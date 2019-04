Kanonýr Ondřej Zýbal se rozstřílel. Útočník Osvětiman se v minulém kole blýskl pěti brankami do sítě otrokovické rezervy, v neděli zase skóroval třikrát proti poslednímu Újezdci.

SKUPINA A

NEDAŠOV - SLUŠOVICE 2:3 (1:1)

Branky: 25. Šuráň (pen.), 90. Bartoška - 17., 90. Kvasnica, 68. Vlachynský.

Radek Cícha, funkcionář Nedašova: „Po třech venkovních zápasech jsme se konečně představili na domácí půdě, kde jsme přivítali vedoucí celek soutěže, a to Slušovice. Od prvních minut jsme věděli, že to bude velmi náročné utkání. Slušovice na nás vyrukovali důraznou hrou a nedali nám žádný prostor ke tvoření. My jsme hrozili především ze standardních situací, které jsme si vypracovali. V 17. minutě jsme nezachytili rychlou rozehru ze středu hřiště, kde přišla přihrávka mezi stopery na rozběhnutého Kvasnicu, který se nemýlil. Ve 25. minutě po jasném držení Šenkeříka ve vápně byla nařízena penalta, kterou zkušeně proměnil Šuráň. Ve druhém poločase jsme začali aktivněji a vytvořili jsme si pár slibných šancí, které jsme nedokázali využít. Pravidlo nedáš – dostaneš se potvrdilo a v 68. minutě nás potrestal krásnou střelou do šibenice hostující Vlachynský. V 91. minutě po naší chybě hosté skórovali a zdálo se, že je hotovo. V 93. minutě po rohovém kopu jsme se dokázali prosadit, ale bohužel pro nás už bylo pozdě. Slušovicím bych chtěl pogratulovat k vítězství na naší horké půdě a popřát jim hodně štěstí k dalším bodům, které povedou do krajského přeboru.“

KELČ - VALAŠSKÉ KLOBOUKY 4:0 (2:0)

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Utkání jsme chtěli začít aktivně, s vysokým presinkem soupeře, bohužel se to moc nedařilo a Klobučané byli fotbalovější. Do šancí se ale nedostávali. Utkání jsme rozhodli před půlí, kdy výborný Jiříček zrealizoval dva brejky. Jeden zakončil sám a druhý naservíroval Kulichovi. Nejlepší pasáž byla mezi 60. a 80. minutou, kdy jsme drželi balon a měli utkání pod kontrolou. Z dálky se navíc trefil David a po krásném centru Hlavici byl podruhé odměněn brankou Jiříček. Soupeř si tak vysokou porážku nezasloužil, ale vyhráli jsme zaslouženě.

Radek Ovesný, vedoucí Val. Klobouk: „První poločas v Kelči jsme odehráli aktivně. Měli jsme dobrý pohyb a několik náznaků šancí ke vstřelení branky. V závěru poločasu, po ztrátách míče ve středu hřiště nás soupeř po rychlých akcích Davida Jiříčka trestal. Druhou půli jsme hráli dobře kombinačně a vytvořili si několik vyložených šancí, které jsme nevyužili. David Jiříček využil šance v 60. minutě ke vstřelení branky a v 70. minutě Martin David pěknou střelou z 25 metrů uzavřel stav utkání. Výsledek je pro nás krutý, ale bez vstřelené branky nejde uhrát dobrý výsledek. Soupeři gratulujeme k výhře.“

Branky: 40., 60. Jiříček, 42. Kulich, 70. David. Diváků: 85. Rozhodčí: Františák - Novák, Zubek. Kelč: T. Hrdlička, - R. Pastrnek (68. J. Rada), A. Škařupa, M. Hegar - J. Hlavica - D. Jiříček - L. Vadel (46. R. Reisskup), M. David, V. Kulich (74. J. Pavlištík), J. Machač (68. A. Zichala), L. Novák. Valašské Klobouky: R. Důbrava - M. Dubčák - J. Nevrlka, F. Mana, V. Fojtů, (65. P. Procházka), M. Sáblík, T. Mikulčík (54. F. Obadal), J. Trnavský, M. Šuchma, J. Sucháček, J. Vaněk.

HRACHOVEC - VIGANTICE 2:3 p. (1:1)

Zdeněk Hofman, trenér Vigantic: "Derby v Hrachovci se nám příliš nepovedlo, přesto si odsud vezeme dva body. Před utkáním jsem trochu pozměnil rozestavení a vysunul dopředu Křižana. Ten si zde splnil svoji úlohu a dokázal podržet míč. Bohužel se k němu nepřidali další hráči a trošku laxním přístupem jsme domácí dostali do zápasu. Ti z nás měli zpočátku obavy, ale náš výkon nebyl optimální. Domácí si vypracovali několik šancí, z jedné se jim podařilo skórovat. Nám se do půle podařilo naštěstí srovnat. Ve druhém poločasu byl už náš výkon o něco lepší, ale stále to nebylo ono. Hráči si na hřišti neplní to, co si řekneme v kabině a potom to tak vypadá. Fotbal je i o hlavě, pokud si to srovnají, půjdeme nahoru. Přesto bereme dva body, i když domácí byli lepším týmem.“

Branky: 25. R. Škabraha , 52. R. Škabraha z pen. - 45. D. Křižan, 61. D. Křižan. Rozhodčí: Číž - Dospěl, Dokoupil. Diváků: 85.

SK Hrachovec: M. Růžička - T. Brázdil, O. Janošek, L. Pavelka, M. Varga (8. V. Mooc), D. Varga, R. Škabraha, M. Cahlík (46. F. Skýpala), M. Kozelský, P. Horák, T. Solanský.

Vigantice: J. Slovák - D. Křižan (84. D. Bolcek), K. Barabáš (46. D. Řepka), J. Paprskář, M. Macíček, M. Jež - V. Vičan, M. Václavík, T. Pavlíček, M. Vičan (71. O. Kulišťák) - V. Blažek.

BRUMOV B - PODLESÍ 2:3 (0:2)

Libor Kubiš, trenér Brumova B: „Začátek utkání jsme měli ve své režii a už v první minutě jsme trefili tyč hostující branky. Hosté byli efektivnější a v sedmé minutě se ujali vedení kanonýrem Bělockým. Po patnácti minutách se hosté radovali podruhé, dostali jsme poměrně lacinou branku z trestného kopu. Potom jsme byli lepším týmem, ale kontaktní branku se nám vstřelit nepodařilo. Hosté přidali na začátku druhého poločasu třetí gól. My jsme ale bojovali až do konce, snížili jsme na jednobrankový rozdíl, zkušení hosté si ale závěr utkání už pohlídali. Naše utkání jsou si stále podobná, chybí nám i trochu štěstí a naše situace v tabulce začíná být kritická, ve hře je ale stále ještě hodně bodů.“

Tomáš Adámek, funkcionář Podlesí: "V úvodu jsme měli štěstí při tyčce domácího týmu. Skvělé utkání odehrál opět Bělocký, který nás poslal do vedení. Poté jsme z trestného kopu zvýšili na dvoubrankový rozdíl. Neudržitelný Bělocký dal svoji druhou branku a vedli jsme již 3:0. Zdálo se být vše rozhodnuto, ale opak byl pravdou. Domácí ožili a snížili na jednobrankový rozdíl. Konec utkání jsme už zvládli, ale na výhru jsme se nakonec ještě nadřeli."

Branky: 71. Polach, 83. Habanec - 7., 56. Bělocký, 15. Košut. Rozhodčí: Mitáček - Dorotík, Prokůpek. Diváků: 83. Brumov B: R. Smolík - L. Novák (77. M. Kříž), T. Tkadlec (52. D. Pešout), J. Bartozel, O. Novák, M. Zvoníček, J. Kolínek (73. M. Kubiš), J. Habanec, S. Dorňák, O. Janáč, O. Polách. Podlesí: J. Maleňák - Z. Košut (72. P. Pernický), R. Tydlačka, P. Bělocký, J. Švec, R. Blažek, P. Blažek, T. Adámek, P. Skalický (53. M. Stolář), B. Petřvalský, T. Holčák.

ROŽNOV P. R. - VAL. MEZIŘÍČÍ B 2:1 (1:1)

Milan Náměstek, trenér Rožnova p/R: „Hosté k nám přijeli s mladým mužstvem, které předvádělo běhavý kombinační fotbal. Nám vyšlo skvěle prvních dvacet minut, kdy jsme dali i úvodní branku. Plány nám překazilo zranění kapitána Mičkala, který musel ve 24. minutě střídat a museli jsme přeskupit řady. Hosté ale využili naší slabší chvilky a po půlhodině hry srovnali Horáčkem na 1:1. Do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu. Ve druhém poločasu se odehrávala poměrně vyrovnaná partie, hosté vycítili svoji šanci na našem hřišti bodovat. Rozuzlení ale přišlo až v samotném závěru, kdy se míč šťastně odrazil k Dvořákovi a ten svojí druhou brankou rozhodl o tříbodovém zisku. Pochválit musím stoperskou dvojici Hrůzek - Dvořák, která neudělala chybu a dala také obě branky. Za tři body jsme určitě rádi, bojovali jsme o výhru až do samotného závěru a nakonec se nám to i vyplatilo."

Branky: 18., 89. Dvořák - 29. Horáček. Rozhodčí: Smirkov - Korch, Číž. Diváků: 30. Rožnov pod Radhoštěm: F. Sekyra - M. Urban (46. J. Cahlík) - Š. Ondruch (76. L. Mužátko) - J. Mičkal, (24. V. Kolařík), J. Novák, M. Náměstek (91. E. Gomola), M. Seidl, M. Fiurášek (62. L. Zetek), L. Fuksa, T. Dvořák, J. Hrůzek. Valašské Meziříčí B: A. Škorňa - T. Kundrát, T. Koleček, M. Kundrát (83. M. Vavryniuk), J. Koleček, Z. Sovák, D. Horáček (89. V. Kristýn), P. Gajdušek, D. Štys (57. P. Zahradníček), M. Zachrdla, D. Kováč.

VIDČE - KATEŘINICE 5:1 (3:1)

Vladislav Basel, funkcionář TJ Vidče: „Do základní sestavy domácích se vrátil od prvních minut kanonýr Kramoliš a spolu s brankářem Einšpieglem mají lví podíl na našem vítězství. První půle nabídla pro diváky oboustranně atraktivní útočný fotbal s množstvím šancí. Skóre otevřel v 5. minutě Kramoliš po přihrávce Drdy. Hosté mohli srovnat, ale tutovku Einšpiegl chytá. Vzápětí na 2:0 opět Kramoliš dorážkou střely Dobeše. V 15. minutě hosté snižují po rychlé křídelní akci a centru přesným zakončením Fojtů. Klíčovou branku zápasu střílí v 31. minutě Mičkal, kdy se po vyhraném souboji s brankářem trefuje z úhlu 3:1. V závěru poločasu v 41. minutě opět Einšpiegl chytá gólovou šanci hostům. Druhou půli mají sice hosté více míč na kopačkách, jenže šance nepřicházejí. Naopak my ze zabezpečené obrany vyrážíme do rychlých brejků a zásluhou střelce zápasu Kramoliše je pohotově ještě dvakrát proměňujeme. Konečné skóre 5:1 je pro hosty až příliš kruté, neboť za předvedený sympatický výkon si nezasloužili odjet domů s takovým brankovým přídělem.“

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Šli jsme do zápasu hrát kombinační fotbal a bohužel jsme na to doplatili. Domácí čekali na naše chyby a ty vždy dokázali bezpodmínečně potrestat. Za provedenou hru směrem dopředu jsem byl spokojený. Bohužel jsme do poločasu vytvořili tři hrubé individuální chyby a ty soupeř vždy potrestal. Na druhou stranu jsme měli v prvním poločase zakletou branku a obrovskou smůlu v zakončení. Když jsme snížili a mohli dostat soupeře ještě více pod tlak, tak jsme zase vytvořili fatální hrubku a soupeř ji potrestal. Druhý poločas jsme si řekli, že zápas otočíme. Vytvořili jsme na soupeře tlak, ze kterého byly zase obrovské šance. Ale vždy jsme trefili třeba stojícího obránce na brankové čáře. A když už jsme dali gól po standardní situaci, tak nám nebyl pro mě z nepochopitelných důvodů uznán. Bohužel nám nebylo přáno a domácí zase z protiútoku ze štěstím zvyšovali svůj náskok. Vybrali jsme si opravdu zápas blbec a jsme zklamaní z takového výsledku, který si takhle mladý tým s věkovým průměrem 21 let opravdu nezasloužil. Samozřejmě gratuluji soupeři ke třem bodům. Ukázalo se pravidlo, že fotbal se někdy nemusí hrát na krásu, když padají góly a někdy vám je soupeř i doslova daruje.“

Branky: 5., 24., 68., 83. Kramoliš, 0. Mičkal - 15. Fojtů. Rozhodčí: Surovec - Veselý, Ruman. Diváků: 60. Vidče: L. Einšpiegl - J. Heryán, P. Křenek, P. Špůrek, V. Urban - A. Fryšara, P. Mičkal, P. Drda, J. Kubját (68. R. Bill) - O. Dobeš, (80. M. Dobeš) - M. Kramoliš, (80. J. Vaculín). Kateřinice: J. Dobeš - D. Hrabovský, Š. Doležel (84. D. Mrlina), Z. Ondra - J. Maček, (46. M. Bětík), T. Macík, R. Fojtů, O. Čtvrtníček, M. Smilek, R. Pfeiler - J. Drda.

VLACHOVICE - VAL. PŘÍKAZY 0:2 (0:1)

Karel Hověžák, funkcionář Vlachovic: „V úvodních minutách se dostali do několika dobrých příležitostí domácí, ale hostujícího brankáře nepřekonali. Postupem času hosté zpřesnili hru a byli to naopak oni, kteří mohli jít několikrát do vedení. Podařilo se jim to až v závěru poločasu, kdy si ve 43. minutě za domácí obranu naběhl Vaculka a prostřelil domácího brankáře. Ve druhém poločase se hrálo z velké části na polovině hostujícího mužstva a domácí si postupně vypracovali spoustu šancí. Bohužel i v těch vyložených nedokázali trefit branku nebo zasáhl brankář hostí. V závěru zápasu kopali domácí trestný kop, který na brankové čáře odvrátil hostující obránce a z protiútoku se v 89. minutě trefil Kušnier a stanovil na konečných 0:2.“

Andrej Stánok, trenér Valašských Příkaz: „Popravdě musím říct, že dnes nevyhrál lepší celek. Domácí tým dirigovaný bývalým slovenským ligistou Strakou hrál velmi dobře a my jsme několikrát odvraceli jeho šance na poslední chvíli. Pomohla nám branka Vaculky do šatny, ve druhém poločasu nás ale domácí hodně zatlačili a vyrovnání viselo na vlásku. Tři minuty před koncem zahrávaly Vlachovice standartní situaci a Ptáček míč vykopával za již překonaným Valčíkem. Domácí už hráli v závěru vabank a nám vyšel brejk do otevřené obrany a přidali jsme druhou trefu. Pochválit musím celou naši obranu i s brankářem Valčíkem, ale některé herní situace si budeme muset s hráči ještě rozebrat, protože to dnes z naší strany prostě nebylo ono.“

Branky: 43. Vaculka, 89. Kušnier. Rozhodčí: Pospíšil - Mitáček, Prokůpek. Diváků: 68. Vlachovice: P. Macháč - T. Olejník, M. Trčka, J. Hovězák, V. Trčka, J. Bobot (85. M. Kudela), P. Straka, O. Šimoník (82. K. Stružka), Z. Míča, D. Plšek, J. Nedavaška (70. Z. Kupčík). Valašské Příkazy: M. Valčík - M. Petrušek, T. Karas, V. Vobořil, M. Petrušek, L. Gargulák (89. P. Graclík), J. Kušnier, M. Ptáček, L. Vaculka, A. Chovanec (46. J. Igaz, ), M. Nikolén.

1. Slušovice 17 14 2 0 1 42:11 46

2. Vigantice 17 9 3 1 4 32:19 34

3. Podlesí 17 9 1 4 3 38:24 33

4. Val. Příkazy 17 9 0 4 4 34:19 31

5. Nedašov 17 9 1 2 5 30:24 31

6. Kelč 17 8 2 0 7 41:26 28

7. Vlachovice 17 7 2 1 7 29:30 26

8. Kateřinice 17 6 3 1 7 35:33 25

9. Val. Meziříčí B 17 6 2 1 8 39:38 23

10. Hrachovec 17 4 2 3 8 22:41 19

11. Val. Klobouky 17 5 1 1 10 22:43 18

12. Vidče 17 5 0 2 10 29:36 17

13. Rožnov p. R. 17 3 3 2 9 18:41 17

14. Brumov B 17 3 0 0 14 16:42 9

SKUPINA B

KVASICE – NIVNICE 4:2 (2:0)

Petr Bláha, trenér Kvasic: „První poločas byl z naší strany dobrý. Hráli jsme slušný fotbal a podařilo se nám vstřelit dvě branky. Byli jsme aktivnější, oproti minulému zápasu zlepšili pohyb. Všechno bylo v pořádku. Nivnice nám příliš velký odpor nekladla. Hrálo se většinu času na polovině soupeře. Druhý poločas už ale tak dobrý nebyl. Hlavně posledních pětadvacet minut se nám nevyvedlo. Hosté se nepoložili a v závěru ožili. Naopak, zjistili, že i Kvasicím se dá dát branka a konec už byl vyrovnaný. Mě mrzí, že jsme přestali být aktivní. Nivnice krásnou střelou snížila a pak nám vstřelila ještě jednu branku. V tom vidím nedostatek. S kluky si budeme muset říct, že takto hrát příště nemůžeme. Zápas jsme měli pod kontrolou. Škoda obdržených gólů, které byly opravdu zbytečné.“

Branky: 2. Lepša, 23. Zapletal z penalty, 56. Vojtášek, 71. Šilinger - 77. Straňák, 86. Velecký. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 155.

ÚJEZDEC – OSVĚTIMANY 1:6 (0:3)

Roman Mikliš, vedoucí mužstva Újezdce: „Domácí se chtěli proti zkušenému a kvalitnímu týmu vytáhnout, to se jim však dařilo jen prvních pětadvacet minut hry. V těch překvapili soupeře aktivitou a důrazem, avšak branku vstřelit nedokázali. Hosté se naopak dostali do hry brankou vstřelenou po rychlém protiútoku. Když posléze přidali druhou po chybě obrany a třetí po pěkně zahraném přímém kopu, bylo prakticky po utkání. Domácí se mohli v samém závěru poločasu vrátit do hry, ale neproměnili pokutový kop. Ve druhém poločase si hosté již vedení hlídali, navíc ještě navýšili o další dvě branky. Početné diváky potěšil pak povedenou brankou domácí Filip Lekeš a snížil na 1:5. V samotném závěru pak završil vysokou výhru hostů krásnou ranou do šibenice Veliče Šumulikoski a stanovil tak konečný výsledek na 1:6.“

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „I když s výkonem jsem zase nebyl úplně spokojený, jsem rád, že se nám konečně začalo dařit i venku. Ani na podzim jsme u soupeřů nehráli špatně, ale střelecky se nám nedařilo. Třeba Zýbal dal v první polovině sezony jediný gól, teď nám to tam sype. Dříve nebyl v koncovce tak efektivní. Nyní jsme produktivní, což je vidět i na výsledcích. Úvod utkání v Újezdci jsme ale nezachytili. Začátek byl z naší strany vlažný a rozpačitý. Soupeř nás zaskočil svým pohybem a agresivitou. Postupem času jsme ale převzali otěže do svých rukou, dali dva rychlé góly a do přestávky přidali ještě jednu branku. Druhá půle už byla jednoznačná. Soupeř mohl utkání zdramatizovat, ale za stavu 2:0 neproměnil penaltu. Brankář Chvojka nás podržel. Po přestávce už jsme zápas kontrolovali a přidali další branky.“

Branky: 83. Lekeš - 29., 33. a 62. Zýbal, 35. a 87. Šumulikoski, 50. Skřivan. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 200.

KUNOVICE – NAPAJEDLA 2:0 (2:0)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Jsme velmi spokojení, protože jsme zvládli těžké utkání. Narazili jsme na nejkvalitnějšího soupeře. Napajedla hrají velmi dobrý kombinační fotbal. Hostující hráči jsou silní na balonu, hlavně záložní řada u nás hrála kvalitně. Nám se však podařilo v úvodu utkání dát první gól, který nám pomohl. Ze standardní situace jsme pak přidali druhou branku a definitivně se uklidnili. Po přestávce jsme hráli dobře ze zajištěné obrany. Napajedla se snažila, ale šance si vypracovala až ke konci střetnutí. Po střele a následné dorážce nás podržel gólman. Velkou šanci měl i náš Šašinka, ale v jasné šanci trefil pouze gólmana.“

Branky: 3. Uhlíř, 36. Náplava. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 156.

OTROKOVICE B – ŽALKOVICE 3:1 (1:0)

Jan Janča, trenér Otrokovic B: „Diváci viděli dobrý a bojovný zápas. Naše vítězství je zasloužené. Od začátku utkání jsme měli více ze hry a poměrně brzy se ujali vedení. Žalkovice ale rovněž nehrály špatně. Hlavně vysoký útočník Neubert vpředu udržel balon a pomáhal týmu. Žalkovice měly v prvním poločase jednu šanci, kdy balon skákal po naší brankové v čáře. Jinak jsme všechno vzadu uhráli. I po přestávce jsme byli nebezpečnější, ale ani po druhé brance neměli nic jistého. Hosty povzbudil kontaktní gól, který padl po naší špatné rozehrávce. Žalkovice za stavu 2:1 ožily. V závěru začaly víc nakopávat dlouhé balony dopředu, chtěly zápas zvrátit a až do konce věřily ve zvrat. My jsme odpor soupeře zlomili až v nastaveném čase.“

Branky: 18. Bahounek, 61. Pěnička, 93. Daniel - 73. Horák. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 67.

DOLNÍ NĚMČÍ – BOJKOVICE 3:0 (2:0)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Jsme spokojení. Hra byla slušná, branek jsem klidně mohl dát víc, protože šancí jsme si vypracovali moc. Naopak Bojkovice za celý zápas zahrozily pouze jednou. Soupeře jsme přehráli fotbalovostí i na vyložené šance. Góly jsme dali po brejkových akcích. Při první brance Krchňáček obešel i brankáře, podruhé to dal vedle něho. Další úniky jsme neproměnili. Hosté nás nechávali chodit do brejků. Vzadu byli zranitelní. Vpředu přece jenom o něco lepší. Výhru pojistil Stojaspal, který šel sám a přehodil brankáře. Ke konci jsme mohli ještě další dva tři góly přidat.“

Branky: 8. a 26. Krchňáček, 68. T. Stojaspal. Rozhodčí: Polaštík. Diváci: 300.

KORYČANY – NEDACHLEBICE 5:0 (1:0)

Jiří Vybíral, předseda Koryčan: „První šanci v zápase měli hosté z Nedachlebic. V 6. minutě hlavičkou při rohovém kopu jen těsně minuli pravou tyč Vargovi brány. Domácí dostali příležitost po čtvrt hodině hry. Z přímého kopu Posolda vystřihl krásnou šibenici a otevřel skóre zápasu. Hrálo se nahoru dolů, šance byly na obou stranách. Rozhodnutí padlo až ve druhém poločase. Přesného centru od Káni se dočkal Gejdoš a přesnou hlavičkou zvýšil na 2:0. V 70. minutě podobný centr na Gejdoše poslal Lysko a opět přesná hlavička - 3:0. Hosté ve snaze dostat se utkání polevili v obraně. Špatnou rozehrávku stoperů vystihl Lysko a z velkého úhlu vyslal pomalou střelu na protivníkovu branku. Stihl se ještě vrátit a míč do soupeřovy brány dorazit. V 87. minutě opět po hrubé chybě hostující obrany uzavřel skóre zápasu svým třetím gólem v utkání Gejdoš.“

Branky: 54, 69. a 87. Gejdoš, 16. Posolda, 86. Lysko. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 200.

BUCHLOVICE – OŘECHOV 3:0 (2:0)

Josef Křiva, předseda klubu TJ Buchlovice: „Jsem rád, že jsme zápas zvládli i ve slátané sestavě. Chyběli nám dva vykartovaní stopeři a dva zranění záložníci. I bez nich jsme ale hráli dobře. Ořechov nás moc neprověřil. Odskočili jsme mu na tři body. Výhra mohla být i vyšší. Do zápasu jsme nastoupli aktivně. Ořechov má starší mančaft, moc s námi běhat nestíhal. V první půli jsme měli několik vyložených šancí. První tutovku zahodil Mikula. Pak Belant prošel přes půl hřiště, narazil si balon Vaculíkem a povedenou akci zakončil střelou k tyči vedle gólmana. Další šanci měl Mikula, ale na míč o centimetry nedosáhl. Následně měl dvě šance Belant, který obešel všechny hráče včetně brankáře, ale přestřelil prázdnou branku. Ořechov hrozil pouze ze standardek, ale dokázali jsme ho uhlídat. Hosté hráli pouze po vápno. My jsme byli mnohem nebezpečnější. David Křiva trefil hlavou po standardní situaci břevno a dorostenec Lukeštík mířil do tyče. Na 2:0 zvýšil až Belant technickou střelou přes zeď. Míč se do branky odrazil od tyče. Druhý poločas už z naší strany nebyl tak dobrý. I když jsme chvílemi nakopávali balony dopředu, jenom Mikula měl několik vyložených šancí. Třetí gól přidal Lukeštík, jenž skóroval po akci a přihrávce levého obránce Kunce. Jinak to bylo oboustranně takové nemastné neslané. Ořechov měl jenom jednu střelu z dálky, když David Křiva vykopl balon z prázdné branky. Na konci měl dvě gólovky domácí Mikula, ale nejprve minul levou a pak i pravou tyč.“

Branky: 9. a 41. Belant, 55. Lukeštík. Rozhodčí: Novák. Diváci: 145.

1. Kvasice 17 14 0 1 2 59:16 43

2. Osvětimany 17 12 1 0 4 58:25 38

3. Dolní Němčí 17 9 1 1 6 40:30 30

4. Bojkovice 17 9 1 1 6 37:41 30

5. Napajedla 17 7 4 0 6 37:27 29

6. Nedachlebice 17 8 0 2 7 38:31 26

7. V. Otrokovice B 17 6 2 3 6 37:45 25

8. Nivnice 17 7 1 1 8 33:33 24

9. Kunovice 17 6 2 1 8 35:36 23

10. Buchlovice 17 6 1 1 9 25:31 21

11. Koryčany 17 6 0 2 9 26:30 20

12. Ořechov 17 5 1 1 10 23:58 18

13. Žalkovice 17 4 2 1 10 24:34 17

14. Újezdec 17 3 1 2 11 25:60 13