Kroměřížsko – Na desátém až dvanáctém místě se po podzimní části fotbalové III. třídy – skupiny A seřadily Zahnašovice, Rymice a Pravčice. Zatímco hráči Zahnašovic a Pravčic navázali na výsledky z minulých třech sezon, pro Rymice je jedenácté místo ústupem z pozic.

Pravčice (v bílém). Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Libor Kopčil

Zahnašovice na desátém místě nasbíraly šestnáct bodů. S výjimkou rezervy Míškovic porazily jen týmy, které jsou v tabulce za nimi. Doma hrály jen šestkrát a vyhrály pouze nad Pravčicemi.

Jedenácté jsou Rymice. Přitom v posledních třech sezonách neskončily horší než páté. Na výkonu mužstva se negativně projevil odchod kanonýra Pavla Plhala, který nastřílel za Rymice 135 branek. Na podzim to zkoušel v okresním přeboru v dresu Roštění. Rymice bez něho nastřílely pouze devatenáct branek. Méně mají na svém kontě jen rezerva Kostelce a Hlinsko p. H. Týmu se nedařilo v prvních poločasech (1 – 5 – 9). Po změně stran to bylo už mnohem lepší (6 – 5 – 4).

Dvanácté Pravčice jsou na tom stejně jako před rokem. Tři ze čtyř výher stihly v úvodních třech kolech a byly dokonce na čele tabulky. V dalším průběhu podzimu se tabulkou propadaly. Inkasovaly 42 branek (12. místo). V posledních čtyřech duelech podzimu nedaly Pravčice ani gól (0:16) a nezískaly ani bod. V domácím prostředí získaly z patnácti bodů jenom tři a vstřelily pouze sedm branek (13. místo). Po 4. kole nevyhrály v sedmi následujících zápasech. Varující je skore od 15. do 30. minuty (2:11).

10. ZAHNAŠOVICE

Vítězství: IV. tř. (2×) 1968, 75

Účast v soutěžích

III. třída: 1962 – 3, 1975 – 7, 1978 – 9, 1983 – 6, 1991…

IV. třída: 1963 – 6, 1967 – 8, 1971 – 5, 1979 – 83, 1986 – 91

Předseda: Stanislav Kopčil

Sekretář: Radim Zehnal

Trenér: Josef Zakopal2000–2001: III. tř. 10. 9 4 13 48:64 31 (20 – K. Zakopal)

2001–2002: III. tř. 11. 6 3 15 34:71 21 (17 – V. Zakopal)

2002–2003: III. tř. 10. 3 2 15 22:60 11 (8 – Janalík)

2003–2004: III. tř. 12. 6 5 15 39:60 23 (13 – V. Zakopal)

2004–2005: III. tř. 12. 4 7 15 27:50 19 (13 – V. Zakopal)

2005–2006: III. tř. 4. 14 4 8 68:44 46 (30 – V. Zakopal)

2006–2007: III. tř. 9. 7 6 13 43:56 27 (10 – V. Zakopal)

2007–2008: III. tř. 7. 8 2 12 34:50 26 (8 – R. Nečekal)

2008–2009: III. tř. 9. 7 4 15 39:49 25 (7 – V. Zakopal)

2009–2010: III. tř. 9. 8 6 12 54:60 30 (18 – R. Janalík)

I tento rok zřejmě Zahnašovice nedosáhnou na horní polovinu tabulky. V tomto století se jim to povedlo jen v sezoně 2005–2006, když doslova šokovaly konečným čtvrtým místem. Zahnašovice potřebují útočníka, který dá alespoň dvacet branek za sezonu. Pokud by se Radek Janalík dostal na jaře do formy, kterou oslnil v loňské sezoně, je pravděpodobné, že by tuto metu mohl překročit. Sezonu zahájil slibně.

Hráč Z G ŽK ČK

Benešovský Milan 2 0 0 0

Fridrich Stanislav 8 2 0 0

Fridrich Vladimír 3 0 1 0

Hrdlička Petr 1 0 0 0

Cholasta Jaroslav 2 0 0 0

Indráček Josef 2 0 1 0

Janalík František 13 0 6 0

Janalík Libor 14 0 5 0

Janalík Radek 14 6 2 0

Kopčil Stanislav 1 1 0 0

Lochman Tomáš 14 0 1 0

Miklík Jiří 3 0 0 0

Miklík Pavel 14 1 0 0

Miklík Petr 4 1 0 0

Nečekal František 11 0 1 0

Nečekal Radim 11 4 1 0

Pláňava Tomáš 3 0 0 0

Pospíšil Ladislav 12 0 3 0

Sovadina Kamil 5 0 0 0

Veselý Aleš 2 0 0 0

Zakopal Kamil 1 0 0 0

Zakopal Vlastimil 14 4 1 0

Zehnal Radim 10 0 1 1

11. RYMICE

Založen: 1956

Vítězství: OP (1×) 1984, III. tř. (2×) 1961, 72

Účast v soutěžích

A třída: 1991 – 9

B třída: 1984 – 91

Okresní přebor: 1962 – 5, 1972 – 6, 1980 – 4

III. třída: 1960 – 1, 1965 – 6, 1971 – 2, 1976 – 80, 1999…

Předseda: Aleš Marek

Sekretář: Jaromír Marek

Trenér: Jindřich Janalík

2000–2001: III. tř. 4. 16 4 6 63:50 52 (15 – Marek)

2001–2002: III. tř. 7. 11 6 7 47:37 39 (17 – Zapletal)

2002–2003: III. tř. 9. 5 1 14 38:42 16 (18 – Zapletal)

2003–2004: III. tř. 8. 8 4 14 36:53 28 (7 – Bakalík)

2004–2005: III. tř. 6. 13 3 10 45:40 42 (16 – Plhal)

2005–2006: III. tř. 6. 13 2 11 54:53 41 (20 – Plhal)

2006–2007: III. tř. 6. 10 4 12 47:55 34 (12 – Plhal)

2007–2008: III. tř. 5. 10 7 5 39:27 37 (11 – Plhal)

2008–2009: III. tř. 4. 16 4 6 67:27 52 (23 – Plhal)

2009–2010: III. tř. 5. 13 4 9 70:59 43 (27 – Plhal)

Předseda Aleš Marek neprožívá zrovna jednoduché období. V létě přišel o kanonýra Plhala, kterého následoval do Roštění také Dítě. Rymice se v tomto století pevně usadily ve III. třídě, ale nikdy nebyly tak nízko v tabulce jako po podzimu 2010. Aby se tým na jaře posunul alespoň do horní poloviny tabulky, musí najít podobného střelce, jako byl Plhal. Navíc obrana si musí počínat obezřetně, což se na podzim často nedařilo.

Hráč Z G ŽK ČK

Bartalský Ján 11 2 4 1

Čech Stanislav 10 0 0 0

Dítě Jaromír 6 1 2 0

Dvořák Tomáš 5 0 0 0

Fuksa Roman 15 1 1 0

Hanzlík Zdeněk 10 0 0 0

Hausknecht Michal 13 4 1 0

Janalík Jiří 5 1 1 0

Machovský Roman 2 0 0 0

Machovský Zdeněk 11 0 1 0

Marek Aleš 14 0 2 0

Marek Antonín 6 1 0 0

Marek Michal 1 0 0 0

Mirynský David 12 3 6 0

Navrátil Jiří 11 3 0 0

Nesrsta Jaroslav 5 0 0 0

Odložilík David 10 0 2 0

Odložilík Tomáš 12 0 2 0

Pruš Petr 15 1 2 0

Rybák Adam 1 0 1 0

Šimčík Michal 9 1 1 0

Vávra Radek 1 0 0 0

Zapletal Zdeněk 1 1 0 0

12. PRAVČICE

Založen: 1944

Klubové barvy: bílá a modrá

Vítězství: III. tř. (1×) 1995, IV. tř. (1×) 1981

Účast v soutěžích

Okresní přebor: 1995 – 6

III. třída: 1971 – 9, 1981 – 6, 1991 – 5, 1996…

IV. třída: 1979 – 81, 1986 – 91

Předseda: Karel Brezanský

Sekretář: Petr Zapletal

Trenér: Karel Brezanský

2000–2001: III. tř. 7. 10 4 12 53:62 34 (14 – Zoubek)

2001–2002: III. tř. 8. 7 3 14 37:53 24 (11 – P. Nevřala)

2002–2003: III. tř. 3. 13 2 5 44:22 41 (9 – P. Nevřala)

2003–2004: III. tř. 10. 7 3 16 43:76 24 (8 – P. Nevřala)

2004–2005: III. tř. 11. 6 2 18 34:70 20 (5 – M. Nevřala)

2005–2006: III. tř. 14. 5 1 22 35:88 16 (10 – M. Nevřala)

2006–2007: III. tř. 8. 8 6 12 43:68 30 (17 – Černošek)

2007–2008: III. tř. 10. 5 4 13 33:62 19 (10 – Zoubek)

2008–2009: III. tř. 10. 7 2 17 49:89 23 (18 – Mišelnický)

2009–2010: III. tř. 12. 6 5 15 50:81 23 (10 – Ruman, Tobolík)

V Pravčicích poslední dobou marně hledají harmonii a výsledkovou stabilitu. Při pohledu na soupisku plnou mladých hráčů se zdá, že tým měl letos potenciál na slušné umístění v přední polovině tabulky III. třídy. Místo toho hráči v podzimní části sezony bojovali především sami se sebou. Zkušený trenér Karel Brezanský zatím nepředvedl žádné zázraky, ale výkony mužstva se pod jeho vedením znatelně zlepšily. Už na podzim Pravčice čtyřikrát vyhrály. Loni nasbíraly za celý rok jen šest výher. Obrana odehrála na podzim dobré zápasy, ale také několikrát předvedla naprosto katastrofální výkon a má na svědomí příliš mnoho inkasovaných branek. V Pravčicích musí najít tvůrce hry. Týmu citelně chybí sebevědomí.

Hráč Z G ŽK ČK

Berkovec Lukáš 4 0 0 1

Bernatík Lukáš 5 3 0 0

Dvořák Jan 7 0 1 0

Halašta Karel 13 6 3 0

Hlobil Vítězslav 14 1 0 0

Kahánek Ladislav 14 1 3 1

Kincl Jiří 5 0 0 0

Krejčí David 9 0 0 0

Kubiš Martin 1 0 0 0

Macík Bronislav 7 0 0 0

Mikulášek Filip 6 0 0 0

Mišelnický Petr 2 0 0 0

Rozsypal Tomáš 14 0 1 0

Ruman Lubomír 12 8 2 0

Ruman Lukáš 5 0 0 0

Rybák Václav 12 0 7 0

Strašák Luboš 1 0 0 0

Sučanský Michal 15 0 1 0

Tkadlčík Vít 9 1 1 0

Tobolík Karel 2 0 0 0

Tomi Marek 1 0 0 0

Uličný Zbyněk 2 0 0 0

Valenta Jaroslav 14 1 1 0

Vojtek Petr 1 0 0 0

Vyležík Lubomír 6 1 0 0

Zapletal Jan 13 0 2 0

Zbořil Josef 5 0 0 0

STŘELCI

21 – Marek Hošťálek (Martinice)

18 – Roman Surý (Mrlínek)

16 – Jan Večerka (Kvasice B)

13 – David Horák (Mrlínek)

11 – Jaroslav Žejdlík (Komárno), Josef Horák (Mrlínek) a Petr Kavan (Ludslavice)

10 – Roman Valčík (Ludslavice)

9 – Martin Holec (Mrlínek) a Dušan Klas (Komárno)

ŽLUTÉ KARTY

7 – Marek Hošťálek (Martinice) a Václav Rybák (Pravčice)

6 – David Mirynský (Rymice), Daniel Vrána (Kvasice B), František Janalík (Zahnašovice), Marek Kuba (Žalkovice B)

5 – Jan Večerka (Kvasice B), Libor Janalík (Zahnašovice) a Vojtěch Mikel (Mysločovice B)

VYLOUČENÍ

Marek Zdráhal (Hlinsko p. H.), Hynek Kundera (Loukov), Ján Bartalský (Rymice), Pavel Kolomazník (Kvasice B), David Mikala (Míškovice B), Ladislav Kahánek (Pravčice), Aleš Pospíšilík (Kostelec u Hol. B), Radim Perutka (Komárno), Pavel Musil (Kvasice B), Tomáš Bancík (Komárno), Pavel Šlechta (Hlinsko p. H.), Michal Zmeškal (Kostelec u Hol. B), Roman Nesvadba (Komárno), Radim Zehnal (Zahnašovice) a Lukáš Berkovec (Pravčice)

BRANKÁŘI S ČISTÝM KONTEM

6 – Petr Pořízka (Mrlínek)

3 – Matouš Švehlík (Loukov) a Tomáš Suchánek (Kvasice B)

2 – Tomáš Lochman (Zahnašovice), Petr Glozyga (Břest), Lukáš Herodes (Míškovice B), Jan Zapletal (Pravčice), Robert Pecháček (Ludslavice) a Bedřich Caletka (Ludslavice)

MAXIMÁLNÍ MINUTOVÁ NEPRŮSTŘELNOST

333 (aktuální série – 1) Petr Pořízka (Mrlínek)

221 (5) Petr Glozyga (Břest)

209 (3) Matouš Švehlík (Loukov)

202 (202) Robert Pecháček (Ludslavice)

199 (50) Bedřich Caletka (Ludslavice)

178 (142) Tomáš Suchánek (Kvasice B)

170 (10) Jan Zapletal (Pravčice)

169 (12) Petr Valchář (Komárno)

163 (163) Lukáš Herodes (Míškovice B)

155 (2) Daniel Kuba (Žalkovice B)

1. Martinice 15 12 1 2 50:23 37

2. Mrlínek 15 12 0 3 72:17 36

3. Loukov 15 10 1 4 48:22 31

4. Komárno 15 9 2 4 47:24 29

5. Ludslavice 15 9 1 5 49:27 28

6. Kvasice B 15 9 1 5 50:30 28

7. Míškovice B 15 7 2 6 37:41 23

8. Žalkovice B 15 7 1 7 25:37 22

9. Břest 15 6 2 7 30:29 20

10. Zahnašovice 14 4 4 6 20:26 16

11. Rymice 15 4 4 7 19:40 16

12. Pravčice 15 4 3 8 22:42 15

13. Mysločovice B 15 4 1 10 22:47 13

14. Hlinsko p. H. 15 2 1 12 13:42 7

15. Kostelec u Hol. B 15 0 2 13 15:72 2