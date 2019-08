„Dosáhli jsme hned na několik zajímavých odměn a výhod, byla to nezapomenutelná sezona. Zapojit se do projektu nás motivovaly kladné reference již zúčastněných okolních klubů, chtěli jsme rovněž změnit dodavatele piva a také samozřejmě výhody spojené s možností získání odměn,“ upřesnil Jiří Maňásek, hrající člen výboru úspěšného klubu.

Díky tomu, že uplynulá sezona byla postupová, byli Ořechovští na špici nejen tabulky III. třídy OFS Zlín a tabulky kanonýrů, ale i v rámci projektu pivovaru Gambrinus.

„Na začátku jsme obdrželi sadu dresů, díky různým akcím několik sudů piva a za podzimní umístění jsme dostali možnost vytisknout pro naše hráče i fanoušky čepice s logem klubu + mini dresy,“ dívá se zpět hrající funkcionář nováčka okresního přeboru.

V závěru sezony nakkonec Velký Ořechov obsadil v celé soutěži Kopeme za fotbal šesté místo a zajistili si tak třídenní tréninkový kemp. „Využili jsme také grantový program a tam se nám podařilo získat téměř 40tisíc na opláštění venkovního posezení. Spolupráce se nám zatím velmi líbí,“ netají se Maňásek.

Společně se spoluhráči během uplynulých pěti let dosáhl v létě na druhý postup. „Tým zůstal v téměř shodném složení, kostra mužstva je velmi silná, v dobrém věku a hlavně kompletně z našich odchovanců. Díky tomu je vytvořena silná parta, která by ráda hrála v okresním přeboru do pátého místa,“ netají se úspěšný fotbalista Warriors. Kopeme za fotbal vřele doporučujeme, velmi nám zpříjemnil celou sezonu.

"Vlastně jsme hráli naši soutěž a i o další body do tabulky projektu, ze kterého budete vždy jen profitovat,“ dodal Jiří Maňásek.