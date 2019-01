Původně měli české amatérské reprezentanty prověřit mladíci ze Sigmy, ti ale měli ve středečním termínu na programu dohrávku MSFL. Přátelák si ale fotbalisté z olomouckého kraje, kteří se připravují na finále soutěže Regions' Cup v Turecku, přece jen domluvili. Zamířili do Kroměříže a místní třetiligoví klub hráči z krajského přeboru a divize porazili 4:1.

Ilustrační foto | Foto: Vítek Šmahel

„Musím poděkovat vedení Kroměříže, přijali nás velice dobře a bylo nachystané perfektní hřiště. Nebyli kompletní, měli to nějak kombinované, aby si zahráli i kluci ze širšího kádru,“ prozradil na úvod kouč výběru z olomouckého kraje, který si místo na mistrovství Evropy vybojoval v národní i mezinárodní kvalifikaci.

Jeho celek prokázal v přípravě s třetiligovým protivníkem převahu v obou dějstvích.

„Jsem velmi spokojený jak s výsledkem, tak s předvedenou hrou. Všichni to pojali velmi dobře, byl to takový kvalitní, bojovný výkon. Kroměříž měla hráče i z lavičky, ale na jaře se ji daří, z deseti zápasů osmkrát vyhráli. Byla to velmi kvalitní příprava se silným soupeřem,“ hodnotil Karel Trnečka.

Sestava, která už se zná z několika zápasů a přípravných setkání, se bude už jen lehce měnit.

„Měl jsem pozvané 17 hráčů a dva gólmany. Banasik a Schlehr jsou u policie a byli hrát na nějakém jejich turnaji. Tak jsem je na to uvolnil, ale do kádru taky patří,“ zmínil zkušený kouč, který v sezoně vede divizní Nové Sady z Olomouce.

V reprezentační nominaci bude nově z hanáckého týmu figurovat také záložník David Dvorský, kterého Trnečka pochopitelně dobře zná. A v utkání s Kroměříží poznal také dvě další nadějné tváře.

„Byli tam dva noví hráči Smrž z Velkých Losin a defenzivní Lepka ze Zábřehu. Oba dva se nám líbili. Myslím, že se s nimi dá počítat,“ podotkl Trnečka.

Čeští fotbalisté bez profesionálních smluv se budou chystat na svou vrcholnou akci i v dalších týdnech.

„Budeme mít příští měsíc krátké soustředění, kam pozvu hráče a pak se soupiska zúží, bude tam dvacet hráčů, buď sedmnáct plus tři gólmani nebo osmnáct plus dva. Hrajeme tam minimálně tři zápasy a nechtěl bych něco podcenit,“ připomněl duely ve skupině proti Španělům, Rusům a Irům Karel Trnečka.

Jen vítěz skupiny zamíří do boje o zlato.

Amatérská reprezentace ČR – SK HS Kroměříž 4:1 (1:0)

Branky ČR: Navrátil P. 2, Bříza 2.

Sestava výběru ČR (Olomoucký kraj): 1. poločas: Kalina – Kopp, Lepka, Samek, Zimčík – Škoda, Smrž – Kaďorek, Šinogl, Woitek – Navrátil P.

2. pol (zákl. sestava, probíhala střídání): Toman – Gargulák, Lepka, Bubeník, Zimčík – Smrž, Dvorský – Režný, Ferenc, Kyselák – Bříza. Trenéři: Karel Trnečka, Petar Aleksijevič, Jiří Mika.