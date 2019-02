Region – Dvakrát ztratili nadějné vedení a i potřetí dokázali soupeře zaskočit. Tentokrát si však již nováček I. B třídy skupiny B z Roštění v Březnici nadějné vedení vzít nenechal.

Kontroverzní zápas se odehrál v Osvětimanech, které vedly již 3:0, vzdaly se nařízené penalty a nakonec v nastavení hosté po ruce vyrovnali. V Havřicích řádili bratři Rachůnkové, kteří rozhodli zápas se Zlámancem.

SKUPINA A

VÝSLEDKY: Hrachovec – Hutisko 2:0 Vrána, Ondruch, Jablůnka – Hovězí 1:1 Horák – Šimčík, Janová – Hor. Lideč 2:0 Trlica Ant., Měrka, Fr. Lhota – Ratiboř 4:1 Kindl Z. a M., Chmela, Mňačko – Gargulák, Val. Polanka – Lidečko 2:3 Řezníček, Trčka – Gargulák, Liška, Číž R., Choryně – Val. Příkazy 0:5 Ryza 4, Karas, Zašová – Lhota u Vs. 1:0 Holiš. Z minulého kola: Val. Příkazy – Val. Polanka 4:1.

1. Franc. Lhota 3 2 1 0 9:2 7

2. Hrachovec 3 2 1 0 4:1 7

3. Val. Příkazy 3 2 0 1 10:6 6

4. Ratiboř 3 2 0 1 7:4 6

5. Janová 3 2 0 1 8:8 6

6. Hutisko 3 2 0 1 4:4 6

7. Jablůnka 3 1 1 1 5:3 4

8. Lidečko 3 1 1 1 7:8 4

9. Zašová 3 1 0 2 2:3 3

10. Val. Polanka 3 1 0 2 6:8 3

11. Lhota u Vs. 3 1 0 2 4:6 3

12. Choryně 3 1 0 2 4:9 3

13. Hovězí 3 0 2 1 4:5 2

14. Hor. Lideč 3 0 0 3 0:7 0

SKUPINA B

BŘEZNICE – ROŠTĚNÍ 1:5 (0:2)

Roštění začalo nebojácně a už ve čtvrté minutě otevřelo skóre Zakopalem. Domácí postupně přebrali iniciativu, přesto to byli opět hosté, kteří po akci Zakopala a střelce Zapletala upravili na dvoubrankový rozdíl. „Musím přiznat, že jsem byl po zkušenosti z předchozích zápasů hodně nervózní," připomněl kouč hostů Milan Dvorník i ztráty dvoubrankových vedení v minulých kolech s Jaroslavicemi a Příluky. Březničtí se snažili o zteč branky hostů, ale přes jejich dobře bránící obranu se jim do konce prvního poločasu vstřelit branku nepodařilo. Druhý poločas otevřeli opět lépe hosté, kteří Zakopalem zvýšili na 3:0. „To byl zlomový moment," bilancoval zápas Dvorník. Výborně hrající Zakopal v 60. minutě připravil pozici pro Jirsu a v 80. minutě naservíroval další gól pro Zapletala. Na hrozivých 0:5 korigoval v poslední minutě Staroba. „Hostům vyšlo vše, na co sáhli, domácí se naopak přes pozornou obranu hostů nedokázali prosadit," smutnil březnický Vlastislav Kadlčák.

Branky: Staroba – 16. a 80. Zapletal, 4. a 64. Zakopal, 54. Jirsa. Rozhodčí: Manďák – Staško, Polaštík 200 diváků. Březnice: Dyšlevský – Mol, Juráň, Mikulášek, Šmigura, Štěpáník, Teplý, Hamerník, Dobeš, Stuchlík, Ambrož. Střídali: Chvíla, Staroba. Roštění: Nevřala M . – Filandr, Matějov, Navrátil, Paštěka (75. Vlkolenszki), Škrabana, Regentík, Přikryl, Jirsa, Zakopal, Zapletal R.

Video i fotografie ze zápasu Březnice – Roštění naleznete v galerii

LUŽKOVICE – LUKOV 2:2 (1:0)

Zápas začal ve vlažném tempu. Soupeři, kteří nemají body na rozdávání, se snažili neudělat zbytečnou chybu a nedovolit protivníkovi skórovat. Bojovalo se většinou ve středu hřiště bez důrazného zakončení. Po čtvrthodině se přece jen domácí vzchopili a v 17. minutě po centru do vápna hlavou otevřel skóre Holý. Potom domácí sevřeli soupeře, ale byl to brankář Jokl, který v bráně Lukova doslova čaroval a chytil tři vyložené šance domácím útočníkům. Před koncem poločasu z protiútoku nastřelil Šumšal tyč domácí brány. Ve druhé půli to byli opět domácí, kteří si vypracovali další šance, ale opět bez zakončení. Zvláště tu v 57. minutě, kdy míč poskakoval na brankové čáře a ani natřikrát ho nebyli schopní dopravit do sítě. Opět se potvrdilo pořekadlo nedáš – dostaneš! Po hodině hry po chybě obrany se zmocnil míče Smetana a své sólo proměnil –1:1. Domácí tato branka tak rozhodila, že přenechali iniciativu soupeři a mnohdy jen přihlíželi jeho pěkným kombinacím. V 80. minutě se k odraženému míči dostal Šumšal a střelou k tyči zvýšil na – 1:2. Domácí se v závěru utkání přece jen vzchopili, zlepšili rozehrávku a v 85. minutě po centru do vápna nabíhající Holý vyrovnal na 2:2. Dělba bodů byla nakonec spravedlivým vyjádřením poměru sil na hřišti.

Branky: Holý 2 – Smetana, Šumšal. Rozhodčí: Křenek – Richter, Drábek, 80 diváků. Lužkovice-Želechovice: Vala – Ždanov, Čala, Punčochář, Křepelka, Škrabal, Polepil, Mičola, Holý, Turýn, Ronza. Střídali: Langer, Šimera. Lukov: Jokl – Králík, Vitovský L., Vitovský M., Teplý M., Hudeček, Drábek, Smetana, Teplý T., Šimčík, Šumšal. Na střídání: Kovář, Štolba, Bartoň.

ADMIRA HULÍN – TEČOVICE 0:0

Ani ve třetím podzimním zápase se Admiře nepodařilo naplno bodovat. Tečovice vycházely z dobře organizované obrany a spoléhaly na brejky. Hra se tak převážně odehrávala mezi vápny bez větších brankových příležitostí. Do té největší v prvním poločase se dostal Volek, ale jeho střela skončila na břevně soupeře. Hned po změně stran se dostal do velké šance opět Volek, ale ze 2 metrů netrefil prázdnou bránu. Admira začala soupeře v poli přehrávat, ale bez výrazné koncovky. Do té se dostal až střídající „čerstvý ženáč" Šenkyřík, který ze dvou metrů přestřelil bránu. V 86. minutě soupeř zahrával pokutový kop, který famózně zlikvidoval brankář Hložek. O čtyři minuty později mohl rozhodnout Šenkyřík, ale výborný centr Páníka opět poslal ze dvou metrů vysoko nad bránu. „Přestože soupeř měl šance strhnout vítězství na svou stranu, bod je pro nás málo," věděl trenér Admiry Hulín Stanislav Dorazín.

Rozhodčí: Skalický – Koláček. Admira Hulín: Hložek – Prokop, Nedbal M., Janda, Jurášek, Kostov, Spáčil, Csomor, Adamík, Volek (60. Šenkyřík), Páník. Tečovice: Křížek – Sedláček, Frkal, Družbík, Horsák – Škarek, Ondík, Chudárek, Polák (Pala) – Bořuta, Bořucký.

SLAVIČÍN B – SKAŠTICE 1:1 (0:1)

Hosté nastoupili s exligovými hráči Barcuchem a Konečníkem. Zápas byl vyrovnaný do 20. minuty, kdy Michal Švach neproměnil gólovou šanci a soupeř domácí potrestal vedoucí brankou v 31. minutě Čepilou. Následně mohl i zvýšit, ale trefil jen břevno. Druhá půle byla ve znamení slavičínského tlaku, který domácí dokázali využít jen k vyrovnání stavu na 1:1, kdy se z přímého kopu trefil Fojtík.

Branky: 80. Fojtík – 31. Čepica. Rozhodčí: Kýr, Zikmund, Skalický, 70 diváků. Skaštice: Barcuch – Dunda, Janalík, Sehnal, Blanarovič (85. Soukup) – Bubla, Kvasnička, Sova, Konečník – Frýdl M. (85. Ježák), Čepica (70. Vymětal R.). Trenér: Ivo Frýdl. Slavičín: Gregušiak – Fojtík, Bureš, Kulíšek (85. Pavelka), Sochora – Neuman (46. Pekárek), Šebák (77. Frolo), Ocelík, Švach – Vašička, Šála. Trenér: Michal Švach.

PŘÍLUKY – JAROSLAVICE 0:2 (0:1)

Vstup do utkání se lépe povedl Jaroslavicím, které v úvodních deseti minutách ovládaly hru. Odměna v podobě gólu přišla v 13. minutě, když Doboš z pravé strany obešel domácího obránce, poslal míč před bránu a dobíhající Švach jen trefil míč do branky – 0:1. Hosté po vstřelené brance trochu ovadli a Příluky začaly Jaroslavice tlačit na jejich polovinu, ovšem do poločasu se výsledek nezměnil. Druhý poločas začaly lépe opět Jaroslavice. Běžela 57. minuta a odražený míč za velké vápno nastřelil hostující hráč tak, že trefil domácího obránce do zad, míč se odrazil za obranu na osamoceného Doboše, který střelou k tyči přidal druhý gól. Smůla pro domácí přišla v 65. minutě, kdy se do kabin po druhé žluté poroučel Ondroušek. Příluky i v deseti dokázaly soupeře potrápit a donutit ho chybovat. Nesvadba pronikl do vápna, hostující Podešť ho nedovoleně zastavil a rozhodčí ukázal na pokutový kop. Po debatě s autorem faulu penaltu zrušil. O deset minut později zahrál hostující hráč ve vápně rukou a domácí se dožadovali penalty, ale rozhodčí tuto situaci neviděl. Poslední šanci měl opět Nesvadba, ale nadvakrát hostujícího brankáře nepřekonal.

Branky: Švach, Doboš. Rozhodčí: Beneš, 150 diváků. Příluky: Metela – Čelůstka, Machalíček, Strachoň, Polanský, Vlček, Zedníček, Frolek D., Dederle, Šuta. Střídali: Frolek M., Frolek R., Nesvadba. Trenér: Bohuslav Elšík. Jaroslavice: Žbel – Podéšť, Dlabač, Doboš, Minarčík, Fajgara, Polách, Batík L., Macalík, Batík T., Švach. Střídali: Maršálek, Červenka, Tomeček, Vrba. Trenér: Novotný Jaroslav.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Těšnovice – Kostelec u Hol. 1:1 Slováček – Darebník, V. Otrokovice B – Malenovice 1:1 (0:0) Kozel – Zimčík.

1. Jaroslavice 3 3 0 0 11:3 9

2. V. Otrokovice B 3 2 1 0 7:5 7

3. Příluky 3 2 0 1 9:6 6

4. Kostelec u Hol. 3 1 2 0 9:4 5

5. Malenovice 3 1 2 0 6:3 5

6. Tečovice 3 1 2 0 6:5 5

7. Březnice 3 1 1 1 7:10 4

8. Roštění 3 1 0 2 11:11 3

9. Těšnovice 3 0 3 0 4:4 3

10. Skaštice 3 0 2 1 6:7 2

11. Lužkovice 3 0 2 1 6:7 2

12. Lukov 3 0 1 2 3:7 1

13. Slavičín B 3 0 1 2 4:9 1

14. Ad. Hulín 3 0 1 2 2:10 1

SKUPINA C

KUNOVICE – PRAKŠICE 3:1 (1:1)

Domácí hráči nastupovali do utkání s předsevzetím odčinit prohru v Sehradicích. V prvním poločase se hrál vyrovnaný bojovný fotbal a byli to hosté, kdo se ve 21. minutě po rohovém kopu ujal vedení – 0:1. Vyrovnání na sebe ale nenechalo dlouho čekat, už o deset minut později se prosadil Černý – 1:1. Po změně stran Kunovičtí zabrali, dostávali se více do šancí, ale ty končily buď na brankové konstrukci, nebo mimo bránu. Hosté, i když již od poloviny druhé půle začali fyzicky odcházet, si přesto z ojedinělého brejku vybojovali penaltu. K té se postavil Bičan a napálil míč jen do tyče. Domácí tak přežili klinickou smrt a mohli sami udeřit. Hned v 74. minutě je poslal do vedení Střelec a chvíli před koncem ještě pojistil vítězství střídající Škrášek. Výhra domácích sice byla vydřená, ale naprosto zasloužená.

Branky: 31. Černý, 74. Střelec, 88. Škrášek – 21. Gajdůšek. Rozhodčí: Daněk. Diváci: 155. Kunovice: Noha – Krček, Sklenář, Baný, M. Brim – Černý (88. Škrášek), M. Lahodný, O. Brim, Hřibňák (46. Pokorný) – Šebák (70. Uhlíř), Střelec. Prakšice: Marášek – Gajdůšek, Rubeš, Zálešák, Jurák, Sychra, Ondra, Hruboš, Chaloupka (90. Slezák), Kadlček (85. Babušík), Bi­čan.

KORYČANY – NEDAKONICE 1:2 (0:2)

Již úvod utkání naznačil, že se bude hrát svižný fotbal plný gólových šancí. Hned ve 2. minutě se hezkým obloučkem prezentoval Lysko, míč však těsně minul branku. Chvíli nato se po Kovalově hlavičce blýskl výborným zákrokem hostující gólman Frýza. Nedakonice však odpověděly velmi rychle a úspěšně. Nejprve domácí obrana trestuhodně zapomněla na číhajícího Klečku a ten se v samostatném úniku nemýlil. A než se domácí stačili vzpamatovat, inkasovali druhý úder, když tváří v tvář Brázdovi nezaváhal Hyrák – 0:2. Domácí se snažili nepříjemný vývoj zápasu zvrátit, nicméně Nedakonice ovládaly střed hřiště a tím narušovaly domácí rozehrávku, defenzivě Koryčan navíc dělal velké problémy jejich rychlý přechod do útoku. Domácí dostal zpět do hry v 52. minutě Samsonek, který se nejlépe orientoval v závaru před bránou – 1:2. Domácí zkoušeli, co se dalo, a za necelých pět minut mohlo být srovnáno. Osamocený Koval na malém vápně ale po centru Lyska hlavičkoval těsně nad, Šnajdr mířil těsně vedle a znovu Lysko těsně nad. Veškerá snaha domácích tak vyšla naprázdno, a proto Nedakonice po právu slavily tříbodový zisk.

Branky: 52. Samsonek – 13. Klečka, 18. Hyrák. Rozhodčí: Dunda. ŽK: Kroutilík – Král, Stupka. Diváci: 100. Koryčany: Brázda (73. K. Koval) – J. Věžník, Samsonek, Tesař, Daníček (46. Holacký), Staněk (75. Hanák), Kroutilík, S. Koval, Lysko, Šnajdr, K. Věžník. Nedakonice: Frýza – Stupka, Král, Radek Čagánek (65. Radim Čagánek), Beránek (90. Sedlařík), Lukůvka, Hyrák (70. Mařák), Bilavčík, Duhajský, Klečka, Petek.

HAVŘICE – ZLÁMANEC 5:1 (2:0)

V úvodní čtvrthodině bylo utkání vyrovnané, pak se ale Havřice rozjely na plný výkon. Režii zápasu vzali do svých rukou bratři Rachůnkové. Účet zápasu otevřel Michal, a když Tomáš dvěma zásahy orámoval přestávku, bylo o osudu utkání rozhodnuto. Pak sice zlámanecký Svízela vytrestal dřímající obranu domácích a snížil na 3:1, to však byla labutí píseň hostí. V dalším průběhu se trefil Polák a na konečných 5:1 upravil v 73. minutě Michal Rachůnek.

Branky: 32. a 73. M. Rachůnek, 40. a 53. T. Rachůnek, 65. Polák – 58. Svízela. Havřice: T. Rachůnek I – T. Rachůnek II, M. Rachůnek, Klusák, Kadlčík, Řezníček, Slavětínský, Polák, Masařík, Šmotek, M. Uherek. Na střídání: J. Uherek, Buráň, Kubáň. Zlámanec: Kročil – Hejda, Koželuh, Mišurec, Bednařík, Sadil, Jirsák, Damborský, Rosík, Šurmánek, Svízala. Na střídání: Kuchař, Říha, Šnajdar.

OSVĚTIMANY – SEHRADICE 3:3 (2:0)

Domácím vyšel začátek utkání náramně a již v sedmé minutě vedli 2:0. Jako první se trefil Žandovský a o čtyři minuty později Andreas Chaloupka. O šest minut později jsme mohli vidět jev na našich hřištích nevídaný. Po faulu na domácího Válka odpískal rozhodčí Šimoník pokutový kop, Jaroslav Válek ale v duchu fair-play oznámil rozhodčímu, že nebyl faulován! Penalta se nekopala a hra byla opětovně zahájena míčem rozhodčího, což hosté odměnili velkým potleskem. Do konce prvního poločasu si domácí vytvořili několik šancí (i vyložených), ale skóre se již neměnilo. Když po změně zvýšil Válek už na 3:0, zdálo se být definitivně rozhodnuto. Domácí sice opět neproměnili několik šancí, ale kontrolovali hru a nikdo si nepřipustil možnost, že by ještě v 80. minutě za stavu 3:0 nedovedli utkání do vítězného konce. Ale opak se stal pravdou. O minutu později Kolařík z trestného kopu snížil na 1:3 a v 87. minutě Maňák střelou z otočky překvapil domácího brankaře a snížil na rozdíl jednoho gólu. V samotném závěru hosté dokázali vyrovnat. Po opakovaném rohovém kopu se po závaru před brankou domácích za pomocí ruky trefil Polášek, v rámci fair-play ovšem ruku nepřiznal, a tak skončil duel 3:3.

Branky: 3. Žandovský, 7. A. Chaloupka, 60. Válek – 81. Kolařík, 87. Maňák, 90. Polášek. Rozhodčí: Šimoník. ŽK: Zýbal, Hajný – Polášek, Kupka, Nášel, Kraváček. Diváci: 100. Osvětimany: Zálešák (71. Strýček) – Zapletal, P. Chaloupka, Fišer, L. Křemeček, Exel (78. Hajný), Zýbal, A. Chaloupka, Válek, Žandovský, Dobeš. Sehradice: Kupka – Kolařík, Krejčiřík, Nášel, V. Žáček, Polášek, Maňák, Dobrota (63. Hofschneider), Mikel (23. Pavliš), Kraváček, Blažek.

JALUBÍ – OSTR. LHOTA 1:1 (0:1)

Do utkání vstoupili lépe hosté, které ve 14. minutě po rychlém brejku poslal do vedení Radoch. Lhoťané měli v první půli ve všech směrech navrch a mohli skóre několikrát navýšit, žádnou z šancí po bleskových kontrech ale nevyužili. Domácí naproti tomu zahrozili jedinkrát střelou Klajna. Do druhého poločasu vstoupilo Jalubí s odhodlání se zápasem něco udělat. Svou nedisciplinovaností mu pomohli sami hosté, kterým byli v 77. minutě vyloučeni dva hráči. Domácí vrhli vše do útoku. V 85. minutě mohli domácí vyrovnat z pokutového kopu nařízeného za hraní rukou, ale Gajdorus neproměnil. Stejný hráč ale své zaváhání odčinil, když v poslední minutě po rohovém kopu vyrovnal hlavou na konečných 1:1.

Branky: 90. Gajdorus – 14. Radoch. Diváci: 150. Jalubí: Mlčák – P. Kegler, Burián, Žaluda (78. Zich), Janeček (71. M. Dobiáš), T. Dobiáš, Gajdorus, Ulman, Botek, Klajn, Doseděl. Ostožská Lhota: Šicha – Krátký (88. Kopeček), Lůčný (80. Kotačka), Horák, Jurčeka, P. Štergenich, Pešík, Kusák, Kuban, Hanák, Radoch.

ZLECHOV – SUŠICE 4:1 (1:0)

Zlechovu vyšel vstup do utkání, když Kedra už v 5. minutě otevřel skóre ranou pod břevno – 1:0. Domácí měli utkání pod kontrolou, další šance se jim ale do přestávky nepodařilo proměnit. Dočkali se paradoxně až po přestávce, kdy byla hra vyrovnanější. Ostrými pálil Kowalík, který navýšil náskok domácích na 3:0. Pak se dočkaly i Sušice a Hastík snížil, poslední slovo ale měl domácí Štangl, který upravil na 4:1.

Branky: 5. Kedra, 60. a 68. Kowalík, 85. Štangl – 82. Hastík. Zlechov: Vendel – Štangl, Kedra, Urbanec, Machala, Zajíc, Drška, Kalmus (70. Balíček), Kotek (80. Dvořák), Velcr (20. Jurášek), Kowalík. Sušice: Polášek – Lahola, T. Skopal, Kaštánek, Šlechta, Hejda, Hastík, L. Skopal, Šur, Marek (75. Sanchez), Fojtášek.

VLČNOV – STRÁNÍ 1:2 (0:0)

Po bezbrankové první půli rozhodli hosté o svém triumfu hned v nástupu do druhé pětačtyřiceti­minutovky. Do hlavní role se pasoval Patrik Frühauf, který dvakrát udeřil po rohovém kopu. Nejprve se trefil hlavou a krátce nato doklepl do sítě míč odražený od břevna. Domácí ale proti favoritovi soutěže nezklamali a dokázali ho potrápit. V 83. minutě dokonce snížili na rozdíl jediné branky, když se trefil šestnáctiletý dorostenec Polanský. Závěr utkání si však hosté už zkušeně pohlídali.

Branky: 83. Polanský – 47. a 49. Frühauf. Vlčnov: Vitásek – Křapa Bída, Hlahůlek, Bartošek –Koníček (60. Machala), Jakub Kameník, Jan Kameník, Leško – Gregor, Miroš (75. Polanský). Strání: A. Popelka – J. Mimochodek, Janík, Kolaja, P. Zderčík, J. Popelka, Koritina, Gardian, Frühauf, Pomajbík, Gajdošík. Střídali: Adámek, Bruštík, Žajgla, R. Mimochodek.

1. Strání 3 3 0 0 6:1 9

2. Sehradice 3 2 1 0 8:4 7

3. Koryčany 3 2 0 1 8:3 6

4. Kunovice 3 2 0 1 7:3 6

5. Nedakonice 3 2 0 1 6:3 6

6. Jalubí 3 1 2 0 3:1 5

7. Osvětimany 3 1 1 1 7:7 4

8. Ostr. Lhota 3 1 1 1 4:5 4

9. Zlechov 3 1 0 2 6:5 3

10. Havřice 3 1 0 2 5:5 3

11. Vlčnov 3 1 0 2 3:6 3

12. Prakšice 3 1 0 2 2:6 3

13. Zlámanec 3 0 1 2 2:9 1

14. Sušice 3 0 0 3 2:11 0

