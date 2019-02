Region – Hned čtyři celky krajského fotbalového přeboru zvládly anglický týden beze ztráty kytičky. Plný počet si připsaly nejen vedoucí Morkovice, ale také Valašský FC, Slušovice a překvapivě také Vsetín, který tak unikl z pásma ohrožení sestupem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Břenek

VAL. MEZIŘÍČÍ B – HLUK 0:4 (0:0)

Po úvodním oťukávání se fotbal začal hrát až v 17. minutě. Nebezpečnou dělovkou zahrozil Kundrát, hlucký brankář Fojtík vyrazil na roh. O minutu později Badošek našel centrem hlavu Ondrucha, který střílel těsně nad. Hosté zahrozili dvěma závary po rohovém kopu, na čáře zachránil Vondrák. Ve 22. minutě v dobré příležitosti hlavičkoval Soukup, ale trefil jen gólmana Fojtíka. Těsně před přestávkou přišel brejk hostů, který Vondrák skvěle vyrazil na roh. Druhý poločas byl pro domácí doslova noční můrou. Hosté ze čtyř brejků vstřelili čtyři branky a vychutnávali si nejistého Vondráka v domácí brance.

Branky: Martin Zalubil 2, Hlaváček, O. Machala Rozhodčí: Kozubík, 100 diváků. Val. Meziříčí B: Vondrák – Badošek, Polách, Škorňa, Navrátil – Soukup, M. Kundrát, Gromus, Sekyra – Ondruch, Baroš. Hluk: Fojtík – A. Machala, J. Machala, Botek, Michal Zalubil, Zelinka, Martin Zalubil, O. Machala, Hlaváček, Minařík, Říha. Střídali: Dufka, Masařík, Motyčka.

BYSTŘICE P. H. – MORKOVICE 0:1 (0:0)

Okresní derby bylo v úvodní půlhodině vyrovnané, pak však zabrali domácí a vytvořili si územní převahu. Brankáře Veselého často ohrožovali střelami, které však šly těsně vedle. Nejblíže k brance byl ve 37. minutě Šindelek, jehož ránu zastavila tyč. Druhý poločas už byl ve znamení převahy hostů, kteří častěji zaměstnávali domácí obranu. Velkou šanci promarnil Hladký, kterému chybělo několik centimetrů, aby dopravil míč do sítě. Morkovice zúročily svou převahu v 77. minutě. Žourek načechral míč z rohu na hlavu Hladkého a ten vstřelil vítězný gól lídra. Bystřičtí pak vsadili všechno na útok, hosté ale výhru s přehledem uhájili.

Branka: Hladký. Rozhodčí: Zpěvák, 150 diváků. Bystřice p. H.: Trochta – Horák, Fiala, Zezulka, Šenovský, Turček, Zapletal, Třasoň, Kušík M., Sadil, Hošťálek. Střídali: Šindelek, Zámorský, Grygar. Morkovice: Veselý – Svoboda, Rozsypal, Skácel, Havlík, Žourek, Přecechtílek, Majda, Koláček, Valášek, Hladký. Střídali: Oplt, Handl.

VSETÍN – LUHAČOVICE 4:1 (2:1)

Domácí otevřeli skóre už v první minutě. Rychlé přečíslení hostující obrany využil s přehledem Čuma, když proměnil Kašparovu vtipnou přihrávku hlavou. O tři minuty později mohl stejný hráč dostat Vsetín do dvoubrankového vedení, jenže trefil ve vyložené pozici pouze nohy vybíhajícího brankáře Soukeníka. Nápor domácích vydržel přibližně do dvacáté minuty. Ve 24. minutě ve středu pole otálel s rozehrávkou Pavlinec, jehož lehce odzbrojil od míče Kovařík. Přesnou kolmicí našel před pokutovým územím Vsetínských O. Červenku, který prudkou střelou po zemi k pravé tyči nedal Sedlákovi šanci. Ihned z rozehrávky se však stav mohl znovu měnit ve prospěch Valachů. K míči se dostal O. Lukáč, technickou střelou překonal gólmana, jenže ve skórování mu zabránila pravá tyč. Vsetínští se ale přece jen dočkali ještě do pauzy. Na pravé straně se uvolnil Čuma, nezištně našel v prostoru malého pokutového území O. Lukáče, jenž chladnokrevně dopravil do sítě soupeře míč podruhé. Krásný moment nabídla hrstce diváků 62. minuta. Míč po pravé straně zatáhl v nebývalé pohodě hrající Čuma, na jehož přihrávku si naběhl téměř přes celé hřiště Švach a s ledovým klidem rozjásal nejvěrnější domácí fandy potřetí. Ale to ze strany Vsetínských nebylo úplně všechno. V 81. minutě rozehrál Pavlinec ze vzdálenosti 20 metrů trestný kop, vtipně uvolnil Švacha a jeho jemný oblouček dokázal hlavou dopravit do sítě Luhačovic nejmladší hráč domácích Doležel počtvrté.

Branky: 1. Čuma, 45. O. Lukáč, 62. Švach, 81. Doležel – 24. O. Červenka. Rozhodčí: Slavík, 50 diváků. Vsetín: Sedlák – Orság, Olejník, Švach, N. Němec – Kašpar (76. Zimek), Pavlinec, T. Němec, Doležel (89. Karlík) – Čuma, O. Lukáč (63. Hrňa). Luhačovice: Soukeník – Haloda, Košárek, D. Červenka, Kovařík – O. Červenka, Hrnčiřík (52. Kuchař), Pešek, Galuška – Polách, Pantálek.

VIGANTICE – PROVODOV 1:4 (0:1)

Rakovi svěřenci na Valašsko cestovali během minulého týdne dvakrát a tentokrát si pohlídali druhý poločas. V 6. minutě přišel moment, který mohl Vigantice dostat do herní pohody, ale poslal je do pekel. Brankář Malina lapil střelu Slončíka, vyhodil na Štreita, ten posunul na Ondřeje a na světě byla ulička pro Radima Vokáče, který šel sám na brankáře, ale přišla kosa jednoho z obránců. Píšťalka mlčela. Bylo jasné, že domácí penaltovou křivdu nevydýchají a šli do kolen. Navíc druhý direkt přišel v 8. minutě. Slončík krásně vyslal uličkou do šance Beňa, ten pálil jen do tyče. Hra pokračovala, na odražený míč si naběhl Josefík a ten má levačku jedovatou – 0:1. Hosté hráli svůj fotbal a přicházely další šance. Modrá hvězda zvolila formu neviditelných figurantů – desítka borců byla na hřišti doslova za trest. Druhý poločas měl jednu pozitivní změnu. Figuranti se postavili na druhou stranu hřiště a dívali se slunci do očí. Provodov si druhý poločas užil a Bužek zahrál Malinovi na housle. V 70. minutě přidal třetí branku Josefík a Modrá hvězda byla na odpis. Tři minuty před koncem se radovali i domácí, mladý Randa mířil poprvé do černého. Pro hřebíky do vigantické rakve si přišel v 90. minutě Chalupa.

Branky: 87. Randa – 8. a 70. Josefík, 55. Bůžek, 90. Chalupa. Rozhodčí: Dostálek, 100 diváků. Vigantice: Malina – Frydrych, Z. Vokáč, Kožušník, Ondřej – Náměstek, Bolcek, Chumchal, Gálik, Štreit – R. Vokáč. Střídali: Randa, Vičan, Kulišťák. Provodov: Zámorský – Beňo, Bůžek, Zapletal, Gargulák – Malaník, Chalupa, Josefík, Hlavňovský – Burša, Slončík.

UH. BROD – KATEŘINICE 6:0 (3:0)

Pravé hodové odpoledne prožilo 150 diváků na Orelském stadionu v Uherském Brodě. Hosté v týdnu překvapili výhrou v Holešově, a tak se dal čekat zajímavý souboj. Valaši ale svým výkonem zklamali, za celé utkání kopali pouze jednou rohový kop a na brankáře Pochylého vyslali jedinou střelu. Celý zápas byl ve znamení jednoznačné převahy domácích, kteří už v 8. minutě vedli brankou R. Davida. Svěřenci trenéra Šebesty hráli s chutí a po půlhodině přidali další dvě branky Hrubošem a Dvořákem. Po přestávce domácí pokračovali v náporu a v 52. minutě dal svůj premiérový gól za Brod Dolina, posila ze Slovácka. Pak se k odvážnému sólu přes celé hřiště vydal R. David a v koncovce byl úspěšný. Brankový účet uzavřel v 88. minutě střídající Janča, který zakončil kombinační akci střelou do prázdné.

Branky: R. David 2, Hruboš, Dvořák, Dolina, Janča. Rozhodčí: Vacula, 150 diváků. Uh. Brod: Pochylý – Dolina, David M., Uherek, David R., Dvořák, Daněk, Kudela, Masařík, Hruboš, Popelka. Střídali: Galuška, Josefík, Janča. Kateřinice: Zimek – Ondra, Konvičný, Sacher, Kuzník, Peredarjuk, Novosad, Olšák M., Kotrla, Drda, Cahlík, Střídal: Smilek.

HOLEŠOV – BORŠICE 3:0 (1:0)

Přestože domácím chybělo pět hráčů základní sestavy, chtěli odčinit překvapivou prohru ze středeční předehrávky s Kateřinicemi. Po úvodním oťukávání zahrozili domácí, střely Sedlaříka a Hausknechta však Remeš zneškodnil. Ve 38. minutě hostující Vlček uviděl druhou žlutou kartu a musel předčasně pod sprchy. V závěrečné minutě první půle Hanáci vytvořili zmatek před Remešovou brankou a Olša vstřelil úvodní gól. Hosté byli v první půli většinou pod tlakem a žádnou slibnou šanci si nepřipravili. Jakékoliv naděje Boršic na dobrý výsledek vzaly za své hned po pauze. Obranou se nejdříve probil Hausknecht a za dvě minuty upravil Sumec na konečných 3:0. Domácí se pak snažili ještě navýšit skóre, ale hostující obrana jim to nedovolila. Boršice svým výkonem v Holešově zklamaly, defenzivu domácích za celý zápas pořádně neprověřily.

Branky: Sumec, Hausknecht, Olša. Rozhodčí: Poláček, ČK: Vlček (Boršice), 150 diváků. Holešov: Krejčí – Münster, Roubalík, Charuza, Kostov, Marek, Sedlařík, Olša, Sumec, Uruba, Hausknecht, Střídali: Oral, Machálek. Boršice: Remeš – Martinec, Kopčil, Zach, Vojtěšek, Vlček, Hromada, Konrád, Dufek M., Kuzma, Činčala. Střídali: Brzica, Náplava, Gavenda.

SLUŠOVICE – VELKÉ KARLOVICE 2:0 (0:0)

V první půli byla hra vyrovnaná, oba celky se snažily o vstřelení branky, ale do vyložené šance se žádný hráč nedostal. Brankáři si s pokusy z dálky lehce poradili. Po přestávce se obraz hry změnil. Domácí se více tlačili do útoku, Karlovice zase řádně přitvrdily a hlavní rozhodčí začal rozdávat žluté karty. Hosté na ně vyhráli 4:3. Podstatné však byly branky a ty dávaly Slušovice. V 59. minutě proměnil samostatný únik Zbranek a za deset minut rychle rozehraný trestný kop úspěšně zakončil J. Foltýn. Hosté se v závěru zvedli, domácí zadáci ale pracovali spolehlivě.

Branky: Zbranek, Foltýn J. Rozhodčí: Kneisl, 50 diváků. Slušovice: Juřík – Sedláček, Manďák, Škrabana, Foltýn J., Zbranek, Polčák, Elšík, Gajdůšek D., Šimek, Foltýn M. Vel. Karlovice: Sváček – Zeť, Vašut, Mikula J., Davídek, Haas, Haničák, Vrážel, Orság, Křenek, Maliňák. Střídali: Škrobák, Mikula P.

DOL. NĚMČÍ – 1.VALAŠSKÝ FC 3:4 (3:1)

Z počátku více kontrolovali hru hosté, ale jejich kombinace končily před šestnáctkou domácích a na branku nevyslali ani jednu střelu. Po čtvrthodině převzali iniciativu Němčané, v 18. minutě potáhl míč po křídle T. Stojaspal a po jeho přihrávce usměrnil L. Kadlček míč za záda gólmana Majera. Ve 25. minutě unikl zadákům soupeře opět T. Stojaspal, jeho střelu brankář vyrazil, ale dobíhající M. Stojaspal doklepl míč do sítě. I ve třetí brance měl prsty výborný T. Stojaspal, který naservíroval míč Zimčíkovi. Do konce poločasu měli domácí hru pod kontrolou, zvýšit mohl T. Stojaspal, který v samostatném úniku přeloboval gólmana i břevno. Hosté ve 42. minutě z ojedinělé akce snížili Drápalou. Osud Dolního Němčí se začal naplňovat v 58. minutě, kdy Skopal neproměnil penaltu. Od tohoto momentu se obraz hry změnil, Valaši přeřadili na vyšší rychlostní stupeň a v rozmezí 62. a 76. minuty skóre dokonale otočili. Domácí se už z těžkého úderu nevzpamatovali.

Branky: Kadlček L., Stojaspal M., Zimčík – Drápala 2, Bortl, Poledník. Rozhodčí: Veselský, 150 diváků. Dol. Němčí: Hájek – Skopal, Pochylý, Ježek, Kadlček L., Zimčík, Krchňaček, Šmehlík, Bída, Stojaspal M., Stojaspal T. Střídali: Stojaspal K. 1. Valašský FC: Majer – Žitník, Poledník, Bortl, Stavinoha, Drápala, Maléř J., Maléř M., Balejík, Šimek, Talpa. Střídali: Nečas, Karban.

Předehrávka 15. kola:

Holešov – Kateřinice 1:2, Slušovice – Vigantice 5:0, Bystřice p. H. – Val. Meziříčí B 4:0, FC Vsetín – Uh. Brod 2:0, Dol. Němčí – Hluk 1:0, 1.Valašský FC – Provodov 2:1, Luhačovice – Boršice 0:0, Morkovice – Vel. Karlovice 2:1.

1. Morkovice 11 8 1 2 30:16 25

2. Provodov 11 6 2 3 26:15 20

3. Boršice 11 6 2 3 25:16 20

4. Uherský Brod 11 6 2 3 19:13 20

5. Luhačovice 11 6 2 3 22:17 20

6. 1.Valašský FC 11 6 2 3 19:16 20

7. Slušovice 11 5 3 3 17:9 18

8. Holešov 11 5 3 3 15:15 18

9. Bystřice p. H. 11 3 3 5 19:19 12

10. FC Vsetín 11 3 3 5 14:15 12

11. Kateřinice 11 3 3 5 15:26 12

12. Valašské Meziříčí B 11 3 3 5 15:28 12

13. Dol.Němčí 11 3 2 6 14:19 11

14. Hluk 11 3 0 8 15:17 9

15. Vigantice 11 2 3 6 11:26 9

16. Velké Karlovice 11 1 4 6 8:17 7

Radovan Lukáš, Vladimír Štěpán