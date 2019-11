PŘI LOUČENÍ S PODZIMEM ZLÍN ROZSTŘÍLEL HODONÍN. VSETÍN NEUSPĚL NA HŘIŠTI OLOMOUCKÝCH NOVÝCH SADŮ

Region – Podzimní část v Moravskoslezské fotbalové lize žen skončila.

V posledním 9. kole nováček soutěže Fastav Zlím bez problémů porazil Hodonín 5:1. ,,Od začátku střetnutí jsme byly lepším týmem. Dařil se nám rychlý přechod do útoku a také jsme si vytvářely šance. A když dala ve 28. minutě Kubicová gól na 2:0, tak jsme se uklidnily. Hodonín nás trochu podcenil. Jihomoravankám chyběl důraz v osobních soubojích. A ani v ofenzívě se hosté neprosazovali. Po přestávce se sice hra vyrovnala. Vývoj duelu jsme však měly pod kontrolou. Branku na 5:1 jsme inkasovaly až pět minut před koncem utkání. To byla také jediná pořádná hodonínská šance,“ radovala se z tříbodového zisku nad zvučným soupeřem zlínská útočnice Aneta Strachoňová.

Nedařilo se Vsetínu, který si přivezl porážku z hřiště Nových Sadů 2:5. ,,V prvním poločase jsme byly aktivnějším družstvem. Dlouho jsme se však nedokázaly gólově prosadit. Do vedení jsme se dostaly až ve 40. minutě, kdy se do sítě Rusňákové trefila Skramuská. Domácí ale ve 45. minutě brankou do šatny z kopačky Kopečkové vyrovnali na 1:1. Poté se nám nevydařil nástup do druhé půle a v šestapadesáté minutě jsme prohrávaly 4:1. Ve čtyřiasedmdesáté minutě se mi podařilo snížit z penalty skóre na 2:4, ovšem Nové Sady o sedm minut později odpověděly pátým gólem a tím definitivně potvrdily vítězství Hanaček,“ informovala vsetínská kapitánka Nela Ševčíková.

Valašky ale nebyly spokojené s výkonem hlavního rozhodčího Vedrala. ,,Některé jeho výroky vývoj zápasu ovlivnily,“ tvrdí Ševčíková.

Výsledky 9. podzimního kola:

FASTAV ZLÍN – HODONÍN 5:1 (4:0)

Branky Zlína: Kubicová 2, Andrlíková, Zeťková, Janíková.

Fastav Zlín: Matlachová – Marholtová, Oharková, Novosadová, Rozsypalová, Vlčková, Vyvlečková, Zeťková, Andrlíková, Janíková, Kubicová. Střídaly: Dvorníková, Žalková, Martáková, Martináková, Strachoňová, Hájková.

NOVÉ SADY – FC VSETÍN 5:2 (1:1)

Branky Vsetína: Skramuská, Nela Ševčíková.

FC Vsetín: Jašková – Petra Ševčíková, Zemánková, Nela Ševčíková, Rýdlová, Randuchová, Konečná, Čípová, Skramuská, Lišková, Holubová. Střídaly: Ondrůšková, Kocurková.

Tabulka po podzimní části

1. Fastav Zlín 7 0 1 26:10 21

2. Havířov 6 1 1 45:18 19

3. Jihlava 5 1 2 29:21 16

4. Nové Sady 2 5 1 19:20 11

5. Hodonín 3 0 5 19:24 9

6. FC Vsetín 3 0 5 28:44 9

7. Loděnice 2 1 5 18:25 7

8. Vítkovice 2 1 5 32:40 7

9. Brušperk 1 1 6 8:22 4

POZVÁNKA NA 2. KOLO POHÁRU FAČR ŽEN

FASTAV ZLÍN SE V NÁRODNÍM POHÁRU PROTI HRADCI KRÁLOVÉ POKUSÍ O PŘEKVAPENÍ

Zlín – O fotbalové překvapení se v sobotu pokusí družstvo Fastavu Zlín, které ve 2. kole Poháru FAČR žen nastoupí proti druholigovému celku FC Hradec Králové. Zápas se bude hrát na umělé trávě pod umělým osvětlením na hřišti na Vršavě. Jeho výkop je naplánovaný na 16 hodin.

,,Bude to naše první konfrontace s tímto soupeřem. Hradec Králové má ovšem velmi silný tým. V loňské sezoně Východočešky dokonce hrály první ligu. Proto jsou hosté v duelu jasným favoritem,“ uznává zlínská útočnice Aneta Strachoňová.

Její tým se ovšem na utkání těší a je na něho dobře připravený. V něm ho ale nečeká snadná práce.

,,Královéhradecká defenzíva se bude těžko překonávat. Hosté také nešetří důrazem. Nicméně my máme bojovné družstvo, které dokáže hrát trpělivě. A pokud se nám budou dařit brejkové akce, tak nejsme bez naděje na dobrý výsledek. Musíme však proměňovat šance. Pomoct by nám mohli i domácí diváci. Ti na Vršavě určitě vytvoří skvělou atmosféru a tím nám ještě zvýší motivaci,“ slibuje, že kolektiv Zlína udělá pro postup maximum Strachoňová.

Domácí se ale budou muset vypořádat s absencí tří hráček základní sestavy. ,,Chybět bude gólmanská jednička Matlachová a také záložnice Rozsypalová a Hájková,“ prozradila domácí útočnice.