Tvrdé a exemplární, v mých očích zasloužené tresty vynesla v závěru uplynulého týdne Etická komise FAČR pro trojici výtečníků za ovlivňování zápasů.

Fotbalisté třetiligového Uherského Brodu (červené dresy) doma na Lapači remizovali s divizním Valašským Meziříčí 1:1. Bránu soupeř hájil Lukáš Pobořil, který na kauzu aktivně poukázal. | Foto: Deník/Libor Kopl

Nikdy jsem si nemyslel, že se dočkám trestu pro řadového „amatérského“ hráče ve výši více než deseti let zákazu činnosti, o pokutě v řádu milionu korun ani nemluvě.

Na druhou stranu by bylo naivní si myslet, že zejména finanční stránka trestu by byla i v tomto případě vymahatelná. Hříšník se jistě v první fázi pokusí změnit fotbalový osud v odvolacích řízeních. A pokud to nevyjde, jednoduše organizaci FAČR opustí a nezaplatí ani korunu.

Cíl ale i přesto bude splněn – jednou provždy se zbavit podobných „vředů“ v českém fotbale…

O úplatcích v nejpopulárnějším kolektivním sportu na světě už bylo napsáno nespočet řádků, mnohem více příběhů a podezření bylo „propráno“ v hospodách a v zákulisí nejen českého fotbalu.

Bylo by naivní si myslet, že je fotbal čistý – všichni víme, že nikdy nebyl, není a nebude.

Horší je to s důkazy.

Navíc se startem sázkových kanceláří se už „prodat“ nemusí jen zápas, v kurzu jsou totiž zcela jiné, méně nápadné sázkové příležitosti.

Jestliže v minulosti kolikrát i fanoušci poznali, že se zápasem není něco v pořádku, nyní je často složité rozpoznat, že je ve fotbalovém duelu, klidně amatérské úrovně, něco v nepořádku.

Pomoci k potřebné porci penalt, odkopů či autů dokáže úzká skupinka i bez povšimnutí spoluhráčů, o protivníkovi nemluvě.

Doba, a nejen ta fotbalová, je jiná.

Naštěstí ne všem je osud fotbalu, fair play, lhostejný a občas se dokážou podvodům a nespravedlnostem postavit.

Za to jim tleskám, jen více takových!