené kvalitou

Vztahy mezi soky jsou prý korektní. „My se respektujeme. Potkáváme se na trénincích, hráli jsme spolu přátelák, mají velké ambice, ale zatím je nemají podložené kvalitou,“ stojí si za svým Horáček.

Ze čtyř oslovených hráčů nakonec zamířil z Admiry k rivalovi jen Jakub Kubo, nejistá je situace s Lukášem Čevorou, který je vytížený z rodinných důvodů a nestíhá. Jedinou posilou je Jakub Vrána z Otrokovic.

„Hráčů je minimum a nevím, jak tohle bude pokračovat,“ má obavy Horáček, jehož tým po podzimu skončil na druhém místě I.B třídy skupiny B a maloval si, jak prožene vedoucí Mladcovou.

Pak přišla pandemie koronaviru a tím i předčasný konec sezony.

„Samozřejmě nás to mrzí. Měli jsme to rozjeté velmi pěkně. Hráli jsme dobrý fotbal. Historicky jsme útočili na nejlepší umístění. Ale to je prostě život. Musíme to brát, jak to je a pokusit se příští rok. Mančaft zůstal prakticky až na možná dva odchody nezměněn. Nastávající sezona by mohla mít podobný průběh,“ věří Horáček.

Poctiví trénovali i v době covidu

Velkým otazníkem bude připravenost amatérských klubů. Ne každý se v době karantény donutil k aktivnímu pohybu.

„Samozřejmě, někdo s tím může mít problém, jiný ne. Jsou u nás i poctiví kluci, kteří trénovali individuálně i v době covidu. Na začátku sezony nebude fyzička optimální. Předpokládám, že podobné potíže budou mít i ostatní mančafty,“ myslí si předseda Admiry Hulín, jejíž hráči se doteď scházejí jednou týdně.

Ostrá příprava před plánovaným startem soutěže 15. srpna by měla začít v polovině července.

„Naše ambice se nemění. Chceme hrát, na co máme s Hulíňáky. Největší ambicí bude udržet klub a sehnat kluky. Stav hráčů je tristní. Vidíme kolem sebe, jak se ruší kluby a hrají čtyřicátníci, padesátníci. Nemá to kdo hrát,“ krčí bezradně rameny Horáček.

A co když přijde druhá vlna pandemie, jak se leckdo předpovídá? „Opatření jsou přehnaná. Je mi jasné, že v našem alibistickém státě se nemůžeme dočkat odvážných řešení. Pokud nějaká druhá vlna přijde, zastaví se nejen fotbal, ale všechny sporty,“ obává se Horáček.