Lubná - V posledních letech před jarem ještě nikdy nehrály okolnosti tak silně do karet Lubné. Klub vede okresní přebor o osm bodů. Že míří úplně nejvýš, neskrývají. „Chceme okresní titul,“ říká trenér Marek Piškula.

Co je však největší trumf pro jaro?

Soudržnost a parta v mužstvu, která se u nás tvoří několik let. Je to také herní projev. Máme v týmu řadu kvalitních fotbalistů. Snad se nám postup podaří, i když to pro nás není priorita. S takovým náskokem by se však postupovat mělo.

Kdo z hráčů bude největší hvězdou?

Nechci používat slovo hvězda. Osa se tvoří kolem stopera Brůny, Jakuba Musila, Jiráska a Bačinského. Raději sázím na kolektivní výkon, než aby rozhodovala jedna hvězda. V každém zápase rozhodoval na podzim někdo jiný. Budu rád, když v tomto trendu budeme pokračovat i na jaře.

Okresní přebor vedete o osm bodů a v zimní přestávce jste dělali hodně pro to, abyste po třiadvaceti letech získali okresní titul. Podaří se vám to?

Byl bych rád, stejně jako hráči. Myslím si, že máme mužstvo, které by bylo schopné hrát úspěšně I. B třídu.

Vlha: Musí tam být srdce

Hulín - Cíle se nemění. Prohánět vedoucí Lubnou dokud bude šance na vítězství v okresním přeboru. To si uvědomuje i kouč Admiry Pavel Vlha. Zatím ovšem hodlá přemýšlet jen o nejbližším zápase s první Lubnou.

Jaké jste dostali cíle od vedení klubu pro jarní část?

Žádné. Samozřejmě rozhodne nedělní zápas. Pokud Lubná vyhraje, tak už zřejmě nezaváhá.

Co je největším trumfem Admiry v boji o titul?

Kolektiv. Celá zimní příprava proběhla v pořádku. Trénovali jsme v dostatečném počtu. Kluci k tréninkům přistoupili odpovědně. Rozhodovat bude síla kolektivu.

Kdo z hráčů by mohl nejvíc zazářit?

Spoléháme na zkušenosti Miroslava Nedbala, který byl na podzim velkou oporou. V přípravě se dařilo Františkovi Spáčilovi. Vepředu se dařilo bratrům Simerským. To je hlavní osa, stejně jako na podzim.

Fischer: Šance tu je

Martinice - Trenér Martinic věří, že jeho mužstvo zatopí Lubné a Admiře v boji o nejvyšší příčky. „Chceme čeřit vody,“ říká čtyřicetiletý trenér Ladislav Fischer.

Jaké jsou největší martinické trumfy?

Žádné nemáme. Nejlepším trumfem by bylo, kdyby byli všichni hráči zdraví. Když budou všichni zdraví a budou na nás chodit diváci, tak víc nepotřebuji.

Berete jako výhodu, že hrajete sedm zápasů doma, kde jste ztratili jen dva body?

Vůbec ne. Raději bych hrál víckrát venku. Je mnohem horší, když prohrajete doma. Tím bychom ztráceli diváky.

Jednoduchá otázka – kdo vyhraje okresní titul?

