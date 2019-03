Domácí Hanáci potvrdili roli favorita. Dokázali využít dvou chyb mladého výběru ševců a zásluhou Jelečka z trestného kopu v 22. minutě a dorážky Žáka v 46. minutě slavili první tři body v sezoně. Další velké šance sešívaných brankami neskončily. Neubert neproměnil v první půli sólový únik a stejně dopadl také střídající Minář v samém závěru utkání. „Zlín se nebránil, chtěl se prezentovat útočným fotbalem, což je pro nás vždy výhodou. Byl to atraktivní zápas. V naší hře se po změnách v kádru objevovala ještě řada nepřesností, na druhou stranu nechyběly pěkné kombinace. Jsme spokojení s góly i čistým kontem a je to pro nás super začátek sezony," těšilo trenéra Kroměříže Vlastimila Chytrého.

Juniorka Zlína se na horké půdě držela statečně, ale několik nadějně rozjetých akcí nedokázala přetavit v přesný zásah. Nejvíce hrozil Blanař, který se před pauzou blýskl i nádhernou individuální akcí, ale únik od poloviny hřiště zakončil střelou těsně vedle Petrovy svatyně. „Je to škoda, kvalita a lepší finální fáze v brejkových situacích nás brzdily. Zkušenější mančaft by v nich Kroměříž potrestal. My po klucích nemůžeme chtít, aby akce vyřešili okamžitě, ale někteří tu jsou už druhým třetím rokem a tak jednu ze čtyř by měli dokázat zvládnout lépe. Jinak přístup hráčů k zápasu byl v pořádku. Domácí potvrdili svou kvalitu jak po herní, tak taktické stránce," uvedl kouč ševců Bronislav Červenka.

Branky: 23. Jeleček, 46. Žák. Rozhodčí: Z. Kneisl. ŽK: Budín – Koller. 377 diváků.

Kroměříž: Petr – Jeleček, Swiech, Budín, Matoušek – Žák, Krška (63. Hromek), Haša (75. Ferko), Látal – Neubert (84. Minář), Ševčík. Trenér: V. Chytrý. Zlín B: Adamuška – Blanař, Bačo, Pavlíček, Hradil (67. Polomík) – Višněvský, Hlobil, Koller, Masař (79. Michálek) – Vašulka, Červenka (46. Chwaszcz). Trenér: B. Červenka.