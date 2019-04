Souboj o druhé místo ve skupině A ovládli fotbalisté Podlesí, kteří zvítězili ve Viganticicí 2:0. V čele dál jasně kralují Slušovice, které doma rozsápaly Vidče.

SKUPINA A

VAL. KLOBOUKY - ROŽNOV P. R. 2:1 (0:0)

Radek Ovesný, sekretář Valašských Klobouk: Začali jsme aktivně, přesto se hra spíše odehrávala mezi šestnáctkami. Do první šance jsme se dostali v 6. minutě po hlavičce Trnavského, nepřesné byly i střely z dálky Nevrlky a Trnavského. Hosté hrozili spíše z rychlých brejků. Ve 48. minutě po standardní situaci trefil vypadlý balon do pravého horního rohu Jakub Nevrlka – 1:0. Rožnovští vyrovnali po rohovém kopu v 69. minutě - balon proletěl celým pokutovým územím a na zadní tyči ho uklidil do sítě Zetek. Hosté se dlouho neradovali, v 78.minutě prošel hřištěm Trnavský a nezištně přehodil ne dobře vyběhlého gólmana Sekyru. Soupeř se snažil vyrovnat, ale naši již náskok udrželi a získali důležité tři body.“

Branky: 48. Nevrlka, 79. Trnavský - 68. Zetek. ČK: 90. M. Seidl. Diváci: 137. Rozhodčí: Zelený - Svoboda, Doležal. Valašské Klobouky: R. Důbrava - M. Dubčák (90. Z. Kostka) - J. Nevrlka, F. Mana, V. Fojtů (67. P. Opravil), M. Sáblík, T. Mikulčík, (67. P. Procházka), J. Trnavský (83. P. Macháč), M. Šuchma, J. Sucháček, F. Obadal (76. M. Šoman). Rožnov pod Radhoštěm: F. Sekyra - M. Urban (67. L. Mužátko) - M. Fiurášek (74. J. Cahlík), J. Hrůzek, V. Kolařík (90. R. Bortl), M. Náměstek (57. Š. Ondruch), T. Dvořák, J. Novák, L. Fuksa, M. Seidl, L. Zetek.

VIGANTICE - PODLESÍ 0:2 (0:2)

Tomáš Adámek, funkcionář Podlesí: „První velkou šanci měli domácí, kdy šel jejich hráč sám na gólmana, ale ten tutovku zlikvidoval. Do vedení jsme tak šli my z přímého kopu, kdy Pernického pokus z 30 metrů přizvedl vítr a se štěstím skončil v bráně. Klid nám dala druhá trefa po půlhodině hry – únik po levé straně zakončil do prázdné brány Tydlačka. Naši hráči hráli trpělivý fotbal a sbírali nákopy soupeře. Popravdě duel domácím hodně nevyšel. I proto jsme po přestávce kontrolovali vedení a mohli jej zvýraznit, ale Vigantice dvakrát podržel gólman. Pohled do tabulky je příjemný, ale nyní nás čekají silnější soupeři. Uděláme maximum pro úspěch a udržení pozice.“

Branky: 22. Pernický, 30. Tydlačka. Rozhodčí: Filgas - Pospíšil, Polášek. Vigantice: J. Slovák, - D. Bolcek, D. Křižan, J. Paprskář, D. Řepka (63. O. Kulišťák), M. Macíček, M. Jež - M. Václavík (82. R. Babinec), T. Pavlíček, M. Vičan (63. V. Kožušník), V. Vičan. Podlesí: J. Maleňák - P. Bělocký, R. Tydlačka (87. P. Adzima), J. Švec (76. J. Janda), J. Zetek, P. Pernický (46. Z. Košut), R. Blažek, T. Adámek (83. M. Stolář), P. Skalický, T. Holčák, B. Petřvalský.

KATEŘINICE - KELČ 2:1 (2:1)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, každý zápas s tímto soupeřem jsme odehráli hodně emotivní a vyrovnaný. Prvních 15 minut bylo z naší strany hodně vlažných a soupeř nás v osobních soubojích přehrával a tím vyústila první branka utkání, kdy po našem propadnutí ve středu hřiště využili hosté přečíslení a dali na 0:1. Zvýšili jsme pak aktivitu a hned po kombinaci a centru do vápna, Macík zakončil do tyče a z dorážky Fojtů hned vyrovnal. Převzali jsme do poločasu hru a z toho vyústily i další šance. Drda byl 2x sám před brankářem, ale vždy minul bránu. Následně po jeho centru zvýšil Čtvrtníček hlavou na 2:1.

Do konce poločasu hosté čekali na brejkové situace a jednou nás muselo po střele zachránit až břevno. Druhá půlka se nehrála moc na krásu. Spíše to bylo o důrazu a bojovnosti. Kelč hodně hrozila z dlouhých nákopů a nahazovaných autů do vápna. Mohli jsme se uklidnit gólem na 3:1, když po přihrávce Fojta stál Drda úplně sám před branou, ale bohužel trefil pouze stojícího brankáře. Závěr utkání byl z naší strany už spíše takticky rozkouskovaný střídáním a jenom se dohrával. Pohlídali jsme si těsný výsledek a bereme konečně tři body.“

Daniel Šulák, trenér Kelče: „My jsme do utkání vstoupili dobře, byli jsme lepší a zaslouženě šli do vedení, když Jiříček po úniku servíroval Kulichovi před prázdnou branku. Domácí byli běhaví a bohužel odpověděli okamžitě, kdy po hezkém centru šla hlavička do tyče a dorážka rukou byla uznána. V podstatě hned vzápětí jsme udělali individuální chybu a domácí šanci hezky dohráli. Druhý poločas už byl spíš boj a hodně se hrálo v soubojích, přesto jsme byli dvakrát blízko vyrovnání. Soupeř mohl rozhodnout z jedné šance. Dnes mám ale výhrady k nepřesným rozhodčím, přesto jsem rád, že mladí kluci pískají a věřím, že se ze svých chyb poučí.“

Branky: 20. Fojtů, 26. Čtvrtníček - 18. Kulich. Rozhodčí: Vychodil - Zapletal, Novák. Diváci: 100. Kateřinice: J. Dobeš - D. Hrabovský, Z. Ondra - J. Maček, M. Bětík, T. Macík, R. Fojtů, O. Čtvrtníček, M. Smilek, R. Pfeiler (70. D. Mikšík) - J. Drda (88. D. Mrlina). Kelč: T. Hrdlička - A. Škařupa, M. David, M. Hegar (66. A. Hradil), R. Pastrnek (66. J. Rada) - V. Kulich, J. Hlavica, L. Vadel (46. T. Hlavica) - R. Reisskup (84. A. Zichala), D. Jiříček - L. Novák.

VAL. PŘÍKAZY - NEDAŠOV 2:7 (3:1)

Je to mu dlouhých patnáct let, co Nedašov naposledy nastřílel venku sedm branek. Teď se historie opět opakuje.

Andrej Stánok, trenér Valašské Příkazy: „V sestavě nám chybělo pár hráčů a v úvodu nás trošku rozhodilo převlékání dresů a do zápasu jsme vstoupili nekoncentrovaní. Hosté toho dokázali využít a po deseti minách šli do vedení. Poté přidali druhou branku, nám se podařilo snížit na jednobrankový rozdíl. Měli jsme i velkou šanci na vyrovnání, tu jsme nedali a soupeř ještě do poločasu znovu odskočil na dvoubrankový rozdíl. Druhý poločas se už dohrával jen z povinnosti, soupeř byl u všeho dříve a na jeho hru jsme nenašli protizbraň. Výhra Nedašova je zasloužená, my se musíme z prohry do příště poučit.“

Radek Cícha, hráč Nedašova: „Výborně nám vyšel vstup do utkání a po dvaceti minutách vedli o dvě branky. Pak jsme si zápas trochu zkomplikovali a domácí snížili. Měli i možnost vyrovnat, to se jim naštěstí nepodařilo. Hodně nám pak pomohla branka do šatny. Ve druhém poločasu jsme už na hřišti dominovali a dvakrát se nám podařilo skórovat po rohových kopech. Závěr utkání jsme už měli pod kontrolou a výsledkem je naše vysoké vítězství. To je určitě tou nejlepší pozvánkou na další utkání, kdy v derby hostíme Vlachovice.“

Branky: 35. Ptáček, 70. Vaculka - 22., 42. Šuráň, 64. Marek, 11., 50. Macháč, 76. Holba, 53. Vobořil (vl.). Rozhodčí: Zubek - Stodůlka, Dospěl. Diváků: 180. Valašské Příkazy: M. Valčík (85. J. Švarc) - J. Kušnier, L. Polách, V. Vobořil, M. Petrušek, L. Gargulák, M. Ptáček, J. Igaz, L. Vaculka, A. Chovanec, M. Nikolén. Nedašov: D. Solař - R. Cícha, J. Bartoška, J. Marek, P. Šuráň (64. M. Slovák), J. Pagáč, D. Šenkeřík (64. J. Holba), M. Macháč, A. Šimšálek (54. P. Holba), R. Talčík, J. Fojtík.

VLACHOVICE - BRUMOV B 5:1 (4:0)

Karel Hověžák, funkcionář Vlachovic: „Jestliže v minulém kole neproměňovali domácí i ty nejvyloženější šance, pak v dnešním utkání s rezervou Brumova tomu bylo naopak. Zejména v první půli Vlachovjané do čeho kopli, skončilo v brumovské brance. Zpočátku byla ještě na hostech vidět snaha o první jarní body. Když se ale v 17. minutě trefil Hověžák Jaroslav, ve 30. a 40. minutě Míča Zbyněk a dvě minuty nato přidal čtvrtou branku Ondra Šimoník, bylo o utkání prakticky rozhodnuto. Navíc ihned po nástupu do druhého poločasu zvýšil Hověžák Jaroslav na 5:0 a zbytek utkání se už víceméně dohrával. Hostům se ještě v 76. minutě podařilo snížit talentovaným Pechou na 5:1, ale to už nic neměnilo na tom, že tři body dnes zůstaly ve Vlachovicích. Brumovským mladíkům nelze upřít snahu, ale na tentokrát střelecky disponovaný domácí celek prostě neměli.“

Branky: 17. Hovězák, 30. (pen.), 40. Míča, 42. Šimoník, 47. Hovězák - 76. Pecha. Rozhodčí: Surovec - Nohavica, Zubek. Diváci: 100. Vlachovice: P. Macháč - M. Trčka, Z. Kupčík, J. Hovězák, J. Nedavaška, P. Straka, O. Šimoník (86. M. Kováč), Z. Míča, D. Plšek, (53. J. Bobot), T. Olejník, V. Trčka. Brumov B: J. Řehák - D. Polách, O. Janáč, K. Holec (46. J. Struhař), J. Habanec (20. J. Kolínek), T. Tkadlec, J. Fojtík, J. Bartozel (53. M. Kříž), M. Zvoníček, A. Pecha, P. Novák.

SLUŠOVICE - VIDČE 5:1 (3:0)

Michal Klimt, vedoucí Slušovic: „Venkovní vítězství v Nedašově jsme potřebovali potvrdit doma. Prvních dvacet minut od nás nebylo úplně ideálních. A tak to byli hosté, kteří měli první šanci utkání. Scházela nám přesnost ve finální fázi, a když už jsme se do šance dostali, tak jsme ji neproměnili. Po půl hodině jsme vstřelili první gól a hned za čtyři minuty druhý. To nám přineslo větší klid na balóně a ještě do poločasu jsme zvýšili skóre z penalty. V druhém poločasu soupeř snížil ze standartní situace. Naštěstí jsme se nemuseli o výsledek strachovat dlouho, protože za pět minut jsme opět odskočili na rozdíl tří gólů. Do konce zápasu přidal ještě jeden gól Kvasnica a tím završil svůj hattrick. Kaňkou na druhém poločasu byla naše slabá produktivita, kdy jsme z mnoha našich šancí proměnili jenom dvě.“

Vladislav Basel, funkcionář TJ Vidče: „V oslabené sestavě jsme neměli proti lídrovi tabulky šanci. Možná by se utkání vyvíjelo jinak, kdyby v 5. minutě proměnil vyloženou šanci Mičkal. Bohužel pro nás nedal a tak domácí v rozmezí 32-36. minuty dvěma slepenými góly určili další průběh zápasu. Ještě do poločasu stihli z penalty přidat třetí branku. I když se nám v druhé půli podařilo tečovanou střelou z přímého kopu vstřelit kontaktní branku, byli to stále domácí, kteří hru kontrolovali a měli další vyložené příležitosti. Proměnili už jen dvě. Od většího přídělu branek nás uchránil skvělý Einšpiegl v bráně. Jasné a zasloužené vítězství domácího celku.“

Branky: 32. Večeřa, 36., 65., 82. Kvasnica, 44. Bořuta (pen.) - 60. Zedníček (vl.). Rozhodčí: Korch - Zicháček, Vychodil. Diváci: 123. Slušovice: M. Kučera - L. Čunek, J. Večeřa, K. Zedníček, P. Kvasnica, T. Zbranek (77. D. Šarman), M. Poslušný (74. O. Povolný), L. Klečka, R. Dobeš, J. Vlachynský (68. A. Novák), P. Bořuta. Vidče: L. Einšpiegl - J. Heryán, P. Špůrek, V. Urban - A. Fryšara, J. Kubját, P. Mičkal, P. Drda (88. L. Jurča) - O. Dobeš - M. Kramoliš, J. Kubját (56. L. Petružela).

VAL. MEZIŘÍČÍ B - HRACHOVEC 6:0 (4:0)

Zdeněk Maléř, trenér Valašské Meziříčí: „S Hrachovcem to byl první zápas pod mým samostatným vedením, předtím jsem byl jenom součástí týmu. K utkání byli nominováni nejenom dva hráči třetiligového "áčka", ale, jak je tomu pravidelně zvykem, i tři dorostenci, kteří nebývají plně vytíženi v devatenáctce.

Od první minuty se hrálo prakticky na jednu branku. Již poločasový výsledek mohl být vyšší, než ten konečný, další šance ale zůstaly nevyužity. Hrachovec se trochu vzchopil, díky našemu uspokojení, jen prvních patnáct minut ve druhé půli, pak už to zase byla naše exhibice a prakticky jsme soupeři již nepůjčili míč. Utkání mohlo skončit místo kanárem klidně i desítkou, naše vysoká výhra je naprosto zasloužená.“

Branky: 8. Kristýn, 17. Vrána, 24. Horáček, 29. Žilinský, 74. Vrána, 77. Kundrát. Rozhodčí: Vlk - Mitáček, Zelený. Diváci: 176. Valašské Meziříčí B: J. Hořanský - J. Koleček, T. Kundrát, M. Zachrdla, Z. Sovák - V. Žilinský, Š. Vrána (75. P. Gold), M. Kundrát (59. P. Zahradníček), P. Gajdušek - D. Horáček (75. M. Vavryniuk), V. Kristýn, (46. D. Štys). Hrachovec: M. Růžička - T. Brázdil, J. Tóth (46. M. Orság), L. Pavelka, M. Varga (85. M. Cahlík), D. Varga, R. Škabraha, V. Mooc, M. Kozelský (75. R. Vaigl), P. Horák, T. Solanský.

1. Slušovice 18 15 2 0 1 47:12 49

2. Podlesí 18 10 1 4 3 40:24 36

3. Nedašov 18 10 1 2 5 37:26 34

4. Vigantice 18 9 3 1 5 32:21 34

5. Val. Příkazy 18 9 0 4 5 36:26 31

6. Vlachovice 18 8 2 1 7 34:31 29

7. Kelč 17 8 2 0 7 41:26 28

8. Val. Meziříčí B 18 7 2 1 8 45:38 26

9. Kateřinice 17 6 3 1 7 35:33 25

10. Val. Klobouky 18 6 1 1 10 24:44 21

11. Hrachovec 18 4 2 3 9 22:47 19

12. Vidče 18 5 0 2 11 30:41 17

13. Rožnov p. R. 18 3 3 2 10 19:43 17

14. Brumov B 18 3 0 0 15 17:47 9

SKUPINA B

KUNOVICE – ÚJEZDEC 2:1 NA PENALTY (1:0)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Jsme mančaft, který bohatým bere a chudým naopak dává. Soupeře jsme po velmi dobrém domácím zápase s Napajedly trochu podcenili. Nehráli jsme tak dobře jako před týdnem, přesto jsme jenom v prvním poločase mohli dát čtyři góly. Bohužel Huráb ani dvakrát Flek své příležitosti neproměnili. Jedinou branku vstřelil Kaňovský. Újezdec dlouho nebezpečný vůbec nebyl, do naší šestnáctky se dostal až po naší chybě v 52. minutě a hned z toho byl vyrovnávací gól. Do té doby hosté žádnou šanci neměli. I když soupeř přišel o vyloučeného hráče, dvacetiminutovou přesilovku jsme nevyužili. Po jedné standardce hlavičkoval Kaňovský, jinak tam byly spíš závary, žádná tutovka. Újezdec jsme zlomili až v penaltovém rozstřelu. Dva body bereme a věřím, že je potvrdíme i v s Buchlovicích.“

Branky: 31. Kaňovský - 52. Červinka. Rozhodčí: Doležal. Červená karta: 68. Konečný (Újezdec) Diváci: 235.

BOJKOVICE – OTROKOVICE B 3:2 (1:1)

Pavel Miča, sekretář klubu SK Slovácká Viktoria Bojkovice: „Diváci viděli vyrovnané utkání. V prvním poločase skórovaly oba týmy. Hosty poslal do vedení Pěnička, my jsme srovnali po akci a centru z pravé strany, po kterém se dorážkou prosadil neobsazený Gago. Tentýž hráč pak po přestávce proměnil penaltu nařízenou za faul na Vargu. Hosté sice stačili výsledek ještě vyrovnat, ale Roman Martinec, který v 58. vystřídal bratra Patrika, po nepřehledné situace před brankou soupeře šajtlí zblízka obstřelil domácího gólmana a vstřelil rozhodující gól. Prostě byl ve správný čas na správném místě. Otrokovice se v závěru snažily o vyrovnání, měly nebezpečné protiútoky, ale my jsme těsný náskok ubránili. Za hosty chytal bojkovický odchovanec Jirka Varous, který předvedl velmi dobrý výkon.“

Branky: 31. a 53. z penalty Gago, 72. R. Martinec - 31. Pěnička, 70. Khalil. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 200.

OŘECHOV – KORYČANY 1:3 (1:1)

Tomáš Mrkus, předseda Sokola Ořechov: „Po několika prohrách jsme se rozhodli vyměnit trenéra a dát mužstvu nový impuls. Proti Pavlu Barcuchovi ale nemůžeme říct ani půl slova. Bohužel už byl u nás nějaký čas a výsledky se stále nedostavují. Proto jsme angažovali Jaroslava Hastíka, který převzal tým na konci týdne. Věděli jsme, že po jednom tréninku s mužstvem asi nic moc neudělá. Uvidíme, kam se to v budoucnu vyvine. První poločas byl z naší strany slušný. Nasazení odpovídalo tomu, že potřebujeme každý bod. Kluci se snažili, bojovali. Sice jsme po čtvrt hodině hry inkasovali, ale ještě do přestávky se nám povedlo Trlidou z penalty srovnat na 1:1. Bohužel nerozhodný výsledek jsme ve druhé půli neudrželi. Porážka je ale zasloužená. Koryčany nás prvních patnáct minut druhé půle nepustily za půlku. Hrálo se většinou na naší polovině. Soupeř má mladší tým, my už jsme tolik nestíhali.“

Jiří Vybíral, předseda Koryčan: „Malé hřiště a nerovný terén nám brání v kombinaci a v Ořechově nikdy náš výkon není podle našich představ. O to více si vážíme získaných tří bodů. Skóre utkání otevřel po rohovém kopu a následné skrumáži Petr Posolda. Radovali jsme se ale asi jenom patnáct minut. Pak po nešťastném dotyku rukou v pokutovém území byla nařízena penalta. Tu proměnil kapitán domácích Roman Trlida. Nerozhodný stav znamenal nervózní zápas až do 70. minuty. Koryčany zahrávaly rohový kop a ve shluku hráčů se nejlépe zorientoval Hanák, který nezaváhal. Úplný klid pro Koryčany přinesl v 70. minutě Káňa. Vyskočil si na přesný centr a hlavičkou rozvlnil síť branky Ořechova po třetí. O zápasu bylo rozhodnuto.“

Branky: 36. Trlida z penalty - 15. Posolda, 69. Hanák, 80. Kaňa. Rozhodčí: Jílková. Diváci: 142.

ŽALKOVICE – OSVĚTIMANY 1:3 (1:2)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Byl to nás nejhorší zápas na jaře. Pro nás je to spíš povinné vítězství. Máme štěstí, že se nám rozstřílel Zýbal, který zúročil práci týmu. Vyhráli jsme zaslouženě, protože jsme měli víc šancí. Jsem ale náročný trenér a vím, že jsme měli podat ještě lepší výkon. Na druhé straně i takové zápasy někdy jsou. V naší hře ale ještě pořád vidím nedostatky. Žalkovice toho moc neměly, ale klidně to mohlo skončit třeba 5:2 pro nás. To by ale obě mužstva musela být v koncovce obrovsky efektivní. A to kolikrát nejsou ani týmy v lize.“

Branky: 45. Neubert - 7. a 53. Zýbal, 30. Křemeček. Rozhodčí: Stodůlka. Diváci: 90.

NEDACHLEBICE – KVASICE 1:2 (1:2)

Cyril Řezníček, vedoucí mužstva Nedachlebic: „Diváci u nás viděli utkání vynikající úrovně. Byl to nejlepší zápas za poslední roky. Od začátku až do konce se hrálo nahoru dolů. Soupeře jsme zaskočili rychlým gólem Hány, který prostřelil gólmana. Hosté byli v úvodu pod tlakem a spoléhali hlavně na brejky dvě brejky. Do přestávky se ale Kvasicím podařilo srovnat a ještě před přestávkou výsledek otočit. Ve druhém poločase jsme pokračovali v tlaku. Hosté však dobře bránili a hrozili nebezpečnými brejky. Ke konci utkání jsme otevřeli hru a posledních deset minut odehráli pouze na tři obránce. Nejblíže vyrovnání byl dvě minuty před koncem Šuranský, ale jeho pokus hosté vyhlavičkovali z prázdné branky. Pak jsme ještě v závěru nastřelili tyč, ale na remízu už jsme nedosáhli. Kvasice byly šťastnější. My bychom si bod za výkon zasloužili. Bylo to perfektní utkání, které se lidem moc líbilo.“

Branky: 3. Hána - 25. Vojtášek, 44. Janoštík. Rozhodčí: Bršlica. Diváci: 100.

NIVNICE – DOLNÍ NĚMČÍ 0:3 (0:1)

Roman Leitner, trenér Nivnice: „Porážka je zcela zasloužená. Mě více než výsledek zklamal přístup hráčů. Přísnější měřítko snesli pouze Holboj se Straňákem. Jinak to z naší strany byla velká tragédie. Před týdnem jsme prohráli v Kvasicích 2:4, ale tam byl náš výkon úplně jiný. V derby jsme byli odevzdaní. Nechápu, co se s námi na jaře děje. Nedovedu si to vysvětlit. Sice u nás skončil Jirka Velecký, ale prot Dolnímu Němčí se nám nic nedařilo. Za devadesát minut jsme jednou vystřelili na branku soupeře a dali tyč. Pak jsme po jednom rohu nebezpečně hlavičkovali, ale to bylo vše. Jsem obrovsky zklamaný. Takový přístup jsem doma v derby nečekal. Náš výkon byl úplně odevzdaný.“

Branky: 54. a 83. Krchňáček, 35. Šmehlík. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 300.

NAPAJEDLA – BUCHLOVICE 2:3 NA PENALTY (1:2)

Josef Křiva, předseda klubu TJ Buchlovice: „Napajedla podala proti nám výborný výkon. Jejich hru uprostřed hřiště dirigovali Dvořáček s Lacigou. I my jsme byli téměř kompletní a nastoupli také s Belantem a Davidem Křivou. Na domácích bylo vidět, že na umělé trávě na Baťově umí hrát. Soupeř na velké ploše výborně využíval křídelní prostory, kam hráči zabíhali a tím nás trápili. Prvních patnáct minut měla Napajedla převahu. My jsme zase měli nebezpečné kontry. Po jednom z nich se nám v 11. minutě podařilo skórovat. David Křiva si vyměnil míč s Belantem, naběhl si za obranu a střelou na přední tyč nás poslal do vedení. Domácí nás znovu zatlačili, nás držel výborný brankář Pavela. My jsme měli dva nebezpečné brejky. Po půlhodině hry ale podklouzl pravý bek a dobíhající Foral dorazil balon do prázdné branky. Napajedla měla v první půli tlak. Byla lepší, techničtější. V závěru první půle ale Kubiš po Křivově pasu odcentroval od rohového praporku. Procházka ještě nůžkami míč minul, ale pravý záložník Doseděl v plném běhu se přesně trefil do protisměru brankáře. Druhý poločas začali domácí náporem. Velkou šanci měl Dvořáček, ale gólman parádní střelu do šibenice vyškrábl na roh. Tlak soupeře postupem času polevil, Saibert ale nádhernou střelou do šibenice z osmnácti metrů srovnal na 2:2. Ve zbytku utkání se hra přelévala z jedné strany na druhou. Rozhodnout mohl Doseděl, který obehrál obránce a šel sám na gólmana. Toho obstřelil, ale domácí stoper vykopl míč z prázdné branky. Pak jsme ještě nevyřěšili přečíslení tří hráčů na jednoho, Procházka to zazdil. Tak došlo na penalty. Po čtyřech pokutových kopech to bylo 0:0. Nakonec jsme to zvládli. Pro nás to jsou důležité body. Nehráli jsme špatně, Napajedla ale byly herně lepší. My jsme ale možná měli o jednu vyloženou šanci víc. Remíza byla zasloužená.“

Branky: 26. Foral, 68. Saibert - 11. Křiva, 45. Doseděl. Rozhodčí: Smirnov. Diváci: 110.

1. Kvasice 18 15 0 1 2 61:17 46

2. Osvětimany 18 13 1 0 4 61:26 41

3. Dolní Němčí 18 10 1 1 6 43:30 33

4. Bojkovice 18 10 1 1 6 40:43 33

5. Napajedla 18 7 4 1 6 39:29 30

6. Nedachlebice 18 8 0 2 8 39:33 26

7. Kunovice 18 6 3 1 8 36:37 25

8. V. Otrokovice B 18 6 2 3 7 39:48 25

9. Nivnice 18 7 1 1 9 33:36 24

10. Koryčany 18 7 0 2 9 29:31 23

11. Buchlovice 18 6 2 1 9 27:33 23

12. Ořechov 18 5 1 1 11 24:61 18

13. Žalkovice 18 4 2 1 11 25:37 17

14. Újezdec 18 3 1 3 11 26:61 14