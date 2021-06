Reprezentační záložnice se na sever Itálie vydala před dvěma lety. Během úvodní sezony z odehraných šestnácti kol soutěž nevynechala jedinou minutu, ročník poté byl vinou pandemie koronaviru předčasně ukončený.

Ačkoliv Dubcová letos sezonu znovu nemohla ukončit na hřišti a celkově vynechala sedm zápasů, tak i zásluhou devíti branek a pěti asistencí získala prestižní ocenění. „Určitě mě to překvapilo. Navíc jsem cizinka, takže se rozhodně nejedná o nějakou protekci či ocenění za zásluhy z minula. O to víc si daného ocenění vážím, protože to podle mého značí, že jsem v italské lize nějakým způsobem musela zaujmout, jinak by mě zřejmě nezvolili,“ libuje si rodačka z Poličné na Valašsku.

Skvělý fotbalový ročník prožila i díky výbornému vstupu do nové sezony – v průběhu úvodních sedmi střetnutí se prosadila hned osmkrát. Za nejlepší utkání z osobního hlediska přitom považuje úvodní venkovní střetnutí sezony. „Kdybych musela vybrat jeden zápas, tak asi hned druhé utkání proti Interu Milán, kde se mi zápas podařil jak z herního, tak statistického hlediska. Zaznamenala jsem gól a dvě asistence a podílela se na výhře 4:1,“ zavzpomínala s úsměvem na rtu.

Radostné pro ni rozhodně nebyly poslední týdny letošní Serie A, které vynechala kvůli natržení předního stehenní svalu. „Jsem typ hráčky, která je závislá na trénování a hraní zápasů. Když jsem nemohla být na hřišti a musela sledovat spoluhráčky z tribuny, tak to pro mě bylo dost těžké. Navíc jsme hráli až do posledních zápasů o druhou příčku zaručující účast v Lize mistryň a o to víc mě mrzelo, že jsem mému týmu nemohla pomoci,“ trápilo Kamilu Dubcovou.

Sassuolo se nakonec prestižní soutěže nedočkalo, za druhým AC Milán skončilo o pouhý bod. V předposledním duelu sezony právě s věhlasným soupeřem doma remizovalo 0:0. „Před začátkem ligy by takové umístění nikdo nečekal. Samozřejmě nás mrzí, že nám utekla Liga mistrů pouze o jeden bod, ale i přesto musím hodnotit sezonu velice kladně. Myslím, že jsme byly příjemným překvapením pro celý italský fotbal,“ snaží se česká fotbalová reprezentantka na celou situaci dívat pozitivně.

S národním týmem před polovinou dubna sehrála dva barážové duely proti Švýcarku. Tým Karla Rady po domácí remíze 1:1 na hřišti soupeřek vedl 1:0, utkání však nakonec dospělo až do penaltového rozstřelu. Češky si dvakrát vypracovaly náskok o jednu trefu, penalty ale nakonec lépe zvládly domácí hráčky, které zvítězily 3:2.

„Už jsem se s tím nějak smířila. Když si na to ale popravdě vzpomenu, tak je to pro mě pořád dost bolestivé. Podívat se s reprezentací na nějaký velký závěrečný turnaj je můj velký dlouhodobý sen a v baráži se Švýcarskem jsme byly k tomuto snu velice blízko,“ uvědomuje si dobře Dubcová, která ve druhém utkání vinou výše uvedeného zranění nakonec odehrála 64 minut.

Úspěšná sezona Kamile Dubcové pochopitelně zvýšila renomé, o 22letou záložnici se zajímaly také přední italské kluby. Budoucnost však zatím neodhalila. „Momentálně ještě nemám podepsanou smlouvu s žádným klubem. Uvidíme jak to všechno dopadne,“ říká velká fanynka mužského týmu anglického Tottenhamu.

Produktivní fotbalistce se druhý rok v Itálii paradoxně vydařil poté, co se ze stejného klubu do České republiky vrátila její sestra Michaela. „Nejtěžší věcí byla ztráta osoby, se kterou jsem prožívala jak fotbalový, tak osobní život. Se sestrou jsme byly spolu přes dvacet let a jednalo se o naše první rozdělení, takže to byl pro nás obě veliký krok. Časem jsem si zvykla a více se osamostatnila, ale lhala bych, kdybych tvrdila, že mi sestra nechybí,“ přiznává Kamila Dubcová.

Na jihu Evropy se přesto může opřít o dvě české krajanky – Andreu Staškovou (Juventus) a Evu Bartoňovou (Inter Milán). „S oběma mám velice dobrý vztah. Jsem moc ráda, že kromě mě v italské lize působí i další Češky. Navíc se jim daří i po fotbalové stránce a myslím, že dělají českému ženskému fotbalu tu nejlepší reklamu,“ těší nejlepší záložníci Serie A za rok 2020/2021.