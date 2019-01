Region – Fotbalovou bitvu roku v rámci I. B třídy skupiny B zvládl před třemi stovkami diváků lépe lídr z Fryštáku, který se dostal do sedmibodového trháku na posledního soupeře z Kelče. Radovaly se i v céčku vedoucí Bojkovice, které přivezly triumf z Viktorie Otrokovice. Pěkný víkend si udělal také v áčku druhý Nedašov, který vyhrál v Lidečku.

SKUPINA A

LIDEČKO – NEDAŠOV 2:4 (1:1)

Lidečko nepotvrdilo body zvenku, kdy vyhrálo ve Lhotě u Vsetína. Nedašov byl střelecky přesnější. V 8. minutě se hlavou prosadil Jakub Fojtík – 0:1. Na 1:1 srovnával Gargulák a domácí do vedení poslal dokonce po návratu na trávník Ladislav Ovesný – 2:1. V 58. minutě srovnal Petr Šuráň. Zlomovým okamžikem byla ruka Garguláka, po které hosté proměnili nařízený pokutový kop a zápas definitivně převážili na svou stranu. Penaltu proměnil Petr Novák – 2:3. Pojistku Nedašovu vystřelil čtvrtým gólem Daniel Šenkeřík.

Branky: 14. Gargulák, 51. Ovesný – 8. Jakub Fojtík, 58. Šuráň, 71. Petr Novák, 79. Šenkeřík. Rozhodčí: Nohavica – Měšťánek.

Nedašov: Psota – Talčík, Novák Michal, Fojtík Jakub, Fojtík Jiří, Holba, Novák Petr, Cícha (75. Fojtík Josef), Marek – Šenkeřík (80. Fojtík Radim), Šuráň (65. Novák Jaroslav).

DALŠÍ VÝSLEDKY: Jablůnka – Val. Bystřice 2:0 Vyškovský, Tomšík, Val. Polanka – Fr. Lhota 0:1 Mňačko, Choryně – Podlesí 3:3 Kovář A. 2, Trefil P. – Bína, Tydlačka, Křižan, Zašová – Lhota u Vs. 0:4 Navláčil, Kurtin, Zeťák 2, Janová – Hrachovec 4:1 Mišun 2, Kamas, vlastní – Cáhlík M., Hor. Lideč – Poličná 1:1 Fojtík J. – Baštecký.

1. Podlesí 20 17 2 1 78:26 53

2. Nedašov 20 13 3 4 53:23 42

3. Franc. Lhota 20 11 2 7 37:30 35

4. Zašová 20 10 4 6 45:33 34

5. Lhota u Vs. 20 9 2 9 40:40 29

6. Hrachovec 2 0 9 2 9 41:42 29

7. Hor. Lideč 20 7 7 6 36:31 28

8. Lidečko 20 8 2 10 34:41 26

9. Jablůnka 20 7 4 9 31:44 25

10. Choryně 20 6 7 7 34:49 25

11. Val. Polanka 20 7 3 10 37:30 24

12. Janová 20 7 0 13 32:52 21

13. Poličná 20 4 3 13 23:57 15

14. Val. Bystřice 20 3 3 14 32:55 12

SKUPINA B

ZBOROVICE – TĚŠNOVICE 1:1 (0:1)

První šanci Těšnovice ještě zahodily, ale při druhé rychlé akci už Veselý chytře přehodil brankáře a dostal hosty v 11. minutě do vedení. I nadále se Těšnovice po jednoduchých akcích dostávaly do šancí, ale gólman Harásek se několikrát vyznamenal a Zborovice podržel. V závěru poločasu se dostali do šancí i domácí, ale v té největší Šuta těsně minul. V úvodu druhého poločasu se bojovalo převážně ve středu hřiště. Následně přišly šance hostů, ty ale vyřešil opět Harásek, který nedovolil hostům zvýšit vedení. Domácí se nevzdávali a zvyšovali tlak na soupeře, který začal ke konci utkání zdržovat a bránit svoje vedení. V 80. minutě mohl srovnat po průniku do obrany Těšnovic Vybíral, ale zakončil ukvapeně. O dvě minuty později se po závaru nepodařilo domácím dorazit míč do sítě. Vyrovnání zařídil až v 89. minutě přesnou hlavičkou Vybíral. V nastavení se ještě domácí snažili o vstřelení vítězné branky, ale obrana hostů odolala.

Branky: Vybíral – Veselý. Rozhodčí: Němec, 150 diváků.

Zborovice: Harásek – Martíšek, Zapletal, Hanák, Vaňák, Šumbera, Štěpánek, Pekárek (70. Šprňa), Vybíral, Šuta (75. Prachař), Setínský.

Těšnovice: Juráň – Židlík, Bartůšek, Michálek, Bernatík, Matuška, Suchánek, Holub, Veselý, Plihař, Novotný (75. Malát).

ZDOUNKY – TEČOVICE 2:3 (1:1)

Zdounky doma opět zaváhaly, třebaže hosté neustále dotahovali a vždy dokázali na trefu Zdounek odpovědět. Skóre otevřel domácí Daněk, ale Středulinský určil ve 34. minutě poločasový stav. V 68. minutě přišel vlastní gól Tečovic, který by se jistě neztratil ani v televizních sportovních rubrikách. O dvě minuty později však Ondík vyrovnal a výhru na tečovickou stranu převážil v 76. minutě Poulíček.

Branky: 22. Daněk, 68. vlastní – 34. Středulinský, 70. Ondík, 76. Poulíček. Rozhodčí: Kotačka – Slavík, 150 diváků.

Zdounky: Maceja – Buša, Pektor, Škvarlo, Pospíšil, Havránek, Navrátil, Adamík, Daněk, Sigmund, Koza. Na střídání: Jelínek, Dosoudil, Zajíček, Zapletal.

Tečovice: Mahdal – Balcárek, Družbík, Středulinský, Sedláček, V. Šnajdr, Pala, Chudárek, Ondík, Frkal, Z. Šnajdr. Na střídání: Říháček, Soják, Poulíček, Miklas.

FRYŠTÁK – KELČ 2:0 (1:0)

V oboustranně taktické bitvě před nádhernou kulisou tří stovek diváků byl šťastnější domácí tým. Rozhodly maličkosti a jednou z nich byli brankáři. Hostující Kubját po čtvrthodině hry poprvé chyboval, když podběhl centra Bednaříka, a Krhůtek spálil první vyloženou šanci utkání střelou nad bránu. V 17. minutě přišla největší šance fotbalistů Kelče v zápase. Pastrnek se uvolnil na malém vápně, ale zamířil mimo. V 38. minutě vystřelil Lošťák poměrně slabou střelu z 20 metrů, ale brankář hostů chyboval – 1:0. Poločasovou přestávku zpestřilo vystoupení fryštáckých mažoretek. Kdo se zdržel na přestávkovém občerstvení, ten nestihl druhý gól utkání. Lošťák centrem našel volného Krhůtka, který hlavou zvyšoval na 2:0. Fryšták měl nahráno, proto se do útoku vrhl soupeř. Místy to vypadalo na hokejovou přesilovku, ale Kelč hrála jen po vápno a nevytvořila si žádnou šanci. Až ostrá rána kapitána Machače z dálky v 76. minutě vystrašila brankáře Fryštáku Balážika. Fryšták měl pochopitelně do otevřené obrany hostů brejky. V 80. minutě šel sám na bránu Tomáš Chudý, ale trefil pouze Kubjáta. Závěr zápasu si již domácí tým pohlídal.

Branky: Lošťák, Krůtek.

Fryšták: Balažík – Kolář, Hubáček, Adamík, Rudolf, Krhůtek, Noha (87. Skalička), Lošťák, Bednařík (83. Chudý D.), Petráš (75. Chudý T.), Křenek T.

Kelč: Kubját – Pastrnek R., Minář, Hegar (73. Novák), Pitrun (52. Minář P.), Hlavica, Machač L. (79. Pivovarčík), Škařupa, Machač J., Pastrnek M., Kulich.

AD. HULÍN – KOSTELEC U H. 1:2 (0:2)

Kostelec zaskočil Admiru již ve 12. minutě, kdy z brejku prostřelil Hložka Gerát. Ve 25. minutě se situace opakovala a stejný střelec zvyšoval na 2:0. Fotbalisté Hulína si přesto vypracovali řadu šancí, ty ale zůstaly po hříchu bez brankového efektu. Po změně stran se Admiře podařilo snížit dorážkou J. Kuby, a i přesto, že obě družstva měla následně několik brankových příležitostí, na výsledku se již nic nezměnilo.

Branky: J. Kubo – Gerát 2. Rozhodčí: Mrázek, 150 diváků. Ad.

Hulín: Hložek, Prokop, Janda, Jurášek, Kubo, Spáčil, Šenkyřík (Nedbal M.), Simerský M., Simerský R., Volek (Horáček), Csomor (Timan).

LUBNÁ – BŘEZNICE 2:0 (0:0)

Lubná chtěla v neděli potvrdit výhru z Kostelce u Holešova, první půli však byla horší. Kazila, nemohla se prosadit a Březnice byla důraznější. Do šancí se dostávali spíše hosté, kteří ale hrozili jen mimo branku nebo do náruče domácího brankáře Zavadila. Lubné to nešlo, byla stejně jako po většinu roku v křeči. Až druhou půli se domácí zvedli, když se po rohovém kopu prosadil Martin Valach, který poslal do sítě odražený míč. Gól domácího stopera Lubnou probudil. Začali si věřit, byli u každého míče rychleji, vyhrávali souboje a kombinacemi Březnici přehrávali. Další branku přidal opět po rohu svým druhým gólem v utkání Valach, který si naběhl na perfektní centr Slováčka a umístěnou hlavičkou vymetl šibenici. Lubná se uklidnila a před početnou diváckou kulisou předváděla pohledný fotbal. Mohla přidat i další branky, ale v zakončení zradil domácí terén a nepřesnosti. I tak se domácí radují z první jarní domácí výhry.

Branky: Valach 2. Rozhodčí: Konečný – Šerý, Daněk, 200 diváků.

Lubná: Zavadil – Rosecký, Piškula A., Valach M., Kadlčík, Slováček, Jirásek, Žiak, Bačinský, Rybenský, Ančinec M. Střídali: Piškula M., Ančinec D., Dubina R.

Březnice: Dyšlevský – Stuchlík V., Juráň, Mikulášek, Mol, Šmigura, Štěpáník, Dobeš, Stuchlík P., Dostál, Greguš. Střídali: Nosek, Ochotnický, Hamerník.

MALENOVICE – LUŽKOVICE 0:0

Diváci sledovali v Malenovicích utkání nevalné úrovně. V prvním poločase se hrálo bez šancí na obou stranách, se spoustou tvrdých soubojů. Do druhé poloviny nastoupily Malenovice jako vyměněné a vytvořily si velkou územní převahu, chyběl jim však důraz v zakončení. Na opačné straně zase spálil v 87. minutě velkou šanci hostující Ronza, který nastřelil břevno. Dělba bodů je tak spravedlivá.

Rozhodčí: Zicháček – Dlouhý, Družbík.

Malenovice: Juráň – Bičan, Zimčík, Gazda, Střelec, Dyšlevský, Vichorec, Lahola, Mařák, Zbranek, Struška. Na střídání: Javorský, Rosinec, Bartoň, Mňaček.

Lužkovice: Jenček – Čala, Filgas, Ronza, Samko, Šimera, Polepil, Holý, Albert, Janča, Škrabal. Na střídání: Vala, Josefík, Langer, Procházka, Gajdošík.

1. Fryšták 19 13 4 2 52:22 43

2. Kelč 18 11 3 4 51:19 36

3. Tečovice 19 11 1 7 51:39 34

4. Těšnovice 18 9 4 5 28:22 31

5. Ad. Hulín 19 7 7 5 24:24 28

6. Kostelec u Hol. 18 8 3 7 32:29 27

7. Malenovice 19 7 5 7 28:25 26

8. Lužkovice 18 7 4 7 26:24 25

9. Březnice 18 7 1 10 27:33 22

10. Lubná 19 4 6 9 32:49 18

11. Zdounky 19 4 4 11 27:40 16

12. Zborovice 18 4 4 10 24:54 16

13. Louky 18 4 2 12 19:41 14

SKUPINA C

SUŠICE – JALUBÍ 2:3 (0:0)

Velmi důležité záchranářské derby nabídlo v prvním poločase pouze podprůměrný fotbal, když se hra odehrávala bez větších šancí uprostřed hrací plochy. Do druhé půle vstoupili lépe hosté, když se v 50. minutě prezentoval výstavní ranou Botek – 0:1. Domácí ale vzápětí srovnali krok, pěknou kombinaci zakončil Hastík – 1:1. Vyrovnaný souboj strhlo Jalubí na svou stranu další parádní ranou v podání Dobiáše. Na rozdíl dvou branek pro hosty zvýšil po brejku střelecky disponovaný Botek – 1:3. Sušice už pouze stačily snížit, konečnou podobu dal výsledku hlavou L. Skopal. Závěr utkání byl nervózní, hostům byl po druhé žluté vyloučen gólman Mlčák, ale Jalubí už cenné vítězství uhájilo. Branky: 55. Hastík, 85. L. Skopal – 50. a 80. Botek, 75. Dobiáš. Rozhodčí: Poláček, Zpěvák, Fabián. ŽK: Kaštánek, Hejda, Šur, Fojtášek, Hastík – Mlčák, Grebeníček, Ulman. ČK: 90. Mlčák (Jalubí). Diváci: 250.

Sušice: Dúbrava – T. Skopal, Kaštánek, Šlechta, Hejda, Švejčara, L. Skopal, Šur (50. Hastík), Michal Mikulík, Fojtášek, Martin Mikulík. Trenér: Pisklák.

Jalubí: Mlčák – Jar. Kříž, Botek (90. L. Gajdorus), T. Gajdorus, Bičánek, Dobiáš, Janeček (90. Doseděl), Grebeníček, Jan Kříž, Ulman, Kegler. Trenér: Tichý.

HAVŘICE – ŠUMICE 2:0 (2:0)

V první půlce vyhecovaného derby byl domácí Tatran lepší. Nejenže soupeře nepustil do šancí, ale sám dvakrát udeřil. Ve 35. minutě otevřel účet zápasu sváteční hlavičkář Martin Masařík, těsně před přestávkou pak navýšil náskok domácích Tomáš Rachůnek – 2:0. Jenže po změně stran Havřice polevily a Šumice vyrovnaly hru. Dostaly se do tří slibných příležitostí, ani jednu ale neproměnily. A když byli při svých dvou tutovkách stejně „úspěšní" i domácí, skóre už se nezměnilo.

Branky: 35. M. Masařík, 44. T. Rachůnek II.

Havřice: Kročil – Doležálek, T. Rachůnek II, Franc, Crla, M. Masařík, R. Masařík, Ulčík, Šmotek, M. Rachůnek, Kadlčík. Na střídání: Uherek, Slavětínský, T. Rachůnek I, Maršálek, Kubán, Řezníček. Trenér: Hlavín.

Šumice: Janíček – S. Pilka, I. Pilka, Jiří Tlach, Jakub Tlach, Vykydal, Šmíd, Salvet, V. Žampach, J. Žampach, Gregor. Na střídání: Kelíšek, Valášek, Juřeník, Šidlo. Trenér: Divila.

SLAVKOV – NEDAKONICE 0:0

V první půli hrála obě mužstva hodně útočně a šance se na obou stranách střídaly jako na běžícím pásu. Jenže střelci neměli svůj den, a tak se šlo do šaten za bezbrankového stavu. Po přestávce se pokračovalo podle podobných not. Domácí si vytvořili mírnou převahu, gól ale vstřelit stejně jako hosté nedokázali.

Slavkov: Pochylý – Mir. Mančík, Stojaspal, Zimčík, Rožnovský – Mar. Mančík (45. M. Halík), Polášek, Švardala, Bahulík (80. J. Habarta) – Zajíc, Chovanec.

Nedakonice: Ondřej – Beránek, Stupka, Šoustek, Král – Sedlařík, Bilavčík (85. Čagánek), Lukůvka, Bartošík – Petek (65. Panáček), Klečka.

KUDLOVICE – STRÁNÍ 2:3 (2:1)

V úvodní půlhodině měli navrch domácí, k čemuž jim pomohlo i rychlé vyloučení hostujícího Tótha, který viděl v 15. minutě červenou kartu za vyražení míče rukou z prázdné branky. Penaltu sice ještě neproměnili, přesto po pěkných akcích získali dvoubrankový náskok. Nejprve se trefil Bohun, pět minut nato krásnou ranou z úhlu zvýšil na 2:0 Bělíček. Od té doby však začali hrát hosté a díky ohromnému nasazení i v deseti hráčích ještě do poločasu snížili. Po změně stran Strání zcela ovládlo hru a postupně vývoj zápasu otočilo. Domácí se probrali až v závěru za stavu 2:3, ale vyrovnat se jim už nepodařilo.

Branky: 25. Bohun, 30. Bělíček – 42. Frühauf, 64. Vojtek, 82. Zmeko.

Kudlovice: Tomaštík – Kraváček, Chmelař, Bělíček (84. Grebeníček), Bohun, Vaculík (84. Štulíř), Maňásek, Sedláček, Hruška (76. Klajn), Ježek, Blaha.

Strání: A. Popelka – Zmeko, Nuzík, Vojtek, Tóth, S. Popelka (84. O. Popelka), Bruštík (86. A. Zderčík), Frühauf, Mimochodek (46. Janiga), Pomajbík, P. Zderčík.

ZLECHOV – ZLÁMANEC 1:3 (0:1)

Domácí podali nejhorší výkon na jaře, Zlámanec si tři body odvezl naprosto zaslouženě. Hosté šli do vedení ve 24. minutě, kdy Hubáček na přední tyči lízl hlavou Němcův rohový kop – 0:1. Vytvořili si ještě další dvě šance, domácí gólman Vendel ale svůj tým podržel. Do druhé půle domácí vlétli aktivně a z tlaku vytěžili pokutový kop, ze kterého Kowalík vyrovnal. Kdo ale čekal, že domácí budou v dobrém výkonu pokračovat, byl zklamán. Iniciativu opět převzali Zlámanečtí, v jejichž dresu zářil hlavně Smolka, kterého bylo plné hřiště a který dvěma zásahy zajistil hostům zasloužené vítězství – 1:3.

Branky: 53. z pen. Kowalík – 24. Hubáček, 58. a 82. Smolka.

Zlechov: Vendel – Balíček (85. Matějka), Kedra, Vaněk, Machala, Jurášek (55. Urbanec), Zajíc, F. Šebák, Kremr (70. O. Šebák), Bělaška, Kowalík.

Zlámanec: Kročil – Šuranský, Holoubek, Smolka (85. Mišurec), Hubáček (82. Koželuh), Jirsák, Němec, Sadil, Řezníček, Damborský, Šurmánek.

OSVĚTIMANY – KORYČANY 1:2 (0:1)

Hosté zahrozili již ve 2. minutě, ale střela těsně minula domácí branku. Dále se nic významného nedělo, hrálo se spíše ve středu ze zajištěných obran. V 18. minutě udělal hrubou chybu domácí obránce a hosté trestali Mušálkem. Domácím se i nadále hra nedařila, nevytvořili si žádný tlak, a tak skončil první poločas bez změny skóre. Ve druhém poločase se domácí zlepšili, tlačili na soupeře, vytvářeli si šance, ale pozorná obrana hostů a vynikající brankář vše zmařili. Znovu se potvrdilo pořekadlo Nedáš – dostaneš, a tak hosté v 79. minutě utkání z ojedinělé akce opět po chybě domácí obrany dali druhý gól Kroutilíkem. Domácí to přesto nepoložilo a o čtyři minuty později snížili hlavou Trefilíka na 1:2. Ač domácí vytvořili až drtivý tlak na branku hostí, vyrovnat se jim již nepodařilo i zásluhou rozhodčího, který nepískl pokutový kop za ruku v šestnáctce. Domácím se na jaře hra doma nedaří, zvenku vozí body a doma je ztrácí.

Branky: Trefilík – Mušálek, Kroutilík. Rozhodčí: Fabián. Diváci: 90.

Osvětimany: Brázdil – Zapletal, J. Blecha, Březina, Drobil, Hajný (46. A. Blecha), R. Křemeček (35. Trefilík), Brhel, Trávníček, Žandovský, Dobeš.

Koryčany: Brázda – Mušálek, K. Věžník, J. Věžník, Samsonek, Prokeš, Petroš, Šmela, S. Koval, Kroutilík, Lysko.

V. OTROKOVICE B – BOJKOVICE 1:2 (0:1)

Vedoucí celek začal v Otrokovicích ospale, a když domácí vyrukovali s vyčkávací taktikou, hrálo se především mezi šestnáctkami. Až ve 25. minutě našel Vacula Hladíka, který přehodil vyběhnuvšího gólmana domácích – 0:1. Náskok hostů mohl ještě před přestávkou navýšit Křižka, jeho tečovaná střela z úhlu ale pouze olízla tyč. Domácí svou aktivitu ani po změně stran příliš nezvýšili, přesto se jim z ojedinělé akce podařilo vyrovnat, když jejich nejlepší hráč Vavruša efektně přeloboval Konečného – 1:1. Favorizovaní hosté zvýšili obrátky, do šancí je však pozorně bránící soupeř nepouštěl. Zdálo se, že utkání dospěje k dělbě bodů, jenže sedm minut před koncem Bojkovičtí přece jen vstřelili vítězný gól. Spáčilovu hlavičku po rohu sice ještě stačil domácí gólman vyrazit, míč se však dostal k Liškovi, který ho procedil do sítě – 1:2.

Branky: 60. Vavruša – 25. Hladík, 83. Liška. Rozhodčí: Staško.

Bojkovice: Konečný – Br. Valíček, Spáčil, Liška, Hanke (75. Dav. Jančovič) – Křižka (85. Floreš), Bartoš, Vacula, Hladík – Varga, Dar. Jančovič (30. Zýka).

1. Bojkovice 20 15 4 1 62:21 49

2. Nedakonice 20 12 4 4 50:24 40

3. Strání 20 12 3 5 39:25 39

4. Osvětimany 20 10 5 5 45:31 35

5. Slavkov 20 11 1 8 38:31 34

6. Koryčany 20 10 2 8 49:36 32

7. Zlechov 20 8 4 8 44:35 28

8. Zlámanec 20 8 4 8 49:45 28

9. V. Otrokovice B 20 7 3 10 33:34 24

10. Havřice 20 7 1 12 25:43 22

11. Kudlovice 20 6 2 12 28:50 20

12. Jalubí 20 5 3 12 20:39 18

13. Šumice 20 5 2 13 22:56 17

14. Sušice 20 4 2 14 24:58 14

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU