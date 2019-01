Kroměříž - Vzácně vyrovnaný je probíhající ročník III. třídy skupiny B. Lídrem soutěže se po podzimu stali fotbalisté Šelešovic, kteří ale ještě zdaleka nemají postup v kapse.

Ilustrační foto. | Foto: Foto: Libor Pecháček

1. TJ SLAVOJ ŠELEŠOVICE

Hořkost porážky poznal vedoucí tým jen v 1. kole, kdy nestačil na Rataje. Šelešovice ale tento moment nezlomil a v dalších pěti utkáních dokázaly zvítězit. V následujících čtyřech zápasech lídr soutěže remizoval a na závěr první poloviny soutěže přidal další dvě výhry.

Vedoucí tým tabulky se může pochlubit nejlepší defenzivou, když inkasoval jenom osmnáct branek. V domácím prostředí nezískal žádný další tým ve III. třídě více bodů.

Šest otázek pro trenéra Petra Mozgu

Prohráli jste jen v úvodním kole. Co rozhodlo o prohře s týmem Rataj?

Neměl bych to říkat, ale většina hráčů navštívila den před utkáním slavnosti piva. To se potom odrazilo na jejich výkonu.

Celkově musíte být však s podzimní částí spokojeni…

První polovinu soutěže hodnotíme velmi kladně. Vedeme tabulku, i když s minimálním náskokem. Odehráli jsme velmi slušná utkání. Některá utkání, která jsme měli vyhrát, jsme v závěru nezvládli. Na druhou stranu musím přiznat, že některá utkání jsme vyhráli se štěstím. Především duel s Troubkami.

Jaký máte cíl pro jarní odvety?

Chceme postupovat, ale stejný cíl mají určitě další tři týmy v tabulce za námi, takže to rozhodně nebude jednoduché.

Umíte si představit, jak by se mužstvu dařilo v okresním přeboru?

Asi by se mužstvo muselo posílit nejméně o čtyři hráče. Pokud by se to podařilo, pak bychom mohli hrát vyšší soutěž.

Doplnili už mužstvo někteří noví hráči?

Podařilo se nám sehnat náhradního brankáře. Dál jednáme ještě o příchodu dvou hráčů. Uvidíme, jak to dopadne. Do Bařic odešel brankář Mlčoch.

Jak vypadá zimní příprava v Šelešovicích?

Fyzickou přípravu jsme začali v Šelešovicích. Někteří kluci hrají futsal, takže jsou v pohybu pořád. Těsně před sezonou máme dojednána tři přátelská utkání. Bude záležet na počasí.

Bilance: 7 4 1 30:18 25

Doma: 4 2 1 12:10 14

Venku: 3 2 0 18:8 11

Průměrná návštěvnost doma: 72 (12.)

Střelci: 7 – Jiří Doležal a František Mozga, 5 – Petr Večerka, 3 – Karel Holík, 2 – Pavel Minks a Radim Scholz, 1 – Lukáš Bartoněk, Radovan Knap a Petr Kulcsár.

Trenér: Petr Mozga

Nejlepší střelci Šelešovic ve III. třídě od roku 2000: 41 – Jiří Doležal, 35 – Petr Večerka, 32 – Václav Sigmund, 16 – Karel Holík a František Mozga, 15 – Pavel Husařík, 13 – Petr Kostka, 10 – Jiří Pektor, 6 – Jaromír Stančík, 5 – Jaroslav Mlčoch.

2. TJ TROUBKY

Troubkám vstup do soutěže vyšel, když z prvních pěti kol prohrály jen jednou. Ve druhé polovině soutěže ztratily třikrát zbytečně body remízami s Bařicemi, Litenčicemi a rezervou Kvasic. Na hřištích soupeřů nasbíraly Troubky nejvíce bodů. Ze šesti utkání ani jednou neprohrály. Týmu se dařilo především v prvních poločasech. Šestkrát první část vyhrál a pětkrát remizoval.

Šest otázek pro sekretáře Jaroslava Hlaváče

Asi jste ani sám nevěřil, že budete po podzimu na druhém místě, nebo ano?

Vzhledem k tomu, že jsme mužstvo celkem dobře v létě posílili, tak jsme to měli v plánu. Spíš jsme zklamaní, že nám několik zápasů, které skončily remízami, uteklo. Jinak jsme byli suverénně na špici.

Proč jste zbytečně ztráceli s mužstvy, která jsou v dolní polovině tabulky?

V některých zápasech jsme nenastoupili kompletní. Někdy došlo k podcenění soupeře. Chybělo nám také fotbalové štěstí, když jsme nedokázali proměnit vyložené šance.

Jak budete mužstvo v zimní přestávce posilovat?

Bude to spíše naopak. Někteří hráči chtějí odejít. V těchto dnech budeme jednat a snažit se najít náhradu.

Je postup do okresního přeboru vaší prioritou?

Nálada v klubu je postupová. Chtěli bychom alespoň jednu sezonu v okresním přeboru zkusit.

Jak se Troubky připravují na jarní odvety?

Příprava začala už v lednu. Hráči trénují každou neděli v hale ve Zdounkách. Jinak se připravují v domácích podmínkách venku. V únoru čeká na hráče soustředění. Přípravné zápasy budeme hrát v Kroměříži na hřišti s umělým povrchem.

Jak finanční krize ovlivňuje chování vašich ekonomických partnerů?

Zatím se to nijak výrazně neprojevuje. Máme jednoho hlavního sponzora, který se zatím celkem drží. Navíc máme výbornou spolupráci s obcí.

Bilance: 7 3 2 28:21 24

Doma: 3 1 2 13:12 10

Venku: 4 2 0 15:9 14

Průměrná návštěvnost doma: 93 (5.)

Střelci: 12 – Jan Šprňa, 5 – Aleš Pergl, 3 – Ladislav Tesař, 2 – Oldřich Hlaváč a Martin Lysko, 1 – Martin Střelec, Marek Štěpánek, Miloslav Tesař a Robert Veselý.

Trenér: Marek Šprňa.

Nejlepší střelci Troubek ve III. třídě od roku 2000: 78 – Jan Šprňa, 47 – Jiří Kochaníček, 34 – Břetislav Makový, 23 – Vojtěch Bastyan, 21 – Zdeněk Lysko, 19 – Václav Hlaváč, 18 – Michal Parolek, 16 – Stanislav Malina, 13 – Martin Plesník, 12 – Petr Špička.