Vsetín – Jarní nástup v Moravskoslezské lize žen se fotbalistkám Vsetína nepovedl. Valašky si přivezly debakl z Ostravy. V tabulce po neúplném 12. kole klesly na třetí místo.

Vsetínský kolektiv v neděli dopoledne prohrál na půdě ostravského Baníku 0:8. Hostující tým od začátku zápasu nedokázal lídrovi soutěže vzdorovat. Severomoravanky nastoupily do utkání natěšené a už ve 2. minutě se po trefě Vojtkové ujaly vedení. V patnácté minutě to bylo 3:0 a ve dvaačtyřicáté 5:0.

Ani ve druhé půli se obraz hry nezměnil. Domácí celek útočil, Valašky se soustředily na defenzívu, dalším třem brankám v síti Adély Jaškové ale nezabránily.

,,Nebyl to povedený zápas. Nic se nám v něm nedařilo. Nedokázali jsme zpracovat balón a chyběla nám také střelba. Domácí nás k ničemu nepustili. Chytře napadali naši rozehrávku a byli důraznější v osobních soubojích. Navíc pro družstvo ze severu Moravy nebyl problém proměňovat šance,“ hodnotil střetnutí trenér Vsetína Martin Pavlát.

Výsledek 12. kola:

BANÍK OSTRAVA – FC VSETÍN 8:0 (5:0)

Vsetín: Jašková – Kovaříčková, Prášilová, Hana Lišková, Korábečná, Konečná, Rýdlová, Kocurková, Čípová, Skramuská, Hrazdilová. Střídaly: Ondrůšková, Palátová, Geryková.

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN

OKRESNÍ DERBY V BŘEZNICI ROZHODL ZLÍNSKÝ FASTAV BĚHEM ČTYŘ MINUT

Region – Favorité vítězili v úvodním jarním kole Moravskoslezské fotbalové divize žen. Tři body si připsal celek Brumova za kanonádu proti Držovicím a Fastav Zlín po povedeném okresním derby v Březnici. Překvapením je ale porážka Holešovských holek v Mutěnicích. Nedařilo se ani Uherskému Brodu ve Vlkoši.

BRUMOV – DRŽOVICE 9:4 (6:1)

,,Utkání jsme kontrolovali. Téměř po celý jeho průběh jsme měli balón na kopačkách. Nepovedl se nám ovšem úvod a konec střetnutí. Už ve třetí minutě jsme totiž prohrávali 0:1. Ve čtyřiasedmdesáté minutě jsme ale vedli 9:1. Potom jsme prostřídali sestavu a Držovice v posledních devíti minutách vstřelily tři góly,“ informoval vůdce lavičky Brumova Jaroslav Maňas.

Branky Brumova: Pavla Jeřábková 3, Aneta Lišková 2, Bednářová, Frajtová, Kořenková, Lysáková.

Brumov: Lada Mačková – Frajtová, Juřenčáková, Lysáková, Hnilová, Aneta Lišková, Kořenková, Škrabolová, Machů, Bednářová, Pavla Jeřábková. Střídaly: Kalíková, Tománková, Krahulová, Krahulcová, Raková, Koutná.

MUTĚNICE – HOLEŠOVSKÉ HOLKY 3:1 (1:0)

,,Bylo to zasloužené vítězství domácích. Mutěnice nás předčily chutí do hry, nasazením a místy i přesnější kombinací. Jihomoravanky byly rovněž tvrdší, ale férové v obraně. My jsme hráli bojácně a na naší hře se projevilo tréninkové manko ze zimní přípravy,“ hodnotil nevydařený souboj hlavní hostující trenér Slavomír Bednář starší.

Branka Holešovských holek: Doleželová.

Holešovské holky: Pitnerová – Jurčíková, Tiefenbachová, Fárková, Slezáčková, Doleželová, Šiblová, Adriana Ševčíková, Řiháková, Sklenaříková, Smýkalová. Střídaly: Pospíšilíková, Křenková, Machalová.

BŘEZNICE – FASTAV ZLÍN 0:4 (0:3)

,,Výhra hostů je spravedlivá. Nicméně my jsme i bez čtyř hráček základní sestavy podali důstojný výkon. Škoda jenom výpadku mezi čtrnáctou a sedmnáctou minutou, kdy jsme v průběhu čtyř minut inkasovali tři branky. Družstvo se však nepoložilo a bojovalo až do konce zápasu,“ cenil si přístupu svých svěřenkyň k utkání první muž domácí lavičky Josef Juráň.

,,Duel se nám povedl. Ovšem ve druhém poločase už jsme polevili v nasazení. O zisku tří bodů jsme tak rozhodli v první půli. První branku si ve 14. minutě po centru Hájkové dali domácí sami. O druhou trefu se postarala v 15. minutě ze samostatného úniku Strachoňová a o dvě minuty později přidala naše kapitánka po spolupráci s Jakešovou třetí gól. Brankový účet pak uzavřela v třiapadesáté minutě po souhře s Žalkovou Rozsypalová,“ popsal gólové situace kouč Zlína Karel Dolina.

,,Březnici jsme přehráli kombinací a lepším pohybem. Byla na nás vidět také větší touha po vítězství,“ dodal ještě Dolina.

Branky: Strachoňová 2, Rozsypalová, vlastní.

Březnice: Kozmíková – Vavrušová, Černá, Marková, Huťková, Adamíková, Kalivodová, Vilhanová, Bukovjanová, Chudárková, Kubíčková. Střídala: Šišková.

Zlín: Hnilicová – Vlčková, Hájková, Hrubá, Jakešová, Janíková, Rozsypalová, Strachoňová, Uhlířová, Vyvlečková, Žalková. Střídaly: Buchtová, Garguláková, Novosadová, Navrátilová.

VLKOŠ – UHERSKÝ BROD 4:1 (2:0)

,,Do zápasu jsme nastoupili pouze s deseti fotbalistkami. Navíc se nám ve 30. minutě zranila Stojaspalová. Přesto jsme na jihu Moravy odehráli slušnou partii. Podržela nás gólmanka Šmilauerová. Dokonce se nám podařilo v osmasedmdesáté minutě korigovat stav na 3:1. Vypracovali jsme si i další šance. Družstvo Vlkoše bylo ale v koncovce efektivnější,“ konstatoval uherskobrodský trenér Jan Gazdík.

Branka Uherského Brodu: Dufková.

Uherský Brod: Šmilauerová – Oharková, Jurčová, Stojaspalová, Hladíková, Dvořáková, Urichová, Kročilová, Vidová, Natálie Vrábelová, Dufková.