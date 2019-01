Kroměřížsko – Nováčci z Morkovic a Rajnochovic naznačili úmysl hrát v horní polovině tabulky okresního přeboru fotbalistů. Rezerva Morkovic vstřelila osm branek Roštění. Rajnochovice jenom o jednu méně na hřišti třetího nováčka z Rataj. Domácí však hráli téměř celý zápas bez vyloučeného Chalupy.

Přesvědčivé vítězství si připsaly také Žeranovic, které zásluhou tří branek Karla Klimka nakonec zdolaly Prusinovice 5:1. O své formě přesvědčil Kostelec. Jako jediný neinkasoval a dokázal, že už loni nebyl druhým nejlépe bránícím týmem náhodně. Těsná výhra nad loňským účastníkem I. B třídy naznačuje, že po loňské konsolidaci kádru by Kostelec mohl opět bojovat o nejvyšší příčky. Stejný cíl mají i Kyselovice, ty však hned v úvodu ztratily body doma s Němčicemi.

Na pěti hřištích jsme zaznamenali velice slušné návštěvy. 200 diváků se přišlo podívat na premiéru nováčka z Rataj.

CHVALČOV – SKAŠTICE 1:4 (0:1)

Favorizované Skaštice splnily svou roli na hřišti Chvalčova. Zlomovým okamžikem byla branka do šatny, kterou vstřelil Macho. Po přestávce přidali hosté během pěti minut tři branky a o jejich vítězství nebylo pochyb. Premiéru má za sebou v brance Skaštic velmi zkušený gólman Pavel Barcuch, který se do podvědomí fanoušků zapsal svým působením v klubech jako Drnovice, Karviná, Ratíškovice, Kroměříž nebo Slavičín.

„V prvním poločase se střídaly šance na obou stranách. Od první vstřelené branky jsme byli pány na hřišti. Úvod druhého poločasu byl z naší strany uragán, na který domácí nedokázali reagovat. Poslední půlhodina se už dohrávala v klidném tempu. Za výkon ve druhém poločase jsme si vítězství zasloužili,“ řekl trenér Skaštic Ivo Frýdl.

„První poločas byl vyrovnaný se šancemi na obou stranách. Bohužel po naší chybě jsme inkasovali a dost nás to rozhodilo. Nástup do druhého poločasu byl z naší strany katastrofální. Bylo to na ručník, protože hosté měli ještě další šance. V závěru se hra vyrovnala. Herně jsme nezklamali, ale bohužel jsme udělali hrubé chyby v obraně. Hosté si zasloužili vyhrát,“ doplnil domácí trenér Zdeněk Trojek.

Branky: 60. Zmeškal – 44. Macho, 50. Janalík, 52. Bubla, 55. Chorý. Rozhodčí: Vymětal. Diváci: 150.

Chvalčov: Šimčík – Trňák, Trnčák, J. Spiegl, Zmeškal, Ordáň, Balvín, Talach, Kopeček, Dočkal, Stodůlka (Něstreljajev, Ryška, L. Jakubec).

Skaštice: Barcuch – Sehnal, Kvasnička, P. Frýdl, Bubla, T. Motal, I. Frýdl, Mráček, Chorý, Janalík, Macho (L. Motal, Závrbský).

KYSELOVICE – NĚMČICE 2:2 (2:1)

Dělbou bodů skončilo utkání v Kyselovicích. Do vedení se dostali hosté už v 6. minutě, ale domácí výsledek ještě do přestávky otočili. Vyrovnávací branku Němčic vstřelil z penalty Pospíšilík.

„Vzhledem k tomu, že jsme nebyli kompletní, tak remízu beru, ale vzhledem k vývoji utkání určitě ne. Za stavu 2:1 se zdálo, že můžeme dobře rozehranou partii dotáhnout do vítězného konce, ale nakonec jsme o dva body přišli gólem z penalty,“ řekl domácí trenér Vít Říkovský.

„Myslím si, že můžeme být s bodem spokojení, protože domácí mají kvalitní tým. Málokdo si z jejich hřiště odveze body. Škoda, že jsme brzy přišli o vedení a domácí jsme tak dostali do hry. Dali jsme ještě třetí gól, ale domácí laik odmával ofsajd. Na to si však nechci stěžovat a bod určitě bereme,“ dodal předseda Němčic Michal Štěpánek.

Branky: 8. a 34. V. Říkovský ml. – 6. Vybíral, 70. Pospíšilík (pen.). Rozhodčí: Veselý. Diváci: 180.

Kyselovice: Molčík – J. Kroupa, M. Němec, J. Seibert, V. Říkovský ml., M. Říkovský, V. Říkovský st., Novotný, Křepelka, Krčma, Zádrapa (F. Seibert).

Němčice: Vymětal – Vybíral, Sládeček, Velcl, R. Darebníček, Pospíšilík, T. Darebníček, Cejpek, L. Niedermertl, Zaoral, Holý (Hynčica, Holý, Z. Niedermertl).

KOSTELEC U HOL. – SLAVKOV P. H. 1:0 (1:0)

Kostelec potvrdil, že má kvalitní defenzivu a v prvním kole jako jediný neinkasoval. Výhru domácím v souboji s loňským účastníkem I. B třídy zařídil krátce před přestávkou Tomáš Marek střelou z hranice pokutového území.

„Strašně dlouho nám trvalo, než jsme se dostali do hry. Soupeři jsme nechávali hodně volného prostoru. V prvním poločase nám nefungovala záloha. Chyběl nám potřebný důraz. Domácí měli daleko větší chuť do hry. Druhý poločas už byl z naší strany lepší. Simerský šel sám na brankáře, ale bohužel ho nepřekonal. Podle mého názoru jsme si zasloužili remízu. Náš hodně omlazený kádr bojoval, ale na body to tentokrát nestačilo,“ řekl předseda Slavkova Karel Mikulčák.

„Z naší strany to byl festival neproměněných šancí. V prvním poločase se Slavkov prakticky nedostal na naši polovinu. Byli jsme jednoznačně lepší, a pokud by byl v poločase stav 5:0, tak by se asi nikdo nedivil. Od 70. minuty už byl na hráčích vidět strach, abychom neinkasovali. Hra se tak srovnala. Znovu se však potvrdilo, že můžeme těžit z dobré obrany,“ dodal domácí trenér Miroslav Polášek.

Branka: 42. T. Marek. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 120.

Kostelec u Hol.: Michalec – Šturza, Hlobil, J. Hradil, R. Zmeškal, T. Marek, D. Marek, M. Kovalda, Čuzy (57. Hejkerlík), M. Hradil (89. J. Zmeškal), Chlup (78. L. Kovalda).

Slavkov p. H.: K. Mikulčák – Benda, V. Mikulčák, P. Krajcar, Kučerka, Jemelka, Pavlica (46. Symerský), Janečka, Sadil (76. Kopřiva), Z. Krajcar (46. Kužel), Románek.

RATAJE – RAJNOCHOVICE 3:7 (1:3)

Největší překvapení kola se zrodilo v souboji dvou nováčků. Rataje doma prohrály poprvé od 5. října 2008 a ukončily sérii 22 domácích zápasů bez prohry. Utkání ovlivnila 12. minuta, kdy byl za hru rukou v pokutovém území vyloučen domácí Chalupa, a hosté z penalty srovnali na 1:1. Po přestávce se domácím ještě podařilo snížit na rozdíl jedné branky na 2:3, ale dva góly Rajnochovic rozhodly o jejich nečekaném a vysokém vítězství.

„Takovou premiéru jsme si nepředstavovali. Chyběli nám však čtyři zranění hráči ze základu. Dlouho jsme hráli jenom v deseti, a to rozhodlo. Za stavu 2:3 jsme hosty začali přehrávat, ale potom jsme během pěti minut dvakrát inkasovali,“ podotkl trenér domácích Jaroslav Matušinec.

„I když jsme brzy prohrávali, tak jsme byli postupem času aktivnější. Domácí nás ohrožovali, i když hráli v deseti. Po přestávce ještě zápas zdramatizovali, ale za stavu 5:2 už rezignovali,“ dodal trenér Rajnochovic Jiří Malát.

Branky: Havránek, Lehkoživ, Krejčí – Kubík 2, Topič 2, Staněk (pen.), Giebel (pen.), Ides. Červená karta: 12. Chalupa. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 200.

Rataje: Gremlica – Apolenář, Chalupa, Veselý, Deneš, Krejčí, Mík, Lehkoživ, Molek, Stoklasa, Havránek (Zloch, Štěpita, Přecechtěl).

Rajnochovice: Rýc – Jurča, M. Doležal, Ides, P. Doležal, Kubík, Giebel, Čech, Zbořil, Staněk, Topič (Malát, Kunz).

ŽERANOVICE – PRUSINOVICE 5:1 (2:0)

Jednoznačným výsledkem skončilo úvodní utkání letošního okresního přeboru. Hned v prvním kole si připsal hattrick hrající trenér Karel Klimek. Mezi střelce se zapsal také ostřílený útočník Ladilav Zakopal, který přišel do Žeranovic z Martinic.

Hosté dokázali držet krok se svým soupeřem jenom do první inkasované branky. Vytvořili si sice řadu šancí, ale vedle jedné branky už jenom dvakrát nastřelili tyč.

„Mimo úvodní čtvrthodiny, kdy jsme se na hřišti ještě trošku hledali, jsme ovládli hru. Soupeře jsme k ničemu nepustili. Celý tým podal výborný výkon. Dnes neměl náš výkon chybu. Vepředu byla poznat přítomnost Zakopala. Doufám, že nám alespoň v podzimní části výrazně pomůže,“ řekl hrající trenér domácích Karel Klimek.

„Herně to bylo z naší strany tak špatné, jak naznačuje výsledek. Do první inkasované branky jsme hráli velice dobře. Myslím si, že jsme domácí zaskočili, jenže jsme nevyužili ani jednu z několika šancí. Nakonec rozhodla individuální kvalita hráčů, jako jsou Klimek a Zakopal. Klimkova branka z pětadvaceti metrů se nevidí ani v MSFL. Jako přes kopírák přidal druhý gól. Vzápětí trefil spojnici břevna a tyče. Bylo to prostě neskutečné. On rozhodl utkání,“ dodal po své premiéře na lavičce Prusinovic Viktor Vinklárek.

Branky: 28., 41. a 69. Klimek, 76. Zakopal, 84. Menšík – 78. Němec. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 150.

Žeranovice: Dokoupil – Mikáč, Skalička, Kotas, Hubík, Smýkal, M. Sedláček, Klimek, Menšík, P. Sedláček, Zakopal (Mičola, R. Sedláček, Vlkolenszki).

Prusinovice: Nevřala – Sklenář, Bartošek, Šiška, Měrka, Gerát, Kopřiva, Mrázek, Tkadlčík, Sovadina, Vybíral (Polešovský, Němec).

MORKOVICE B – ROŠTĚNÍ 8:2 (3:1)

Rekordní výhru kola si připsal nováček z Morkovic. Na umělé trávě se jako první trefili hosté, ale potom už bylo na hřišti jenom jedno mužstvo.

„Věděli jsme, že to nebude pro nás lehký zápas, protože jsme nastoupili bez tří hráčů základní sestavy. Bylo vidět, že našim mladým hráčům ještě chybí spousta zkušeností s okresním přeborem. Vydrželi jsme tempo domácích jenom do 30. minuty. Potom nás rychlou kombinační hrou Morkovice B úplně rozebraly. Chtěl bych vyzvednout výkon našeho brankáře, který nás přes vysokou porážku ještě několikrát podržel. Kalich hořkosti jsme si vypili hned na začátku sezony a já věřím, že se zmobilizujeme a další výkony budou už jenom lepší,“ řekl předseda Roštění René Pagáč.

„Prvních patnáct minut bylo z naší strany špatných. Kluci se nedokázali soustředit. Potom však už tým až do konce zápasu šlapal. Vydařilo se nám střídání. Prakticky každý kdo nastoupil, dal gól. Jsem spokojený s výkonem i výsledkem,“ dodal trenér rezervy Morkovic Michal Přecechtěl.

Branky: 30. a 75. Pajgr, 58. a 60. Vlha, 25. Štolfa, 31. Hušek, 76. Zápařka, 83. Oplt – 18. Filandr, 70. Sitár (pen.). Rozhodčí: Caletka. Diváci: 150.

Morkovice B: Varga – Sukup, Bleša, Zápařka, Skácel, Přecechtílek, Hušek (71. Oplt), Pajgr, Štolfa, Juřena (58. Bráblík), Vlha (67. Dutka).

Roštění: Nevřala – Škrabana, Přikryl, Pumprla, Paštěka (70. Číhal), Filandr, Plhal, R. Navrátil (12. Němeček), Balner, Z. Navrátil, Sitár.

ZÁHLINICE – TUČAPY 1:1 (0:0)

V Záhlinicích padaly branky až v závěrečné půlhodině. V utkání plném osobních soubojů vedli domácí brankou z penalty, ale bod nakonec zajistil hostům devět minut před koncem po standardní situaci Novák.

„Bylo to hodně bojovné utkání. Důraz dnes zastínil techniku. Za druhý poločas jsme si možná zasloužili vítězství. Moc šancí v zápase nebylo, ale územní převahu jsme měli po přestávce my. Po vedoucí brance jsme se však zbytečně zatáhli a doplatili jsme na to,“ řekl domácí trenér Ladislav Paštěka.

„Od první minuty to byl naprosto vyrovnaný zápas, bez nějakých obrovských šancí. Nešťastně jsme inkasovali z penalty. Cením si toho, že se kluci nepoložili a dokázali těsně před koncem utkání vyrovnat,“ pochvaloval si trenér Tučap Jiří Ševčík.

Branky: 65. Paštěka (pen.) – 81. Novák. Rozhodčí: A. Novák. Diváci: 130.

Záhlinice: Pospíšil – Rychtár, Oračka, Tabara (46. Šustr), Dosoudil, Dunda (70. Motal), Kneisl, Lochman, Ctiborek, Paštěka, Naď (61. Kratochvíl).

Tučapy: Chytil – J. Helsner (49. Machát), T. Sedlařík (80. Crhák), Truhlář, Olša, Vrtělka, Doležal, P. Sedlařík (60. Křepelka), Pospíšilík, Kosek, Novák.

Příští kolo: sobota 14. 8. (16.30) Slavkov p. H. – Rataje (Skyba), neděle 15. 8. (16.30) Skaštice – Tučapy (Hušek), Roštění – Záhlinice (Ligas), Morkovice B – Prusinovice (Měrka), Rajnochovice – Žeranovice (Dunda), Němčice – Kostelec u Hol. (Kotas), Chvalčov – Kyselovice (Dundová).