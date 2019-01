Tři góly v jednom mistrovském utkání nedal mladý obránce ani v žákovské kategorii

Ondřej Václavíček (v červeném) ještě dlouho po utkání v Orlové přemýšlel co se to vlastně stalo. | Foto: DENÍK/Libor Kopčil

Hulín - Úžasný zápas v Orlové prožil krajní obránce Spartaku Hulín Ondřej Václavíček (22). V divizním utkání nasázel do sítě soupeře tři branky a výrazně tak přispěl k výhře Hulína v poměru 4:1. Pro mladého beka to bylo osmnácté utkání v dresu Hulína. Na svém kontě přitom neměl před utkání v Orlové ani jednu branku.

Jak dlouho jste si v mysli promítal tři branky v síti Orlové?

Docela dlouho jsem přemýšlel, co se to vlastně stalo. Hodně lidí se mě ptalo, jestli jsem náhodou nezměnil post.

V zimě jste přišel do Hulína z Přerova. Povedl se vám podobný kousek někdy v minulosti?

Nikdy jsem tři branky v mistrovském utkání nedal. Dvě branky jsem určitě dal, ale na tři si nepamatuji. Vždycky jsem hrával v obraně, takže jsem se dopředu moc nedostával.

Dát tři branky z pozice krajního obránce je na úrovni divize neobvyklé. Jak se vám to povedlo?

Byl jsem ve správnou dobu na správném místě. Máme nacvičené standardní situace. Mým úkolem je být v určitém prostoru. Kluci prostě míč poslali vždy tam, kde jsem stál a já jsem ho jen uklidil do branky.

Co vás takový kousek stál do klubové pokladny?

To ještě nevím. Když jsem dal třetí gól a běžel jsem se radovat, tak jenom náš pokladník Svaťa Kadlec prohodil, že to bude drahý. Přesnou částku neznám, ale to víte, že mě to bude něco stát.

Jak se vůbec zrodil v zimě váš příchod do Spartaku?

Trenér Ditrich, který mě vedl v Přerově, mě sám doporučil Hulínu. Po schůzce s tehdejším trenérem Hulína Zapletalem jsem se rozhodl, že to zkusím.

Kde jste s fotbalem začínal a jakými kluby jste prošel?

S fotbalem jsem začal už v pěti letech v Přerově. V dorostu jsem hostoval ve Viktorii Přerov. V kategorii mužů jsem začínal v Kozlovicích, kde jsem hrál krajský přebor. Potom jsem se vrátil do Přerova, kde jsem pomáhal vybojovat postup do krajského přeboru.

V Přerově se v minulosti hrála 2. fotbalová liga. V posledních letech jsou to však nižší soutěže. Nechybí v tomto městě vyšší soutěž?

Určitě. Přerov je větší město, ve kterém by se třetí liga měla hrát. V Přerově je dost kvalitních hráčů. Řada dalších hostuje v klubech v okolí. Kdyby se z nich složil tým, určitě by se ve vyšší soutěži neztratil. To je však otázka pro funkcionáře v Přerově.

V létě došlo v Hulíně k velkým změnám v kádru. Odešla řada zkušených hráčů, které nahradili mladíci. Přesto můžete být se vstupem do nového ročníku spokojeni…

Spokojeni jsme. Na to, že máme poměrně úzký kádr, tak tvoříme kvalitní mužstvo. Pokud nepřibudou další zranění, tak můžeme hrát na nejvyšších příčkách.

Odešel také trenér Zapletal. Jak se změnila atmosféra v kabině?

V létě panovala v kabině nervozita. Dlouho jsme nevěděli, s jakými novými spoluhráči budeme hrát. Z loňské sezony nás zůstalo sedm. Přišli mladí kluci, kteří jsou běhaví a myslím si, že se tým výborně sehrává.

V minulých letech měl Hulín vždy postupové ambice. Jaký cíl před vás postavilo vedení klubu?

Cílem je především se sehrát a nemít sestupové starosti. Když budeme hrát v horní polovině tabulky, tak by to bylo super. Myslím si, že to splníme.

Majitelem Hulína i HS Kroměříž, která hraje MSFL, je Zdeněk Zlámal. Myslíte na vyšší soutěž než je divize?

Každý chce zkusit vyšší soutěž, než kterou aktuálně hraje. Ani já nejsem v tomto ohledu výjimkou. Totéž si myslím o ostatních hráčích v Hulíně.