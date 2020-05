„Po těch letech, co fotbal dělám, je to velice příjemný pocit. Tohoto bezpochyby významného ocenění si nesmírně vážím,“ prohlásil za týden pětasedmdesátiletý Bednář, který již v minulosti za práci pro fotbal obdržel bronzový odznak.

Nyní se dočkal dalšího uznání. „Trenérskou činnost vykonávám od roku 1975, což je dost dlouhá doba. Od roku 2001 se věnuji výhradně ženskému fotbalu. Dovolím si tvrdit, že pokud by nebylo mě a mých spolupracovníků, v Holešově už by dávno nebyl,“ je přesvědčený.

Bednář věděl, že ho lidé z OFS Kroměříž na prestižní cenu navrhli. Že ale nakonec plaketu dostane, se dozvěděl až od redaktora Deníku. Ani mu nevadilo, že se letos nekonalo tradiční vyhlášení, které vedení FAČR s ohledem na průběh opatření souvisejících s nákazou koronavirem zrušilo.

„Samozřejmě s tou pompou by to asi bylo lepší, ale jde hlavně o vnitřní pocit, což mi bohatě stačí,“ prohlásil.

„Jenom škoda, že jsem se nemohl potkat s těmi, co jsem dříve trénoval,“ přidal zklamaně.

Bednář se fotbalu věnuje téměř půl století. Jako trenér působil v Holešově, Všetulech, Kostelci u Holešova a v Rymici. Posledních patnáct let se angažuje ve fotbalovém klubu Holešovské holky, posledních pěti let je zároveň předsedou oddílu.

Vzpomínky na krásné začátky

Nejraději vzpomíná hned na začátek kariéry, kdy jako asistent trenéra Zapletala působil v Holešově u prvního týmu mužů.

„V sezoně 1976/1977 jsme vyhráli první A třídu a postoupili do krajského přeboru, což byla tenkrát výborná soutěž. Byli v ní Spartak a Dynamo Jihlava, Blansko, Žďár nad Sázavou, Kyjov, Dubňany nebo Lanžhot,“ vybavuje si i po letech. „I když jsme nakonec sestoupili, vzpomínám na to rád,“ doplňuje.

Nezapomenutelná pro Bednáře byla i sezona 2006/2007, kdy si s fotbalistkami Holešova zahrál nejvyšší ženskou soutěž. „Skončily jsme na předposledním nesestupovém místě, přesto jsme museli ligu opustit, protože jsme neměli mládež ani peníze,“ připomíná.

Bez fotbalu být nemůže. Nejdelší přestávku v trénování měl po narození syna. I když manželce sliboval, že toho nechá, nakonec se na střídačku vrátil po čtyřech a půl měsících. Druhá pauza přišla až letos.

Celosvětové pandemie připravila amatérské sportovce v Česku o část sezony. Jaro neodehrály ani divizní fotbalistky. „Už na začátku jsem správně předpokládal, že se soutěž nedohraje. Teďka jsem v úplném klidu,“ přiznává.

Kouč Holešovských holek chce s pořádným tréninkem začít až v červenci. „Co jsem se bavil s lidmi z Olomouce, pokud nepřijde druhá vlna epidemie, měla by naše třída odstartovat první víkend v září,“ říká.

Ve svém volnu obvolal všechna děvčata. Chtěl vědět, zda budou pokračovat dál. „Naštěstí jsem dostal příznivé zprávy. Kromě jedné hráčky by měl tým zůstat pohromadě,“ věří Bednář.

Najdou se sponzoři?

Známý odborník by v divizi rád navázal na předchozí dva roky a se stejným kádrem znovu útočil na nejvyšší příčky.

Na postup do Moravskoslezské ligy žen ale Holešovské holky nemyslí. „Do vyšší soutěže nás nepustí ekonomická situace,“ ví Bednář. „U nás na venkově nejsme schopní z dívek poskládat jakékoliv mládežnické družstvo a platit poplatek dvacet tisíc korun by pro nás bylo likvidační. Zvláště nyní, když jsem od městského úřadu v Holešově obdržel dopis, že po mě za pronájem sportovišť na letošní rok chtějí dvacet 20 tisíc korun. Přitom loni to bylo pouze osm,“ kroutí hlavou Bednář.

Ten se nyní bojí, aby dokázal zajistit rozpočet a zabezpečit chod oddílu. Jednání se sponzory ho totiž teprve čekají. „Zatím jsem je nechal úplně v klidu, protože se bojím, že kvůli ekonomické krizi budu narážet na zavřené dveře,“ míní.

Situace ve výkonnostním fotbale momentálně není ideální. Dlouhodobě chybí nejenom hráčky, ale nyní i finanční prostředky. „Je to špatné,“ povzdechl si Bednář. „V okrese nám vyrostl konkurent v podobě Ajaxu Bezměrov, který vykradl severní část Kroměříže. Pro holky je lepší dojíždět do Bezměrova než přes Hulín do Holešova. Navíc od nás na sever, v Bystřici pod Hostýnem nebo Loukově dívčí fotbal úplně vymřel. Nyní je velmi obtížné shánět hráčky. Třeba z Holešova jsou na naší soupisce pouze dvě děvčata,“ dodává.