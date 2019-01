Hned předkolo českého fotbalového poháru pod názvem Mol Cup přineslo vzrušující a dramatické momenty. Veselo bylo v divizním Strání, které brankami v 76. a v 78. minutě otočilo zápas s Bzencem. „Byly to pro nás chvíle euforie. Radovalo se s námi přes tři sta diváků. Počítáme, že pohár vyhrajeme celý,“ smál se spokojený předseda klubu Libor Nuzík.

Bzenec ve Strání vedl po gólu Rešky v 18. minutě, o obrat domácích se pak ve druhé půli postarali Bihári s Jaroňkem.

„Nedali jsme asi šest vyložených šancí, soupeř z ojedinělé skóroval. Branky jsme vstřelili slepené, ale pořád to bylo za vytrvalého tlaku. Dohromady jsme měli snad devět šancí, hosté dvě. Vyhráli jsme zaslouženě,“ dodal Nuzík.

Ve Vsetíně se v souboji dvou divizních celků postup do 1. kola přiklonil na stranu Brumova, který přitom hrál od 61. minuty bez vyloučeného Zvoníčka. Vyhrál 2:1.

„S výsledkem jsme spokojeni, protože jsme dohrávali v deseti a dokázali jsme zvítězit. Ve druhém poločase jsme proměnili jednu ze tří velkých šancí a to rozhodlo. Na předvedené hře bylo jasně vidět, že jsou oba týmy ještě ve fázi přípravy. V dalším kole nás čeká Valašské Meziříčí, což pro nás bude veliká zkouška v naší přípravě,“ uvedl brumovský trenér Martin Kolář, který se těší na konfrontaci s nováčkem MSFL.

Vsetínský trenér Miroslav Mičega hodnotil duel i přes porážku sympaticky.

„V prvním poločase bylo vidět, že Brumov byl lepší. My jsme hráli bez některých hráčů základní sestavy, protože prostor dostali mladíci. Dokázali jsme uhrát poločasovou remízu a ve druhé půli jsme měli dokonce i navrch. Bohužel jsme obdrželi branku po hrubé chybě našich obránců. Jinak bych chtěl mladé hráče za předvedenou hru ve druhé půli pochválit,“ sdělil.

Ještě napínavější utkání viděli diváci v Provodově, kde nakonec uspěl divizní Slavičín 3:2 po penaltách a těší se na třetiligovou Viktorii Otrokovice.

„Máme radost. Do zápasu jsme vstoupili dobře a dali jsme i gól. Poté jsme však vypadli z role, Provodov na nás zatlačil nakopávanými míči a vyrovnal. Zpočátku druhé půle to od nás bylo zase nemastné neslané, prohrávali jsme, ale v závěru jsme soupeře přitlačili a vyrovnali. V prodloužení jsme měli fyzicky navrch, ale nepodařilo se nám rozhodnout. To až na penalty,“ konstatoval trenér Slavičína Pavel Prešnajder.

Lodivoda domácího celku a účastníka krajského přeboru Josefa Raka mrzel vyrovnávací gól na 2:2.

„Vedení v zápase jsme měli pod kontrolou, ale deset minut před koncem jsme dostali nešťastnou branku a muselo se prodlužovat. Hráli jsme naprosto vyrovnaný zápas a myslím, že jsme proti diviznímu týmu neudělali ostudu. Bohužel jsme prohráli na penalty,“ posteskl si.

STRÁNÍ – BZENEC 2:1 (0:1)

Branky: 76. Bihári, 78. Jaroněk – 18. Reška. Strání: Popelka – Miklovič, Hráček (53. Palík), Mimochodek, Pilka, Gardian, Bihári (87. Kolaja), Valenta, Silnica, Jaroněk, Fruhauf (59. Haloda). Trenér: Šebesta.

VSETÍN – BRUMOV 1:2 (1:1)

Branky: 38. Kapusta – 23. Naňák, 70. Novák. Vsetín: Dobeš – Dulík (86. Kovács), Jaroš, Zuzaňák, Ondráš – Fojtů, Amrich, Burdík, Bublák, Kapusta – Matůš. Trenér: Mičega. Brumov: Cúcik – Kolouch, Habanec, Juřica, Chovanec (74. Kolář) – Vítek, Imeri, Zvoníček, Naňák (62. Řehák) – Chuchma, Novák (86. Vaculín). Trenér: Kolář.

PROVODOV – SLAVIČÍN 2:3 PK (1:1)

Branky: 36. Huťka, 52. Ulman – 15. Elšík, 80. Kříž. Provodov: Petr – Barcuch, Laciga, Urbánek, Gargulák (107. Elšík), Novák, Velev (119. Slončík), Zakopal, Hlobil, Huťka, Ulman. Trenér: Rak. Slavičín: Talčík – Elšík, Kocián, Salajka (65. Bartoš), Goňa, Švach (105. Fojtů), Mezírka, Horáček (111. Šebák), Švach, Školník, Kříž. Trenér: Prešnajder.

JAN ŠMÍD, JAN NAVRÁTIL