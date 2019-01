Region – Dvě velká překvapení se udála v I. B třídě. Ve skupině B vedoucí Skaštice padly doma s Přílukami, ve skupině C lídr z Vlčnova vyhrál na hřišti posledních Havřic až po penaltách. Zaváhání Skaštic nevyužil Hulín, jenž nestačil na Tlumačov. Naopak Kunovice si počínaly suverénně.

SKUPINA A

VÝSLEDKY: Hutisko – Kateřinice 2:0 Vokáč, Kramoliš, Jablůnka – Fr. Lhota 0:5 Chmela 2, Matušinec R., Brlica, Zimek, Dol. Bečva – Hor. Lideč 3:1 Ručka R. 2, Balán – Surovec, Janová – Zašová 0:1 p., Ratiboř – Lhota u Vs. 1:3 Kutěj – Růžička, Juřica, Zeťák, Hovězí – Val. Polanka 0:1 p., Lidečko – Pr. Bečva 1:4 Čech – Gálik, Fiurášek, Kubáň, Janíček. Kontumační výsledky – 15.kolo: Ratiboř – Hutisko 3:0, Hovězí – Fr. Lhota 0:3. 17.kolo: Hovězí – Zašová 0:3.

1. Dol. Bečva 17 13 2 1 1 56:13 44

2. Hor. Lideč 18 13 2 1 2 41:17 44

3. Val. Polanka 18 10 2 0 6 31:25 34

4. Hovězí 18 9 2 2 5 25:18 33

5. Prostř. Bečva 18 8 1 4 5 32:21 30

6. Jablůnka 18 7 3 3 5 28:29 30

7. Zašová 17 6 4 2 5 28:26 28

8. Hutisko 18 6 2 3 7 29:30 25

9. Franc. Lhota 18 4 3 4 7 38:37 22

10. Ratibo ř 18 4 4 2 8 24:37 22

11. Kateřinice 18 4 2 5 7 31:34 21

12. Lhota u Vs. 18 5 0 3 10 30:39 18

13. Lidečko 18 2 4 2 10 26:48 16

14. Janová 18 1 2 1 14 20:65 8

SKUPINA B

SKAŠTICE – PŘÍLUKY 1:2 (1:0)

Fotbalisté Skaštic zpočátku vykročili za očekávanými body a dostali se do vedení v 21. minutě zásluhou Bubly. Po změně ovšem došlo ke zvratu. Ve 49. minutě vyrovnal nejprve Strachoň a v 64. minutě o exportu všech bodů do Příluk z půdy lídra soutěže rozhodl Frolek.

Branky: 21. Bubla L. – 49. Strachoň, 64. Frolek. Rozhodčí: Nevrla, Rybka, 140 diváků. Skaštice: Vymětal L. – Dunda (58. Soukup), Janalík (K), Motal T., Menšík D. – Bubla L., Sova, Icela (53. Řiháček), Vymětal R. – Uličný (78. Gahura), Konečník. Příluky: Holásek – Čelůstka, Machalíček (89. Dederle), Strachoň (K) (79. Lošťák), Janoš – Pinkas, Zedníček D., Kotík (50. Rosinec), Frolek – Nesvadba, Zedníček K.

TEČOVICE – LUKOV 4:0 (0:0)

Hosté přijeli s taktikou uhrát remízu a v každém poločase si vytvořili po jedné šanci, které ovšem brankář Křížek vychytal. Domácí se jim v prvním poločase přizpůsobili, a tak byl k vidění nudný pěší fotbal. Po budíčku v kabině Tečovice zabraly a soupeř začal mít problém v obraně. Hned ve 46. minutě vyrazil brankář Jokl gólovou hlavičku Frkala. V 63. minutě byl vyloučen lukovský Sedláček za faul na unikajícího Palu a z následného trestného kopu otevřel Chudárek umístěnou střelou k tyči skóre. V 71. minutě neproměnil domácí Kučera penaltu. Potom ale přišly chvíle útočníka Paly, který čistým hattrickem během třinácti minut stanovil konečný výsledek utkání.

Branky: 64. Chudárek, 75., 79. a 88. Pala. Rozhodčí: Ambroz – Mejzlík, Štěpánek, 80 diváků. Tečovice: Křížek – Plachý, Družbík, Dorazin (67. Vopatřil), Sedláček, Pala (89. Soják), Bořuta (46. Frkal), Chudárek, Ondík (87. Středulinský R.), Škarek, Kučera. Lukov: Jokl – Matula, Vítovský, Sedláček, Smetana, Teplý T., Macík, Holomek, Šunšal, Jánský, Šimčik.

MALENOVICE – KOSTELEC U HOL. 2:0 (1:0)

Malenovice opět založily svoji hru na důrazu s cílem vstřelit první branku co nejdříve. Trestuhodně neproměnily tři šance a až ve 35. minutě se po centru Bartoně opřel z 18 metrů do míče Lhotský a střelou k tyči poprvé rozjásal početné publikum. Kostelečtí hrozili jen dlouhými nákopy, které ovšem likvidovala pozorná domácí obrana. Ve druhém poločasu se obraz hry nezměnil, ale Malenovičtí dlouho marně dobývali kosteleckou tvrz. V 80. minutě domácí střídali, na hřiště šel ještě věkem dorostenec Martin Bártek, který po pár minutách s ledovým klidem zužitkoval skvělý Mařákův centr. Hosté už neměli sílu s výsledkem něco udělat a tak po zásluze tři body zůstaly v Malenovicích. Za zmínku také stojí pomoc v duchu fair- -play domácího asistenta trenéra Zdeňka Gistra při ošetřování hráče Kostelce, který utrpěl při souboji tržnou ránu na hlavě.

„Domácí tým nás ve všech směrech předčil, měl lepší pohyb na hřišti, důraz, lépe kombinoval. Odehráli ksme špatný zápas, po většinu času jsme byli pasivní. Hru jsme vylepšili až v posledních 20 minutách, na výsledku to však nic neměnilo," zhodnotil utkání fotbalista Kostelce Tomáš Marek.

Branky: Lhotský, Bártek. 100 diváků. Malenovice: Juráň – Navrátil, Gazda, Brázda, Zbranek – Votava, Struška, Mařák, Lhotský – Torma, Bartoň. Střídali: Kovaříček, Bártek. Kostelec u Holešova: Bakalík – Žůrek, Kovalda L., Marek D., Hradil Martin, Kovalda M. (Hradil Miroslav), Marek T., Darebník, Přikryl (Hradil Jaroslav), Gerát, Odložilík (Ballnér).

TĚŠNOVICE – SEHRADICE 0:2 (0:0)

Těšnovičtí hráči byli po většinu utkání na míči, lépe kombinovali, ovšem jakmile se dostali k velkému vápnu, narazili. Pár propagačních střel nemohlo brankáře hostí nijak vystrašit. Sehradice se do zakončení nijak nehnaly a trpělivě čekaly na svoji šanci. Ta přišla v 58. minutě, kdy podběhl brankář Valoušek centr a hosté se prosadili poprvé. Domácí kouč se poté sérií střídání snažil mužstvo nastartovat, ale vše opět končilo před vápnem. V 76. minutě pak po nedůrazu v obraně hosté zvýšili na 2:0. Křečovitá snaha domácího mužstva o změnu stavu byla jalová, a tak si Těšnovice opět zkomplikovaly cestu za záchranou.

Branky: 58. Mikel, 76. Krejčiřík. Rozhodčí: Karlík – Koláček, Navrátil. Těšnovice: Valoušek – Novotný, Pluhař (46. Nehoda), Pochylý M. (76. Majkrič), Židlík (12. Černý) – Kojetský (70. Pochylý S.), Matuška, Šojdr, Petrůsek, Bartůšek J. – Šafařík (65. Řehák). Sehradice: Kupka – Krejčiřik, Žáček, Zerzan, Sochora, Okénka, Polášek, Zavadil, Mikel, Horáček, Kraváček. Střídali: Čechmánek, Pavliš.

ROŠTĚNÍ – SLAVIČÍN B 2:3 (1:2)

Hned ve 4. minutě šel Slavičín do vedení. Velká šance na zvrat se pro Roštění objevila po 20. minutě, kdy byl vyloučen hostující gólman. Jenže i v deseti Slavičín přidal další branku. Až těsně před pauzou se prosadili i fotbalisté Roštění. Těm se podařilo i vyrovnat v 82. minutě, jenže hned za pár minut Slavičín slavil třetí trefu a tím i vítězství v zápase. „Nešlo nám zatlačit soupeře, chybělo nám hodně hráčů ze základu. S takovým přístupem, jak hrál tým, nemůžeme v 1. B třídě uspět. Slavičín byl dravější, rychlejší a zaslouženě vyhrál," uznal předseda Roštění René Pagáč.

Branky: Zakopal, Zapletal – Bartoš 2, Šindler. Roštění: Nevřala, Filandr, Paštěka. Jirza, Zapletal, Zakopal, Škrabana, Menšík, Kytlica, Topič, Navrátil.

AD. HULÍN – TLUMAČOV 2:3

Od začátku bylo znát, že mají Hulínští těžké nohy, nedařila se jim kombinace a úvod byl z obou stran velmi vlažný. Ve 22. minutě kopali domácí roh a odražený míč se dostal na vápno ke Karamonovi, který pěknou střelou od tyče otevřel skóre. Ale hned ve 26. minutě odcentroval zleva přesně Máčala na volného hráče, který hlavou vyrovnal. Ve 35. minutě fotbalisté Hulína po rohu vytvořili ve vápně závar, který ovšem neskončil brankou. O minutu později kopali roh hosté a volný hráč hlavou otočil skóre na 1:2. Tím gólová nadílka neskončila, ve 40. minutě se dostal k dorážce u zadní tyče domácí Spáčil a snadno vyrovnal. Druhá půle již byla pasivnější. Až v 63. minutě nezvládl před vápnem hulínský Jurášek souboj se zkušeným Máčalou, ten se dostal za obranu a dal rozhodující gól na 2:3. Domácí měli ještě dvě šance, ale Prokop ve vápně přestřelil a Jandův trestný kop v 73. minutě skončil jen na břevně.

Branky: Karamon, Spáčil – Duroň, Jonášek, Máčala. Hulín: Hložek – Janda, Šenkyřík, Volek, Jurášek, Karamon, Spáčil, Prokop, Dutkevič, Štoll (46. Kubo), Csomor (84. Janeba).

VESELÁ – LUŽKOVICE 3:0 (0:0)

Oba soupeře od počátku svazovalo vědomí, že poraženého budou čekat tuhé boje o záchranu. Nebezpečí před oběma brankami tak v prvním poločase hrozilo jen ze standardek. V úvodu druhé půle však vystřídal veselského Dlabaju Bodlák, který na pozici pravého krajního záložníka hru výrazně oživil. Domácí přešli od nakopávaných míčů ke kombinaci a křídelní hře, která přinášela výrazné komplikace defenzivě Lužkovic. Už v 52. minutě otevřel skóre z hranice pokutového území po zemi k tyči Sokol. Veselané zlepšili pohyb, zpřesnili kombinaci a přicházely šance. Několik jejich akcí vyšlo naprázdno, ale v 66. minutě Manďák zvýšil na 2:0, když si na hranici šestnáctky navedl míč na střed a nedal gólmanovi hostí šanci. V závěrečné pětiminutovce Manďák z 15 metrů razantní střelou nastřelil jen břevno lužkovické branky. Pak se Sokol po centru Mikšíka položil do střely a projektil z jeho kopačky prosvištěl půl metru nad zadní šibenicí. Závěr patřil Bodlákovi, který zakončil hlavičkou pod nohy gólmana a upravil výsledek hornopodřevnického derby na 3:0.

Branky: 52. Sokol, 66. Manďák, 90. Bodlák. Rozhodčí: Měšťánek -Juřica, Surovec, 200 diváků. Veselá: Červenka P. – Čoček, Odstrčilík, Divoký, Červenka J. – Sokol, Dlabaja D. (51. Bodlák), Žůrek (87. Mikšík), Večeřa – Manďák, Machalíček (79. Dlabaja M.). Trenér: T. Dujka. Lužkovice: Vala – Kučera, Gruber, Langer, Mičola (19. Turýn), Ronza (46. Rybák), Klimt, Zámorský, Polepil, Holý (75. Holomek), Škrabal (69. Holík). Trenér: K. Dolina.

Dohrávka 16. kola:

KOSTELEC U HOL. – AD. HULÍN 1:2 na pen. (1:1)

Lépe začali hosté a nedůrazná hra domácích v šestnáctce jim pomohla k první brance. Poté se Kosteleckým podařilo srovnat Gerátem, další šanci spálili. Ve druhé půli si vedl Hulín dobře hlavně v záloze, ale branku již nevsítil. Domácí si vypracovali ještě dvě slibné šance, ovšem bez gólového efektu. V penaltovém rozstřelu se dařilo Admiře.

Branky: Gerát – Dudkevič. 140 diváků. Kostelec u Holešova: Bakalík – Kovalda M., Zmeškal (Žůrek), Kovalda L., Marek D., Plachý (Hradil Miroslav), Marek T., Hradil Martin (Hradil J.), Přikryl, Gerát, Odložilík.

Kontumační výsledky – 14. kolo: Malenovice – Ad. Hulín 0:3. 15. kolo: Těšnovice – Malenovice 3:0.

1. Skaštice 19 11 1 1 6 42:23 36

2. Ad. Hulín 19 10 1 2 6 36:23 34

3. Sehradice 18 10 1 2 5 33:24 34

4. Slavičín B 19 10 1 1 7 39:22 33

5. Tečovice 18 7 5 2 4 31:24 33

6. Lukov 19 7 3 0 9 24:42 27

7. Veselá 18 5 5 1 7 31:29 26

8. Tlumačov 18 6 2 4 6 30:30 26

9. Příluky 19 7 1 3 8 31:38 26

10. Roštění 18 8 0 0 10 40:44 24

11. Těšnovice 18 7 1 0 10 35:39 23

12. Kostelec u Hol. 19 5 1 6 7 24:35 23

13. Malenovice 18 6 1 2 9 26:29 22

14. Lužkovice 18 6 1 0 11 20:40 20

SKUPINA C

JALUBÍ – ZLECHOV 3:2 (0:0)

V prvním poločase se sice nehrál špatný fotbal, všechno podstatné se ale událo až po hodině hry, kdy během patnácti minut padlo všech pět branek. Po změně stran byla na domácích vidět větší touha po vítězství a v rychkém sledu se ujali vedení 2:0. Nejprve se tečovanou střelou prosadil Hromada, chvíli nato uklidil do brány centr ze strany Nosek. Ještě než se ale domácí stačili doradovat, snížil přízemní střelou k tyči Kotek. O pár minut později vrátil Jalubí dvoubrankový náskok Lukáš Gajdorus, Zlechov se ale po pěkné akci, na jejímž konci byl Kowalík, opět přiblížil na dostřel. Ve zbytku utkání se hosté snažili o vyrovnání, domácí obrana ale všechny jejich pokusy udržela na uzdě.

Branky: 60. Hromada, 62. Nosek, 70. L. Gajdorus – 63. Kotek, 74. Kowalík. Jalubí: Mlčák – Kříž, Žaluda, Botek, Klajn, Hromada, T. Dobiáš (16. L. Gajdorus), Vrábl, P. Horák (87. Doseděl), Nosek (89. Burián), Bičánek. Zlechov: Vendel – Balíček (72. Výstup), Kedra, Tománek, Machala, H. Vaněk, Velcr, Mikula, Kotek, Kowalík, Jurášek (64. Kalmus).

HAVŘICE – VLČNOV 0:1 PK

V úvodní dvacetiminutovce diktovali tempo hosté. Pak ovšem nečekaně převzali otěže zápasu domácí, kteří si vytvořili několik stoprocentních šancí. Dvě tutovky měl na kopačce Tomáš Rachůnek, jednu Buráň, ale gólman Vlčnova čaroval. V 70. minutě po Buráňově střele a následné strkanici upadl brankář hostí i s míčem za brankovou čáru, rozhodčí Šimoník ale gól neuznal, jenže ani neodpískal faul na brankáře, takže celá situace vyvolala hodně emocí. Při penaltovém rozstřelu byl jediným neúspěšným střelcem domácí Franc, takže Havřice prohrály 4:5 a druhý bod uzmuli hosté. Tatran znovu ukázal, že jako Jánošík bohatým body bere a chudým dává.

Havřice: T. Rachůnek I – T. Rachůnek II, Klusák, M. Rachůnek, Doležálek, Slavětínský, Josefík, Masařík, Franc, Uherek, Bachůrek. Na střídání: Kadlčík, Crla, Buráň, Moštěk. Trenér: Zámečník. Vlčnov: Chvojka – Mikulec, Tománek, Křapa, Činčala, Machala, Němčický, Hlahůlek, Kameník, Bortel, Fibichr. Na střídání: Zemek, Tomala, Kužela. Trenér: Bělohlávek.

STARÉ MĚSTO – BUCHLOVICE 2:1 PK (0:1)

Kdo chce vidět na závěr utkání pokutové kopy, musí jezdit na zápasy Jiskry Staré Město. I její souboj s Buchlovicemi skončil po devadesáti minutách nerozhodně a o vítězi musely již posedmé rozhodovat penalty. Derby přineslo velmi zajímavé, bojovné a dramatické utkání s velkou diváckou kulisou. Zajímavostí tohoto utkání bylo to, že oba celky spolu zároveň rok po roce postupovaly z okresní soutěže až do I. B třídy, takže se navzájem velmi dobře znají. Hosté vsadili na zabezpečenou obranu s přechodem do rychlých brejků. Dlouhými nakopávanými míči s řadou osobních soubojů dostávali obranu Jiskry pod tlak. Po jednom ze závarů zahrál ve vápně nešťastně rukou domácí stoper Daťko a kopala se penalta, kterou Mikula chladnokrevně proměnil – 0:1. Domácí sice skvěle kombinovali a měli častěji míč na svých kopačkách, ale žádná z větších šancí Bělašky, Hastíka či Müllera v brance neskončila. Do druhého poločasu domácí nastoupili s cílem zvrátit utkání a zatlačili soupeře na jeho polovinu. Obrana hostí ale dlouho fungovala bezchybně. Změnit stav utkání se Jiskře povedlo až čtvrt hodiny před koncem zápasu, když si na přízemní centr Müllera naběhl Milan Trubačík a nedal brankáři Buchlovic Kučíkovi šanci – 1:1. Ke konci utkání nebyla domácím uznána branka pro ofsajd a v samotném závěru zápasu ještě spálil stoprocentní gólovku Vlček. Na řadu tak přišly pokutové kopy, ve kterých domácí konečně prolomili smůlu a připsali si do tabulky dva body.

Branky: 76. M. Trubačík – 20. z pen. Mikula. Rozhodčí: Rovenský – Kotačka, Stuchlík. Diváci: 200. Staré Město: Dekrét- Žajdlík, Damovský, Daťko, Juráň – V. Trubačík (75. P. Vlček), Bělaška – M. Trubačík (83. Doseděl), O. Hastík, Šopík (68. Svoboda) – Müller. Trenér: Višenka. Buchlovice: Kučík – Krystýnek, Zábojník, Novák (57. Raštica), Kořínek, L. Belant, Mikula, T. Belant, Procházka (21.Valeš), Schuster (82. Kunc), D. Křiva. Trenér: J. Křiva.

VIKTORIA OTROKOVICE B – OŘECHOV 2:1 (0:1)

Ve vyrovnaném prvním poločase se šance střídaly na obou stranách. Jediným úspěšným střelcem byl ale hostující Trlida, kterému špatným odkopem nabídl gól do prázdné brány gólman Janečka. Ten svou chybu napravil na začátku druhé půle, kdy zlikvidoval velkou příležitost soupeře. Jinak po přestávce dominovali hráči Viktorky, kteří nakonec vývoj otočili. Nejprve povedenou ranou z pětadvaceti metrů vyrovnal Bahounek, minutu před koncem dal konečnou podobu výsledku křížnou střelou Škrabal.

Branky: 68. Bahounek, 89. Škrabal – 22. Trlida. V. Otrokovice B: Janečka – Škrabal, Ševčík, Soška, Gojš, Kozel, Bahounek, Skřivan, Zelinka (60. Silný), Gába (65. Ruman), Mlýnek. Trenér: Gába. Ořechov: S. Kuchař – Flašar, Zukič, Schenel, Rezek, Matula, Trlida, Hlúpik, Váňa, Vanek, Pavlíček. Na střídání: Kokta, Hlaváč, Šesták, Z. Kuchař. Trenér: Jegla.

NEDAKONICE – PRAKŠICE 3:0 (2:0)

Domácí zahájili zápas svižně a v 18. minutě po zásluze otevřeli skóre gólem Beránka na 1:0. Vzápětí Mařák orazítkoval tyč prakšické brány, domácí to ale mrzet nemuselo. Nadále měli zápas jasně pod kontrolou a ve 26. minutě zvýšil Klečka na 2:0. Po změně stran se hosté vzchopili a na dvacet minut zatlačili Nedakonice před jejich šestnáctku, jenže své slibné šance nevyužili. Čtvrt hodiny před koncem zápasu tak udeřilo na druhé straně, na konečných 3:0 upravil svou druhou trefou v zápase Tomáš Beránek.

Branky: 18. a 77. Beránek, 26. Klečka. Nedakonice: Vitásek – Král, Šebek, Stupka, Čagánek, T. Beránek, Duhajský, Mařák (80. Hyrák), Klečka, Balíček, Petek. Prakšice: Marášek – Šimuni (84. Wellington), Gajdůšek, Ulčík, Babušík (77. Zálešák), Vlček, Slezák (56. Vrablík), Dynka, Ondra, Hostýnek, Bičan.

KUNOVICE – SUŠICE 5:0 (2:0)

Domácí si hned od úvodního hvizdu vytvořili tlak, který už v 10. minutě přetavili ve vedoucí gól, který měl na svědomí Šebák. I v dalším průběhu se hrálo v podstatě na jednu bránu, řadu šancí ale domácím pochytal výborný gólman Sušic Lašák, který nestačil pouze na střelu Schuberta. Ve druhém poločase se pokračovalo podle stejného scénáře, jen Kunovice nasázely ještě o jednu branku víc, takže na konci utkání zářil na světelné tabuli jasný výsledek 5:0. Od ještě vyšší prohry zachránil Sušice jejich gólman.

Branky: 10. a 54. Šebák, 34. Schubert, 73. Náplava, 77. Brim. Rozhodčí: Rybka – Valčík, Olša. Diváků: 198. Kunovice: Uhlík – Černý, Žák, Petřek, Uhlíř – Šafránek (46. Škrášek), Baný (67. Náplava), Brim, Schubert – Šebák (74. Sklenář), Lahodný (59. Lysoněk). Trenér: Matoušek. Sušice: Lašák – Janošek, Příplata, Šlechta (68. Šrámek), Hastík, Ludvíček, Skopal, Šur (81. Novák), Palinek, Hejda, Jurča. Trenér: Surý.

KORYČANY – MORKOVICE B 3:1 (1:1)

Začátek pohledného zápasu lépe vyšel domácím. Už v 5. minutě se ocitl v tutovce Gejdoš, Vrba ale dobře vykryl prostor a střela skončila v boční síti. Hosté odpověděli po čtvrthodině hry hlavičkou Šimčíka, které ovšem chyběla potřebná razance. Pak už se měnilo skóre. Kroutilík vnikl do šestnáctky, kličkou pod sebe si udělal prostor a na vzdálenější tyč přesně zakončil – 1:0. Radost domácím vydržela přesně deset minut. Horák přesnou přihrávkou zprava našel Majdu a ten nedal Kovalovi šanci – 1:1. Do druhé půle vstoupily lépe Koryčany. První šanci Hanák ještě nevyužil, ale v 65. minutě se po velmi pěkné akci už nemýlil – 2:1. Důležitou pojistku přidal deset minut nato po samostatném úniku Tesař – 3:1.

Branky: 22. Kroutilík, 65. Hanák, 75. Tesař – 33. Majda. Rozhodčí: Ponížil. ŽK: Vymyzal, Pajgr, Skácel. Diváci: 150. Koryčany: K. Koval – Tesař, Bleša, Mušálek, Samsonek, Hanák (85. Elzner), Gejdoš (80. T. Daníček), Kroutilík (77. Vybíral), Huška, Lysko, Prokeš. Morkovice B: Vrba – Vymazal, M. Pajgr, Řezáč, Skácel, Horák, Majda, Oplt, Šimčík, Přecechtílek (24. Novák), Zápařka.

1. Vlčnov 18 11 3 1 3 39:25 40

2. Kunovice 18 11 1 2 4 45:27 37

3. V. Otrokovice B 18 11 1 1 5 55:30 36

4. Koryčany 18 10 3 0 5 46:31 36

5. Morkovice B 18 10 0 2 6 44:33 32

6. Zlechov 18 9 2 0 7 34:25 31

7. Buchlovice 18 8 2 2 6 38:33 30

8. Nedakonice 18 9 1 1 7 38:35 30

9. St. Město 19 6 2 5 6 38:33 27

10. Ořechov 18 7 2 0 9 32:35 25

11. Prakšice 18 6 3 0 9 27:30 24

12. Jalubí 18 3 1 3 11 19:41 14

13. Sušice 18 2 0 4 12 13:48 10

14. Havřice 19 1 2 2 14 18:60 9

