Dlouholetý stoper Hanáků Roman Číhal se proměnil ve střelce, po přesunu z obrany do zálohy září a hlavně skóruje. Dvaatřicetiletý mazák, který v kariéře prošel i Fastavem Zlín, v úvodních dvou duelech třetí třídy skupiny B zaznamenal sedm branek!

„Dozadu už se nehrnu, vpředu mě to hrozně baví. Jsem typická desítka, volný hráč, takže si na trávníku dělám, co chci a zatím mi to vychází,“ směje se zakladatel nového týmu z Hulína.

Zatímco v úvodním zápase nové sezony se proti Kyselovicím blýskl hattrickem, v domácí premiéře proti Roštínu se stejně jako parťák Hradil trefil hned čtyřikrát a mužstvu výrazně pomohl k demolici soupeře, který z Hulína odjel s debaklem 0:12!

„Tolik gólů jsem dal ještě v Roštíně nebo jinde v pralesních ligách, ale v MSFL asi těžko. To bych si pamatoval,“ usmívá se Číhal.

Dříve navíc brankám spíše zabraňoval, nyní má podstatně jiné úkoly než dřív. „Rozhodně mě víc baví útočit než bránit. Nechápu, jak jsem mohl dvacet let hrávat kdesi vzadu. Možná to ale bylo tím, že jsem byl pevnější typ a dopředu jsem se nacpal až sám,“ řehtá se.

Tento tah mu ale zatím náramně vychází. Společně s Martinem Hradilem byl totiž ústřední postavou svého mužstva v cestě za dalším pohodovým vítězstvím. Spartaku k vysokému výsledku možná pomohla i sázka Hradila s Dundou o láhev rumu.

„Minule Hradil jako útočník nedal ani gól, tak si ho kluci dobírali. Tentokrát mu to tam ale napadalo. Už v prvním poločase dal čtyři góly, pak se radši nechal vystřídat, aby to hecování nemusel poslouchat,“ dobírá si kamaráda Číhal.

Osobně žádné statistiky ani počet nastřílených branek neřeší. Většina hráčů Spartaku si prošla vyššími třídami, nyní se fotbalem pouze baví.

„Žádnou gólovou metu nemám. Spíše se snažíme držet dobrou partu. Hlavní je, abychom vydrželi zdraví a nastartovali Hulín,“ říká zkušený fotbalista a samozvolený kapitán.

Pomáhá jim v tom trenér Miroslav Polášek. Zkušený kouč dokázal mužstvo stmelit a správně vyladit na důležitý (re)start. „Má lidský přístup, fotbalu rozumí. Je člověk na správném místě,“ chválí trenéra.

Spartak tak od začátku ročníku v nejnižší soutěži na Kroměřížsku plní roli velkého favorita. Sílu Hulína už poznaly dva týmy, nyní přijdou na řadu Zlobice.

„Soupeře tolik neřešíme. Opravdu se díváme na nejbližší utkání, do kterého zase půjdeme s pokorou a respektem. Na druhé straně dobře víme, že na každém postu máme fotbalistu, takže by bylo smutné, kdyby rozdíl mezi námi a jinými mančafty nebyl vidět,“ ví dobře.

Obnovenému týmu se vyplácí i dlouhá tříměsíční příprava. „Trénujeme dvakrát týdně, ve středu se zaměřujeme na fyzičku, což se někde musí projevit,“ říká.

Přitom v létě nebyly výsledky ideální, hra drhla a výkony mužstva zůstaly za očekáváním.

„Nebylo to podle našich představ,“ přiznává. „Ale začínali jsme od nuly a nebylo vůbec jednoduché to rozjet. Teď už si to ale sedá fotbalově i lidsky. Hlavní kádr tvoří asi čtrnáct lidí. Chceme ho ještě doplnit, ale není to jednoduché. Myslel jsem si, že to bude snadnější,“ líčí.

Hlavním soupeře Spartaku v boji o postup do okresního přeboru je rovněž nově vzniklé béčko Hanácké Slavie Kroměříž.

Také rezerva třetiligového týmu soupeřům zatím nakládá, bez ztráty bodu jsou ale i další mančafty.

„Pořád je teprve začátek soutěže. Mnohé výsledky sice leccos napoví, ale uvidí se v dalších kolech, jak kdo na tom je. Kroměříž máme asi za měsíc, to už budeme mít něco odehraného,“ uvědomuje si Číhal.

I když soupeře válcují, fanoušky si zatím úplně nezískali. Prvních domácí duel sledovalo 107 diváků.

„V tomto jsme si nedávali žádné velké cíle. Nějací lidé na nás přišli, ale v sobotu v okolí hrává více týmů, takže příznivci si vybírají, na které utkání pojedou,“ míní.

Nejvěrnější fanoušci ale na hráče čekali v Holešově, kde se konala zámecká noc. Právě na této akci zapíjeli hulínští fotbalisté svůj dvojciferný triumf.

„Zrovna na sobotu jsme si naplánovali seznamovaní večírek, takže po zápase jsme poseděli v oblíbené hospůdce na Spartaku a pak se přesunuli do Holešova, kde jsme pokračovali,“ zakončuje povídání Číhal.

Jak dlouho fotbalová párty vydrží, ukáže následují kola. Rozjetí jsou borci z Hulína více než slušně.