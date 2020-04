Nikam se netlačí, ani netouží po dalším postupu, přesto zase mohou slavit. Fotbalisté Těšnovic v roli nováčka opanovali krajskou I. B třídu skupinu C. Vyrovnanou podzimní část ovládli s těsným jednobodovým náskokem před druhým Starým Městem, což jim nakonec stačilo, protože sezonu ještě před startem jarních odvet ukončila celosvětová pandemie koronaviru a následné rozhodnutí výkonného výboru FAČR.

„Samozřejmě je to zajímavé vyhrát soutěž takovýmto způsobem, ale žádnou radost z toho nemáme. Všechny nás štve, že nemůžeme na hřiště a sezonu normálně dohrát. Bohužel situace je taková a my to musíme respektovat. Takto to prostě je a nedá se s tím nic dělat,“ říká těšnovický trenér Roman Potočný.