Odložený zápas na jaro příštího roku v Němčicích sesadilo z čela okresního přeboru fotbalisty Zdounek. Na výsluní se tak vyhouply Těšnovice, které si doma poradily s rezervou Skaštic. Prvního vítězství sezony se ve 12. kole dočkal Chvalčov, který udolal Mrlínek.

LUBNÁ – ZÁHLINICE 1:3 (0:2)

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „Naše vítězství se nerodilo vůbec snadno. Hráli jsme ze zabezpečené obrany a rychlou kombinací jsme se dostávali před branku soupeře. Ve využití šancí jsme byli prakticky stoprocentní. Domácí se tlačili do našeho pokutového území, ale naše obrana hrála pozorně a tak Lubná střílela jen z větší vzdálenosti. Do druhé půle jsme šli s vedením 2:0 a cílem držet míč na našich kopačkách. To se nám však nedařilo a domácí nás dostali pod tlak, ze kterého dal dobře hrající Chýla kontaktní gól. Pak nás při několika závarech podržel brankář Pospíšil a Jakvid potvrdil třetím gólem naše vítězství. Nebyli jsme lepším týmem, ale kluci bojovali a za to jim chci poděkovat.“

Branky: 76. Chýla – 4. Paštěka, 42. Šustek, 81. Jakvid. Rozhodčí: Vybíral. Diváci: 80. Lubná: Marák – Mynář, Moravčík, I. Havlík (73. Bačinský), R. Havlík, Rybenský, Kulcsár, Scholz, Kašík, Chýla, Konečný (46. Kroupa). Záhlinice: Pospíšil – Hejník, Poledňák, Ledina, Polák, Mrkvica, Kutňák (85. Matesko), Paštěka, Šustek (65. Jakvid), Malát (90. Bureš), Horák (56. Motal).

KVASICE B – ZBOROVICE 5:2 (3:1)

Marek Šprňa, as. trenéra Zborovic: „Prohráli jsme zaslouženě. Je na nás deka a je potřeba si sednout a v rámci kabiny si promluvit, protože tak to dál s přístupem nejde.“

Branky: 43. a 46. Majkrič, 12. Pánek, 25. Ševela, 85. Dvořák – 11. Gröpl, 69. Vybíral. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 85. Kvasice B: Stratil – Zapletal (51. E. Pospíšil), Slavík (69. Dvořák), Pánek, Přikryl (87. Daněk), Hrabal, Majkrič, Foltýn, Reiskup, Ambruz, Ševela. Zborovice: Kocourek – Liashuk, Vybíral, Havránek (46. Gremlica), Novák, Hanák, Gröpl, Šumbera, Marek Šprňa, J. Šprňa (59. Buksa), Martin Šprňa.

CHVALČOV – MRLÍNEK 1:0 (1:0)

Domácí tým podal bojovný výkon, který jim přinesl v duelu sestupem ohrožených týmů první výhru sezony. Stačilo mu k tomu jedna trefa, po půlhodině Chlápka. Třebaže se se Mrlínek snažil o vyrovnání, ze svých šancí na defenzivu Chvalčova nevyzrál.

Branka: 36. Chlápek. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 180. Chvalčov: Janek – Vaculík, Zmeškal, Marek, Kovařík, Šico, Trnčák, Stodůlka, Trňák, Chlápek (46. Vaněk), Podola (72. Targoš). Mrlínek: Novák – R. Horák, Hradil, Hlava (65. Solař), Žídek, Podzemný, Josinek,

TĚŠNOVICE – SKAŠTICE B 5:2 (2:0)

Vlasák (68. Vyoral), Rybka, Holec, D. Horák.

Josef Židlík, as. trenéra Těšnovic: „Se Skašticemi jsem očekával dobrý technický fotbal a to se také potvrdilo. Brzo jsme šli do vedení po vlastním gólu soupeře a od té doby jsme udávali tempo zápasu. Jeden centr střídal druhý a převahu jsme potvrdili druhým gólem, když se trefil J. Malát. Druhý poločas začali aktivněji hosté a vstřelili kontaktní gól. V zápětí po chybě obrany Skaštic dával do prázdné D. Malát a poté jsme mohli rozhodnout zápas, ale nastřelili jsme pouze břevno a tyč. Hosté pak snížili z penalty, naštěstí hned v téže minutě dokázal odpovědět opět J. Malát, který se trefil z těžkého úhlu. Skóre zápasu pak uzavřel z penalty Mršťák.“

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Zápas se pro nás od začátku nevyvíjel moc dobře. Dali jsme si nešťastný vlastní gól. Poté jsme sice přežili nějaké šance soupeře, ale opět jsme nevyřešili jednoduchou situaci a inkasovali podruhé. Do druhé půli jsme vstoupili daleko lépe než do první. Podařilo se nám snížit, ale soupeř brzy opět odskočil. Stejná situace se opakovala i po vstřelení naší druhé branky. Domácí byli v tomto zápase hladovější a pro zisk bodů udělali více než naše mužstvo.“

Branky: 26. a 72. J. Malát 4. vlastní, 57. D. Malát, 79. (pen.) Mršťák – 52. Škrabana, 72. (pen.) Bubla. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 65. Těšnovice: D. Zavadil – Pochylý, Hrabal (66. Slováček), D. Malát (87. Štěpánů), Židlík (53. Šojdr), Halamíček, J. Malát (82. Šívara), Labuda, Pluhař, Mršťák, Mrázek. Skaštice B: Vymětal – Janalík, Icela, Navrátil, Bubla, Vlkolenszki (66. Hyánek), Ježák, Rosecký (66. Dunda), Frýdl (78. Brada), Pitron, Škrabana.

BŘEST – STŘÍLKY 4:2 (2:1)

Lukáš Šoustek, vedoucí mužstva SK Břest: „V posledním domácím zápase podzimní části sezony jsme chtěli potěšit naše diváky vítězstvím. Vyhrát se nám podařilo, nicméně i přes velmi příznivý průběh utkání to nakonec nebylo vůbec jednoduché. Brzy jsme vedli po brankách dnes opět vynikajícího Jana Látala 2:0. Soupeř sice snížil, ale od 43. minuty jsme po hrubém faulu, který byl oceněn červenou kartou, hráli přesilovku.

V úvodu druhého poločasu proměnil pokutový kop Tomáš Šídlo a zdálo se, že je rozhodnuto. Jenže pak začali naši hráči zahazovat jednu šanci za druhou. Brankář Střílek Lukáš Rotter chytal skvěle a několikrát své mužstvo podržel. A když v 83. minutě hosté z ojedinělé šance znovu snížili na rozdíl jedné branky, tak jsme se najednou začali o výsledek bát. Definitivu přinesl až gól Dominika Bejdáka v 89. minutě. Je to zasloužená, ale velmi upracovaná výhra.“

Branky: 12. a 24. Látal, 49. (pen.) Šídlo, 89. Bejdák – 27. Posolda, 83. Kryštof. ČK: 43. Hanák (Střílky). Rozhodčí: Hušek. Diváci: 80. Břest: Kožuch – Koudelníček, Urban, Bejdák, Látal, Buček, Štauber (82. Máša), Hanák (57. Trlica), Liška, Daněk, Šídlo. Střílky: Rotter – Jelínek (78. Hlaváč), Jančík, Hanák, Elzner, Zabloudil (81. Blaž), Stuchlík (46. Kryštof), Posolda, Fila, Holub (80. Vašák), Hubr.

POČENICE – KOMÁRNO 3:1 (0:1)



Josef Hrušák, předseda Počenic: „Bylo to velmi těžké utkání. Hosté šli do vedení ve 26. minutě, kdy jsme pozdě zareagovali na nákop za obranu, a hráč Komárna sám před Tesákem nezaváhal. Ve druhém poločase jsme zpřesnili hru, vypracovali jsme si šance, několikrát však podržel Komárno brankář. V 58. minutě hostující obránce ve vápně přehnal svůj důraz při ataku Zbořila a nařízený pokutový kop proměnil Pajgr. Čtvrthodinu před koncem nás po rohovém kopu Z. Niedermertla poslal do vedení J. Barnet a o pár minut později stanovil konečné skóre utkání opět Pajgr. Zápas plný soubojů dobře zvládl rozhodčí Vymětal.“

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „K sobotnímu zápasu jsme odjížděli značně oslabení o několik hráčů ze základní sestavy. Dokonce jsme museli povolat hráče, který dva roky nestál na fotbalovém hřišti. První půle byla z našeho pohledu dobrá, měli jsme nějaké šance, ale ujal se pouze únik Lukáše, který dostal ideálně míč za obranu. Domácí měli pár šancí, ovšem s nimi si poradila pozorná obrana anebo dobře chytající Šindelek. Během přestávky jsme si řekli, že nesmíme dát soupeři možnost vrátit se do zápasu. Uplynulo pár minut a vše bylo jinak. Rozhodčí dostal domácí na koně, když z poloviny hřiště odpískal velmi přísnou penaltu. Druhou branku vstřelily Počenice po našem neobsazení z rohového kopu. Hnali jsme se za vyrovnáním, ovšem velká šance Lukáše se zastavila pouze na břevně. Ve hře vabank potom utekl Pajgr, který si chytře vykoledoval druhou penaltu, a o zápase bylo rozhodnuto.“

Branky: 58. (pen.) a 77. Pajgr, 75. J. Barnet – 26. Lukáš. Rozhodčí: Vymětal. Diváci: 40. Počenice: Tesák – Hrušák (89. Cigánek), Zbořil, J. Barnet, Juřena, Jánský, O. Kunčar, Pajgr, Klapil, L. Niedermertl (65. Z. Niedermertl), Štolfa. Komárno: Šindelek – M. Žejdlík, Kunz, Orel, Studený, Kulajta, Tvarůžka, Ondroušek, Lukáš, J. Žejdlík, Kopečný.

NĚMČICE – ZDOUNKY - odloženo



1. Těšnovice 12 9 0 1 2 32:12 28

2. Zdounky 11 8 1 0 2 23:13 26

3. Počenice 12 6 2 3 1 20:11 25

4. Němčice 10 6 1 1 2 34:16 21

5. Zborovice 11 5 2 1 3 21:16 20

6. Kvasice B 12 6 0 1 5 30:28 19

7. Břest 12 5 1 0 6 30:28 17

8. Skaštice B 12 4 1 3 4 24:27 17

9. Komárno 12 5 0 1 6 24:23 16

10. Záhlinice 12 4 1 2 5 22:24 16

11. Střílky 12 5 0 1 6 23:27 16

12. Mrlínek 12 1 4 0 7 16:28 11

13. Lubná 12 2 2 0 8 17:25 10

14. Chvalčov 12 1 0 1 10 6:44 4

