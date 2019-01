Region - V Moravskoslezské fotbalové lize nadchází stěžejní období, kdy se tradičně na podzim láme tabulka. Všechny celky totiž čeká náročný anglický týden, během něhož odehrají tři zápasy. Hanácká Slavia Kroměříž a FC TVD Slavičín ho zahájí na vlastním stadionu.

Prvně jmenovaný tým se v hanáckém derby střetnev sobotuod 16 hodin s rezervním týmem prvoligové Sigmy Olomouc, který nasbíral na čtvrtém místě o bod více než Kroměříž.

„V sestavě soupeře se objevují mladí kluci, kteří se chtějí prosadit do první ligy. Vždy je doplní někdo ze širšího kádru A-mužstva,“ upozorňuje kroměřížský trenér Jindřich Lehkoživ.

„Chceme ale napravit především nepovedený výkon z posledního domácího zápasu s Mutěnicemi,“ přeje si Lehkoživ.

Domácí kouč ale řeší v současné chvíli problémy se zraněnými hráči. „Po náročném týdnu netrénovali Šilinger a Klimek. V sestavě určitě dojde ke změnám, protože nás během týdne čekají tři zápasy. Hráči se prostřídají,“ nastínil Lehkoživ.

Hanáci letos doma už dvakrát prohráli 0:1 (Brno B, Mutěnice) a body získali jen po výhře nad nováčkem ze Slavičína. Rezerva Olomouce však nedokázala v předchozích devíti zápasech na hřištích soupeřů zvítězit.

„Uvidíme, jaké výsledky uhrajeme v nejbližších třech zápasech. Pokud by to bylo špatné, tak bychom museli do kádru, který je poměrně úzký, zasáhnout,“ dodal kroměřížský trenér.

Zranění trápí i Slavičín

Marodka postihla i Slavičín, který v neděli dopoledne hostí v duelu sedmibodových celků osmou Bystrc. K dlouhodobě zraněnému stoperovi Ptáčkovi přibyli tento týden záložníci Michal Švach a Jaroš, kteří budou scházet minimálně tři týdny. Jejich výpadek navíc přišel v době, kdy se nováček souží v ofenzivě a ve třech posledních zápasech vyšel brankově naprázdno.

„Koncovka nám nejde, na tréninku se ve větší míře věnujeme střelbě, takže věřím, že to doma zlomíme,“ přeje si slavičínský kouč Ladislav Straka, jehož svěřenci na svém stadionu dvakrát vyhráli a jednou remizovali.

Do Slavičína dorazí celek, který v posledním kole doma inkasoval čtyři branky od Fulneku, tedy soupeře, na jehož půdě se představí FC TVD ve středečním vloženém kole. „Je pro nás důležité, abychom Bystrc porazili a do Fulneku jeli v klidu,“ vnímá Straka důležitost střetnutí.