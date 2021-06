Co vás přimělo ke kandidatuře na místopředsedu? Cítíte velkou podporu?

Věřím, že jsem během svého působení v české fotbale dokázal, že jsem nebyl slabým místopředsedou, jak mi bylo kolikrát mediálně předhazováno. Ona jedna věc jsou mediální proklamace a tou druhou jsou pak osobní jednání s lidmi, kterým na fotbale opravdu záleží. Z nich cítím podporu a chuť spolupracovat společně na potřebných změnách v celé řadě oblastí, a to byl přesně ten důvod, proč jsem se rozhodl k opětovné kandidatuře.

Pokud bych necítil šanci na úspěch, samozřejmě bych nekandidoval. O mé roli místopředsedy za Moravu se napsalo mnoho kritického, fakt, že jsem byl ale opakovaně do této funkce zvolen myslím vypovídá mnohem jasněji o mých schopnostech než jakékoliv štvavé mediální kampaně. Věřím, že delegáti ve mně i tentokrát vidí osobu s jasnou vizí, která bude jasně hájit transparentní zájmy Moravy a celého českého fotbalu ve vedení FAČR.

Jaké si kladete cíle, co chcete změnit na Moravě?

Morava musí držet pohromadě, to je asi hlavní sdělení, které bych chtěl vyslat směrem k fotbalovému hnutí. Přesně to bylo historicky vždy největší fotbalově politickou silou Moravy. To druhé pak je, a týká se to také směrem k funkcionářům na Moravě, že nejen ona ale celý český fotbal by měl držet pohromadě a vystupovat jednotně se společným a jasně pojmenovaným cílem. Zde cítím svoji úlohu, nastolit zásadní témata, která jsou nám společná a která mohou posunout fotbal celkově. Vždy jsem byl a jsem stále připraven naslouchat potřebám zástupců moravského fotbalu a moc bych si přál, aby se někteří z nich stali novou krví asociace a celého českého fotbalu. To vše transparentně se snahou vrátit českému fotbalu důvěru a fanouškům radost z něj.

Kdo z protikandidátů je vám blízký a s kým se naopak neshodnete?

Víte věřím, že se dokážu domluvit s každým a chci spojovat, ne rozdělovat. Možná Vás tak překvapím, ale nemám v rámci předvolební kampaně potřebu některého z mých protikandidátů ve veřejném prostoru očerňovat. Pokud mám ke trojici Jura, Salač a Šidliák nějaké výhrady, řeknu jim je do očí.

Koho byste měl rád za předsedu fotbalové asociace?

Co se týká obou jmen, věřím, že jsem s nimi schopen najít společnou řeč, oběma zároveň ale přeji hlavně kvalitní zástupce ve výkonném výboru, kteří předsedovi pomohou v jeho reformní práci.

Je potřeba si ale uvědomit, že o tom, jak se bude FAČR dál profilovat nerozhoduje předseda, ale především výkonný výbor, bez něj jakýkoliv předseda nezmůže nic…

Zdeněk Zlámal starší

Narodil se 17. května 1956 v Hulíně, kde neustále žije. Je významným moravským podnikatelem. Jeho stejnojmenný syn je brankářem ve skotském prvoligovém klubu Heart of Midlothian FC. O osm let starší bratr František byl dlouholetým gólmanem Slavie Praha, pak masérem i asistentem trenéra.