Kroměříž – Pokusím se v zimě odejít do zahraničí, říkal ještě před pár týdny. Dnes je všechno jinak. Gólman Radek Petr své plány přehodnotil. Téměř jistě ho fanoušci fotbalistů Kroměříže uvidí na trávníku i na jaře.

Gólman Hanácké Slavie Radek Petr | Foto: DENÍK/Miroslav Mazal

„Na devatesát procent zůstávám v Hanácké Slavii," potvrzuje 27letý gólman.

„Nic nového se neobjevilo a vlastně ani už nehledám. Jsem spokojený tam, kde jsem."

V Kroměříži stříbrnému medailistovi z MS dvacítek 2007 sice skončila po podzimní části MSFL smlouva, ale v nejbližší době by měl podepsat novou.

„Máme nějakou dohodu, takže je jen otázka času, kdy kontrakt podepíšu. Myslím, že v lednu už bude všechno černé na bílém," vysvětluje Petr.

Bývalý brankář Parmy, bulharského Razgradu, belgického Eupenu či brněnské Zbrojovky dostane smlouvu ale jen do konce sezony.

„Takhle se to v těchto soutěžích dělá. Já s tím problém nemám," tvrdí Petr, který za Kroměříž odchytal i loňské jaro. Po letním neúspěchu, kdy se snažil najít angažmá v zahraničí, se pak v říjnu do Slavie vrátil.

„Chytal jsem v nějakých pěti zápasech. Samozřejmě nějaké rezervy jsem u sebe viděl, ale pak to bylo dobré," pochvaluje si krnovský rodák.

„Na konci podzimu jsem viděl zlepšení u celého týmu. Chvilku trvalo, než se tým po odchodu kouče Páníka stabilizuje, ale teď už všechno zase funguje."

Kroměříž pod novým trenérem Vlastimilem Chytrým chytla v závěrečných podzimních kolech skvělou formu a na čelo tabulky ztrácí jen pět bodů.

„V klubu se mluví o tom, že se pokusíme o postup. Já tomu věřím. Máme v týmu kvalitu. A pokud ještě přijdou nějaké posily, třeba za rok budeme hrát druhou ligu," líčí s úsměvem Petr.

„Ale i kdyby nikdo nepřišel, tak myslím, že to můžeme zvládnout."

Zahrát si Fotbalovou národní ligu, to by ho pořádně lákalo.

„Třeba derby se Zlínem, na jehož lavičce by byl pan Páník, to by mělo obrovský náboj," zasní se Petr.

„Na druhou stranu on je člověk na svém místě, takže se Zlínem třeba postoupí. Příští rok tak žádné derby být nemusí," usmívá se Petr.

Aby Slavia mohla usilovat o vstupenku do vyšší soutěže, měla podle něj hrát na jaře více koncentrovaně.

„Třeba proti Břeclavi jsme vedli dvacet minut před koncem 2:0, ale skončilo to 2:2. Pokud budeme hrát zodpovědně, nic podobného už by se nemělo stát," míní. (mar)