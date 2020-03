„Situace je složitá, nikdo nic podobného nezažil, přičemž primárně jde o zdraví nás všech. Na druhou stranu děláme vše pro to, aby v případě polevení současného stavu jsme byli připravení,“ konstatuje předseda OFS a KFS Zlín. „Kdy tento stav skončí? Nevím, ale jsem optimista, že boj s koronavirem vyhrajeme a jaro bude odehráno,“ dodal 57letý zkušený fotbalový funkcionář.

Co říkáte na rozhodnutí UEFA?

Vzhledem k současné situaci se šířením koronaviru v Evropě je to zcela logické, jednohlasně podpořené pětapadesáti národními fotbalovými asociacemi. Je to v této chvíli nejrozumnější řešení vzhledem k aktuální situaci na celém starém kontinentu.

Dohraje se liga a profesionální soutěže, když se zrušilo EURO?

Vzhledem k odložení šampionátu se nabízí prostor k jejich dohrání. Je ovšem otázkou, kdy nás vůbec situace pustí pokračovat. U profi soutěží může vedení LFA využít anglických týdnů, tedy hrát i ve středy.

Co rozhodnutí UEFA znamená pro krajský a okresní výkonnostní fotbal?

Zlínský KFS a FAČR zrušil do odvolání své soutěže už v minulém týdnu. Co to bude znamenat, ukáží až příští dny, týdny nebo měsíce. V tomto směru je nejdůležitější zdraví všech lidí kolem nás. Kdy a jak se začnou hrát soutěže, není až tak v těchto dnech důležité!

Kdy by se teoreticky mohl odehrát jarní zápas?

Toto je velmi těžká a složitá otázka. Vzhledem k tomu, že UEFA svým rozhodnutím dala velký časový prostor pro dohrání mistrovských soutěží svým národním federacím, šance na odehrání jara zde je. Ale říkat jakékoliv termíny by bylo velmi zavádějící. Už nyní však pracujeme na mnoha možnostech, jak a kdy by se mohla rozehraná soutěž dohrát. Zde však musí nastat jednoznačná shoda se všemi řídícími orgány amatérských soutěží – tedy od moravských, respektive českých řídících svazů počínaje a okresními konče. Důležité je, aby soutěže na sebe i kvůli postupům a sestupům navazovaly.

Jak aktuálně probíhá komunikace s kluby v regionu?

Standardně, tedy telefony a maily, osobní kontakt v tuto chvíli neakceptuji. Je velmi důležité být i v této chvíli v telefonickém kontaktu se všemi členy výkonného výboru, zástupci odborných komisí a samozřejmě se zástupci klubů.

Jak intenzivně komunikuje Výkonný výbor FAČR, jehož jste členem?

Hodně, skoro každý den jsem v telefonickém kontaktu jak s předsedou Martinem Malíkem, tak generálním sekretářem Honzou Paulym. Stále dostávám nové a aktuální informace o dění ve FAČR.

Je nějaké pozitivum současného stavu pro kluby?

Samozřejmě tato vynucená přestávka prospěje hlavně trávníkům. Další nevidím.

Chcete něco vzkázat klubům a hráčům?

Aby v této mimořádné situaci mysleli hlavně na zdraví své a svých nejbližších, aby dodržovali pokyny a nařízení vlády. Držím nám všem palce.