Kroměřížsko - Hanácká Slavia domácí generálku na umělé trávě zvládla. V posledním přípravném utkání před startem jarní sezony kroměřížský tým zdolal Hulín 3:0.

Po závaru před brankou Hulína překonali hráči Kroměříže Kupku poprve. | Foto: DENÍK/Libor Kopčil

HS KROMĚŘÍŽ – SPARTAK HULÍN 3:0 (1:0)

Oba týmy začaly opatrně. Jako první se osmělil Hulín, když střelu Dvořáčka z dálky musel likvidovat domácí gólman Vogl.

Ve 25. minutě se lépe kombinující Hanáci zaslouženě dočkali vedení, když se po rohovém kopu Mazoucha, prosadil s přispěním hostujících obránců Matoušek – 1:0. Ještě do přestávky měl vyrovnání na kopačce hulínský Paciorek, ale ideální přihrávku Lacigy poslal vysoko nad branku.

Hulínský útočník mohl skorovat i ve druhém poločase, ale šanci mu zlikvidoval Vogl. Druhý gól Kroměříže přidal Veselý, který nedal Kupkovi šanci – 2:0. O třetí branku se znovu zasloužil Veselý, když zužitkoval přihrávku Kutňáka. Svěřenci trenéra Jindřicha Lehkoživa si pak vítězství proti nekompletnímu Hulínu (brankář Gajdoš nastoupil v útoku) bez problémů pohlídali.

„Hulín mě trošku zklamal. Myslím, že jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme vyhráli. Hosté měli dvě šance, ale my jsme si ve druhém poločase vedle dvou branek vytvořili další tři tutovky. Zápas mohl klidně skončit 6:2,“ hodnotil generálku trenér Kroměříže Jindřich Lehkoživ.

„Generálka se nám vůbec nepodařila. Herní projev byl velmi špatný stejně jako přístup hráčů. Budu si muset s hráči pohovořit jakým způsobem se budeme prezentovat dál. Ze zápasu jsem hodně zklamaný. Hráči mě velmi nemile překvapili. To co předvedli, by na divizi v žádném případě nestačilo,“ řekl nazlobený kouč Hulína Petr Zapletal.

Branky: Veselý 2, Matoušek.

Kroměříž: Vogl – Matoušek (45. Gröpl), Šilinger, Kovařík, Stojaník, Valášek (45. Karakačanov), Mazouch, Hromek, Nakládal, Dobeš (70. Kutňák), Janča (45. Veselý).

Hulín: Kupka – Dunda, Stržínek (46. Koutný), Číhal, Václavíček, Volek, Dvořáček, Kadlec, Laciga, Třasoň, Paciorek (80. Gajdoš).

SK SIGMA OLOMOUC B – FK BYSTŘICE P. H. 3:0 (1:0)

Třetiligové béčko SK Sigma Olomouc si ke generálce na jarní díl Moravskoslezské fotbalové ligy pozvalo Bystřici pod Hostýnem. Hrálo se na přírodním trávníku hřiště číslo dva v areálu Androva stadionu. A zelený pažit juniorce svědčil, vyhrála přesvědčivě rozdílem tří branek.

V 10. minutě neproměnil penaltu Nepožitek, ale bylo to spravedlivé, protože byla nařízena za ruku, které se podle posledních trendů pískat nemají. Ale po prvním poločase i přesto Sigma vedla. To se pár minut před přestávkou položil do centru Ulmy Javůrek a hlavou skóroval. Další góly padaly až v závěru. V 73. minutě se po skrumáži ve vápně hostů prosadil nadvakrát Janotka, pět minut před koncem pročísla vzduch v šestnáctce bomba Koutka, kterou zastavila až síť.

„V každém utkání chceme vyhrávat. To se nám sice povedlo, ale spokojený nejsem. Naše hra byl hodně neurovnaná. Nastoupili jsme sice proti dobře organizovanému soupeři, ale jakoby nám chyběla jiskra. Mohli jsme vyhrát i vyšším než třígólovým rozdílem,“ řekl trenér SK Sigma B Augustin Chromý.

„Kvalita soupeře byla samozřejmě jinde, než jsme my. Nastoupila řada hráčů z prvoligového kádru. V defenzivě jsme přesto podali solidní výkon. Většinou jsme se bránili, ale ve druhém poločase měl Ondroušek dvě velké šance, které však nedal,“ dodal trenér Bystřice Pavel Hajný.

Bystřice p. H.: Pavelka (Sobek) – Matějka, Lukšík, Zezulka, Horák, Dostál, Grygar, Dohnal, M. Kušík, P. Kotas, J. Kotas (Zehnálek, Ondroušek, Švrček).