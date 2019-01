Lídr soutěže z Martinic cestuje do Tučap. Šelešovice budou doma bojovat o první výhru

Hráči Záhlinic (v modrém( doma čtyčikrát neprohráli, zatíco Němčice venku už pětkrát nevyhrály. | Foto: Foto: Libor Pecháček

Kroměřížsko - Po třech kolech okresního přeboru fotbalistů jsou v tabulce už jen dva týmy, které neztratily ani bod a dva, které nevyhrály. Poslední Prusinovice a třinácté Šelešovice to však na domácím trávníku nebudou mít jednoduché. Naopak vedoucí duo zajíždí na hřiště soupeřů a podle jejich kvalit mohou Martinice i Kyselovice znovu bodovat naplno.

PRUSINOVICE (14) – SKAŠTICE (11)

Jsou odehraná pouhá tři kola, ovšem pokud budou Prusinovice pokračovat takto dál, budou mít problémy. Především defenziva je katastrofální. Osmnáct inkasovaných branek za 270 minut znamená, že poslední tým tabulky inkasuje v průměru každou čtvrthodinu. Prusinovice budou chtít zapomenout na špatný výkon a porážku 1:4 ve Zdounkách.

„Pokusíme se už konečně bodovat. Nemyslím si, že Skaštice, i když nemají přesvědčivé výsledky, jsou slabší než loni. Mají v týmu hodně kvalitních a zkušených hráčů, takže to určitě nebude jednoduché. Přesto jsme odhodlaní se poprat o první body. Hrajeme doma a tak bychom měli vyhrát,“ věří kouč Prusinovic Martin Novák.

Fanoušci se mají na co těšit, protože v duelech Prusinovic se Skašticemi padá v průměru víc, než šest gólů. Extrémem byly výsledky 4:6 nebo 5:5. Minimálně padly tři branky. Na jaře prohrály Prusinovice doma 1:2. Skaštice prožívají druhý nejhorší vstup do sezony. Horší to bylo jen v sezoně 2004/2005, kdy získaly první bod až v 8. kole!

„Domácí jsou v těžké situaci, protože ještě nemají ani bod. My na tom však nejsme o moc lépe. Budeme se snažit bodovat, protože je to aktuálně boj o poslední místa v tabulce. Minule chytal Tomáš Motal, který není gólman, ale hráč v poli. Kdo bude chytat v Prusinovicích, zjistím až v neděli v 15 hodin,“ dodal s úsměvem hrající trenér Skaštic Ivo Frýdl.

Utkání má jako jediné ve 4. kole výkop už v 15 hodin.

Vzájemná bilance: 4 – 1 – 5, 33:30

Série: Prusinovice 4× nevyhrály.

Tip Deníku: 0

TUČAPY (9) – MARTINICE (1)

Už devět branek má po třetím kole na svém kontě kanonýr Martinic Ladislav Zakopal. Patří k základním stavebním kamenům lídra soutěže. Hosté, kteří za tři kola urvali devět bodů a nastříleli šestnáct branek, se chystají na bušení do zavřené obrany.

„K utkání pojedeme oslabení. Chybět nám budou dva potrestaní hráči. Zkusím přemluvit Kunderu, aby nám vypomohl na jeden zápas. Jinak tým doplníme z rezervy. Rozhodně chceme vyhrát, i když je mezi kluby dlouholetá rivalita,“ plánuje hostující trenér Ladislav Fischer.

Tučapy inkasovaly jenom čtyři branky, ovšem střelecky se prosadily pouze třikrát. V jejich zápasech padlo letos zatím nejméně branek. Domácí však ukázali svoji vizitku v minulém kole proti Žeranovicím. Hosté přesto nemohou myslet na nic jiného, než na tři body. Na Tučapy čeká zatím nejtěžší zápas sezony.

„Martinice jsou jasným favoritem. Musíme hrát soustředěně a bojovat. Pokud zopakujeme výkon ze Žeranovic, můžeme hosty potrápit. Věřím, že přijde hodně diváků, protože je to derby utkání,“ odhaduje domácí trenér Jaroslav Křepelka.

Vzájemná bilance: 3 – 2 – 5, 15:19

Série: Martinice 11× neprohrály.

Tip Deníku: 2

CHVALČOV (4) – ŽERANOVICE (8)

Povinností Chvalčova je vyhrát, ale také Žeranovice hrály minule dobře, jen nedokázaly vstřelit branku. Domácí svého soupeře rozhodně nemohou podcenit.

„Doufám, že utkání zvládneme. Žeranovice však mají kvalitní mužstvo, i když v minulém kole doma prohrály s týmem Tučap. Každý zápas s nimi bývá těžký. Obě mužstva se velmi dobře znají, takže se těžko můžeme navzájem něčím překvapit. V mužstvu je po úspěšném vstupu do sezony dobrá nálada a doufám, že to potvrdíme i na hřišti,“ řekl Zdeněk Trojek, trenér Chvalčova.

„Domácí zápas nám v minulém kole vůbec nevyšel. Na utkání s Chvalčovem nebudu přítomen, tak jsem hráčům už řekl, že jestli mně chtějí udělat radost, tak musí dovézt minimálně bod. Chvalčov je technické mužstvo s řadou kvalitních fotbalistů. Takový soupeř nám vyhovuje víc, než třeba Tučapy. Když k zápasu hráči přistoupí stejně jako ve Skašticích a nebudou dělat chyby, tak můžeme pomýšlet na bodový zisk. Bohužel nám budou chybět dva hráči základní sestavy,“ prohlásil kouč Žeranovic Pavel Postava.

Vzájemná bilance: 4 – 0 – 6, 26:30

Tip Deníku: 1

ŠELEŠOVICE (13) – ROŠTĚNÍ (10)

Pod vedením trenéra Petra Mozgy se Šelešovicím loni dařilo ve III. třídě, kterou vyhrály. Jeho svěřenci se dokážou pravidelně střelecky prosazovat. Loni v létě prohráli doma s Ratajemi 0:3, jenže od té doby se vždy alespoň jednou trefili. V minulém kole prodloužili svou sérii v Němčicích na 26 zápasů, i když ani dva vstřelené góly na body nestačily.

„Minulý zápas v Němčicích jsme si prohráli sami. Kdybychom za stavu 2:0 proměnili penaltu, tak by bylo asi o výsledku rozhodnuto. V tomto zápase s Roštěním beru jen vítězství. Kdybychom ztratili další body, tak bychom se asi dostali do svízelné situace. V domácích zápasech prostě nesmíme ztrácet. Kdybychom v předchozích zápasech v Kostelci a Němčicích neztráceli body v nastaveném čase, tak bychom byli ve středu tabulky,“ podotkl trenér Šelešovic Petr Mozga.

Trenér Petr Paštěka se hodně zlobil na své svěřence kvůli mizernému výkonu v domácím duelu s Chvalčovem. Slabá hra měla za následek kromě porážky i to, že Roštění poprvé od 5. dubna, kdy podlehlo Počenicím, nevstřelilo v okresním přeboru gól.

„Zápas v Šelešovicích pro nás rozhodně nebude jednoduchý, protože máme velké problémy se sestavou. Po zápase v Tučapech máme čtyři klíčové hráče mimo, a to je problém. Z toho jsem rozčarovaný. Někteří rozhodčí, pokud nedokážou chránit hráče a trestat fauly, by asi měli skončit. Štěpánek je po operaci nosu. Navrátil má zlomená žebra. Byly to tak čitelné zákroky, že nechápu, že se obešly bez trestu. Nechci plakat, ale to jsou prostě fakta. Arbitři by se měli zaměřit na ochranu hráčů a samotného fotbalu. Sestavu doplníme dorostenci. Nemůžeme si už dovolit ztrácet body, takže i v této situaci chceme minimálně bod,“ dodal trenér Roštění Petr Paštěka.

Vzájemná bilance: 0 – 0 – 2, 2:6

Série: Šelešovice 4× nevyhrály.

Tip Deníku: 0

ZÁHLINICE (6) – NĚMČICE (5)

Němčice nevyhrály venku v posledních pěti zápasech. Naposledy se jim to povedlo 19. dubna, kdy zvítězily na půdě Mrlínku.

„Byl bych rád, kdyby Němčice svou sérii na hřištích soupeřů u nás prodloužily. Na domácí půdě chceme opět zvítězit. V minulém kole jsme zbytečně a nešťastně ztratili body v zápase s Kyselovicemi. Pokud podáme stejný výkon jako v předchozích zápasech, tak jsme schopni zvítězit a udržet se v horní polovině tabulky. Rozhodně se nechceme propadat a hrát zase o udržení jako v loňské sezoně,“ zdůraznil hrající trenér Záhlinic Ladislav Paštěka.

„Je pravda, že se nám venku v poslední době nedaří. Chceme sezonu dobře odstartovat a to znamená, že musíme v Záhlinicích bodovat. Loni jsme tam utkání nezvládli. Bylo to však poslední kolo a zápas tak byl v mnoha ohledech specifický. Myslím si, že teď jsme dostatečně připravení, abychom si minimálně remízu odvezli,“ dodal trenér Němčic Martin Zaoral.

Vzájemná bilance: 3 – 2 – 3, 21:18

Série: Záhlinice doma 4× neprohrály. Němčice venku 5× nevyhrály.

Tip Deníku: 2

MRLÍNEK (12) – KYSELOVICE (2)

Hledat skuliny v defenzivě protivníka, to může být pro Mikulíkův soubor oříšek. Hosté totiž obdrželi ve třech kolech jenom dvě branky.

„Kyselovice byly pro nás vždycky nepříjemným soupeřem. Myslím si, že letos by mohly myslet na postup. My se musíme zaměřit především na naši hru, protože neproměňování šancí a chyby v defenzivě nás sráží. Ani fyzička není na odpovídající úrovni. Snad přesto s Kyselovicemi konečně uspějeme,“ přeje si trenér domácích Martin Mikulík.

Mrlínek zatím nepodává výkony, jaké si představoval, což může být pro hosty spíše nevýhoda. Bude se jistě snažit doma bodovat naplno.

„Myslím si naopak, že krize domácích nám může nahrát. Když dáme branku, tak budeme mít nespornou výhodu. Nastoupíme v nejsilnější sestavě, a proto věřím, že vyhrajeme,“ uvedl trenér Kyselovic Vít Říkovský starší.

Utkání se bude také počítat jako semifinále poháru OFS Kroměříž. Takže v případě remízy se dočkají diváci pokutových kopů.

Vzájemná bilance: 3 – 0 – 3, 16:17

Série: Kyselovice 4× neprohrály.

Tip Deníku: 0

ZDOUNKY (3) – KOSTELEC U HOL. (7)

Po triumfu nad Mrlínkem ušil trenér Zdounek Vladimír Andrýsek skvělou taktiku i na duel s Prusinovicemi. Čtyři vstřelené branky a téměř bezchybná obrana – to vedlo Zdounky k další výhře.

„S Kostelcem jsme hráli v zimě přípravný zápas, který jsme vyhráli 4:2. Příprava a mistrovské utkání jsou však o něčem jiném. Navíc hosté doplnili svou sestavu o Aleše Ryšku, což je hráč, který bude patřit bezesporu k ozdobám okresního přeboru. Musíme si na něho dávat velký pozor, stejně jako na šikovné útočníky soupeře,“ řekl trenér Zdounek Vladimír Andrýsek.

„Měli bychom být silnější, než v prvním utkání venku v Záhlinicích. Přesto respektuji sílu soupeře, protože jsme se potkali v zimní přípravě. Zdounky jsou vyspělým týmem. Jejich hráči jsou rychlí a chtějí hrát fotbal. Jedeme na hřiště třetího týmu tabulky s respektem. Jeho výsledky jsou pro nás varováním. Samozřejmě bych byl spokojen, pokud bychom si přivezli bod,“ dodal trenér Kostelce Miroslav Polášek.

Vzájemná bilance: Soupeři se od roku 2000 nestřetli.

Tip Deníku: 1

Střelci: 9 – Ladislav Zakopal (Martinice), 4 – Tomáš Hlobil (Kostelec u Hol.), 3 – Michal Firych (Zdounky), Václav Hlobil (Martinice), Marek Hošťálek (Martinice), Vladimír Macho (Skaštice), 2 – David Holý (Němčice), Michal Holý (Němčice), Martin Chorý (Skaštice), Marek Jančík (Kyselovice)

Žluté karty: 2 – František Novák (Tučapy), Ladislav Paštěka (Záhlinice), Miroslav Gerát (Prusinovice), Kamil Vaculík (Chvalčov), Patrik Barot (Němčice), Roman Dunda (Záhlinice), Jaroslav Hradil (Kostelec u Hol.), Jan Husařík (Šelešovice), Pavel Husařík (Šelešovice)

Červené karty: 2 – Petr Tkadlčík (Prusinovice), 1 – Stanislav Škrabaňa (Roštění), Mojmír Heryan (Mrlínek), Tomáš Hradil (Mrlínek), Radim Scholz (Šelešovice), Karel Pavelka (Martinice), Josef Pospíšil (Martinice)

Brankáři s čistým kontem: 1 – Jiří Maceja (Zdounky), Zdeněk Chytil (Tučapy), Tomáš Jakubec (Chvalčov), Pavel Molčík (Kyselovice), Jiří Zapletalík (Kostelec u Hol.)

Brankáří – maximální minutová neprůstřelnost: 194 (aktuální série – 51) – Jiří Maceja (Zdounky), 162 (90) – Pavel Molčík (Kyselovice), 114 (72) – Radek Mičola (Němčice), 101 (10) – Zbyněk Gába (Žeranovice), 100 (100) – Zdeněk Chytil (Tučapy), 97 (23) – Pavel Hejníček (Roštění), 97 (0) – Lubomír Uličník (Šelešovice), 95 (95) – Tomáš Jakubec (Chvalčov), 90 (90) – Jiří Zapletalík (Kostelec u Hol.), 88 (42) – Petr Pospíšil (Záhlinice)

Utkání od r. 2003: 145 – Alois Barot (Prusinovice), 144 – Tomáš Darebníček (Němčice), 140 – Radek Nevřala (Prusinovice), 138 – Daniel Sklenář (Prusinovice), 135 – Michal Štěpánek (Němčice), 129 – Roman Zmeškal (Chvalčov), 127 – Vladimír Kubaník (Chvalčov), 126 – František Spáčil (Admira Hulín), 124 – Josef Bartošek (Prusinovice), 122 – David Běťák (Lubná), Jan Chlápek (Chvalčov)

Branky od r. 2000: 116 – Ladislav Paštěka (Záhlinice), 81 – David Zelený (Rusava), 76 – Martin Simerský (Admira Hulín), 73 – David Bačinský (Lubná), 70 – Milan Staněk (Rajnochovice), 67 – Radek Pospíšilík (Němčice) a Roman Kovařík (Prusinovice), 66 – Jiří Vinklárek (Slavkov p. H., Prusinovice), 64 – Petr Šimčík (Koryčany, Martinice), 61 – Slavomír Štoll (Admira Hulín)

Žluté karty od r. 2003: 43 – Radek Pospíšilík (Němčice), 40 – Ladislav Paštěka (Záhlinice), 39 – Martin Chorý (Skaštice), 35 – Marian Omelka (Lubná) a Radek Nevřala (Prusinovice), 33 – David Běťák (Lubná), Radovan Zicháček (Chvalčov) a Josef Bartošek (Prusinovice), 32 – Roman Darebníček (Němčice), 31 – David Bačinský (Lubná) a Pavel Zaoral (Němčice)

Červené karty od r. 2003: 4 – Josef Bartošek (Prusinovice), Roman Darebníček (Němčice), Ivan Mikulík (Prusinovice), Radovan Zicháček (Chvalčov), Roman Smýkal (Žeranovice) a Petr Husařík (Šelešovice), 3 – Ladislav Paštěka (Záhlinice), David Bačinský (Lubná), Radek Pospíšilík (Němčice) a Miroslav Trnčák (Chvalčov)

Brankáří s čistým kontem od r. 2003: 22 – Jaroslav Michalec (Lubná), 21 – Pavel Molčík (Kyselovice), 19 – Ondřej Nebuchla (Admira Hulín) a Jiří Maceja (Koryčany, Zdounky), 18 – Karel Mikulčák (Slavkov p. H.), 11 – Roman Jánoš (Martinice) a Ivo Ujka (Lubná), 10 – Josef Spiegl (Prusinovice), 9 – Jaromír Barot (Prusinovice, Chvalčov) a Petr Pořízka (Mrlínek)

Brankáří – maximální minutová neprůstřelnost od r. 2003: 487 (aktuální série – 51) Jiří Maceja (Koryčany, Zdounky), 452 (210) – Jaroslav Michalec (Lubná), 374 (32) – Radek Láník (Admira Hulín), 359 (37) – Robert Juřík (Koryčany), 353 (47) – Jiří Rampas (Zborovice, Zdounky), 351 (0) – Karel Mikulčák (Slavkov p. H.), 341 (91) – Libor Dohnal (Chvalčov), 325 (134) – Ondřej Nebuchla (Admira Hulín), 307 (88) – Ivo Ujka (Lubná), 303 (120) – Roman Jánoš (Martinice)