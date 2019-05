VSETÍN V PŘÍMÉM SOUBOJI O TŘETÍ MÍSTO ROZSTŘÍLEL BRUŠPERK

Vsetín – Dvouciferným vítězstvím skončila prvomájová dohrávka 1. kola nadstavbové části Moravskoslezské fotbalové ligy žen. V ní Vsetín v přímém souboji o třetí místo v tabulce zdolal i díky šesti brankám Eliška Skramuské Brušperk 13:1.

Takovou kanonádu na hřišti Pod Pecníkem dlouho neviděli. Na domácí hráčky měl první máj pozitivní vliv. První gól vstřelil Vsetín v 7. minutě po ráně Skramuské. Ve 13. minutě to bylo po trefě Pernické 2.0 a o minutu později skórovala Rýdlová potřetí. Záhy Brušperk po proměněné penaltě Břenkové korigoval stav na 3:1. Do konce prvního poločasu se však domácí družstvo trefilo do sítě Tylečkové ještě třikrát.

Převaha Valašek pokračovala i ve druhé půli. Vsetínský tým si utkání užíval a nakonec ho nečekaně vysoko vyhrál. ,,Brušperk k nám v porovnání se zápasy v základní části soutěže přijel v oslabené sestavě. Severomoravankám chyběla hlavně souhra,“ prozradil domácí kouč Martin Pavlát. Jeho tým po dlouhé době předváděl pohledný fotbal. ,,Od začátku střetnutí jsme vyhrávali většinu osobních soubojů a často a z každé pozice jsme přesně stříleli. Také jsme se poměrně jednoduše dostávali do šancí a ty jsme proměňovali,“ chválil svůj kolektiv Pavlát.

FC VSETÍN – BRUŠPERK 13:1 (6:1).

Branky Vsetína: Skramuská 6, Rýdlová 2, Nela Ševčíková 2, Kocurková 2, Pernická.

Vsetín: Jašková – Kovaříčková, Zemánková, Petra Ševčíková, Konečná, Pernická, Rýdlová, Kocurková, Čípová, Skramuská, Nela Ševčíková. Střídaly: Mikešová, Prášilová.

2. KOLO NADSTAVBOVÉ ČÁSTI

VALAŠKY SI UŽÍVALY DUEL NA HŘIŠTI OLOMOUCKÝCH NOVÝCH SADŮ

Vsetín – Po kanonádě proti Brušperku si Vsetín ve 2. kole nadstavbové části Moravskoslezské ligy žen s chutí zastřílel také na hřišti olomouckých Nových Sadů. V tabulce Valaškám patří třetí místo. V dalším zápase se vsetínský tým představí v domácím prostředí. V neděli na stadionu v Tyršově ulici přivítá Havířov. Utkání začíná v 15 hodin.

Vsetín nedělní duel v Olomouci vyhrál 6:0. Hosté od první minuty diktovali tempo hry a už po dvou minutách je poslala do vedení Nela Ševčíková. Ve 23. a 43. minutě skórovala Kocurková a bylo to 0:3.

Také po přestávce byly Valašky lepší a souboj s pátým celkem soutěže si až do konce užívaly.

,,Vyhrávali jsme osobní souboje, dařila se nám kombinace a hlavně jsme se dokázali orientovat v šestnáctce soupeřek. Nové Sady nás ohrožovaly pouze z ojedinělých protiútoků. A když už si domácí vypracovali nějakou příležitost, tak jsme se mohli spolehnout na brankářku Jaškovou,“ potěšil další tříbodový zisk v Moravskoslezské lize vsetínského lodivoda Martina Pavláta.

NOVÉ SADY – FC VSETÍN 0:6 (0:3)

Branky Vsetína: Kocurková 2, Nela Ševčíková 2, Skramuská, Rýdlová.

Vsetín: Jašková – Kovaříčková, Petra Ševčíková, Zemánková, Konečná, Skramuská, Kocurková, Rýdlová, Čípová, Hrazdilová, Nela Ševčíková.

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN

ŠLÁGR KOLA MEZI HOLEŠOVSKÝMI HOLKAMI A ZLÍNSKÝM FASTAVEM SKONČIL SPRAVEDLIVOU REMÍZOU

Region – Dělbou bodů skončilo důležité utkání v 5. jarním kole Moravskoslezské fotbalové divize žen mezi Holešovskými holkami a zlínským Fastavem. Nedařilo se Březnici, která inkasovala ve Vlkoši čtyři branky. Zápas mezi Uherským Brodem a Moskovicemi byl odložený na pozdější termín.

HOLEŠOVSKÉ HOLKY – FASTAV ZLÍN 1:1 (0:1)

,,K vidění byl kvalitní fotbal. Družstvo Zlína bylo techničtější a důraznější v osobních soubojích. Nám se ale dařila narušovat rozehrávka soupeřek,“ pronesl po střetnutí hlavní trenér Holešovských holek Slavomír Bednář starší.

Jeho tým v utkání od devětadvacáté minuty, kdy se po rohu Vyvlečkové trefila hlavou Strachoňová, prohrával 0:1. V 68. minutě vyrovnala po nedorozumění ve zlínské obraně Doleželová na 1:1.

,,Vzhledem k tomu, že jsme dlouho prohrávali, tak jsme se ziskem bodu spokojení. Nicméně derby jsme mohli vyhrát. V 90. minutě totiž z poslední akce nastřelila tyčku Smýkalová,“ upozornil ještě Bednář starší.

,,V pohledném a zajímavém zápase se bojovalo o každý metr hřiště. Šance se střídaly na obou stranách. V derby jsme chtěli samozřejmě zvítězit. Konečná remíza je však spravedlivá. S výsledkem jsme proto spokojení,“ tvrdí vůdce hostující lavičky Karel Dolina.

Branky: Doleželová – Strachoňová.

Holešovské holky: Pitnerová – Brázdilová, Tiefenbachová, Pospíšilíková, Slezáčková, Doleželová, Šiblová, Sklenaříková, Smýkalová, Adriana Ševčíková, Řiháková. Střídaly: Trávníčková, Jurčíková, Fárková, Křenková.

Fastav Zlín: Hnilicová – Janíková, Vlčková, Zeťková, Vyvlečková, Rozsypalová, Navrátilová, Andrlíková, Matlachová, Strachoňová, Hájková. Střídaly: Mikuláštiková, Garguláková, Uhlířová, Žalková.

VLKOŠ – BŘEZNICE 4:0 (1:0)

,,Ve Vlkoši jsme po hrubých chybách nabídli domácím vítězství a tím jsme degradovali náš výborný výkon z minulé soboty proti Brumovu. Na jihu Moravy jsme předváděli špatný fotbal. Svůj den neměla brankářka Malotová, obrana byla prostupná a v útoku jsme se vůbec neprosazovali,“ byl po zápase hodně zklamaný kouč Březnice Josef Juráň.

Jeho tým měl před utkáním taktiku postavenou na zabezpečené defenzívě a na bejkových akcích. ,,Gólmanku Ingrovou jsme však vůbec neohrozili,“ konstatoval po nepovedeném střetnutí Juráň.

Březnice: Malotová – Černá, Monika Zábojníková, Marková, Huťková, Adamíková, Cibiková, Kalivodová, Michalíková, Chudárková, Vaculíková. Střídaly: Šišková, Bukovjanová.