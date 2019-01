Region – Ve středečních dohrávaných zápasech 17. kola I. B třídy hrané pod hlavičkou KFS Zlín zaujala především branková přestřelka ve Skašticích. Domácí sice proti Těšnovicím rychlé prohrávali o dvě branky, ale pěti góly dokázali výsledek otočit.

SKUPINA A

SLAVIČÍN B – HRACHOVEC 3:1 (1:1)

Slavičané otevřeli skóre krásnou dalekonosnou ranou Fojtíka už v 8. minutě. Hostům se sice podařilo vyrovnat, ale domácí zásluhou dvou gólů Šály ve druhé půli vyhráli.

Branky: Šála 2, Fojtík – Orság.

Slavičín B: Gregušiak – Fojtík, Roder, Bureš, Kulíšek, Ocelík, Šebák, Frolo, Dvorník, Šála, Pekárek. Střídali: Neuman, Pavelka, Sochora.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Jablůnka – Fr. Lhota 1:0 Hajný

Zašová – Choryně 5:0 Maleňák, Trtík, Melichařík, Kleindorf

Hor. Lideč – Kelč 2:1 Fraňo, Trčka – Machač J.

Val. Polanka – Val. Příkazy nehl.

Janová – Lidečko nehl.

Poličná – Lhota u Vs. 4:1 Bártecký 2, Marek, Horák – Zgarba

Kelčxx18×x14×x2­×x2×x63:16×x44

Lhota u Vs.xx18×x11×x1­×x6×x41:31×x34

Slavičín Bxx18×x10×x3×­x5×x41:26×x33

Hrachovecxx18×x8×x5×x­5×x41:32×x29

Choryněxx19×x9×x2×x8­×x43:45×x29

Zašováxx19×x7×x4×x8­×x35:35×x25

Val. Polankaxx17×x6×x6×x5­×x20:19×x24

Lidečkoxx17×x6×x5×x6­×x32:31×x23

Franc.Lhotaxx19×x6×x4×x9­×x35:37×x22

Jablůnkaxx18×x7×x1×x1­0×x26:41×x22

Val.Příkazyxx18×x6×x2×x1­0×x35:43×x20

Janováxx17×x6×x2×x9­×x39:51×x20

Hor.Lidečxx19×x5×x4×x­10×x30:46×x19

Poličnáxx17×x4×x1×x1­2×x21:49×x13

SKUPINA B

SK LUKOV – SK LOUKY 1:0 (0:0)

V úvodní desetiminutovce domácí prakticky nepustili hráče Louk na útočnou půli. První šance přišla v 8. minutě po rohovém kopu Macíka. Zcela volný Šimčík ale hlavičkou našel pouze připraveného brankáře Hodulíka. V 11. minutě se hosté poprvé prezentovali střelou zpoza šestnáctky a Jokl si připsal první zahřívací zákrok. Poté byla k vidění hra plná nepřesností a nepřesná byla i střela Smetany ve 25. minutě, když si šikovně zpracoval míč v pokutovém území. O dvě minuty později předvedli pěknou kombinační akci Macík se Smetanou, ale první jmenovaný měl opět vychýlenou mušku. Ve 40. minutě si Louky vytvořily obrovskou šanci, ale již překonaného Jokla zastoupil na brankové čáře Brázda. Těsně před přestávkou našel Králík v pokutovém území Smetanu, ale s jeho nedůraznou střelou si gólman hostů poradil. Úvod druhého dějství patřil domácímu týmu. Ve 47. minutě po přihrávce Šumšala napřáhl Brázda, brankář míč jen vyrazil k T. Teplému, ale ten ve vyložené pozici minul zcela odkrytou branku. V 52. minutě se dostal po chybě hostující obrany v šestnáctce k míči Smetana, ovšem i on zacílil mimo tyče. Lukov se ale nakonec přece jen dočkal. V 55. minutě se po přihrávce Smetany dostal ve vápně k míči Brázda a nadvakrát překonal brankáře hostů. V 63. minutě se domácí dostali do přečíslení, ale T. Teplému nebylo souzeno v tomto zápase skórovat. S přibývajícím časem přibývalo na hřišti nervozity, ale i nepřesností. Lukov se soustředil na defenzívu, hosté se snažili směrem dopředu něco vymyslet, ale moc jim to nevycházelo. Utkání tak dospělo k těsnému vítězství domácího týmu, které zhledem k průběhu bylo zasloužené. V sestupové matematice si Lukovští polepšili.

Branka : Brázda. Rozhodčí: Nogol. Diváci: 150.

Lukov: Jokl, Brázda, Králík, Šimčík, Vitovský, Macík (79. Š. Bartoň), Svozil, Šumšal, M. Teplý, Smetana, T. Teplý (88. Štolba).

Louky: Hodulík, Kadlec, Machala, Plachý, Mikač, Mičola, Landt, Lender, Štěpán, Chytil, Michalovský (Kadlík, Laciga)

AD. HULÍN – LUBNÁ 1:0 (1:0)

Bez zraněného Csomora a vykartovaného Volka, nastoupila Admira v dohrávce proti sestupem ohroženým fotbalistům z Lubné. Již ve 3. minutě zápasu poslal Hulín do vedení M. Simerský a vypadalo to na pohodový zápas. Domácím však těžce vázla kombinace. Nedařila se první, druhá přihrávka a na světě byla spousta nepřesností. Ukázalo se také, že pokud se chtějí domácí hráči širšího kádru dostat do základní sestavy, budou muset hodně zabrat. V celkově hodně nepovedeném zápase, kdy soupeř z Lubné dohrával jen v 10 hráčích, těší Admiru jen zisk tří bodů.

Branka: Simerský.

Ad. Hulín: Hložek – Jurášek, Kubo, Nedbal P. (82. Adamkovič), Prokop – Adamík (56. Motal), Spáčil, Janda, Simerský M. – Zlámal, Timan (55. Štoll).

SKAŠTICE – TĚŠNOVICE 5:2 (2:2)

V úvodu utkání museli být samotní hráči Těšnovic překvapeni, jak lehce se jim ve Skašticích daří dávat góly. Nejdříve ve 2. minutě nedokázali domácí stopeři odkopnout míč z malého vápna, až se ho zmocnil Michal NEHODA a nedal žádnou šanci Barcuchovi zasáhnout. V 5. minutě už to bylo 0:2. To využil rychlý brejk hostujících hráčů Roman Černý, který se prosadil přesnou střelou k tyči. Domácím hráčům chvíli trvalo, než se z tohohle hrůzostrašného začátku vzpamatovali. Ale nakonec se vzchopili. Asi tak od 20. minuty začali svého soupeře přehrávat. Kombinačně na tom byli domácí značně lépe než Těšnovice. A snížení stavu se dostavilo. Na levé straně si narazili balón Konečník se Sedlákem a druhý jmenovaný našel svým centrem na zadní tyči volného Petra BUBLU, který si míč ještě dovolil zpracovat a až potom prostřelit gólmana. V této fázi hry hosté jen odkopávali balóny ze svoji poloviny. Skaštice hrály trpělivě. A za svou snahu a dobrou kombinační hru se dočkaly odměny v podobě vyrovnávací branky. To se mezi třemi hráči prosmýkl jako lasička Martin CHORÝ a pod vybíhajícím brankářem dal svůj první gól zápasu. Teď to byli hosté, kteří byli vývojem utkání zaskočeni. Ale v první půli to bylo vše, co si pro diváky aktéři zápasu připravili. Začátek druhého poločasu se nesl ve stejném duchu jako výkop toho prvního. Jen s malým rozdílem, že dvakrát skórovali domácí snipeři. Hned ve 46. minutě vyhrál Konečník hlavičkový souboj pro Bublu, který předložil míč na pokutové území Chorýmu, jehož nepříliš prudkou, ale přesnou střelu brankář Valoušek s námahou jen vyrazil k dobíhajícímu Pavlu FRÝDLOVI, který balón uklidil do sítě. Za dalších 5 minut už Skaštice vedly o dvě branky. To Chorý posadil míč přesně na hlavu KONEČNÍKOVI a domácí kanonýr ukázal, že i hra hlavou mu není zcela cizí. Poté byli na tahu hráči Těšnovic, aby se pokusili se stavem něco udělat. Ale Skaštice hrály pozorně v obranné fázi. Hosté se dostali jen k nějakým náznakům šancí. Technická střela Suchánka neměla gólové parametry a Matuška našel svým pokusem jen náruč brankáře Barcucha. Pátou branku domácích měl na kopačce Dunda, ale své svůj sólový nájezd zakončil jen nepřesnou střelou vedle tyče. Hned z následné akce zahrozili hosté, ale brankář Barcuch byl pozorný. Zasahovat musel i při nepovedené malé domů, kdy včasném vyběhnutím zmařil úsilí útočníků Těšnovic. Skaštice zahrozily deset minut před koncem, ale střelu Frýdla brankář Valoušek vykopl. V 85. minutě měli hosté možnost ještě zkorigovat stav. Ale průnik Bartuška středem obrany ukončil svým vyběhnutím Barcuch. Klidný závěr střetnutí zajistilo našemu týmu nedorozumění mezi stoperem a brankářem hostí. Jejich váhání utnul až střídající Blanarovič, který svým důrazem připravil druhý gól pro CHORÝHO.

Branky: 33., 87. Chorý, 26. Bubla, 46. Frýdl P., 53. Konečník – 2. Nehoda, 5. Černý. Rozhodčí: Jiří Nevrla. Diváci: 140.

Skaštice: Barcuch – Sehnal, Janalík (K), Motal T. (83. Blanarovič), Sedlák – Bubla (80. Uličný), Kvasnička, Frýdl P., Konečník – Dunda, Chorý. Trenér: Ivo Frýdl.

Těšnovice: Valoušek – Novotný, Slováček, Pluhař (K), Kunc (62. Židlík) – Petrúsek, Suchánek, Pochylý, Malát (46. Matuška) – Nehoda (55. Bartušek), Černý. Trenér: Michal Hradil

MALENOVICE – KOSTELEC U HOL. 3:2 (0:0)

Domácí opět nastoupili bez brankářské jedničky Adama Juráně, kterého trápí zraněný prst na ruce. Velmi dobře ho zaskakuje velký talent-dorostenec Jan Mňaček. Do Malenovic přijelo velmi bojovné mužstvo a domácí se jen velmi složitě prosazovali. V první půli se střídaly šance na obou stranách, ale brankáři byli oporami svých mužstev. Začátek druhé půle silně připomínal první a zdálo se, že moc branek diváci neuvidí. Po hodině hry domácí zahrávali přímý kop z hranice velkého vápna a Bedřich Mařák poslal míč k tyči a Malenovice vedly 1:0. Dlouho se však neradovaly, neboť po centru do vápna hostující Gerát vyrovnal. Domácí zaveleli k ofenzivě a brankami Zimčíka a Maloty se dostali do vedení 3:1. Hosté se nevzdávali a po rohovém kopu a zmatcích před brankou Malenovic snížil na 3:2 kostelecký Hradil Miroslav. Hosté po brance ožili a zvýšili tlak na domácí branku. Malenovicím zachránil vítězství brankář Mňaček, který v posledních vteřinách neuvěřitelným zákrokem zabránil hostům vyrovnat.Pro diváka to byl určitě zajímavý zápas se šťastným koncem pro domácí.

Branky: Mařák, Zimčík, Malota – Gerát, Hradil. Rozhodčí: Malota Vladimír, Houšť Jan, Bůžek Petr. Diváci: 100.

FC Malenovice: Mňaček – Zimčík, Bartoň Marek, Dyšlevský, Malota,Bartoň David, Roubal, Mařák, Blaha, Struška, Bičan. Na střídání: Torma, Rosinec, Trunkát. Trenér: Ivo Malota.

Kostelec u Holešova: Juráň – Kovalda, Marek Dušan, Marek Tomáš, Chudárek, Gerát, Salajka, Čuzy, Odložilík, Oral, Kovalda. Na střídání: Hradil Jaroslav, Hradil Miroslav, Sklenář. Trenér: Polášek.

DALŠÍ VÝSLEDEK: Tečovice – Březnice 1:0 Bořuta.

SK Baťovxx19×x12×x2×­x5×x48:20×x38

Jaroslavicexx19×x11×x4×x­4×x33:14×x37

Malenovicexx19×x9×x7×x3­×x38:25×x34

Březnicexx19×x9×x6×x4­×x30:23×x33

Ad.Hulínxx20×x9×x5×x­6×x28:24×x32

Lůžkovicexx18×x7×x5×x6­×x38:31×x26

Skašticexx19×x7×x5×x7­×x38:33×x26

Těšnovicexx20×x7×x5×x8­×x28:36×x26

V.Otrokovice Bxx18×x8×x1×x­9×x28:27×x25

Tečovicexx19×x6×x6×x7­×x27:35×x24

Kostelec u Hol.xx19×x5×x4×­x10×x29:39×x19

Lukovxx19×x4×x6×x­9×x19:33×x18

Lubnáxx19×x4×x3×x1­2×x20:44×x15

Loukyxx19×x2×x7×x1­0×x23:43×x13

SKUPINA C

Koryčany – Slavkov 2:0 Věžník K., Staněk

Nedakonice – Zlechov 2:1 Klečka, Bartošík – Bělaška

Zdounky – Prakšice 0:0

Jalubí – Strání 3:3 Klajn, Botek, Gajdorus – Šidlo, Tomanec, Janošík

Havřice – Sušice 2:3 Rachůnek T., Doležálek – nehl.

Zlámanec – Nivnice 1:1 Němec – Lukeš

Ostr. Lhota – Osvětimany 1:3 Kusák – Zýbal, Exel, Křemeček R.

Nivnicexx19×x14×x2×x­3×x57:30×x44

FC KORYNAxx19×x11×x3×x­5×x54:22×x36

Stráníxx19×x10×x6×x­3×x39:25×x36

Osvětimanyxx19×x9×x5×x5­×x48:23×x32

Zlechovxx19×x9×x4×x­6×x40:27×x31

Nedakonicexx19×x9×x3×x7­×x44:38×x30

Zlámanecxx19×x9×x2×x­8×x45:44×x29

Jalubíxx19×x7×x3×x9­×x28:35×x24

Prakšicexx19×x5×x5×x9­×x25:38×x20

Ostr. Lhotaxx19×x6×x2×x1­1×x25:40×x20

Sušicexx19×x5×x4×x1­0×x20:59×x19

Havřicexx19×x5×x3×x1­1×x27:46×x18

Zdounkyxx19×x4×x5×x1­0×x20:43×x17

Slavkovxx19×x4×x3×x­12×x31:39×x15

