Velkou šanci na dohrání alespoň jedné soutěže přitom vidí v okresním poháru.

„Zde jsme se již na podzim dostali až do semifinálové fáze. Sice nic nařizovat nebudeme, ale pokud vše půjde dobře, čtveřice nejúspěšnějších klubů bude mít zájem a bude umožněn sport ve větších skupinkách, můžeme udělit alespoň jeden pohár pro vítěze. V praxi to znamená odehrání tří zápasů ve dvou víkendech. Někdy v červnovém termínu,“ dívá se do kalendáře šéf kopané na Kroměřížsku.

STK OFS Kroměříž také uvažuje o možnosti dohrát mládežnické soutěže.

„Původně jsme měli v plánu odehrát systéme každý s každým třikrát. Nyní nám katuálně chybí do dohrání druhých kol, odvet čtyři kola. Řídící komise ale nyní vše po konzultaci s kluby probere. Přece jen děti potřebují po takové pauze delší čas na aklimatizaci,“ myslí si Kopčil.

„Všechny kluby budou moci dle situace samozřejmě alespoň hrát přípravné zápasy a dobře se nachystat na novou sezonu,“ doplnil.

Jaká bude a kdy naplno odstartuje je ovšem ve hvězdách.

„Ač se raději dobře připravili na novou sezonu. Nikde přitom není jistota, že v srpnu vše normálně a naplno odstartuje. Fotbal se hraje pro diváky a i na okresních úrovních jich není v součtu málo. V případě jakýchkoliv diváckých omezeních většina neumí garantovat neúčast fanoušků, protože areály nejsou oploceny, těžko říci kdy a v jaké podobě nový ročník zahájíme,“ je realistou Kopčil.

A bude mít současná situace dopad na ekonomiku fotbalového svazu na Kroměřížsku? „Vůbec, protože nevybíráme startovné, nic se nevrací. Nemáme ani žádné zaměstnance, jen členy výkonného výboru a komisí, kteří u nás fungují na dohody či jednorázové roční odměny,“ doplnil Libor Kopčil.