28. ROČNÍK MEMORIÁLU FRANTIŠKA BAKLÍKA V ROKYTNICI NAD VLÁŘÍ

V BAKLÍKOVĚ MEMORIÁLU SE LETOS HRÁL OFENZIVNÍ FOTBAL

Rokytnice nad Vláří – Prvenství ve 28. ročníku fotbalového Memoriálu Františka Baklíka vybojovala Rokytnice nad Vláří. Domácí kolektiv hrající III. třídu ve Zlínském okrese si tradiční turnaj na Valašsku společně se svými příznivci užíval. Dařilo se mu totiž v ofenzívě. Druhé místo obsadil Šanov (III. třída), třetí pozice zbyla na Jestřabí (IV. třída).

Nejlepším brankářem byl vyhlášený strážce svatyně Jestřabí Jan Halaxa, cenu pro nejlepšího střelce získal čtyřgólový kanonýr z Rokytnice nad Vláří Radim Hamalčík.

Pořadatelé chválí také výborné výkony rozhodčích Adama Dobiáše a Vladimíra Goně.

V prvním utkání Rokytnice nad Vláří zdolala Šanov 5:2. ,,V zápase s omlazeným soupeřem jsme brzy prohrávali 0:1. S přibývajícími minutami se však na hřišti projevily naše větší fotbalové zkušenosti. V zajímavém duelu jsme byli sehranějším a hlavně v koncovce produktivnějším týmem,“ prozradil sekretář Rokytnice nad Vláří Lubomír Spáčil.

Ve druhém souboji Šanov remízoval s Jestřabím 3:3. V dodatkovém penaltovém rozstřelu byl úspěšnější šanovský celek. ,,V porovnání s prvním střetnutím Šanov vyztužil obranu a to se projevilo na jeho výkonu. Ostřílená sestava Jestřabí favoritovi ale vzdorovala. Zápas tak v normální hrací době skončil spravedlivou dělbou bodů,“ tvrdí Spáčil.

Ve třetí partii Rokytnice nad Vláří porazila Jestřabí 6:3. ,,V utkání bohatém na góly jsme byli techničtějším a pohyblivějším týmem,“ pochvaloval si domácí sekretář Spáčil.

VÝSLEDKY 28. ROČNÍKU MEMORIÁLU FRANTIŠKA BAKLÍKA:

Rokytnice nad Vláří – Šanov 5:2 (Hamalčík 2, Bureš, Kozubík, Urbaník – Biras, Kalík), Šanov – Jestřabí 3:3, penalty: 4:1 (Krovina 3 – Floreš, Mudrák, Tomáš Králík), Rokytnice nad Vláří – Jestřabí 6:3 ( Hamalčík 2, Ocelík 2, Hyžík, Raková – Martin Králík 2, Hnilo).

14. ROČNÍK MEMORIÁLU VRATISLAVA ŠUSTRA A LADISLAVA NOVÁKA V ZÁHLINICÍCH

ADMIRA HULÍN ROZHODLA FINÁLE V ZÁHLINICÍCH AŽ V POSLEDNÍCH PĚTI MINUTÁCH

Záhlinice – Admira Hulín ovládla 14. ročník Memoriálu Vratislava Šustra a Ladislava Nováka v Záhlinicích. Vítězný tým ve finále porazil domácí záhlinické mužstvo. Třetí místo obsadil kolektiv z Přerovska Horní Moštěnice, čtvrté skončily Mysločovice.

Kanonýrem turnaje se stal autor 5 branek Patrik Malát (Záhlinice).

,,Na herním projevu hulínské Admiry bylo vidět, že toto mužstvo hraje 1. B třídu. Nejlepší tým v turnaji dokázal proměňovat šance a zvládl také závěr finálového duelu. V něm totiž Záhlinice ještě pět minut před koncem vedly 4:3. Rovněž domácí celek předváděl sympatické výkony. V semifinále proti Mysločovicím se Záhlinice prosazovaly díky rychlé rozehrávce a v souboji o první příčku favoritovi z Hulína vzdorovaly až do posledních minut utkání,“ chválil nejlepší kolektivy v turnaji za záhlinický klub Ladislava Paštěka.

VÝSLEDKY 14. ROČNÍKU MEMORIÁLU VRATISLAVA ŠUSTRA A LADISLAVA NOVÁKA:

Semifinále: Admira Hulín – Horní Moštěnice 3:0 (Dutkevič 2, Karamon), Záhlinice – Mysločovice 4:1 (Patrik Malát 3, Dominik Malát – Švach). O 3. místo: Horní Moštěnice – Mysločovice 5:1 (Ďopan 3, Suchánek 2 – Švach). Finále: Admira Hulín – Záhlinice 5:4 (Dutkevič 2, Mrhálek, Karamon, Miklík – Patrik Malát 2, Kubík, Berky).

47. ROČNÍK MEMORIÁLU JOSEFA ŠVACHA V NEDAŠOVĚ

V NEDAŠOVĚ POTVRDIL DOMÁCÍ NOVÁČEK KRAJSKÉHO PŘEBORU ROLI FAVORITA

Nedašov – Nedašov zvítězil ve 47. ročníku mezinárodního fotbalového Memoriálu Josefa Švacha. Stříbro brala Nedašova Lhota, třetí místo obsadily slovenské Mikušovce, čtvrté místo si zaknihovaly Vlachovice.

Nedašovští pořadatelé ocenili také nejlepšího turnajového střelce. Tím se stal díky 5 vstřeleným gólům domácí Petr Šuráň.

,,Nedašov jako nováček krajského přeboru potvrdil roli největšího favorita v turnaji. Domácí předváděli pohledný fotbal okořeněný přesnou kombinací. Překvapila Nedašova Lhota. Stříbrný tým sázel na bojovnost a dařil se mu jednoduchý přechod do útoku. Také Mikušovce předváděly v poli líbivou hru. Slovenský celek se ovšem vinou horšího skóre musel smířit se ziskem bronzové pozice. Vlachovice k nám přijely s mladým mužstvem se spoustou dorostenců v sestavě. To se také projevilo na jejich herním projevu. Vlacovickému kolektivu sice nechyběla snaha a nasazení, v jeho defenzívě to ale skřípalo,“ uvedl po letošním Švachově memoriálu jeden z nedašovských pořadatelů turnaje David Solař.

VÝSLEDKY 47. ROČNÍKU MEMORIÁLU JOSEFA ŠVACHA:

Mikušovce – Nedašova Lhota 1:1, Nedašov – Vlachovice 3:0, Nedašov – Mikušovce 3:0, Vlachovice – Nedašova Lhota 0:2, Mikušovce – Vlachovice 3:1, Nedašov – Nedašov Lhota 2:1.

TABULKA

1. Nedašov 3 0 0 8:1 9

2. Nedašova Lhota 1 1 1 4:3 4

3. Mikušovce 1 1 1 4:5 4

4. Vlachovice 0 0 3 1:8 0

46. ROČNÍK MEMORIÁLU STANISLAVA KUŽELY V SEHRADICÍCH

V SEHRADICÍCH SE Z PRVENSTVÍ RADOVALO SLOPNÉ. DOMÁCÍM TOTÁLNĚ SELHALA KONCOVKA

Sehradice – Kolektiv ze Slopného ovládl 46. ročník fotbalového Memoriálu Stanislava Kužely v Sehradicích. Slopné ve finále udolalo po dodatkovém penaltovém rozstřelu Dolní Lhotu. Bronzovou příčku brala Horní Lhota, čtvrté skončilo domácí mužstvo.

Nejlepším turnajovým gólmanem byl vyhlášený Jan Hofschneider z Dolní Lhoty. Nejlepším střelcem byl se 3 brankami Marek Červík.

,,Slopné se u nás představilo s mladým týmem. Vítězové předváděli běhavý fotbal a zdobila je velká vůle po úspěchu. Díky důrazu v osobních soubojích se dokázala prosadit také stříbrná Dolní Lhota. Horní Lhota byla hlavně v duelu o třetí místo efektivní v koncovce. Naopak domácím se bez kanonýra Jakuba Vaculy nic nedařilo. Sehradice si sice dokázaly vypracovat šance, ovšem při jejich proměňování jim chyběl klid,“ hodnotil všechny celky sekretář Sehradic Petr Žáček.

VÝSLEDKY 46. ROČNÍKU MEMORIÁLU STANISLAVA KUŽELY:

Semifinále: Dolní Lhota – Sehradice 2:0 (Macík 2), Slopné – Horní Lhota 4:1 (Konečný 2, Červík 2 – Soukeník). O 3. místo: Horní Lhota – Sehradice 5:1 (Jakub Váňa 2, Pavliš, Jan Šenovský, Soukeník – Zmeškal). Finále: Slopné – Dolní Lhota 1:1, penalty: 4:3 (Martin Váňa, Červík – Fojtů).

6. ROČNÍK MEMORIÁL VOJTĚCHA PTÁČKA A PETRA ROHANA VE ŠTUDLOVĚ

VE ŠTUDLOVĚ PANOVALA SKVĚLÁ KAMARÁDSKÁ ATMOSFÉRA

Študlov – Kolem letošního Memoriálu Vojtěcha Ptáčka a Petra Rohana panovala skvělá kamarádská atmosféra. 6. ročník vyrovnaného fotbalového turnaje ve Študlově znovu vyhrála Kanada Kroměříž. Hanáci v podniku, jehož se zúčastnily čtyři kolektivy, hraném systémem každý s každým, ve dvou zápasech zvítězili a v jednom remízovali. Tím obhájili loňské prvenství na Valašsku. Druhou příčku vybojoval Študlov, třetí pozici obsadil Lačnov a čtvrté místo získala Střelná.

Nejlepším střelcem v oblíbeném turnaji na Valašsku byl autor 4 branek kroměřížský Jan Kubo.

,,Kanada Kroměříž odehrála turnaj v silné sestavě. Hanákům se dařila kombinace. Kroměřížští hráči se však dokázali prosazovat také po individuálních akcích. Študlov se pomalu rozehrával. V remízovém souboji s Kroměříží ale domácí podali velmi dobrý výkon. Bronzový celek Lačnova měl taktiku postavenou na obraně a na brejkových akcích. Střelná porazila Študlov. Na konci turnaje už jí však hodně ubývaly síly,“ informoval za domácí pořadatele Martin Janošík.

VÝSLEDKY 6. ROČNÍKU MEMORIÁLU VOJTĚCHA PTÁČKA A PETRA ROHANA:

Študlov – Střelná 0:2, Študlov – Lačnov 3:1, Študlov – Kanada Kroměříž 0:0, Kanada Kroměříž – Lačnov 4:0, Kanada Kroměříž – Střelná 2:0, Lačnov – Střelná 3:0.

TABULKA

1. Kanada Kroměříž 2 1 0 6:0 7

2. Študlov 1 1 1 3:3 4

3. Lačnov 1 0 2 4:7 3

4. Střelná 1 0 2 2:5 3

48. ROČNÍK TURNAJE O POHÁR ZEMSKÉ OSY V MRLÍNKU

POHÁR ZEMSKÉ OSY SI Z MRLÍNEKU POPRVÉ ODVEZLA SLOVENSKÁ HORNÁ PORUBA

Mrlínek – Slovenský celek z Horné Poruby zvítězil ve 48. ročníku mezinárodního turnaje O pohár zemské osy v Mrlínku. Nejlepší mužstvo porazilo před 200 diváky ve finále výběr Bystřicka. Bronzový skončil domácí kolektiv z Mrlínku, čtvrté místo obsadil další tým ze Slovenska Košecké Podhradie, pátou příčku bral společný celek Loukova a Pravčic, šestá pozice zbyla pro Branky na Moravě.

Zápasy řídili rozhodčí Lukáš Žniva, Tomáš Zakopal a Radim Žmiják.

,,Horná Poruba podávala po celý průběh turnaje vynikající výkony. Týmu ze Strážovických vrchů se dařila přízemní kombinace a rovněž se mu vyplatilo, že k nám přijel s početnou sestavou. Ve všech duelech ho také hodně podporovali jeho fanoušci,“ chválil nejlepší kolektiv v turnaji místopředseda fotbalového klubu v Mrlínku Martin Kadůrek.

Ten také hodnotil domácí mužstvo. ,,Zisk třetího místa odpovídá možnostem Mrlínku. Herně se nám nejvíc povedl souboj s Hornou Porubou a duel o bronzovou příčku s Košeckým Podhradím. Proti Brankám na Moravě jsme spálili spoustu šancí,“ prozradil dále Kadůrek, který se podělil i o zajímavosti okolo oblíbeného a tradičně na občerstvení bohatého červencového turnaje na Kroměřížsku.

,,Novinkou byl celek složený ze dvou mužstev kroměřížské III. třídy Loukova a Pravčic. Premiérově si u nás zahrály Branky na Moravě. A protože se jim v Mrlínku líbilo, tak kolektiv ze Vsetínska slíbil, že k nám přijede i příští rok. Za Košecké Podhradie znovu nastoupil, letos dokonce i se svým synem, tamní starosta Rastislav Čepák. Ten dokonce vstřelil jednu pěknou branku,“ upozornil Martin Kadůrek.

VÝSLEDKY 48. ROČNÍKU TURNAJE O POHÁR ZEMSKÉ OSY:

Zápasy ve skupinách:

Skupina A: Mrlínek – Branky na Moravě 1:1 (Mojmír Heryán), Mrlínek – Horná Poruba 2:3 (Patrik Machala, Martin Holec), Branky na Moravě – Horná Poruba 0:6.

Skupina B: výběr Bystřicka – Loukov/Pravčice 6:1, výběr Bystřicka – Košecké Podhradie 2:2, Loukov/Pravčice – Košecké Podhradie 0:5.

O 5. místo: Loukov/Pravčice – Branky na Moravě 1:1, penalty 5:4.

O 3. místo: Mrlínek – Košecké Podhradie 1:0 (David Horák).

Finále: Horná Poruba – výběr Bystřicka 7:0.

POŘADÍ:

1. Horná Poruba (9 účastí – 1 vítězství 2019).

2. výběr Bystřicka (9 účastí – 1 vítězství 2018).

3. TJ Mrlínek (48 účastí – 7 vítězství – poslední 2005).

4. Košecké Podhradie (6 účastí – 3 vítězství 2014, 2015, 2016).

5. TJ Loukov/TJ Sokol Pravčice (13 účastí – 0 vítězství).

6. Sokol Branky na Moravě (nováček – 1 účast – 0 vítězství).

Sestava Mrlínku: Radek Novák, Marek Vlasák – Lukáš Josinek, Mojmír Heryán, David Horák, Ondřej Vlasák, Ondřej Šálek, Tomáš Hradil, Rostislav Zapletal, Radim Žídek, Ondřej Rybka, Martin Hlava, Martin Holec, Patrik Machala.

42. ROČNÍK LÁZEŇSKÉHO POHÁRU V KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍCH

LUHAČOVICE SLAVÍ V LÁZEŇSKÉM POHÁRU ZLATÝ HATTRICK. TURNAJ NA ZÁPADĚ ČECH VYHRÁLY BEZ OBDRŽENÉ BRANKY

Luhačovice – Vítej zlatý hattricku! Fotbalisté Luhačovic potřetí v posledních třech letech dokázali vyhrát Lázeňský pohár. Letošní 42. ročník prestižního turnaje se hrál v Konstantinových Lázních.

Luhačovický tým na západě Čech v základní skupině v prvním duelu porazil Konstantinovy lázně 3:0. ,,Celý zápas jsme měli pod kontrolou,“ zavzpomínal na úvodní partii v turnaji sekretář Luhačovic Martin Coufalík.

Poté jeho mužstvo v přímém souboji o postup do finále udolalo Klimkovice 1:0. ,,Severomoravané hráli organizovaně a moc nás do šancí nepouštěli. Utkání, které poznamenalo vyloučení Milana Zmeškala, tak rozhodl z penalty náš tradiční exekutor pokutových kopů Jakub Suchý. Hodně nás v něm také podržel gólman Michal Švec,“ vyzdvihl největší oporu v nejdůležitějším střetnutí v základní skupině Coufalík.

Ve třetím zápase Luhačovice zdolaly Velichovky 2:0. ,,V tomto zápase si postupně zahráli všichni hráči z lavičky. Přesto jsme ho díky ofenzivnímu pojetí bez problémů vyhráli,“ prozradil sekretář vítězného celku.

Ve finále Luhačovice pokořily mužstvo Železnice. ,,Soupeř z Jičínska byl překvapením turnaje. Nicméně vývoj duelu o první místo jsme si od prvních minut pohlídali. Byli jsme útočnějším celkem a brzy jsme se po ráně z voleje Popelky ujali vedení. Těsně před přestávkou po centru Polácha skóroval podruhé Ondřej Červenka. To byl také definitivní zlom v utkání. Ve druhé půli už jsme si střetnutí užívali,“ radoval se z dalšího triumfu v Lázeňském poháru Martin Coufalík.

VÝSLEDKY LUHAČOVIC VE 42. ROČNÍKU LÁZEŇSKÉHO POHÁRU:

Zápasy v základní skupině: Luhačovice – Konstantinovy lázně 3:0 (Polách, Popelka, Kořenek), Luhačovice – Klimkovice 1:0 (Suchý), Luhačovice – Velichovky 2:0 (Polách, Slobodian). Finále: Luhačovice – Železnice (Popelka, Ondřej Červenka).

SOUPISKA LUHAČOVIC:

Švec, Piják – Kořenek, Suchý, Bronislav Červenka, Bartek, Pešek – Slobodian, Popelka, Polách, Zámorský, Bača, Liška – Ondřej Červenka, Zmeškal.