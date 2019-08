I když fotbalisté Kroměříže proti soupeři z vyšší soutěže sahali po postupu, nakonec druholigovému soupeři podlehli po penaltovém rozstřelu a v MOL Cupu skončili hned v prvním kole.

„Je to škoda. Když už jsme vyrovnali v poslední minutě a zápas dotáhli až do pokutových kopů, měli jsme to zvládnout. Vyřazení nás mrzí,“ přiznává Fládr.

Byl to právě prostějovský odchovanec, který v hektickém závěru zadělal na pořádné drama. Závěrečný tlak Hanáků přinesl faul dvacet metrů před vítkovickou brankou. Míč si postavil čtyřiadvacetiletý záložník, který nádhernou ranou nad hostující zdí poslal míč elegantně do šibenice. V tu dobu přitom hráli Hanáci bez zraněného Votavy v deseti. „Ještě nikdy jsem to nezažil. V deseti lidech jsme spíš nějaké góly dostali, než abychom v oslabený dali,“ usmívá se Fládr, který měl z první trefy v dresu Kroměříže radost.

I když se letní druholigová posila prosadila už v přípravě, v soutěžním zápase skórovala poprvé. „ Jsem rád, že už to tam začíná padat,“ těší technického středopolaře.

Branku Fládra ocenili také nadšení příznivci. „Lidé nás hnali za vyrovnáním. Za to jim patří velké dík,“ pravil.

O to víc ho prohraná penaltové loterie mrzela. „Bohužel jsme dva pokutové kopy nedali, prohráli a vypadli,“ smutní.

Za výkon se ale Hanáci stydět rozhodně nemusejí. Vítkovice pořádně prohnali. „Nechci snižovat kvality soupeře, který i přes to, že šetřil nějaké hráče, podal slušný výkon. Nevím, jak by to vypadalo, kdyby hosté nastoupili v plné sestavě. V poháru se ale rozdíly mezi soutěžemi mažou,“ připomíná Fládr.

Hanácká Slavia navíc protivníka dostala pod tlak hned v úvodu. „Začali jsme dobře. Dali jsme gól hned v první minutě. Pak ale Vítkovice převzaly iniciativu a my se stáhli do nějakého bloku. Bohužel jsme nechali soupeře vyrovnat, když jsme z nadějné akce tři na dva nic nevytěžili a naopak z následujícího brejku inkasovali na 1:1,“ líčí.

I druhý poločas byl vyrovnaný. „Prodloužení bylo buď a nebo,“ ví Fládr.

Nakonec pohárové drama dopadlo lépe pro celek z Ostravy. Hanáci se od čtvrtka zase soustředí na třetí ligu. Už v sobotu jede Červenkův tým do Uherského Brodu. V krajském derby nečeká Hanáky nic jednoduchého. „Chceme ale venku potvrdit výhru se Znojmem,“ říká Fládr.