Fotbalisté Hulína se v závěru sezony nečekaně rozstříleli. Spartak v posledních čtyřech duelech Fortuna MSFL zaznamenal tři a více branek, ve 26. kole zdolal doma Mohelnici hokejovým výsledkem 5:4 a v tabulce se posunul před Vyškov už na šesté místo.

„Jsem rád za tu sérii čtyř vítězství v řadě, protože tím jsme se dostali do klidnějších vod,“ říká kouč Hulína Jindřich Lehkoživ.

Sobotní přestřelku řídil domácí záložník Michal Šrom. Třicetiletý středopolař Spartaku se blýskl hattrickem.

„Pro diváky se určitě jednalo o atraktivní zápas, horší to bylo ale pro trenéry. Já jsem kluky upozorňoval, že Mohelnice nemá co ztratit a hraje uvolněný fotbal, což u nás také předvedla. Škoda, že v situacích, které jsme měli za stavu 3:1, jsme si nevedli lépe, měli jsme šance na další tři góly,“ prohlásil Lehkoživ.

Jeho tým sice po celé utkání, ale v závěru se zbytečně strachoval o těsný náskok. „Nakonec jsme to zvládli,“ oddechl si Lehkoživ.

Kdo přišel na fotbal do Hulína, náramně se bavil. Parádní ofenzivní představení už v osmé minutě odstartoval hostující Hlavsa, který po rohovém kopu hlavičkou poslal svůj tým do vedení. „To si hosté zasloužili právě za aktivitu v úvodních minutách,“ říká sekretář Spartaku Hulín Jaromír Klepš.

Domácí odpověděli okamžitě. Hradil prošel do pokutového území, přihrávkou před branku našel nepokrytého Šroma a ten srovnal na 1:1. Vzápětí domácí záložník završil bleskový obrat.

A mohlo být veseleji. Vysunutý Martin Vyskočil zkoušel přehodit vybíhajícího gólmana Večeře, který míč konečky prstů střelu vyškrábl mimo branku.

Hosté zahrozili v 19. minutě, kdy se po pěkné kolmici od spoluhráče objevil v dobré pozici Navrátil. Přízemní střela nakonec mířila mimo.

Pěkné momenty byly i na druhé straně. Šrom hlavičkoval těsně vedle a mezi tři tyče se nevešla ani střela Ondřejky po samostatné akci.

Spartak si to vynahradil ve 25. minutě. Výborně hrající Šrom přesprintoval obránce, předložil míč Martinu Vyskočilovi, ten posunul na Ondřejku, který z hranice šestnáctky bezpečně trefil k tyči 3:1.

Klidné vedení Spartaku trvalo do 35. minuty. To napřáhl k dalekonosné střele Vlastimil Knýř. Brankář Dostál na střelu nedosáhl, ta se odrazila od břevna a dorážkou hlavou snížil Fišara. Navýšit vedení Spartak mohl Ondřejka, ale z otočky poslal míč vedle branky.

Velmi slibnou příležitost na srovnání skóre měla Mohelnice v 41. minutě, kdy se po chybě obrany řítil na branku Svoboda, předložil míč na Navrátila, proti kterému ale včas vyběhl brankář Dostál a střelu vyrazil.

I druhý poločas přinesl přehlídku pěkných branek. Tu první vstřelili hosté v 51. minutě. Knýř parádně z dvaceti metrů z přímého kopu napálil míč do tyče a od ní míč zapadl do branky.

Nerozhodný výsledek však nevydržel dlouho. Do pokutového území Mohelnice se vřítil Šrom, jenž byl z boku podražen protihráčem. Sudí Tomanec nezaváhal a ukázal na značku pokutového kopu. Míč si vzal Martin Vyskočil a bezpečně penaltu proměnil



Hosté dál kousali. V 57. minutě jen těsně neskončila v brance hlavička Svobody.

Nicméně to byl Spartak, kdo pojistil své vedení. V 63. minutě hosté odvrátili centr z pokutového území, míč vybojoval Dvořáček a do ohně poslal další centr. Na ten si naskočil Šrom a hlavičkou dovršil svůj hattrick.

Hosté ještě jednou našli odpověď na soupeřovu branku. V 66. minutě po standardní situaci hlavičkoval hostující kapitán Kuba a Mohelnice stáhla vedení Spartaku na 5:4.

Divoký, ale jinak pohledný zápas skončil výhrou domácích. Spartak nyní čeká série venkovních zápasů. Už se ve středu se Hanáci představí v Líšni, o víkendu zavítají do Vyškova.

Fortuna MSFL, 26. kolo -

SK Spartak Hulín – FK Mohelnice 5:4 (3:2)

Branky: 9., 13. a 62. Michal Šrom, 24. Václav Ondřejka, 53. Martin Vyskočil z penalty – 8. Jaroslav Hlavsa, 35. Jan Fišara, 66. Roman Kuba, 51. Vlastimil Knýř

Rozhodčí: Tomanec - Ogrodník, Škrobák (Šalata)

Žluté karty: Josl, Oulehla – Sedlo, Knýř

Diváci: 108

Hulín: Dostál – Michal, Vyskočil Zlámal, Josl, Oulehla – Šrom, Malenovský, Dvořáček, Ondřejka (81. Minář), Hradil (63. Turček) – Vyskočil Martin (74. Rožek).

Mohelnice: Večeř – Knýř, Sedlo, Kuba, Vokoun – Smrček (61. Čank), Fišara, Malý, Svoboda – Hlavsa, Navrátil.