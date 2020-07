Hanáci, jejichž výkon zůstal za očekáváním, se tentokrát střelecky neprosadili. „Zápas se mi nehodnotí moc dobře. Z naší strany to nebylo ono,“ přiznává kouč poražených Bronislav Červenka.

Na absence marodů Machálka, Matouška, Kováře či Berčíka se ale nevymlouval. „Klukům na menším hřišti, které nám dělalo problémy, scházelo větší sebevědomí. Většina individuálních výkonů byla pod průměrem,“ prohlásil Červenka.

Naopak domácí kouč Jan Trousil byl po utkání spokojený. „Každý zápas s Kroměříží je velice dobrý, ať jsou to přáteláky nebo mistráky. Většinou to je boj o jeden dva góly, nebo remízy, nikdy to nedopadne tak, že někdo někoho výrazně přehraje. Dnes to bylo stejné. V poli vyrovnaný zápas, oni byli velice dobří na balonu, my jsme měli přímočařejší akce,“ uvedl bývalý ligový stoper Slováxka nebo Brna.

Po Křižanovicích a Opatovicích přivedl šéf vyškovské lavičky své svěřence na domácí trávník ve Zbýšově, za který střílí góly ve III. třídě. Po utkání rád přijímal gratulace místních starousedlíků. „Tohle byl nejlepší fotbal, který jsem tady u nás kdy viděl,“ stručně vyjádřil všeobecný názor jeden z nich.

Utkání bylo evidentně soubojem dvou herních pojetí. Hosté se snažili o kombinační fotbal, možná vzadu někdy až zbytečně. Trousilův tým volil jednoduchý přechod do útoku. Zřejmě i proto se dostal do šancí z bezprostřední blízkosti branky soupeře, zatímco slavisté ohrožovali brankáře Štěpána Spurného hlavně sprškami velmi nebezpečných střel z delších a středních vzdáleností.

První gól padl po křídelní akci Michala Klesy, jehož centr vrátil hlavou před branku Denis Nieslanik a zakončující Tomáš Langer dokázal míč volejem stlačit na zem. Druhý zápis zaznamenal Pavel Simr vymetením šibenice z pokutového kopu, když sám byl ve skrumáži před brankou hostí faulován.

Právě vyškovského hrotového útočníka označil trenér hostů Bronislav Červenka na největší nebezpečí pro jeho obranu.

„Absolutně jsme nebyli schopní pokrýt útočníka Simra, ten si z nás udělal trhací kalendář. Vyhrál každý souboj, perfektně sklepával balóny pro nabíhající spoluhráče,“ láteřil bývalý prvoligový hráč Drnovic a český reprezentant, který byl na rozdíl od Trousila s výkonem svých svěřenců krajně nespokojený.

„V defenzivě jsme úplně propadali. Nedokázali jsme zachytávat rychlé protiútoky soupeře, dovolili jsme mu získávat míče po naší rozehře a chodit do rychlých protiútoků, které on má nebezpečné. Dopředu to bylo krkolomné v rozehře a bylo tam moc těch ztrát. Ano, nějaké šance jsme měli, ale většinou to byly střely ze střední vzdálenosti. A když už jsme se dostali do situací tři na dva, nebo dva na jednoho, tak jsme to vyřešili špatně. Hlavně v prvním poločase tam byla spousta takových akcí, kdy to šlo vyřešit líp,“ kritizoval Červenka a odmítl i „alibi“, že fakticky přece jde o začátek letní přípravy.

I příští soupeř Vyškovanů má třetiligové parametry. V sobotu v 11.00 hodin MFK nastoupí v Rosicích proti Slovanu. Zakončí tak náročnou sérií zápasů v anglickém rytmu středa – sobota. Od 4. července sehráli čtyři těžká utkání.

„Musím říct, že věci, které teď děláme v tréninku, dokážou kluci přenést do utkání. Zápas určitě měl parametry a myslím si, že to lidem muselo líbit a splnil svůj účel,“ dodal Trousil k pozápasové pochvale svých oveček. Kroměříž o víkendu hostí béčko Zbrojovky Brno.

Přípravný fotbal

MFK Vyškov – SK Hanácká Slavia Kroměříž 2:0 (2:0), hráno ve Zbýšově

Branky: 10. Tomáš Langer, 37. Pavel Simr z penalty. Rozhodčí: Pelikán - Malimánek, Dorotík. Diváků: 120.