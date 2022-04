Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „V utkání jsme měli převahu a soupeře drželi ve hře jejich gólman, jinak by skóre vypadalo jinak. V první půli jsme nastřelili břevno a měli více ze hry, v druhé se nám podařilo vstřelit branku a dovézt tak zápas do vítězného konce.“

Jan Tajzler, vedoucí týmu Val. Polanky: „Bohužel se nám utkání nepovedlo. Hrál se bojovný fotbal soupeř měl více šancí a jednu nakonec i využil. My máme nadále problémy s proměňováním šancí. Na branku se příliš nadřeme, v Nevšové jsme navíc neskórovali. Musíme dál bojovat a věřit, že se to zlomí třeba už v dalším zápase.“

Branka: 65. Tomšů.

V. KARLOVICE - MORKOVICE 2:0 (2:0)

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Začali jsme dobře, měli náznaky šancí, ale neskórovali. Těsně před přestávkou přišly dvě standardky domácích a po nich dva góly, které nás potopily. Bohužel po přestávce jsme se k ničemu kloudnému nedostali. Popravdě nám technickému týmu tvrdý valašský styl fotbalu nesedí. Ztráta mrzí, musíme se otřepat a makat dál.“

Branky: 42. Píšek, 45. Karlík.

SLUŠOVICE - NAPAJEDLA 0:0

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Bohužel nás přes týden potkaly zdravotní komplikace a sešli jsme se vlastně až na zápas. Ten byl s minimem šancí na obou stranách. Vévodily obrany obou mužstev. My kromě neuznané branky z 9. minuty pro ofsajd a pár standardních situací, nepředvedli nic navíc. Soupeř byl silnější na míči a celkově přesnější. Ke konci zápasu nám docházely síly a proto bereme i bezgólovou remízu.“

I. B. třída, sk. B: Mladcová otočila proti nováčkovi, Březnice manko z 0:2

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „V utkání jsme nebyli určitě horším mužstvem, dařilo se nám držet míč a kombinačně to také nebylo špatné. Bohužel žádnou gólovou situaci jsme si nevytvořili a náznaky slibných šancí jsme nedokázaly dotáhnout k finální koncovce. Domácí nás ohrozili víceméně jen ze standardních situací, ty jsme dokázali vyřešit a proto skončilo utkání bez branek. Kluci zápas odmakali, takže bod je určitě zasloužený.“

ŠTÍTNÁ N. VL. - BAŤOV 0:5 (0:2)

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Byla to hra kočky s myší, kdy já čekal, že budeme více kousat. Více méně jsme si nepohlídali dvě střely a poté již soupeř jasně dominoval. Je to nejlepší tým, který jsme doposud potkali, hrají si vlastní soutěž. Snad jen Kvasice by jim mohly konkurovat, každopádně zě mě jasný postupující.“

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Podali jsme dobrý výkon a zaslouženě zvítězili. Od začátku jsme byli aktivní, dobře kombinovali a díky brankám Pavla a Adama Bršlicovým jsme již v prvním poločase měli dvoubrankové vedeni. Když se ve druhé půli trefili ještě Šiška, Tkáč a Gojš, tak jsme utkáni dovedli k zaslouženému zisku třech bodů.“

Branky: 18. Bršlica, 25. Bršlica, 55. Šiška, 74. Tkáč, 86. Gojš.

NEDAŠOV - BRUMOV 3:0 (1:0)

David Solař, brankář Nedašova: „Do derby jsme vstoupili skvěle a hned v 8. minutě šli do vedení. I poté jsme byli lepším mužstvem, jenže hru ovlivnily dvě červené karty, na každé straně po jedné. Hra se vyrovnala, ale skóre se již do přestávky neměnilo. Druhá půle byla do 80. minuty zcela v režii hostů, kteří si vytvořili uzemní převahu. Deset minut před koncem se pro nás stala vysvobozující druhá vstřelená branka. V závěru jsme ještě přidali pojistku v podobě třetího gólu a o osudu zápasu bylo rozhodnuto. Za tři body jsme velmi rádi, o to více, že se nám podařilo ovládnout prestižní derby!“

I. B třída sk. C: Malenovice nakopla chyba brankáře, Velký Ořechov doma prohrál

Lukáš Juřica, vedoucí týmu Brumova: „Těžko se mi hodnotí utkání s výsledkem 0:3, když jsme byli lepším celkem. Druhý poločas se hrál na jednu branku, ale bohužel Nedašov byl pozorný v obraně. Narazili jsme na tým, který byl k poražení, ale jejich bojovnost byla tam enormní, že to bylo nad naše síly. Bohužel takový je fotbal.“

Branky: 8. a 88. Holba, 81. Marek.

KVASICE - BORŠICE 4:1 (2:1)

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „I když výsledek vypadá jednoznačně, tak to pro nás byl hlavně v prvním poločase těžký zápas. Brzy jsme se ujali vedení, ale po naší chybě soupeř brzy vyrovnal. Naštěstí jsme šli znovu do vedení z penalty a vytvořili jsme si další dvě velké šance k navýšení skóre. Zápas se zlomil na začátku druhého dějství, kdy se nám podařilo vstřelit dvě slepené branky a tím zlomit odpor soupeře. Musím ocenit výkon Boršic, za výkon a přístup pochválit naše kluky.“

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Kvůli zaváhání nám nevyšel do zápasu. Poté jsme přidali a po standardce jsme rychle vyrovnali. Stejně rychle jsme ale opět inkasovali po třech propadnutích a penaltovém zákroku. Do přestávky jsme opět převzali otěže zápasu, vytvořili jsme si pološance a opět toužili po vyrovnání. Místo toho jsme ale nezachytili začátek druhé půle a potřetí inkasovali. Když jsme dostali čtvrtý gól, bylo rozhodnuto, třebaže se kluci dál snažili o korekci. Domácí vyhráli zaslouženě.“

Branky: 7. Berky, 18. z pen. Zapletal, 48. Vojtášek, 52. Žiška - 14. Hubál.

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - LUHAČOVICE 2:2 (0:1)

Roman Ondroušek, předseda a trenér Bystřice p. H.: „Rychle jsme prohrávali a byli zaraženi laciným gólem. Po přestávce se nám podařil výsledek otočit, ale závěr byl dramatický. Nejprve soupeř díky výbornému našemu gólmanovi neproměnil přísně nařízenou penaltu a já věřil, že dokážeme výhru udržet. Pět minut před koncem ležel hostující hráč na zemi a my čekali že bu´d soupeř nebo sudí hru přeruší. Místo toho dokončil akci a vlastní blbostí jsme nezachytili tuto rozvíjející se akci. Nutno podotknout, že Luhačovice za stavu 2:2 mohli výsledek zcela otočit, z tohoto pohledu je remíza spravedlivá.“

PODÍVEJTE SE: Slavičín sahal proti lídru po vyrovnání

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Máme plusový bod z venku, ale sami sobě bychom si lhali do očí, kdybychom byli s tímhle spokojeni. Měli jsme mít tři, ale naší nedůsledností, laxností si zaděláváme na problém. Chybí mi od klíčových hráčů větší zodpovědnost a kvalita v rozhodujících momentech. Pozitivum je, že se nám trefili dva hráči po delší době.“

Branky: 54. Hošťálek, 63. Juhás - 18. Hyžík, 85. Zábojník.