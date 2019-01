Uherské Hradiště – Odchovanec fotbalu v nedalekých Piešťanech, který v munulé sezoně hájil barvy rezervy pražské Sparty. Teprve dvacetiletý obránce Tomáš Košút přišel do Uherského Hradiště na půlroční hostování bez jediného ligového startu.

Tomáš Košút. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

O to překvapivější bylo, že za bývalého trenéra Mazury nevynechal v jarní části Gambrinus ligy ani minutu. Zbývajících pět kol bude bojovat o holou existenci Slovácka v nejvyšší soutěži už pod novým koučem Miroslavem Soukupem. Na domluvené setkání přišel o pár minut později s tím, že se zdržel právě u svého nového nadřízeného.

Tomáši, co jste řešili těsně po tréninku s trenérem Soukupem?

Měl jsem nějaké menší zdravotní problémy, tak jsme se bavili, jak dál. Včera (v úterý – pozn. aut.) jsem měl zvýšenou teplotu, ale doufám, že to nebylo nic vážného. Myslím, že nehrozí, že bych nebyl na Kladno připravený.

Už jste zažil odvolání trenéra ve vaší kariéře?

Ne, bylo to poprvé.

Kdy jste se vůbec dozvěděl o tom, že vás povede Miroslav Soukup?

Já jsem to zjistil z internetu. V neděli večer jsem se díval na klubové stránky a tam jsem si to přečetl.

Je velký rozdíl v tréninku mezi Mazurou a novým koučem Soukupem?

Já tam velký rozdíl nevidím. Hlavně se celý týden připravujeme na Kladno, ten zápas musíme zvládnout – nejlépe vyhrát (usměje se).

Jaká to je vůbec pro vás sezona? Do ligy jste vletěl jako raketa, máte v sestavě pevné místo. Na druhou stranu se však mužstvu moc nedaří. Máte z těch zápasů nějaké potěšení?

Potěšení ze zápasů… Já nemůžu být spokojený hlavně s výsledky, kterých jsme zatím dosáhli. Když jsem přišel na Slovácko, tak jsem dobře věděl, jak na tom mužstvo. Chtěl jsem hlavně pomoci zachránit ligu a doufám, že se nám to podaří. Já bych si přál zůstat tady i v příští sezoně, ale na mně to bohužel nezáleží.

Se svými výkony jste spokojený?

To rozhodně nemůžu říct, dělám ještě chyby. Například v minulém domácím zápase proti Bohemians. Na konci utkání jsem měl přerušit jejich útočnou akci už na půlce, ale věděl jsem, že mám tři žluté karty a další by znamenala stopku proti Kladnu. Nechtěl jsem ho faulovat, chtěl jsem to uhrát, ale to se nepodařilo a skoro jsme z toho inkasovali.

Už bývalý trenér Mazura tvrdil, že je s vámi spokojený, ale musíte víc podporovat útočnou fázi. Souhlasíte s tím hodnocením?

Určitě. Je to také o psychice. Kdybychom byli v polovině tabulky, tak si můžeme dovolit jít do ofenzívy daleko víc. My ale hlavně nechceme nic zkazit v obraně.

Pocházíte z Piešťan. Bydlíte v Uherském Hradišti nebo na tréninky a zápasy dojíždíte?

Dojíždím, za pětačtyřicet minut jsem doma. Ze Strání to mám dvacet kilometrů.

Jezdí vám na Slovácko fandit i rodina?

Jezdí, jezdí, na každý zápas. Táta, máma a také přítelkyně. Otec je můj největší fanoušek, ale také veliký kritik.

Co se mu na vás nejvíc nelíbí?

On si najde v každém zápase několik věcí, za které mě kritizuje.

Snad nebude mít důvod vás kritizovat po zápase na Kladně. Cítíte nervozitu před tímto důležitým utkáním?

To se tak nedá říct. Víme, že tam nemají nějaké super hráče a známe jejich klíčové fotbalisty. Já myslím, že ten zápas bude hlavně o kolektivním výkonu.

Stanislav Dufka