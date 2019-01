Prostějov – Poprvé nastoupil v ligovém zápase proti svému bývalému klubu z Kroměříže a hned se podílel na gólu. Řeč je o letní posile 1. SK Prostějov Tomáši Mazouchovi. Devětadvacetiletý rodák z Prostějova se po letech vrátil do domácího dresu. Ve své kariéře nastupoval za Sigmu Olomouc, Uničov, slovenskou Dubnici, rakouský Allhartsberg a právě za Kroměříž, kde zastával funkci kapitána týmu. „Bylo to trochu specifické. Vypsal jsem i prémie v šatně a rád je donesu," řekl po výhře 6:3 Mazouch.

Jak se vám hodnotí takový zápas?

Důležité je, že jsme vyhráli. Potvrdili jsme body z venku. Akorát je to naše klasická přestřelka, kdy jednoznačně vedeme a pak si necháme dát dva laciné góly. Hlavní je, že máme tři body, a to v tuto považujeme za nejdůležitější.

Proti Zábřehu jste vyhráli 6:4, Kroměříž jste porazili 6:3. Vaše výsledky připomínají spíš tenis, je to účelem?

To určitě ne. Každý gól, co dostáváme, nás mrzí. Je to od nás trochu lehkovážné. Když vedeme 5:1, tak není soustředěnost, jaká by měla být. Naštěstí tyto zápasy ještě zvládáme, ale stávat by se to nemělo. Hlavně dostávat tolik laciných branek. Zase na druhou stranu, kdo dává v naší lize doma šest gólů. Moc týmů to nebude.

Je to tím, že vždycky vedete tak vysoko, koncentrace není už vysoká? Trenér Popelka říkal, že pak hrajete stylem 1–1–8.

Je to fakt, že pak hrajeme hodně dopředu, ofenzivně a není to poctivě zpátky. Do útoku se zapojují i hráči, kteří mají defenzivnější práci. To však nemění nic na tom, že ty góly jsou laciné. Má to jedno pro a jedno proti. Chceme hrávat dopředu, ale vnáší to riziko soupeřových šancí. Musíme hrát daleko zodpovědněji. Ale nejdůležitější jsou tři body, a ty jsou pro nás priorita.

Jak jste si osobně užil zápas proti Kroměříži?

Bylo to trochu specifické. Ne, že bych byl přemotivovaný: Vzpomněl jsem si, že jsem ve Slavii hrál. Vypsal jsem i prémie v šatně za vítězství a rád je donesu. Nebyla tam nějaká extrémní motivace, Kroměříž je jako každý jiný soupeř. Kdybych se měl soustředit na každý klub, ve kterém jsem hrál, tak bych řešil snad každý zápas.

Ale Kroměříž byla pro vás přece jen podařená epizoda.

Určitě, strávil jsem tam krásné čtyři roky. V tuto chvíli proti nim nic nemám, byl jsem tam rád. Teď jsem tady a vyhrát s nimi doma byla povinnost.

Byl tento zápas hodně podobný přípravnému, kdy jste vyhráli nad Kroměříží 6:0?

Těžko říct, tam se nám zápas povedl spíš tím, že jsme dávali góly. Nešlo nám to herně. V posledním zápase jsme naopak Kroměříž herně předčili. Až ke konci jsme hru víc otevřeli. Myslím si, že jsme celý zápas měli pod kontrolou. V přípravě to bylo teprve hledání. Vůbec bych ty zápasy nesrovnával, i když skončily stejným počtem vstřelených gólů. Každé utkání bylo úplně jiné. Teď šlo o body. Dneska jsme to zvládli s přehledem.

První půlku týdne máte za sebou. V sobotu vás čeká Žďár, takže tam to bude asi jasná povinnost.

Jasná, to je krásné slovo, ale ve fotbale je všechno možné, nemůžeme nic podcenit. Žďár je soupeř jako každý jiný. V této soutěži nebude nikdo prohrávat všechny zápasy. I oni musí někdy vyhrát. Doufejme, že to nebude tady. Nesmíme podcenit začátek. S Kroměříží jsme měli vážných dvacet minut, než padl první gól. Pokud budeme hrát zodpovědně dozadu a vytvoříme si aspoň půlku šancí co se Slavií, tak se nebojím, že nevyhrajeme.

Byl byste radši, kdyby to byla přestřelka nebo výhra třeba 1:0?

Budu spokojený, když získáme tři body. Ať je to jakýmkoliv způsobem. Chceme hrát ofenzivně pro diváky. Chodí sem, dokonce i když není dobré počasí. Na Kroměříž přišli, i když pršelo. Vyhrát je jasný prvořadý úkol, samozřejmě čím víc gólů dáme, tím líp, hlavně pro diváky.

