Bronislav Železník, as. trenéra Lubné: „První půlka zápasu byla vyrovnaná, v podstatě bez šancí. Byl to spíše boj. Na začátku druhého poločasu se domácí ujali vedení z přímého kopu. Tento okamžik hodně ovlivnil průběh zápasu. Hra byla hodně rozkouskovaná a domácí hráli přesně to, co potřebovali. My jsme si za celý zápas v podstatě nevypracovali žádnou vyloženou šanci. Bojovnost hráčům upřít nemůžu, ale bez vstřeleného gólu vyhrát nemůžeme.“

Branky: 46. a 87. Kříž. Rozhodčí: Caletka. ČK: 76. Chýla (Lubná). Diváci: 120.

Němčice: Mánek – Radim Darebníček, Holý, Cejpek, Zaoral (55. Němec), Batoušek, Kříž, Pospíšilík (79. Darebník), Kadlec, Lejsek, Roman Darebníček. Lubná: Marák – Mynář, Moravčík (78. Bačinský), I. Havlík, R. Havlík, Rybenský (69. Kašík), Scholz, Sládeček (78. Kulcsár), Horák, Železník, Chýla.

KVASICE B – ZDOUNKY 0:7 (0:3)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Utkání začalo oboustranně kombinační hrou ve středu pole, bez šancí. Pak přišlo nedorozumění obrany a brankáře domácích, které trestal dnes

produktivní Rokos. V zápětí Fojta krásnou uličkou uvolnil Rokose a ten se opět nemýlil. Další chybu trestal Kyrcz a bylo vymalováno. Domácí po našem zvýšení na 4:0 již nekladli velký odpor a nám se dařilo kombinační hrou proměňovat další příležitosti. S výsledkem i předvedenou hrou jsme spokojeni. Teď se musíme soustředit na nedělní derby.“

Branky: 16., 26., 53., 81. a 86. Rokos, 29. Kyrcz, 81. Buša. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 120.

Kvasice B: Rec (9. Belza) – Janoštík (66. Fišer), Panák, Přikryl (50. Benda), Hrabal, Slavík (82. Dvořák), Dočkal, Dohorák, Ambruz, Moravec, Ševela (39. Foltýn).

Zdounky: Holeček – Bleša, Pektor (55. Červík), Kutňák, Rokos, Kyrcz (67. Buša), Navrátil, Karlík, Mozga, Fojta, Adamík (74. Jelínek).

CHVALČOV – KOMÁRNO 0:5 (0:2)

Jiří Trňák, hráč Chvalčova: „Komárno bylo v utkání lepším týmem. Bohužel jsme to soupeři dost usnadnili, kdy jsme mu čtyři góly doslova darovaly.“

Branky: 53. a 76. Klas, 17. Lukáš, 26. Václavek, 89. Majkus. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 60. Chvalčov: Janek – Balvín, Marek, Něstreljajev (63. Kurfürst), Pávek (46. Šmíd), Podola, Stodůlka (46. Targoš), Šico, Trnčák, Zmeškal (80. Stela), Kovařík. Komárno: Kunz – Žejdlík, Hajda (64. Ondroušek), Orel (84. Matušů), Kulajta, Majkus, Klas, Tvarůžka, Lukáš, Václavek (46. Pešout, 72. Surovec), Šindelek.

BŘEST – POČENICE 1:2 (1:0)

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „Úvodní zápas jarní části sezóny nám bohužel nevyšel. Jako den a noc. I tak by se dal charakterizovat náš dnešní výkon v průběhu obou poločasů. Zatímco v tom prvním jsme byli lepším mužstvem, tak v tom druhém jsme vyklidili všechny naše pozice a po velmi špatném výkonu, jsme nebyli schopní uhrát proti velmi bojovnému soupeři alespoň nějaký bod. Už v 6. minutě jsme šli do vedení, když perfektní sólo proměnil Jan Látal. V dalším průběhu prvního poločasu jsme si vypracovali hned několik příležitostí pro potvrzení výsledku. Ani jednu šanci jsme neproměnili, a tak ve druhém poločase přišel tvrdý trest. Houževnatý soupeř začal vyhrávat osobní souboje a dokázal nás dostat pod tlak. Výsledkem byli dvě inkasované branky v rozmezí pěti minut. Za předvedenou hru ve druhém poločase, jsme si dnes vyhrát nezasloužili.“

Josef Hrušák, předseda Počenic: „Soupeř si utkání prohrál sám. Po první půli Břest mohl vést o čtyři branky a za to, že jsme inkasovali jen jednu, jsme mohli děkovat štěstí a brankáři Tesákovi. Mladí hráči domácích byli daleko rychlejší než my, silní v soubojích jeden na jednoho a naše defenzíva byla při brejkových situacích soupeře ve velkých problémech. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, více jsme drželi míč a čtvrthodiny před koncem po hlavičkách Batíka a Vlhy jsme zápas otočili.“

Branky: 6. Látal – 74. Batík, 77. Vlha. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 100. Břest: Kožuch – Urban, Konečný (80. Trlica), Bejdák, Látal, Buček, Šálek, Štauber (46. Niščak), Liška, Daněk, Kocman. Počenice: Tesák – Hrušák (81. A. Barnet), Zbořil, J. Barnet, Juřena (67. Cigánek), L. Niedermertl, Kunčar, Z. Niedermertl (90. Novák), M. Barnet (36. Vlha), Štolfa, Batík.

TĚŠNOVICE – STŘÍLKY 5:0 (4:0)

Josef Židlík, as. trenéra Těšnovic: „Na perfektně připraveném trávníku se hrál zpočátku opatrný fotbal a soupeři se po zimní přestávce pouze oťukávali. Na první gól jara ale diváci nemuseli dlouho čekat a již v 7. minutě Bartůšek perfektní kolmicí vybídl Maláta a ten nekompromisně prostřelil hostujícího gólmana. Gól nás uklidnil a rozjeli jsme svoji kombinační hru, kterou korunoval druhým gólem, kdy se po chytře rozehrané standardce prosadil Hrabal. Po zbytečném faulu hostujícího obránce se z pokutového kopu nemýlil Bartůšek. V poslední minutě prvního poločasu byl Pluhař zastaven pouze za cenu faulu a druhý pokutový kop bezpečně proměnil Mršťák. Ve druhém poločase jsme kontrolovali výsledek a přidali pouze jeden gól, když akci Bartůška zakončil Pluhař.“

Branky: 7. Malát, 26. Hrabal, 36. Bartůšek, 45. Mršťák, 88. Pluhař. Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 100. Těšnovice: Zavadil – Pochylý, Brázdil, Pluhař, Labuda, Bartůšek, Mršťák, Hrabal (46. Halamíček), Šojdr (66. Šívara), Černý, Malát. Střílky: Rotter – Hanák, Posolda, Zabloudil, Elzner, Hubr, Holub, Kryštof (62. Blaž), Jančík, Vybíral, Stuchlík (82. Jelínek).

ZBOROVICE – MRLÍNEK 2:3 (2:1)

Fotbalisté Mrlínku zvládli jeden z důležitých zápasů v boji o záchranu. Na důležité tři body dosáhli díky zlepšené druhé půli, obratu z 0:2 a dokonanému hattricku D. Horáka.

Branky: 10. Janča, 27. Kojetský – 37., 65. a 72. D. Horák. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 100.

Zborovice: Chytrý – Doleček, Janča (70. J. Šprňa), Kojetský (46. M. Šprňa), Přibyl, Střelec (58. Vybíral), J. Štěpánek, M. Štěpánek, Šumbera, Poledňák, Novák. Mrlínek: M. Vlasák – R. Horák, Heryán, Hradil, Hlava, Josinek, Vyoral, Podzemný, O. Vlasák, Holec, D. Horák.

ZÁHLINICE – SKAŠTICE B 2:3 (2:2)

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „Začátek utkání jsme zvládli na výbornou a už v první minutě jsme vedli brankou Horáka. Když zvýšil v páté minutě Motal hlavou na 2:0, jevil se pro nás zápas snadný. Opak byl pravdou. Hosté nás začali napadat na naší polovině, záložníci se přestali nabízet a hosté převzali iniciativu. Byli lepší ve hře jeden na jednoho. Dalekonosnou střelou se jim podařilo snížit a v nastaveném čase prvního poločasu dokonce vyrovnat. Druhý poločas byl plný faulů. Šance se střídaly a zápas byl chvílemi hodně vyhrocený. Po naší chybě hosté vstřelili vítězný gól. Předtím tutovku nevyužil Bureš. Klukům nelze upřít snahu a bojovnost, ale dnes nám chybělo trochu štěstí.“

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Měli jsme hrozný vstup do zápasu. V 5. minutě jsme prohrávali o dvě branky a to po našich chybách. Postupně se ale naše koncentrace na zápas začala zlepšovat a s tím stoupal i výkon celého týmu. Soupeře jsme začali přehrávat a stahovat jeho náskok. To se nám povedlo ještě v první půli. Ve druhé půli dokonal obrat svou druhou brankou Frýdl. Závěr hráči už poctivě odmakali a těsné vedení jsme udrželi.“

Branky: 1. Horák, 5. Motal – 16. a 55. Frýdl, 45. Navrátil. Rozhodčí: Voříšek. Diváci: 100.

Záhlinice: Pospíšil – Hejník, Poledňák (50. Matesko), Ledina, Polák, Mrkvica (30. Bureš), Paštěka, Malát, Jakvid (79. Pospěch), Horák (71. Drexler), Motal. Skaštice B: Rotrekl – Vlkolenszki, Icela, Navrátil, Bubla, Ježák (81. Hyánek), Rosecký (69. Soukup), Frýdl, Škrabana, Pitron, Brada (61. Uličný).

1. Zdounky 14 11 1 0 2 43:15 35

2. Těšnovice 14 11 0 1 2 42:14 34

3. Němčice 14 9 1 1 3 50:21 30

4. Počenice 14 7 2 3 2 22:14 28

5. Skaštice B 14 6 1 3 4 29:30 23

6. Komárno 14 6 1 1 6 32:26 21

7. Zborovice 14 5 2 1 6 25:28 20

8. Záhlinice 14 5 1 2 6 26:28 19

9. Kvasice B 14 6 0 1 7 31:37 19

10. Břest 14 5 1 1 7 34:33 18

11. Střílky 14 5 0 1 8 24:37 16

12. Mrlínek 14 2 4 0 8 21:35 14

13. Lubná 14 3 2 0 9 19:27 13

14. Chvalčov 14 1 0 1 12 6:59 4

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU