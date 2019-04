Zbyněk Jurajda, trenér Prostřední Bečvy: "My jsme dnes nejspíše honili velikonočního zajíce, jinak si to nedovedu vysvětlit. Hosté z Horního Lidče byli dnes ve všem lepší. Byli rychlejší, fotbalovější a důraznější. My jsme se s jejich nasazením moc dobře nepopasovali a pod tlakem jsme udělali spoustu chyb. Vázla nám kombinace a také přihrávka. Ztráceli jsme navíc jednoduché míče. Z každé ztráty a nepřesnosti nás hosté trestali a v zakončení byli efektivní. Nesložili jsme ale zbraně a bojovali jsme až do konce, podařilo se nám snížit na jednobrankový rozdíl, ale vyrovnat se nám již nepodařilo".

Branky: 35. Vašek, 67. Křenek, 85. Sporek (vl.) - 4., 22. Surovec, 40. Krajča, 75. Sporek. Rozhodčí: Blažek. Diváci: 250.

FRANCOVA LHOTA - POLIČNÁ 5:2 (0:1)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Začali jsme velmi špatně, kdy jsme v první minutě dostali po dlouhém autovém vhazování úvodní gól. A celkově jsme odehráli první poločas hodně zle a nemohli jsme se dostat do tempa. Ve 20. minutě navíc dostal hostující hráč červenou kartu, ale vůbec jsme si s tím neporadili a první dějství také prohráli. O půli jsme si vše vyříkali, jak chceme hrát druhý poločas a nakonec jsme i zvýšili svoji aktivitu. Oslabenému soupeři jsme dali pět branek po krásných akcích. A i když se Poličná snažila i v deseti s výsledkem něco udělat, tak naše výhra byla zcela zasloužená. Své hráče musím především za výkon ve druhém poločasu pochválit, vypořádali se s hrou proti deseti a dávali i pěkné branky. Jinak se odehrálo kvalitní utkání před hezkou diváckou kulisou.“

Branky: 48., 88. Chmela, 65., 75. Filák, 69. Mňačko - 2. Šedý, 72. Marek. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 100.

PRLOV – HOVĚZÍ 4:0 (2:0)

Petr Sláčik, sekretář Prlova: „My jsme doma chtěli s Hovězím odčinit těžkou porážku ze Slavičína a potěšit opět naše fanoušky. No a jsme rádi, že se nám to nakonec povedlo. Náš trenér je navíc z Hovězí, takže pro něj to byl speciální zápas a motivace pro všechny navíc. Soupeř do zápasu dobře vstoupil a v úvodu si vypracoval dvě šance, které ale neproměnil. My jsme postupně přebírali otěže zápasu a dařilo se nám naši převahu vyjadřovat i střelecky. Do poločasu jsme vedli 2:0 zásluhou Sochory, který proměnil penaltu a Honzy Tomšů, který se hlavou dobře zorientoval ve vápně. Druhý poločas jsme pokračovali v dobrém výkonu a přidali další dvě branky. Za zmínku stojí trestný kop Františáka, který zdálky a dost z úhlu trefil šibenici. Honza Novosad pak z druhé naší penalty uzavřel skóre. Naše vítězství bylo jednoznačné a zasloužené a bereme tři body."

Branky: 25. Sochora (pen.), 30. Tomšů, 56. Františák, 69. Novosad (pen.). Rozhodčí: Dobiáš. Diváci: 120.

VALAŠSKÁ POLANKA – RATIBOŘ 6:0 (2:0)

Jan Tajzler, vedoucí Valašská Polanka: „Od prvních minut domácí Polančané poslední Ratiboř svírali na její obranné polovině. První vážnou příležitost si vytvořil již v 5. minutě domácí Štrbík, ale po individuálním průniku nemířil přesně. V 9. minutě Štrbík připravil střeleckou pozici Novákovi, ale také polanský záložník přesný nebyl. V 15. minutě Štrbík pálil z trestného kopu, ovšem pozorný brankář Sedlák byl na místě. Ve 20. minutě se domácí prezentovali spolupráci Davida Mačka s Romanem Trčkou, druhý jmenovaný ve snaze přelobovat brankáře Sedláka trefil horní tyč. Vrchol polanské marnosti se dostavil ve 24. minutě, kdy Štrbíkova střela propadla za obranu a Stanislav Adámek ve skluzu promáchl míč. Trpělivost Polančanů přinesla růže ve 29. minutě, kdy po rohovém kopu hlavičkoval přesně pod horní tyč Roman Trčka. Polanské vlny útoky neustávaly, ve 33. minutě vedl po křídle míč Stanislav Adámek, nasměroval jej do předbrankového prostoru, kde si míč do vlastní branky srazil hostující Daňa. Ratiboř měla největší příležitost ke kontaktu ve 38. minutě, ale Štěpán Daněk trefil pouze horní tyč polanské brány. Domácí mohl uklidnit před odchodem do šatny David Maček, jenž si vybojoval pokutový kop, který však nedokázal proměnit. Začátek druhé půle přinesl menší zmatky ve hře polanského týmu, domácí se však dokázali sami se sebou včas vyrovnat a ve zbytku utkání dominovali. Již v 50. minutě započala kombinace u Ondřeje Adámka, jenž vyslal na křídlo Martina Štrbíka, ten se dostal až do zakončení, které Sedlák ještě vyrazil, ovšem na dorážku Davida Mačka už nedosáhl. Hned z rozehrávky se Polančané opět nastěhovali před Sedláka a Štrbík rozehrál na Filipa Mačka, jenž načechral centr na hlavičku Řezníčka, polanský borec s pomocí tyče poslal svůj tým již do čtyřbrankového náskoku. V 54. minutě si mohl trenér Kučerňák mnout ruce nad přeřazením Stanislava Adámka do útoku, který se mu odvděčil individuálním únikem, když míč doběhl na rohovém praporku a zavezl jej až do brány. Tentýž borec uzavíral brankový účet zápasu, když přijal přihrávku Filipa Mačka a k radosti domácích příznivců korunoval Stanislav Adámek drtivé vítězství svého týmu.

Branky: 29. Trčka, 33. Daňa (vl.), 50. Maček, 52. Řezníček, 54., 80. Adámek. Rozhodčí: Vobořil. Diváci: 150.

SEMETÍN – HUTISKO 2:3 NA PENALTY (2:2)

Hosté přijeli do Semetína bez zraněného brankáře Křenka, kterého nahradil narychlo povolaný Randus a chyběli také z pracovních důvodů Ondřej Baroš a Jaroslav Koláček. Dvoustovka diváků na semetínském hřišti se nestihla ještě ani pořádně usadit a domácí již vedli o dvě branky. Nejdříve se trefil Měrka a po něm kanonýr Sovák. domácí mohli dokonce navýšit svůj náskok, což se nestalo a byli potrestání. Po patnácti minut dal totiž Adamec kontaktní branku a Semetín vyšel z rytmu. Navíc Zůbek se prosadil těsně před přestávkou a stanovil poločasový výsledek na 2:2. Ve druhém dějství domácí zatlačili hosty na vlastní polovinu, ale chyběla finální přihrávka a také kvalitnější zakončení. Hosté trpělivě čekali na svoje šance a v závěru mohli utkání po samostatných nájezdech rozhodnout Adamec se Zubkem. Domácí nakonec z velkého tlaku branku nedali a v penaltové loterii se více dařilo hostujícímu týmu.

Branky: 6. Měrka, 9. Sovák - 15. Adamec, 44. Zůbek. Rozhodčí: Kovářčík. Diváci: 200.

HALENKOV – SLAVIČÍN B 1:3 (0:1)

V dalším utkání soutěže se utkala družstva Halenkova a Slavičína B. Hrálo se za slunečného počasí na velmi dobře upravené travnaté ploše v Halenkově před slušnou diváckou kulisou. Hosté začali aktivně, ale nemohli se prosadit přes dobře organizovanou obranu domácích, kteří naopak několikrát nebezpečně kontrovali a dali tak vyniknout hostujícímu brankáři. Až těsně před poločasem se hostům podařilo vstřelit vedoucí branku. Po vyrovnaném prvním poločase se ve druhé půli opět hra přelévala od jedné šestnáctky po druhou a byli to opět hosté, kteří tentokrát zužitkovali standardní situaci a zvýšili na 0:2. Tento stav však nevydržel dlouho a domácí zaslouženě snížili na 1:2. Domácím však v závěru chyběly síly a tak Slavičín potvrdil vedení na 1 :3 a v klidu dovedl vítězství do konce.

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Do utkání jsme vstupovali s cílem bodovat a od počátku nastoupili s odhodláním a chutí. Domácí však velmi dobře kontrolovali střed hřiště, a tak jsme se snažili po stranách, všechny centry však posbírali zkušení stopeři. Až ve 41. minutě se individuálně prosadil Kořenek a naservíroval gólovou přihrávku L. Šebákovi, který otevřel skóre utkání na 0 – 1. Na začátku druhé půle jsme zažili těžké chvilky, když se zranil nejdříve Dan Šťastný a hned po něm Ondra Šebák. Střídající Blažek s Miklasem však hru zpestřili a výsledkem bylo zvýšení po rohu opět L. Šebákem. Trochu jsme polevili a domácí toho okamžitě využili ke snížení a zdramatizování, ale následným trojím střídáním jsme hru ještě oživili a vyčerpaní domácí již nenašli sílu na kontr. V závěru jsme potvrdili výhru šťastnou střelou B. Fojtíka.“

Branky: 62. Kašpar - 41., 59. Šebák, 89. Fojtík. Rozhodčí: Číž. Diváci: 155.

CHORYNĚ – LIDEČKO 4:3 NA PENALTY (1:1)

Radek Číž, funkcionář Lidečka: „Bod z Choryně je hodně i málo. Před zápasem bychom ho určitě brali, ale po zápase to vypadalo i na víc. Nebyl to kdovíjak líbivý fotbal, oba celky hodně nakopávali míče. A nakonec vytěžily z minima maximum. My jsme se chystali při standardních situacích na Luboše Hadvičáka, ale on se proti nám dvakrát střelecky prosadil. My jsme to dokázali po mých přímých kopech otočit a vypadalo to, že bychom mohli vyhrát. Přišla však taková šmudla po střele, která nešťastně změnila směr a šlo se na penalty. Přišel na řadu penaltový rozstřel, který byl ukončen až v šesté sérii. Hráči Lidečka nedali tři penalty ze šesti a Choryně brala bod na víc. Nenavázali jsme na výkon z minulých kol, ale přesto bereme bod. V příštím zápase se budeme snažit výkon zlepšit, udělat krok navíc a zvítězit v derby proti Prlovu.“

Branky: 21., 59. Hadvičák, 80. Landa - 36. Buček, 63., 74. Číž. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 70.

1. Val. Polanka 18 13 2 1 2 66:21 44

2. Horní Lideč 18 11 3 1 3 49:26 40

3. Slavičín B 18 12 0 0 6 58:33 36

4. Poličná 18 9 3 1 5 34:30 34

5. Prlov 18 7 3 3 5 40:33 30

6. Choryně 18 6 5 2 5 40:37 30

7. Franc. Lhota 18 6 1 5 6 56:44 25

8. Prostř. Bečva 18 5 3 4 6 38:40 25

9. Semetín 18 6 2 3 7 38:41 25

10. Lidečko 18 7 0 2 9 28:38 23

11. Halenkov 18 4 2 3 9 29:53 19

12. Hutisko 18 3 3 2 10 31:52 17

13. Hovězí 18 4 1 2 11 25:56 16

14. Ratiboř 18 3 2 1 12 20:48 14

SKUPINA B

FRYŠTÁK - KOSTELEC U HOL. 11:1 (3:0)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Zápas prvního s posledním mužstvem soutěže skončil vysokou výhrou domácích. Kostelec přijel s dvanácti hráči a při pohledu na hřiště i na soupisku bylo jasné, že na body to stačit nebude. Pět hráčů starších 35 let, jeden čtyřicátník možná mohou vypadat jako zkušenost, ale taky třeba jako mužstvo starých pánů. Není divu, že se hrálo od prvních vteřin na jedné polovině hřiště. Nebylo to pro Fryšták nic jednoduchého, chtělo to trpělivost a pohyb. Ten domácím chyběl, a proto spoustu akcí končilo bezradností. Když už Fryšták hru zrychlil, přišly góly. V prvním poločase soupeř z Kostelce držel slušný stav 3:0. Za domácí dal branku Vavruša v 11. minutě, následně angličanem od břevna v 28. minutě Hřebačka 2:0 a v 40. minutě kapitán Skalička 3:0. Domácí hráči věděli, že první poločas mohl být lepší a do druhé půlky nastoupili, jako polití živou vodou. Po hodině hry svítilo skóre na světelné tabuli 8:1. Postupně skórovali Okonkwo ,Vavruša, Hřebačka, Chudý a znovu Hřebačka. Brankostroj domácích přerušila chyba při malé domů, kterou potrestal Hradil na korigujících 7:1. Za rozhodnutého stavu už byli na hřišti všichni hráči z lavičky náhradníků. Chvilku to vypadalo na koncert fryštáckého Valáška. Ten třikrát ve vyložených šancích nedal, v 77 minutě po jeho přihrávce musel smeknout klobouk dorostenec Dohnálek, který ve svém druhém startu za muže a po 15 minutách ve hře v této kategorii vstřelil svůj premiérový gól 9:1. Valášek se dočkal, dal desátý gól v utkání v 79. minutě. Prakticky nikdo přesně nevěděl, zda světelná tabule má pokračování druhé desítky čísel. Zkusil to zjistit Hřebačka, který bombou z vápna v 86. minutě tajenku vyluštil svým čtvrtým gólem v utkání, zjistil, že má. Konečné skóre 11:1 si musí fryštáčtí kronikáři zapsat do svých poznámek, protože u mužů to není často. Co napsat k soupeři? Vím, jak se cítí, dělám do fotbalu dvacet let a z nedávného trenérského angažmá v Lukově tuto situaci znám moc dobře. Bez hráčů se nedá hrát. V Kostelci je krásné hřiště, je velká škoda, jak klub nyní hraje. Osobně bych hlasoval po svých zkušenostech, aby bylo možné takovou situaci řešit ukončením v probíhající soutěži, brání tomu ovšem obrovská finanční pokuta, která potom nutí týmy hrát až nedůstojnou roli, mnohokrát v menším počtu hráčů při zápasech. Hráčům Kostelce přeji vydržet tento boj ještě dva měsíce. Fryšták hraje příští týden zcela jiné utkání, čeká ho zápas na Mladcové.“

Branky: 12., 52. Vavruša, 28., 55., 61., 85. Hřebačka, 40. Skalička, 46. Okonkwo, 60. Chudý, 77. Dohnálek, 79. Valášek, - 57. Hradil. Rozhodčí: Nohavica - Skalický, Fojtů. Diváků: 129. Fryšták: M. Mikel - T. Holý, P. Bednařík, L. Skalička - O. Kučera, (62. P. Naňák), J. Valášek, J. Hřebačka, D. Sklenář, P. Petráš (62. J. Dohnálek) - M. Okonkwo (54. T. Chudý), M. Vavruša. Kostelec u Holešova: L. Kopřiva - M. Hradil, L. Odložilík, L. Šidlík (61. M. Nevřala), T. Marek, M. Ragoš, J. Zmeškal, D. Valoušek, R. Zmeškal, R. Šimčík, R. Přikryl.

SLAVKOV P. H. - ADMIRA HULÍN 1:2 p. (1:1)

Pavel Vlha, vedoucí týmu: „Utkání jsme začali lépe, ve 4 minutě usměrnil domácí hráč trestný kop z pravé strany ke vzdálenější tyči a bylo 1:0. Jednoduchou hrou do vápna jsme si vytvořili další šanci v 9. minutě, ale Vajda šanci chytil. Ve 21. minutě se znovu domácí hráč dostal zprava před Vajdu, ale přestřelil. My jsme si těžko zvykali na tvrdý nerovný terén, přesto jsme se ve 25. minutě dočkali vyrovnání, Vaculík si zleva navedl míč na střelu a krásně vymetl pravou šibenici - 1:1. O chvíli později znovu Vaculík málem zvýšil, skoro ze stejného místa vystřelil, ale míč jen olízl břevno. Do poločasu se již stav nezměnil, hrálo se již bez šancí na obou stranách. Druhou půli jsme měli ve 46. minutě výhodu trestného kopu z hranice šestnáctky, Csomorovu ránu brankař stěží vytlačil nad břevno. Pak se již hrál zápas skoro bez šancí, většinou se hrálo ve středu hřiště a utkání dospělo do remízového konce. Na řadu tak přišly penalty. Domácí první trefili do břevna, naši první dal Csomor, pak další dvě penalty Vajda chytil, my jsme se naopak nemýlili a další dvě dali a vyhráli je 3:0. Bod navíc šel tedy k nám. V nepříliš pohledném zápase jsme tedy dovezli domů dva body a upevnili si třetí místo v tabulce. V neděli nás čekají doma Lůžkovice.“

Branky: 4. Sadil - 36. Vaculík. Rozhodčí: Číž - Kýr, Urban. Diváků: 143. Slavkov pod Hostýnem: L. Neradil - V. Vrubel, D. Mrázek (80. L. Urbánek), R. Ponížil, J. Krajcar, Z. Sadil, R. Sadil, P. Darebníček, P. Krajcar, J. Pavlica, R. Pálka. Admira Hulín: D. Vajda - M. Jurášek, M. Zavadil, L. Čevora - J. Kubo, A. Absolon (71. J. Miklík), S. Mrhálek, Z. Prokop, J. Vaculík (59. M. Karamon) - A. Tabara, I. Csomor.

LUŽKOVICE - PŘÍLUKY 2:3 (0:3)

Jiří Ždanov, funkcionář Lužkovic: „Domácí začali náporem a měli od začátku herně navrch. Mohli jít v 10 minutě do vedení, ale Novotný sám před gólmanem hostů svou šanci promarnil. Další obrovskou šanci měli domácí v 17. minutě. Za ruku ve vápně kopal Polepil penaltu, ale jeho střelu po zemi brankář Kiza zlikvidoval. Nedáš - dostaneš platilo i tentokrát, ve 36. minutě po chybě obrany Dvořáček nikým neatakován vstřelil gól – 0:1. Ve 41. minutě po nastřelené ruce ve vápně kopali penaltu hosté, Jenček střelu vyrazil, ale dobíhající Fojtík zvýšil na 0:2. Vzápětí vstřelil opět po chybě obrany Frolek třetí gól a do kabin šli hosté s velkým náskokem. Do druhé půli nastoupili domácí posíleni o Ivo Světlíka a začala velká stíhačka o změnu skóre. V 55. minutě kopali domácí penaltu za faul ve vápně a tentokrát se Václav Tichý, který se vrátil z Viktorie Otrokovice, nemýlil a snížil na – 1:3. Nejkrásnější akce utkání proběhla v 60. minutě, když po průniku po křídle Ronza přes celou šíři hřiště našel volného Polepila, a ten hlavou centr proměnil ve druhý gól. Tentýž hráč mohl v 74. minutě vyrovnat, ale brankář hostů šanci zázračně zlikvidoval. V závěrečném náporu Lužkovic hosté, kteří i v jedenácti bránili pokutové území, výsledek udrželi a odvezli si velmi důležité body tři do tabulky.“

Branky: 55. Tichý (pen.), 60. Polepil - 36. Dvořáček, 41. Fojtík (pen.), 43. Frolek. Počet diváků: 198. Rozhodčí: Dospěl - Katrňák, Fojtů. Lužkovice - Želechovice: A. Jenček - P. Čekal (63. I. Světlík), M. Šuba, J. Novotný, V. Tichý, M. Čala, J. Gruber, J. Ronza, T. Mičola, Z. Polepil, J. Král (86. D. Hamšík). Příluky: J. Kiza, - J. Budín (65. M. Bačík), D. Dvořáček (80. T. Humpál), L. Adamík, D. Frolek, J. Fojtík, Plata, L. Janků, J. Nesvadba, M. Šranko, P. Čelůstka.

JAROSLAVICE - MLADCOVÁ 0:2 (0:2)

Šimon Polách, kapitán Jaroslavic: „Hosté se do vedení dostali po hrubé chybě domácího brankáře. Druhý gól padl po chybně odpískaném faulu na hranici vápna, kdy se k odraženému balonu ve vápně dostal Jan Chludil. Domácí se snažili s výsledkem ještě něco udělat, ale hráči Mladcové si výsledek zkušeně pohlídali.“

Radek Klepal, funkcionář Mladcové: „Zasloužené vítězství na hřišti, kde se nám minulosti příliš nedařilo, tentokrát jsme ale na rozdíl od těchto minulých klání vsítili první branku. Podařilo se nám to hned po uplynutí první desetiminutovky zápasu, když se po chybě domácího gólmana míč dostal k volnému Laďovi Bahulíkovi. Do přestávky jsme přidali ještě druhý gól. Po trestném kopu domácí brankář neudržel míč a ve skrumáži se nejlépe zorientoval Honza Chludil. Rozhodčí navíc odpustil domácím dva pokutové kopy. Ve druhé půli jsme pak promarnili dvě velké příležitosti. Laďa Bahulík obelstil brankáře, ale z úhlu trefil jen tyč, a střídajícímu Matěji Vyvlečkovi vykopl míč z branky obránce. Domácí mužstvo se během zápasu dostalo jen ke dvěma střelám zpoza velkého vápna, kterými ohrozili brankáře Kupku.“

Branky: 11. Bahulík, 31. Chludil. Rozhodčí: Dospěl - Katrňák, Fojtů. Jaroslavice: P. Žbel, - O. Polách, V. Gazda, M. Podéšť - V. Chovanec (46. V. Hefka), T. Valenta, D. Horňák, L. Macalík, Š. Polách - P. Paníček - P. Bětík. Mladcová: P. Kupka - J. Zapletal, P. Venený, P. Polášek, M. Kraváček, M. Blažek, D. Kahaja (90. J. Brhel), J. Chvíla, J. Chludil, (85. P. Votava), L. Bahulík (80. M. Vyvlečka), M. Dlabač.

LOUKY - CHROPYNĚ 2:0 (2:0)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Hrálo se menším a hrbolatém hřišti, což způsobu naší hry vůbec nevyhovuje. Utkání moc fotbalové krásy nepobralo, šancí bylo minimum a k vidění byly vidět pouze souboje a nákopy. A protože domácí využili dvě standardky a my nastřelili Vaňharou pouze břevno, tak po zásluze zvítězili.“

Branky: 24. Janča, 44. Malota. Rozhodčí: Dokoupil - Brabec, Šošulík. Diváků: 120. Louky: T. Neubauer - P. Vyoral, L. Horák (68. M. Pavelka), J. Kadlík, R. Mikač - T. Malota, M. Janota, T. Burša (86. J. Landt), P. Kuchárek - P. Janča - T. Caudr (79. M. Bača). Chropyně: D. Koláček - J. Ležák (71. L. Šeděnka), D. Hrabal, (62. M. Sanislo), J. Kovařík, R. Podaný, J. Štěpánek, T. Machů, M. Vaňhara, M. Panáček, (74. D. Matějov), R. Mareš, M. Grmela.

VESELÁ - TEČOVICE 1:3 (1:1)

Zdeněk Kučera, sekretář Veselé: „Po dvou debaklech a naopak vítězství Tečovic nad Fryštákem jsme k utkání přistupovali jednak s obavami ale také s odhodláním o výsledek se zdravě poprat. Šance jsme si vytvářeli, body byly dneska blízko. Chtělo to více přesnosti i štěstí v koncovce.“

Vladimír Kundera, funkcionář Tečovic: „Domácí zahájili náporem a měli více ze hry. Byli důraznější, lépe se pohybovali a snažili se zakončovat. Obrana hostí musela v úvodní čtvrthodince řešit minimálně čtyři dobré příležitosti domácích zakončené nepříjemnými střelami na branku. Konto Jokla však zůstávalo zatím čisté, i když se dvakrát musel hodně snažit. Paradoxně v době největšího náporu vyrobili domácí stopeři hrubku, když jejich souhru na úrovni hranice velkého pokutového území vystihl David Dorazín a okamžitě střílel do odkryté části Červenkovy branky. Hosté se tak ujali vedení 0:1. Vyrovnáno bylo ale hned poté, to když Jokl „pouštěl“ Dlouhého střelu z dobrých 25m do autu, ta však trefila tyč a odražený míč pak jeho samotného a nakonec skončil za brankovou čarou. Domácí vyrovnali na 1:1, tempo hry ale mírně opadlo a hosté vyrovnali hru. Do poločasu měli ještě příležitosti na straně domácích Přibyla a u hostí Balcárek z hranice oblouku pokutového území a Vopatřil, který ale prováhal správný okamžik pro střelbu", viděli první dějství funkcionáři Tečovic. Ve druhém poločase se snažil domácí tým zvýšit skóre, aktivní byl hlavně zkušený Dujka, ale hosté dokázali všechny situace vyřešit. Podnikali akce po stranách hrací plochy do více otevřené obrany domácích a dokázali si vytvářet šance. Prosadil se Frkal po akci z levé strany, když prostřelil Červenku křížnou střelou přes celou branku a Vopatřil po hlavičce Zděňka Šnajdra, který mu předložil míč jako „na tapetě“. Pak už nebyl problém z hranice brankového území rozvlnit síť za domácím brankářem potřetí. Do konce poločasu měli ještě domácí minimálně dvě jasné příležitosti z bezprostřední blízkosti branky hostí, při první se po uklouznutí Vladimíra Šnajdra a následné ztrátě míče vyznamenal Jokl, když vyrazil nahrávku i dorážku domácích a pak obránci odkopli a při druhé šanci domácí stříleli nad břevno jeho odkryté branky z úrovně brankového území. Hosté před koncem mohli zvýšit skóre, to by ale spolupráce Dorazín – Vopatřil, musela být přesnější ve finální nahrávce a při druhé šanci by musel střídající Kysučan reagovat rychleji a přesněji," hodnotí druhý poločas v Tečovicích.

Branky: 20. Dlouhý - 17. Dorazin, 59. Frkal, 74. Vopatřil. Rozhodčí: Němec - Toman, Janoš. Veselá: P. Červenka - R. Soukup, (75. M. Střílka), M. Dlabaja, P. Přibyla, O. Tkadlec, P. Dlouhý, M. Bodlák, D. Sokol, J. Červenka, M. Čoček, T. Dujka. Tečovice: Z. Jokl - Z. Šnajdr, D. Chovanec, V. Šnajdr, L. Balcárek - R. Závoda, M. Dorazín (78. D. Kysučan), J. Vopatřil, M. Frkal - L. Shejbal, D. Dorazín.

MALENOVICE - HOLEŠOV B 5:1 (2:0)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí týmu Malenovic: „V prvním poločase dominovalo družstvo domácí, jen díky neproměněným šancím nebo rozhodnuto již do poločasu, domácí ukolébání vedením 2:0 nastoupili do druhého poločasu laxně a utkání se mohlo zvrhnout v drama, když hosté využili ojedinělou standartní situaci ke snížení na 2:1. Naštěstí pro domácí, hostujícímu týmu došly fyzické síly a zápas se proměnil v exhibici domácích. Dokonale Malenovice dokázaly využít taktického plánu vedení klubu, odehrát zápas ve stejnou dobu jako družstvo Holešova A. Za zmínku stojí, že Malenovice je jedno z mála mužstev, které se snaží o výchovu mládeže a nebojí se dávat příležitost i dorostencům odehrát utkání mužů, viz dlouhodobé zápisy o utkání.“

Branky: 13. Menša, 33. Torma, 74. Páleníček, 78. Bartek, 89. Mňaček - 65. Machálek. Rozhodčí: Vitásek - Bršlica, Zámorský. Diváci: 110. Malenovice: A. Juráň, - D. Paták, (84. L. Otrusina), M. Struška, J. Kostka, R. Střelec (46. Š. Dočkal) - M. Bartek, V. Hradil (81. Novak), D. Hynčica (85. A. Šenkeřík), P. Menša - D. Torma (79. J. Mňaček), P. Páleníček. Holešov B: A. Bakalík, - J. Kadlčík (76. J. Macháček), M. Hasala, M. Machálek, R. Vaculík (38. J. Blažek), R. Paštěka, J. Leško, T. Münster (46. S. Úlehla), A. Vymětal, O. Zaoral, B. Šuba.

1. Fryšták 18 14 1 2 1 76:15 46

2. Mladcová 17 11 1 1 4 36:15 36

3. Admira Hulín 18 10 3 0 5 42:32 36

4. Tečovice 18 9 3 0 6 33:22 33

5. Veselá 18 10 0 0 8 42:40 30

6. Chropyně 18 7 4 0 7 31:36 29

7. Holešov B 18 9 0 1 8 47:41 28

8. Lužkovice 18 7 1 3 7 30:32 26

9. Jaroslavice 18 6 2 3 7 25:31 25

10. Malenovice 18 6 1 1 10 27:44 21

11. Louky 18 6 0 2 10 27:39 20

12. Příluky 18 5 1 1 11 26:46 18

13. Slavkov p. H. 18 5 0 2 11 38:39 17

14. Kostelec u Hol. 17 3 0 1 13 24:72 10

SKUPINA C

NEDAKONICE – ŠUMICE 0:1 (0:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Nedělní výswledek potvrzuje naše trápení v úvodních pěti jarních kolech. Na každý gól se strašně nadřeme. Chybí nám lehkost. Herně to není špatné, ale nedaří se nám proměňovat šance. Možná je to o hlavě. Nyní budeme mít lehčí soupeře, snad začneme zase vyhrávat jako na podzim, kdy jsme taky měli pomalý start. Nemáme z toho těžkou hlavu. Šumice u nás podaly velice dobrý výkon, zaslouženě jsou v tabulce nahoře. Dění na trávníku odpovídalo tomu, že na sebe narazili první s pátým týmem. Na podzim jsme prohráli v Šumicích 0:3. Tam nás přejely, takže jsem na to kluky upozorňoval. Nyní se to mohlo opakovat v náš prospěch. Vstup do utkání jsme totiž měli dobrý, ale žádnou příležitost jsme neproměnili. Postupem času se hra vyrovnala. Šumice měly rovně slibné šance, ale gólman nás podržel. Byl to zase zápas o prvním gól. V 65. minutě střídající Šoustek šel sám na brankáře, ale trefil mu pouze nohu. Na druhé straně se Kelíšek na půlce zbavil našeho obránce, po úniku udělal dlouhou kličku i brankáři a pohodlně zakončil. Závěrečný nápor přišel vniveč. To byla z naší strany křeč. Už to nešlo zlomit.“

Branka: 75. Michal Kelíšek. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 102.

STARÉ MĚSTO – HAVŘICE 5:0 (1:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „S výkonem i výsledkem jsem samozřejmě spokojený, i když rozdíl ve skóre neodpovídá kvalitám Havřic, které podaly slušný výkon a porážka o pět branek je pro ně trošku krutá. My jsme měli pomalejší rozjezd. Proti agresivní a důrazné hře soupeře jsme se dlouho nemohli prosadit. Do třicáté minuty bylo utkání vyrovnané. Havřice měly za bezbrankového stavu velmi dobrou příležitost, kterou ale neproměnili. Nám pomohla vedoucí branka Řiháka na konci prvního poločasu. Když jsme dali po hodině hry na 2:0, zápas jsme ovládli a nakonec soupeři nastříleli pět branek. Kluci podali velmi dobrý výkon. Za třemi body šli důrazně a zápas v klidu dohráli.“

Branky: 42. Řihák, 57. Petek, 73. Melichárek, 84. Janoušek, 87. Sonntag z penalty. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 120.

UHERSKÝ OSTROH – BŘEZNICE 2:3 (1:1)

Luděk Jurčeka, trenér Uherského Ostrohu: „Doma s Březnicí jsme zažili moc velké zklamání. Ve dvou posledních zápasech jsme ze šesti gólů hned pět obdrželi ze standardních situací, což bylo klíčové. Asi je neumíme bránit. I když hosté byli důrazní a celkem rychlí, měli jsme více gólových příležitostí. Soupeř naopak ze čtyř vyložených šancí využil tři. Na nás dolehla nějaká krize. Nehráli jsme špatně, ale už od čtvrté minuty jsme prohrávali. Za nepříznivého stavu jsme změnili rozestavení a začal hrát na tři útočníky. Soupeře jsme napadali a v poli přehrávali. Ještě do poločasu jsme dokázali výsledek srovnat, ale další šance jsme nedali. Na začátku druhého poločasu, od šestačtyřicáté do šedesáté minuty, jsme Březnici nepustili za půlku. Pak ale hosté měli jeden trestný kop a znovu vedli. My jsme stačili Gajdorusem vyrovnat, ale pak přišel další roh soupeře a vítězný gól.“

Branky: 39. Miroslav Durna, 74. Tomáš Gajdorus - 4. a 78. David Vávra, 62. Martin Kozmík. Rozhodčí: Mikoška. Diváci: 100.

TLUMAČOV – DRSLAVICE 2:0 (0:0)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Prvních dvacet minut jsme se nemohli dostat do tempa. Hráli jsme ustrašeně. Bylo vidět, že na nás leží deka. Drslavice byly lepší. Hrály jednoduše a bylo štěstí, že jsme to neodnesli brankou. Od dvacáté minuty jsme převzali iniciativu a do konce zápasu jsme jasně dominovali. Zase nás ale trápila koncovka. Spoustu stoprocentních šancí jsme zahodili. Vysvobodila nás až výstavní trefa Jana Holuba ze třiceti metrů. Druhou branku přidal po samostatném slalomu včetně gólmana Zálešák. Kluci dřeli a zaslouženě vyhráli. Snad jsme z nejhoršího venku.“

Branky: 86. Jan Holub, 90. Radek Zálešák. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 70.

MORKOVICE B – LUDKOVICE 1:2 NA PENALTY (1:0)

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Musím klukům hlavně poděkovat za bojovný a obětavý výkon. Soupeř měl celkově více ze hry, kdy se prosazoval dlouhými nákopy, a my absolvovali nespočet hlavičkových soubojů v obranné fázi, ale do vedení jsme se dostali po standardní situaci brankou Ševčíka. A poločas tak skončil 1:0. Ve druhé půli hosté zvyšovali svůj tlak, ale selhávali buď na svém zakončení nebo na výkonu Koutňáka. Nakonec deset minut před koncem se soupeři podařilo vyrovnat a utkání dospělo do pokutového rozstřelu, kde bod navíc získali hosté.“

Branky: 11. Patrik Ševčík - 79. Jaroslav Hamouz. Rozhodčí: Filípek. Diváci: 40.

LUHAČOVICE B – ZLECHOV 3:1 (1:1)

Martin Coufalík, brankář Luhačovic: „Musím říct, že jsme od Zlechova čekali daleko víc. Hosté kromě branky nic neměli. Párkrát zahrozili po standardních situacích, ale jinak pořádně nevystřelili. Celý zápas jsme Zlechov přehrávali. Už v prvním poločase jsme neproměnili spoustu šancí. Do vedení nás poslal David Červenka, který zblízka dorazil balon do sítě. Hosté potrestali naši chybnou rozehrávku uprostřed hřiště, když po rychlém protiútoku perfektně sehráli přečíslení tři na dva a Šmatelka dával míč do prázdné branky. Jinak se fakt hrálo na jednu branku. Měli jsme obrovské množství šancí, nakonec nám pomohla až nešikovnost hostujícího obránce, který při snaze odkopnout míč zahrál rukou a sudí nařídil jasnou penaltu. David Červenka pokutový kop s přehledem proměnil. Za stavu 2:1 jsme nastřelili tyč, definitivně nás uklidil až třetí gól Zámorského po rohu Červenky na přední tyč, když náš hráč vletěl do míče zády. Pro Zlechov je výsledek ještě milosrdný. Měl to být souboj o druhé místo, nakonec jsme se dostali do čela tabulky. Po debaklu ve Starém Městě jsme se rehabilitovali. Tabulka je ale vyrovnaná, největším aspirantem na postup je Staré Město, které je herně někde jinde.“

Branky: 28. a 58. z penalty David Červenka, 76. Jan Zámorský - 40. Jakub Šmatelka. Rozhodčí: Toman. Diváci: 50.

SLOVÁCKO B – BŘEZOLUPY 3:0 (1:0)

Vladimír Pipal, trenér Slovácka B: „V celém zápase jsme udávali tempo hry. V prvním poločase jsme si vypracovali několik vyložených šancí, bohužel gól jsme dali pouze z penalty. Březolupy byly nejslabší soupeř, který se zatím u nás představil. I po změně stran jsme hosty přehrávali. Byli jsme ale nervózní, protože se nám nedařilo vstřelit další góly. Ve druhém poločase jsme se uklidnili, dali balon na zem a dobře kombinovali. Z naší převahy jsme vytěžili další dvě branky. Za rozhodnutého stavu jsme sestavu prostřídali, aby si zahráli všichni kluci. Byl to jednoznačný zápas, Březolupy žádnou vyloženou šanci neměly. Hrozily pouze po standardních situacích a rozích, kdy to v naší šestnáctce trošku hořelo. Ze hry ale soupeř nic neměl.“

Branky: 13. z penalty a 65. Fermin Sánchez, 77. Michal Lahodný. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 70.

1. Luhačovice B 18 10 3 1 4 49:34 37

2. Nedakonice 18 11 1 2 4 36:26 37

3. Zlechov 18 11 1 1 5 39:24 36

4. Šumice 18 11 1 0 6 45:29 35

5. Uh. Ostroh 18 10 2 1 5 40:26 35

6. Staré Město 18 11 0 1 6 58:33 34

7. Ludkovice 18 9 2 1 6 41:26 32

8. Slovácko B 18 7 2 2 7 31:31 27

9. Březnice 18 5 2 3 8 35:36 22

10. Morkovice B 18 6 1 1 10 34:63 21

11. Tlumačov 18 4 3 2 9 24:39 20

12. Havřice 18 4 2 1 11 36:64 17

13. Březolupy 18 3 1 3 11 30:53 14

14. Drslavice 18 3 0 2 13 27:41 11

