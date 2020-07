Byli rádi, že si v sobotu zahráli a že nemuseli běhat někde po lese. A podle toho vypadal výkon i výsledek. Fotbalisté Kroměříže, kterým odřekly utkání divizní Kozlovice, si v náhradním duelu s Otrokovicemi pořádně zastříleli. Hanácká Slavia porazila třetiligového rivala 5:0. Hattrickem se blýskl Matěj Votava, další góly domácího týmu zaznamenali Fládr se Zavadilem.

Fotbalisté Hanácké Slavie Kromeříž. Ilustrační foto | Foto: pro Deník Jan Zahnaš

„Neřekl bych, že to byl úplně jednoznačný zápas, jak napovídá výsledek. Bylo to oboustranně dobré a zajímavé utkání. My jsme ale byli ve finální fázi přesnější a hodně efektivní. Z osmi šancí jsme dali pět gólů, které padly po hezkých akcích,“ uvedl trenér Hanáků Bronislav Červenka.