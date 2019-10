ZLÍN VYBOJOVAL TŘI BODY V BRUŠPERKU. VSETÍN OTOČIL ZÁPAS S HODONÍNEM

Region – Úspěšný víkend mají za sebou ve 4. podzimním kole v Moravskoslezské fotbalové lize žen oba regionální kluby.

Zlín zvítězil v Brušperku 2:1. ,,Už ve třetí minutě jsem neproměnila penaltu,“ zavzpomínala na nepovedený začátek střetnutí zlínská útočnice Aneta Strachoňová.

Jejímu týmu se ani v dalším průběhu střetnutí příliš nedařilo. ,,V prvním poločase se hra odvíjela hlavně mezi oběma šestnáctkami. My jsme se nemohly dostat do tempa. Až ve druhé půli se náš herní projev zlepšil. Na širokém hřišti jsme dobře kombinovaly a po krásných gólech Žalkové a Novosadové jsme si v 62. minutě vypracovaly dvoubrankový náskok. Domácí sice v osmašedesáté minutě Huvarovou korigovali stav na 1:2. Závěr duelu jsme však kontrolovaly. Brušperk nás ohrožoval pouze ze standardních situací. A když bylo potřeba, tak jsme se mohly spolehnout na brankářku Matlachovou,“ radovala se už ze třetí výhry v nové sezoně zlínská útočnice Aneta Strachoňová.

Prvního úspěchu se konečně dočkal také Vsetín, který na domácím hřišti na umělé trávě Pod Pecníkem udolal Hodonín 5:4.

,,V prvním dějství jsme byly útočnějším celkem. Prohrávaly jsme však 0:1 a 1:2. Také po změně stran jsme měly převahu. Hodonínu se ale pořád dařily rychlé akce a po nich jsme v jednašedesáté minutě prohrávaly už 2:4. Teprve potom se nám začalo dařit v koncovce a střetnutí jsme ještě zachránily. O vítěznou trefu se postarala v 89. minutě Rýdlová. Důležité však také bylo, že družstvo i za nepříznivého stavu pořád bojovalo,“ chválila svůj kolektiv vsetínská kapitánka Nela Ševčíková.

Výsledky 4. podzimního kola:

BRUŠPERK – FASTAV ZLÍN 1:2 (0:0)

Branky Zlína: Žalková, Novosadová.

Fastav Zlín: Matlachová – Janíková, Vlčková, Zeťková, Rozsypalová, Marholtová, Novosadová, Hrubá, Jakešová, Martináková, Strachoňová. Střídaly: Martáková, Žalková, Hnilicová.

FC VSETÍN – HODONÍN 5:4 (2:3)

Branky Vsetína: Skramuská 3, Nela Ševčíková, Rýdlová.

FC Vsetín: Jašková – Petra Ševčíková, Zemánková, Nela Ševčíková, Rýdlová, Randuchová, Konečná, Čípová, Skramuská, Šoborová, Hana Lišková. Střídaly: Holubová, Pernická, Maňáková.

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN

HOLEŠOVSKÉ HOLKY V HANÁCKÉM DERBY NEŠETŘILY BEZMĚROV. UHERSKÝ BROD PŘEKVAPIL V ZÁPASE S MOSTKOVICEMI

Region – V 5. podzimním kole v Moravskoslezské fotbalové divizi žen se děly věci. V hanáckém derby Holešov nečekaně jednoznačně třináctibrankovým rozdílem rozstřílel Bezměrov. O překvapení se postaral Uherský Brod, který porazil ambiciózní Mostkovice. Březnici mrzí těsná jednogólová porážka v Mutěnicích.

HOLEŠOVSKÉ HOLKY – BEZMĚROV 13:0 (5:0)

,,Po minulém zápase v Držovicích, kde se nám zranily čtyři hráčky a v průběhu týdne ještě další dvě onemocněly, visel nad naší sestavou otazník. Do utkání proto musely některé tahounky nastoupit s nedoléčeným výronem v kotníku a duel tak odehrát s velkým sebezapřením. Nicméně i v improvizovaném složení jsme derby bez problémů ovládli a soupeřky jsme předčili ve všech herních činnostech. A to jsme souboj s nováčkem soutěže mohli vyhrát i vyšším rozdílem. Spoustu dalších šancí jsme totiž ještě neproměnili,“ tvrdí jeden z holešovských trenérů Slavomír Bednář mladší.

,,Do výsledku se promítla skutečnost, že nám chyběly čtyři hráčky základní sestavy. Holešov ovšem hrál velmi dobře. Domácím se dařila rozehrávka i kombinace. My jsme si na těžkém terénu nedokázaly pořádně přihrát,“ konstatovala záložnice Bezměrova Eva Kristýnová.

Branky: Sklenaříková 3, Brázdilová 3, Adriana Ševčíková 2, Šiblová 2, Slezáčková, Pospíšilíková, Kotasová.

Holešovské holky: Kateřina Pitnerová – Stavjaníková, Slezáčková, Pospíšilíková, Sklenaříková, Adriana Ševčíková, Šiblová, Fárková, Křenková, Tiefenbachová, Brázdilová. Střídala: Kotasová.

Bezměrov: Krejčí – Bílková, Houšková, Večerková, Lucie Pitnerová, Stavinohová, Adéla Pitnerová, Jordová, Kristýnová, Foltýnová, Dočkalová. Střídaly: Vypušťáková, Trávníčková, Hájková, Pechová, Lipková

MUTĚNICE – BŘEZNICE 1:0 (0:0)

,,Pořád nás sužuje velká marodka. Navíc některé hráčky musely plnit pracovní povinnosti. Proto jsme do Mutěnic odjeli pouze s jedenácti fotbalistkami. Přesto jsme domácímu favoritovi i díky skvělé gólmance Malotové vzdorovali. Jihomoravanky byly lepším družstvem. Prohrát jsme si však nezasloužili. Při troše štěstí jsme mohli ze zápasu vytěžit remízu. O jeho osudu ale nakonec rozhodla jediná branka, o kterou se postarala v osmačtyřicáté minutě Svobodová,“ uvedl po zajímavém a hlavně bojovném duelu vůdce lavičky Březnice Josef Juráň.

Březnice: Malotová – Vavrušová, Nikol Gregorová, Monika Zábojníková, Huťková, Adamíková, Michalíková, Chudárková, Lidincová, Vaculíková, Kubíčková.

UHERSKÝ BROD – MOSTKOVICE 2:0 (1:0)

,,V utkání bylo vidět, že se herně zvedáme. Fungovala nám obrana i záloha. A dokázali jsme se prosadit také v ofenzívě,“ pochvaloval si vedoucí uherskobrodského kolektivu Jan Gazdík.

Jeho mužstvo zvládlo zápas takticky. ,,Soupeřky jsme k ničemu nepustili. A když bylo potřeba, tak jsme se mohli spolehnout na jistou gólmanku Hladíkovou. Výborně zahrála také stopérka Lenka Kučerová. Mostkovice nás ohrožovaly pouze střelami z dálky,“ prozradil Gazdík.

O první branku se v duelu s pátým týmem tabulky postarala ve 20. minutě po ráně z hranice šestnáctky Oharková, druhý gól přidala z podobné vzdálenosti v šestasedmdesáté minutě Dufková.

Branky Uherského Brodu: Oharková, Dufková.

Uherský Brod: Hladíková – Oharková, Kročilová, Chvilíčková, Chovancová, Eliášová, Jurčová, Dvořáková, Lenka Kučerová, Vidová, Dufková. Střídaly: Křížová, Slívová.

1. KOLO POHÁRU ŽEN FAČR

ZLÍN VYHRÁL V OSTRAVĚ. VSETÍN NA HŘIŠTI OLOMOUCKÝCH NOVÝCH SADŮ PROSPAL PRVNÍ POLOČAS

Region – Regionální kluby odehrály v 1. kole Poháru žen FAČR dva rozdílné zápasy.

Fastav Zlín vyhrál na hřišti Slovanu Ostrava 3:1. ,,Úvodních pětadvacet minut jsme předváděli ustrašený fotbal. Byli jsme nervózní. Nic se nám nedařilo. Proto jsme od 16. minutě po gólu Břeské zaslouženě prohrávali. Až v polovině prvního poločasu se náš výkon zlepšil a v třiatřicáté minutě Zeťková po úniku vyrovnala na 1:1,“ zavzpomínal na první polovinu utkání jeden ze zlínských koučů Karel Dolina.

Po změně stran už to byl jiný Zlín. ,,Po přestávkové domluvě se družstvo uklidnilo. Zlepšili jsme souhru a v 50. minutě nás poslala do vedení Martáková. Ve dvaasedmdesáté minutě už to bylo 3:1, kdy se do sítě Baščíkové trefila Rozsypalová. Ve zbytku střetnutí už jsme se soustředili na kontrolu vypracovaného dvoubrankového náskoku. Ostrava však byla hlavně z brejkových akcí až do konce duelu hodně nepříjemným soupeřem. Naštěstí nás podržela náhradní gólmanka Aneta Strachoňová,“ potěšil postup do 2. kola ženského národního fotbalového poháru Dolinu.

Nedařilo se naopak Vsetínu. Valašsky si přivezly vysokou porážku z olomouckých Nových Sadů 2:7. ,,Do utkání, v němž jsme prospaly první poločas, jsme nastoupily bez několika zraněných hráček. Dlouho nám vázla kombinace. Nevycházela nám ani taktika postavená na nakopávání balónů. Až ve druhé pětačtyřicetiminutovce se už náš herní projev zlepšil. Na obrat v zápase to však nestačilo,“ konstatovala vsetínská kapitánka Nela Ševčíková.

Výsledky 1. kola Poháru žen FAČR:

SLOVAN OSTRAVA – FASTAV ZLÍN 1:3 (1:1)

Branky Zlína: Zeťková, Martáková, Rozsypalová.

Fastav Zlín: Strachoňová – Janíková, Vlčková, Rozsypalová, Marholtová, Andrlíková, Novosadová, Žalková, Martáková, Hrubá, Martináková. Střídaly: Horňáková, Nikola Dvorníková, Zeťková, Jakešová.

FK NOVÉ SADY – FC VSETÍN 7:2 (5:0)

Branky Vsetína: Skramuská 2.

FC Vsetín: Petra Ševčíková – Hrazdilová, Konečná, Ondrůšková, Randuchová, Rýdlová, Nela Ševčíková, Skramuská, Šoborová, Čípová, Petruželová. Střídala: Stiborová.

POZVÁNKA NA MORAVSKOSLEZSKOU LIGU ŽEN

FOTBALISTKY FASTAVU ZLÍN PŘIVÍTAJÍ V SOBOTU V LUŽKOVICÍCH SILNÝ CELEK HAVÍŘOVA

Zlín – Až v pátém podzimním kole Moravskoslezské fotbalové ligy žen se poprvé představí domácím divákům nováček soutěže Fastav Zlín. Družstvo z krajského města hostí v sobotu v Lužkovicích Havířov. Zápas má výkop v 15 hodin.

,,S Havířovem jsme ještě nikdy nehrály. Proto půjde o první konfrontaci s tímto soupeřem,“ upozorňuje zlínská útočnice Aneta Strachoňová.

Ta si uvědomuje, že Severomoravanky mají velmi kvalitní tým. ,,Hostům se povedl začátek soutěže. Jejich vysoké výhry nad Vítkovicemi 12:1 a Loděnicemi 7:2 napovídají o útočné síle havířovského kolektivu. Proto si musíme dávat pozor na ofenzívu soupeřek,“ ví Strachoňová, která uznává, že je Havířov v duelu favoritem.

,,My mu ovšem nedáme nic zadarmo. V zápase se soustředíme na pozornou obranu, ale nebudeme se bát ani útočit. Protože se však jedná o silné družstvo, tak budeme po sobotní partii spokojené s jakýmkoliv bodovým ziskem,“ plánuje útočnice Fastavu Zlín Strachoňová.