Zlín - Pouze zlomek utkání naplánovaných v rámci soutěží Zlínského krajského fotbalové svazu se odehraje během nadcházejícího víkendu.

„Na základě nepříznivých povětrnostních podmínek ve středu sportovně technická komise svazu rozhodla s výjimkou duelů krajského přeboru mužů a utkání naplánována sehrát na umělé trávě odložit,“ vysvětlil sekretář KFS Zlín Radovan Lukáš, přičemž STK stanovila jako náhradní termín předposlední červnový víkend (21. a 22. 6.).

Víkendový program utkání KFS Zlín:

muži: všechna utkání KP mužů, I. A třída sk. B: V.Otrokovice B-Újezdec (ne 15.00 hodin UT), J. Otrokovice – Kvasice (so 15.00 hodin UT), I. B třída sk. A: Zašová – Podlesí (ne 15.00, UT Rožnov p/R.), Val. Meziříčí B – Poličná ((so 15.00 UT Rožnov p/R.). Dorost: KP: Kroměříž B – Chropyně (ne 10.00 a 12.15 UT). Žáci: KP: Kroměříž B – Chropyně ((so 9.30 a 11.15 UT), Luhačovice – Val.Meziříčí (so 13.00 a 14.45 UT), Kunovice- Bojkovice (so 9.30 a 11.15 UT).