Kroměřížsko – Nejlepší formu v jarní části v rámci Okresního přeboru OFS Kroměříž prokazájí fotbalisté Mrlínku. Po páté výhře za sebou, o víkendovém 18. kole doma s Loukovem navýšil svůj náskok v čele na sedm bodů, ovšem oproti rivalům má o zápas odehraný navíc.

Okresní přebor Kroměříž: Mrlínek – Záříčí. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Daniel Ostrčilík

Jednu z branek Mrlínku vstřelil Dostál a na kanonýra soutěže Darebníčka z Němčic ztrácí jen dvě branky. Střílky přerušily sérii čtyř domácích zápasů bez vítězství, když zásluhou dvou branek Hubra sťaly Počenice. Němčice podruhé v sezóně ztratily body na hřišti soupeře, když ve Skašticích prohrály 2:3 po penaltách. Lubná po dvanácti letech vyhrála ve Slavkově p. H. Kyselovice prodloužily rekordní klubovou sérii na sedm porážek v řadě.

MRLÍNEK – LOUKOV 3:1 (3:1)

„Začátek nám vyšel, když se po několika dorážkách z blízka prosadil Dostál. Druhou branku přidal po pěkné kombinaci David Horák a vypadalo to, že to půjde samo. Jenomže hosté se ozvali, když se přesnou střelou prosadil kanonýr Kocman a najednou bylo zaděláno na drama. Těsně před koncem prvního poločasu jsme přidali třetí branku, když se střelecky prosadil Podzemný, takovou šťastnou střelou ne-střelou. Druhý poločas jsme nehráli špatně, ale žádný z našich hráčů už se střelecky neprosadil. Šancí bylo hodně, něco pochytal hostující brankář a něco šlo mimo branku," zhodnotil duel vedoucí domácího mužstva Martin Kaďůrek.

Branky: 4. Dostál, 19. D. Horák, 43. Podzemný – 31. L. Kocman. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 150. Mrlínek: Vlasák – Heryán, R. Horák, V. Kušík, Josinek, Vrubel, J. Horák, Vyoral (69. Vepřek), Podzemný (64. R. Kušík), Dostál (82. Červík), D. Horák (88. Žídek). Loukov: Švehlík – Šenovský, Kuběna, L. Kocman (69. Chaňo), Janek (61. P. Kocman), Kundera, Bělík, John, Žáček (12. Novotný), Pospíšil, Kocián.

SKAŠTICE B – NĚMČICE 3:2 po pen. (2:1)

„Od začátku se hrál rychlý a technický fotbal. Již v páté minutě kopal hostující Darebníček trestný kop. Fantastickým zákrokem vyrazil jeho střelu na roh Vymětal. Šance se střídaly na obou stranách. Gól se hostům vstřelit nepodařilo a tak jsme udeřili my. Ve 30. minutě zahrál Rosecký trestný kop tak šikovně, že míč nikým netečován skončil v síti. Potom šel dvakrát Gahura sám na brankáře, ale ani jednou neproměnil. Toho využili hosté a Kadlecem vyrovnali. Další šanci měl Gahura, který se neukvapil, přihrál lépe postavenému Rumanovi a ten vstřelil svůj první gól ve skaštickém dresu. I druhý poločas byl stejně dramatický. Nejprve hosté vyrovnali opět Kadlecem a v 81. minutě kopal Gahura penaltu, kterou neproměnil. Do konce utkání měli oba týmy několik nadějných šancí, ale stav se nezměnil a kopaly se penalty. Až v deváté sérii rozhodl o bodu pro nás navíc Ruman," zaradoval se asistent trenéra Skaštic B Vojtěch Menšík.

„Ve Skašticích nás čekalo tradiční derby, které už od začátku ukazovalo, že na sebe narazily herně dva kvalitní týmy. Více ze hry jsme měli po celý zápas my, ale finální řešení situací jsme nezvládali. Domácí hráli jednoduchý fotbal s brejky a ve 30. minutě se ujali vedení. Po pěkné kombinaci jsme ve 35. minutě srovnali Kadlecem. Bohužel naše snaha o útočení nás opět srazila, kdy další zaváhání naší obrany potrestali domácí a do kabin jsme šli za stavu 1:2. Druhý poločas jsme hráli na polovině domácích a ti chytře vyčkávali na své rychlé protiútoky. V 80. minutě jsme konečně dosáhli na vyrovnání a střelcem byl opět Kadlec. V zápětí mohl o naší výhře rozhodnout Holý, ale sám před domácím gólmanem neproměnil svou šanci. Minutu před koncem zápasu zapískal rozhodčí penaltu proti nám, naštěstí dnes výborně chytající náš gólman střelu chytil a došlo k penaltovému rozstřelu, ve kterém jsme prohráli a získali tak jen bod," mrzí ještě teď asistenta trenéra Němčic Michala Štěpánka.

Branky: 32. Rosecký, 39. Ruman – 37. a 80. Kadlec. Rozhodčí: Šindelek. Diváci: 100. Skaštice B: L. Vymětal – Stančík (75. R. Vymětal), Kvasnička, Sedlák, Navrátil, Bubla, Dvořák (63. Ježák), Ruman, Rosecký, Gahura (83. Frýdl), Olbert. Němčice: Sklenář – Darebník, Lejsek, Němec, Kříž, Cejpek, R. Darebníček, Kadlec, Holý, Čechák, Plch.

SLAVKOV P. H. – LUBNÁ 1:2 (1:1)

„Z naší strany to byl špatný výkon. Začali jsme hrát až v poslední čtvrthodině, ale ani jednu z několika šancí jsme neproměnili. Zápas byl celkově vyrovnaný. Každý z týmů měl po určitý čas územní převahu. Druhý gól jsme dostali po chybě gólmana a obránce. Rozhodčí Hušek chyboval na obě strany," konstatoval domácí kouč Pavel Kotas.

„V prvním poločase jsme hráli přesně to, co po nás chtěl trenér. Náš taktický výkon mohl podpořit gólem Ševčík, ale jeho střela se od tyče odrazila těsně před brankovou čáru. Domácí měli více ze hry, ale svou jedinou šanci nevyužili. Přesto se dostali do vedení, když po rohu přetlačil domácí hráč našeho gólmana i obránce což byla naše velká chyba. Zaslouženě jsme ale mojí zásluhou vyrovnali, kdy jsem si po nejhezčí akci zápasu dovolil nasadit brankaři Slavkova „jesle". Ve druhé půli domácí stupňovali tlak, ale udeřili jsme opět my a opět jsem u toho byl já. Vybojoval jsem pro Kovaříka zdánlivě ztracený míč, který jej ekvilibristicky nacentroval na Ševčíka a ten zasunul do branky domácích druhý gól. Závěr byl tradičně hektický. Se štěstím jsme ale šance domácích přežili. Rozhodčí hru citlivě pouštěl, domácím odpustil i učebnicovou červenou, bohužel my jsme dohrávali v deseti, kdy nám přísně vyloučil po dvou faulech na půlce Moravčíka. To je jediná kaňka nad jinak dobře odvedeným výkonem," doplnil hráč Lubné Libor Vítek.

Branky: 35. J. Krajcar – 42. Vítek, 66. Ševčík. ČK: 80. Moravčík (Lubná). Rozhodčí: Hušek. Diváci:100. Slavkov p. H.:Čačala– Dočkal, Kužel, J. Krajcar, Pavlica, Šimčík (71. L. Urbánek), Barot, M. Urbánek (71. Janečka), P. Krajcar, Ponížil, Darebníček (50. Hasilík).

Lubná:Blažek – Droběna, Moravčík, Havlík, Haloda, Kulcsár, Scholz, Kovařík, Jirásek, Ševčík, Vítek.

TĚŠNOVICE – HOLEŠOV B 2:1 (0:1)

„Byl to zápas o trpělivosti a dobývání soupeřovy obrany. Hosté před svou brankou vystavěli skoro nedobytnou tvrz, ze které vyráželi do rychlých protiútoků. V desáté minutě jim jeden protiútok vyšel a šly do rychlého vedení. Po celý zápas jsme měly utkání pod kontrolou se spoustou šancí. Kvalitní kombinace vedly ve druhé půli k ještě větší převaze. Náš tlak se stupňoval a byl odměněn Řehákovým vyrovnáním. Druhou branku přidal s chutí hrající Mršták. Podali jsme dobrý výkon proti dobře organizovanému soupeři. Za trpělivost a kvalitní výkon si tři body určitě zasloužili," je přesvědčen trenér Těšnovic Michal Hradil.

„Sázka na poctivě bránění a spoléhání na nějaký brejk se nám hned na začátku vyplatilo a šli jsme do vedení. Zbytek poločasu se odehrával na naší půlce, kdy domácí tlačili ale bez efektu. Ve druhé půli jsme hráli podobně. Poctivě jsme bránili a čekali na zaváhání domácích. Bohužel pro nás se přece jen kvalita domácích ukázala a nakonec naší betonovou zeď dokázali zlomit a zápas otočili. Mým hráčům patří dík za kladný a bojovný přístup k zápasu," ocenil trenér Holešova B Tomáš Vybíral.

Branky: 64. Řehák, 73. Mršťák – 8. Olšanský. Rozhodčí: Hanák. Diváci: 120.

Těšnovice: Švec – Potočný, Halamíček (64. Židlík), Černý (46. M. Pochylý), Matuška (90. Hrabal), Pernorio (86. Šafařík), Pluhař, Novotný, Řehák, Kutňák, Mršťák.

Holešov B: Bakalík – Vaculík, Leško, Uruba, Konečný, Kotas, Hradil, Plachý (46. Pospíšil), Šuba, Kadlčík, Olšanský.

ZÁŘÍČÍ – CHVALČOV 1:2 PK (1:0)

„Zápas měl být pro nás jasnou záležitostí, ale opak byl pravdou. Rozhodčí Skyba předvedl opět jeden ze svých nejhorších výkonů. I když jsme relativně ovládli zápas a poločas uhráli 1:0 tak se děli neuvěřitelné věci. Rozhodčí dokázal během zápasu vyměnit dvakrát domácího pomezního z nesmyslných důvodů nakonec odmával zápas pán z lidu, jehož totožnost nebyla ověřena. Na hřišti docházelo k vyhrožování a zastrašování hráčů ze strany rozhodčího, který rozdával nesmyslné karty za slušné výroky na jeho adresu. V 70. minutě nám vyloučil hráče, kterému dopředu oznámil, že zápas nedohraje a v 80. minutě pustil jasný ofsajd, který byl naším pomezním jednoznačně odmáván a zápas skončil 1:1. Na penalty vyhráli hosté. Závěrem bych podotkl, že tak ostudný výkon rozhodčího v okresním přeboru jsem ještě nezažil. Delegovaná slečna pomezní předvedla výborný výkon a zaslouží můj obdiv," netajil se předseda Záříčí Petr Krutil.

„Byl to nehezký, ošklivý, a urputný zápas o záchranu. Chtěli jsme být aktivní, ale nedařilo se zejména v záložní řadě. Po nesmělém oťukávání přišel na začátku první půle šok po propagační střele, kterou náš brankář neudržel, a prohrávali jsme 0:1. Od obdrženého gólu, jsme byli lepším týmem, ale bez efektivního zakončení útočných akcí. Ve druhé půli jsme pokračovali ve snaze o vyrovnání. Naše úsilí bylo odměněno krásnou vyrovnávací brankou na 1:1. Zajímavostí zápasu bylo dvojnásobné střídání pomezních rozhodčích z řad domácích pořadatelů, které musel hlavní rozhodčí Skyba, pro naprostou neschopnost a neobjektivnost vyměnit. V penaltovém rozstřelu jsme byli šťastnější a úspěšnější," zaradoval se vedoucí týmu Chvalčova Patrik Cassinelli.

Branky: 12. Štefek – 81. Targoš. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 80. Záříčí: T. Menšík – Dolák, Žáček, Rozsypal, Navrátil, Kuchařík, Štefek, Šubík (57. Mužík), Chytil, M. Menšík, Novotný (81. Blažek). Chvalčov: Barot – Balvín, Pecháček (70. Targoš), Vaculík, Kovařík, Talach, Trňák, Trnčák, Zmeškal, Šico, Kubaník.

STŘÍLKY – POČENICE 2:0 (2:0)

„Zvládli jsme další těžký zápas proti dobře hrajícímu soupeři. V úvodu jsme byli lepším mužstvem a vytvořili jsme si několik slibných příležitostí. Udeřili jsme po rohovém kopu, když D. Jelínek našel Hubra a ten se nemýlil. Za pár minut jsme kopali penaltu po faulu na unikajícího Sádlíka. Hubr ji s přehledem proměnil. Poté hosté přidali a byli stále nebezpečnější. Obrana ale pracovala spolehlivě. Ve druhé půli byly Počenice lepší. Klíčový okamžik přišel v 58. minutě, kdy jsme nechali volného Šimčíka a ten z blízka hlavičkoval, Strýček ale jeho pokus bravurně zlikvidoval. V závěru jsme mohli výhru ještě pojistit. Přišlo několik dobrých šancí z brejků, ale chyběl větší klid při zakončení. I tak jsem velmi spokojen," konstatoval trenér Střílek Pavel Mikulčík.

„Z posledních tří utkání jsme vstřelili jen dvě branky a problém s proměňováním šancí nás provázel i dnes. Tradičně jsme v poločase opět prohrávali. Inkasovali jsme dvě branky z kopaček Hubra, nejlepšího hráče na hřišti a ani zlepšený výkon ve druhé půli na dobrý výsledek nestačil. Herně jsme se soupeři vyrovnali, nastřelili jsme Štolfou břevno a tyč Jánským, velké příležitosti spálil Šimčík i V. Zbořil, ale pokud nedáme góly, nemůžeme pomýšlet na dobrý výsledek," uvědomuje si předseda Počenic Josef Hrušák.

Branky: 19. a 21. Hubr. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 100. Střílky: Strýček – Sádlík (77. Hegr), Vybíral, Jelínek, Posolda, Stuchlík (89. Daníček), Kryštof (86. Kutálek), Nezdařil (81. Holub), Tomáštík, Hubr, Jelínek. Počenice: Harásek – V. Zbořil, Cigánek (25. Klapil), Štolfa (75. Vlha), Majda (66. Hrušák), Kunčar, Šimčík, Bareš, Juřena, Barnet (77. Jánský), Te­sák.

ZDOUNKY – KYSELOVICE 2:0 (1:0)

„Nutně jsme potřebovali už konečně bodovat, což se nám opět nepodařilo. Hrál se ovšem vyrovnaný fotbal. Šance byly na obou stranách. My jsme ovšem měli méně štěstí a dostali jsme dvě branky po individuálních chybách," mrzí hráče Kyselovic Martina Sobka.

Branky: 28. Adamík, 86. Rokos. Rozhodčí: Dundová. Diváci: 60. Zdounky: Rampas – Navrátil, Adamík, Doleček (88. Lučan), Kozubík, Buša, Pospíšil, Rokos, Věžník, Pektor, Marek. Kyselovice: Vávra – M. Říkovský, A. Říkovský, Vymětal, Křepelka, Hofírek, V. Říkovský (55. Garec), Krčma, Přikryl, Josefík, Jančík.

1. Mrlínek 18 15 1 0 2 64:20 47

2. Němčice 17 11 3 1 2 61:38 40

3. Lubná 17 13 0 0 4 45:35 39

4. Těšnovice 17 11 1 2 3 55:31 37

5. Zdounky 17 9 1 3 4 36:27 32

6. Slavkov p. H. 18 8 1 5 4 44:32 31

7. Skaštice B 17 7 3 0 7 52:36 27

8. Počenice 18 6 1 1 10 35:48 21

9. Střílky 17 6 1 1 9 29:48 21

10. Holešov B 18 5 1 1 11 41:47 18

11. Chvalčov 17 3 3 1 10 26:49 16

12. Loukov 17 3 2 2 10 22:42 15

13. Kyselovice 18 3 1 0 14 36:63 11

14. Záříčí 18 3 1 1 13 25:53 11

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU