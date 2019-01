Kroměříž – Ve zlínském regionu se zbrojí na postupy! Po druholigových fotbalistech Zlína zahajuje dnes pouť s ambicemi posunout se o soutěž výš také třetiligová Kroměříž.

„Ke konci podzimu jsme ukázali, že zvolená cesta je správná. Mužstvo podávalo výborné výkony. Do jara vstoupí ještě kvalitnější sestava a budeme se rvát do posledního kola o postup," slibuje trenér Hanácké Slavie Vlastimil Chytrý.

Hned na prvním tréninku přivítá zvučné posily. Z hostování v Zábřehu se vrací ostřílený 34letý obránce David Čep a k angažmá v klubu by měl znovu dospět i o tři roky mladší Tomáš Mazouch. Tvořivý středopolař zde ještě před čtyřmi lety nosil kapitánskou pásku. Na podzim se fotbalem bavil v nižší rakouské soutěži. „S Tomášem jsme byli v kontaktu. Nyní jednáme o podmínkách jeho přestupu s Prostějovem, kde v létě vypadl z kádru," uvedl Chytrý. Mladý kouč si vedle zkušených posil otestuje ještě 19letého Filipa Žáka, nadějného útočníka z Olomouce.

Aby skvělých zpráv pro fanoušky nebylo málo, branku sešívaných bude nadále hájit vicemistr světa do dvaceti let Radek Petr. Ještě v listopadu kalkuloval se zahraničím, ale nakonec u něj převládla spokojenost s působením ve městě nazývaném Hanácké Athény. Teď se dolaďuje kontrakt. „Radek má návrh smlouvy a na 99 procent zůstává, počítáme s ním. I on chce setrvat. Snažili jsme se mu tady sehnat práci, což se snad podařilo," upřesnil Chytrý.

Naopak v kabině chybí sedmigólový útočník Adam Ševčík, kterého si stáhla Olomouc, a levý obránce Petr Chyla, jenž bude dva měsíce usilovat o místo v druholigovém týmu Fastavu. Klub talentovanému rodákovi z Lubné nepřekážel v úsilí naplnit si sen. „Jestliže o odchovance projeví zájem profesionální klub, je to pro nás ohodnocení dobré práce a pro hráče velká výzva. Navíc si Petra vybral trenér Páník, který jej výborně zná a je zde předpoklad, že si jej nechá," nabídl svůj pohled Chytrý.

Do zimní přípravy se zapojí 33 hráčů. Podzimní kádr rozšíří posily, navrátivší hráči z hostování a také dorostenci. Mužstvo bude trénovat jednou denně. „Jsme amatéři, neoddělujeme fyzický a herní blok. Tréninky budou u nás na umělé ploše, s využitím míče. Jen ze začátku bude příprava náročnější na fyzičku, přidáme i silová cvičení v posilovně," vysvětluje kroměřížský lodivod, jenž plánuje v dlouhé pauze pilovat hlavně ofenzivní fázi hry. Jak mu funguje, bude moct sledovat ve dvanácti přátelských duelech. Do odvet Kroměříž vstoupí 22. března zápasem na Slovácku B.

Po podzimu je tým pátý, se ztrátou pěti bodů na čelo tabulky a jednoho na druhou pozici. Na jaro chce udělat vše pro postup do FNL, kterému se nebrání ani majitel klubu Zdeněk Zlámal. „Nemá s postupem problém, pokud si jej sami uhrajeme," potvrdil Chytrý.

Zimní příprava

10. 1. Kroměříž – Zlín U19 (11.00, Kroměříž), 17. 1. Hranice – Kroměříž (10.00, Hranice), 21. 1. Slovácko – Kroměříž (St. Město), Kroměříž – Kozlovice (10.00, Kroměříž), 31. 1. Kroměříž – Opava U19 (11.00, Kroměříž), 7. 2. Kroměříž – Brumov (10.00, Kroměříž), 13. 2. Kroměříž – Znojmo jun. (17.00, Kroměříž), 20. 2. Kroměříž – Morkovice (17:00, Kroměříž), 25. 2. Kroměříž – Zlín (16.00, Kroměříž), 1. 3. Kroměříž – Novosedly (14:00, Kroměříž),

4. 3. Kroměříž – Přerov (18.00, Kroměříž), 14. 3. Kroměříž – Havlíčkův Brod (15.00, Kroměříž)

JAN ŠMÍD